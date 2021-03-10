Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бернард
|6 (3)
|0.27
|2.
|Ильин Владимир
|4 (1)
|0.18
|3.
|Тимофеев Артём
|3
|0.14
|4.
|Мелкадзе Георгий
|2 (1)
|0.09
|5.
|Роши Одисе
|2
|0.09
|6.
|Исмаэл Силва
|1
|0.05
|7.
|Анхель Вилькер
|1
|0.05
|8.
|Швец Антон
|1
|0.05
|9.
|Иванов Олег
|0
|0
|10.
|Нижич Зоран
|0
|0
|11.
|Ненахов Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.14
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.09
|3.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.09
|4.
|Панченко Кирилл
|2
|0.09
|5.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.09
|6.
|Кадири Мохаммед
|2
|0.09
|7.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.05
|8.
|Кангва Кингс
|1
|0.05
|9.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.05
|10.
|Луценко Евгений
|1
|0.05
|11.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.05
|12.
|Джорджевич Лука
|1
|0.05
|13.
|Сокол Артём
|0
|0
|14.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ненахов Максим
|9
|1
|2.
|Швец Антон
|7
|2
|3.
|Бериша Бернард
|8
|0
|4.
|Семёнов Андрей
|6
|1
|5.
|Тимофеев Артём
|5
|1
|6.
|Богосавац Мирослав
|3
|1
|7.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|8.
|Ильин Владимир
|4
|0
|9.
|Быстров Марат
|2
|1
|10.
|Нижич Зоран
|3
|0
|11.
|Мелкадзе Георгий
|3
|0
|12.
|Харин Евгений
|3
|0
|13.
|Пуцко Александр
|2
|0
|14.
|Роши Одисе
|2
|0
|15.
|Иванов Олег
|1
|0
|16.
|Шелия Гиорги
|1
|0
|17.
|Кадыров Абубакар
|1
|0
|18.
|Анхель Вилькер
|1
|0
|19.
|Понсе Андрес
|1
|0
|20.
|Адамов Арсен
|1
|0
|21.
|Кармаев Никита
|1
|0
|22.
|Садулаев Лечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Роберт
|8
|0
|2.
|Довбня Александр Евгеньевич
|5
|1
|3.
|Кангва Кингс
|4
|1
|4.
|Громыко Валерий
|4
|1
|5.
|Кангва Эванс
|4
|1
|6.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|7.
|Чаушич Горан
|4
|0
|8.
|Костадинов Георги
|4
|0
|9.
|Сокол Артём
|4
|0
|10.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|11.
|Лесовой Даниил
|2
|1
|12.
|Григалава Гиа
|3
|0
|13.
|Беляев Максим
|3
|0
|14.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|15.
|Джорджевич Лука
|2
|0
|16.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|17.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|18.
|Рассказов Николай
|2
|0
|19.
|Денисов Александр
|1
|0
|20.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|21.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|22.
|Луценко Евгений
|1
|0
|23.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|24.
|Злобин Николай
|1
|0
|25.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|26.
|Хагуш Анри
|1
|0
|27.
|Кадири Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|15% (3)
|5% (1)
|5% (1)
|25% (5)
|30% (6)
|20% (4)
|Арсенал Тула
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +8 =5 -7Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +8 =4 -8Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Сочи 4:0 Арсенал Тула Зенит 1:2 Арсенал Тула
Арсенал Тула 3:3 Вележ Арсенал Тула 4:0 Монтана Арсенал Тула 4:1 Лиепая Арсенал Тула 4:1 Силекс Арсенал Тула 1:0 Нови Пазар Арсенал Тула 0:0 Бачка-Топола Ротор 1:0 Арсенал Тула Химки 1:0 Арсенал Тула Динамо Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 0:0 Зенит Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Ротор Рубин 3:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Текстильщик 0:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:0 Урал
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|50 - 19
|45
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 26
|37
|6.
|Сочи
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 25
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|8.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|42 - 27
|34
|9.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 29
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 32
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 38
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ахмат» – «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ахмат» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Тула» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ахмат» – «Арсенал Тула», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ахмат - Арсенал Тула
Исход игры
Ахмат
74.1% (40)
Ничья
20.4% (11)
Арсенал Тула
5.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
62.26% (33)
Нет
37.74% (20)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
35.2% (19)
1:0 Ахмат
27.8% (15)
1:1 Ничья
20.4% (11)
3:1 Ахмат
5.6% (3)
0:1 Арсенал Тула
5.6% (3)
2:0 Ахмат
3.7% (2)
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