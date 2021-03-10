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Ахмат
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бернард 6 (3) 0.27
2. Ильин Владимир 4 (1) 0.18
3. Тимофеев Артём 3 0.14
4. Мелкадзе Георгий 2 (1) 0.09
5. Роши Одисе 2 0.09
6. Исмаэл Силва 1 0.05
7. Анхель Вилькер 1 0.05
8. Швец Антон 1 0.05
9. Иванов Олег 0 0
10. Нижич Зоран 0 0
11. Ненахов Максим 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.14
2. Ткачёв Сергей 2 0.09
3. Лесовой Даниил 2 (1) 0.09
4. Панченко Кирилл 2 0.09
5. Ломовицкий Александр 2 0.09
6. Кадири Мохаммед 2 0.09
7. Ковалёв Юрий 1 0.05
8. Кангва Кингс 1 0.05
9. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.05
10. Луценко Евгений 1 0.05
11. Хлусевич Даниил 1 0.05
12. Джорджевич Лука 1 0.05
13. Сокол Артём 0 0
14. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Ненахов Максим 9 1
2. Швец Антон 7 2
3. Бериша Бернард 8 0
4. Семёнов Андрей 6 1
5. Тимофеев Артём 5 1
6. Богосавац Мирослав 3 1
7. Исмаэл Силва 4 0
8. Ильин Владимир 4 0
9. Быстров Марат 2 1
10. Нижич Зоран 3 0
11. Мелкадзе Георгий 3 0
12. Харин Евгений 3 0
13. Пуцко Александр 2 0
14. Роши Одисе 2 0
15. Иванов Олег 1 0
16. Шелия Гиорги 1 0
17. Кадыров Абубакар 1 0
18. Анхель Вилькер 1 0
19. Понсе Андрес 1 0
20. Адамов Арсен 1 0
21. Кармаев Никита 1 0
22. Садулаев Лечи 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Бауэр Роберт 8 0
2. Довбня Александр Евгеньевич 5 1
3. Кангва Кингс 4 1
4. Громыко Валерий 4 1
5. Кангва Эванс 4 1
6. Ткачёв Сергей 4 0
7. Чаушич Горан 4 0
8. Костадинов Георги 4 0
9. Сокол Артём 4 0
10. Хлусевич Даниил 4 0
11. Лесовой Даниил 2 1
12. Григалава Гиа 3 0
13. Беляев Максим 3 0
14. Панченко Кирилл 3 0
15. Джорджевич Лука 2 0
16. Горбатенко Игорь 2 0
17. Ломовицкий Александр 2 0
18. Рассказов Николай 2 0
19. Денисов Александр 1 0
20. Комбаров Кирилл 1 0
21. Бурлак Тарас 1 0
22. Луценко Евгений 1 0
23. Ковалёв Юрий 1 0
24. Злобин Николай 1 0
25. Пантелеев Владислав 1 0
26. Хагуш Анри 1 0
27. Кадири Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 15% (3) 5% (1) 5% (1) 25% (5) 30% (6) 20% (4)
 Арсенал Тула 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат
Ахмат 1:0 Шахтёр Караганда Ахмат 1:2 Сочи Томь 3:2 Ахмат Ахмат 1:0 Лиепая Ахмат 5:1 Кызыл-Жар Ахмат 1:1 Войводина Ахмат 1:1 Шкупи Ахмат 3:1 Arberia Ахмат 0:0 Рубин Ахмат 0:1 Ростов Сочи 2:0 Ахмат Ахмат 0:0 Локомотив Москва Ахмат 2:2 Зенит Тамбов 0:1 Ахмат Ахмат 2:0 Краснодар Ахмат 3:1 Уфа
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула
Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Арсенал Тула 0:0 Ахмат Премьер-лига Арсенал Тула 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Ахмат 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Ахмат 0:2 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 3:1 Ахмат Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Ахмат 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Ахмат Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
5. Локомотив Москва Заявка 22 11 4 7 29 - 26 37
6. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
7. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
8. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 марта 2021, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Ахмат 74.1% (40)
    X 20.4% (11)
    Арсенал Тула 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Арсенал Тула
    1.94
    3.72
    4.53
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.94 3.72 4.34
    Бонус: 10 000 ₽ 1.89 3.50 4.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.70 4.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.55 4.40
      1.88 3.60 4.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    9.70 1.05 4.16 1.23 2.76 1.45 2.06 1.89 1.57 2.40 1.32 3.32 1.19 4.68 1.08 7.70 1.04 11.00 1.01 15.50
    8.60 1.07 3.15 1.36 2.38 1.59 1.73 2.12 1.27 3.80 1.09 7.60
    8.40 1.03 7.40 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.14 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95
    9.60 1.04 7.00 1.08 3.05 1.37 2.41 1.61 1.98 1.88 1.75 2.15 1.70 2.15 1.36 3.05 1.25 3.80 1.09 6.80 1.08 7.20 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
    3.30 1.36 2.89 1.45 2.47 1.59 2.01 1.88 1.76 2.15 1.57 2.51 1.27 3.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.27 1.63 1.51 2.53 1.24 4.04 1.09 7.50
    2.65 1.45 1.74 2.02 1.35 3.05 1.07 7.40
    2.77 1.44 1.81 2.00 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
    1.77 2.06 1.36 3.15 1.10 7.00
    2.86 1.46 2.34 1.65 1.81 2.09 1.51 2.68 1.37 3.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.04 1.38 1.88 1.92 1.43 2.83 1.19 4.68 1.08 7.90 1.01 15.00
    3.60 1.26 2.45 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
    3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
    2.41 1.53 1.59 2.26 1.22 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.75
    1.94 1.80
    1.92 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.05 1.17
    5.00 1.15
    5.00 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    3.70 1.25
    3.65 1.25
    Где смотреть матч Ахмат - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Ахмат - Арсенал Тула

    Исход игры
    Ахмат
    74.1% (40)
    Ничья
    20.4% (11)
    Арсенал Тула
    5.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (33)
    Нет
    37.74% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    35.2% (19)
    1:0 Ахмат
    27.8% (15)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    3:1 Ахмат
    5.6% (3)
    0:1 Арсенал Тула
    5.6% (3)
    2:0 Ахмат
    3.7% (2)
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