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Колос Ковалёвка
 
Позже

Стадион:
Шахтёр Донецк
25
Волынец
Евгений
23
Кравченко
Никита
5
Петров
Кирилл
13
Гавриш
Виталий
15
Черноморец
Александр
99
Задоя
Евгений
17
Хлёбас
Дмитрий
90
Богданов
Андрей
48
Ореховский
Павел
9
Антюх
Денис
7
Лысенко
Владимир
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
49
Эдуардо
Витор
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
70
Коноплянка
Евгений
7
Тайсон
Фреда
11
Марлос
Ромеро
10
Мораес
Жуниор
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 5 (5) 0.38
2. Лысенко Владимир 3 (1) 0.23
3. Морозко Евгений 2 0.15
4. Антюх Денис 1 0.08
5. Исаенко Евгений 1 0.08
6. Милько Вадим 1 0.08
7. Гавриш Виталий 1 0.08
8. Смирный Евгений 1 0.08
9. Костишин Денис 1 0.08
10. Данфа Мамаду 1 0.08
11. Ореховский Павел 1 (1) 0.08
12. Богданов Андрей 0 0
13. Кравченко Никита 0 0
14. Ильин Олег 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 4 (2) 0.33
2. Коваленко Виктор 4 0.33
3. Манор Соломон 3 0.25
4. Антонио Маркос 2 0.17
5. Мораес Жуниор 2 0.17
6. Тайсон Фреда 2 (1) 0.17
7. Марлос Ромеро 2 0.17
8. Дентиньо 2 0.17
9. Додо Домилсон 1 0.08
10. Тете 1 0.08
11. Матвиенко Николай 1 0.08
12. Кривцов Сергей 1 0.08
13. Фернандо Педро 1 0.08
14. Судаков Георгий 1 0.08
15. Степаненко Тарас 0 0
16. Болбат Сергей 0 0
17. Майкон Барберан 0 0
18. Корниенко Виктор 0 0
19. Вьюнник Богдан 0 0
20. Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 4 0
2. Ильин Олег 4 0
3. Милько Вадим 3 0
4. Задоя Евгений 3 0
5. Петров Кирилл 3 0
6. Максименко Максим 1 1
7. Лысенко Владимир 2 0
8. Гавриш Виталий 2 0
9. Новак Евгений 2 0
10. Смирный Евгений 2 0
11. Кравченко Никита 2 0
12. Черноморец Александр 2 0
13. Костишин Денис 2 0
14. Антюх Денис 2 0
15. Волынец Евгений 2 0
16. Богданов Андрей 1 0
17. Бондаренко Александр 1 0
18. Зозуля Алексей 1 0
19. Ореховский Павел 1 0
20. Данфа Мамаду 1 0
21. Емец Владислав 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Марлос Ромеро 3 0
3. Мораес Жуниор 1 1
4. Бондарь Валерий 1 1
5. Антонио Маркос 2 0
6. Патрик Алан 2 0
7. Матвиенко Николай 2 0
8. Майкон Барберан 2 0
9. Кривцов Сергей 1 0
10. Додо Домилсон 1 0
11. Вакула Владислав 1 0
12. Тете 1 0
13. Сиприано Маркос Робсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 11.11% (2) 27.78% (5) 0 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)
 Шахтёр Донецк 11.11% (3) 22.22% (6) 11.11% (3) 18.52% (5) 29.63% (8) 7.41% (2)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна
Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк
Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 12 7 5 0 30 - 11 26
3. Заря Заявка 13 6 5 2 25 - 11 23
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла Заявка 13 5 5 3 17 - 10 20
6. Колос Ковалёвка Заявка 13 4 6 3 18 - 16 18
7. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
8. Александрия 0:0 Заявка 14 4 5 5 19 - 18 17
9. Мариуполь 0:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 19 17
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Ингулец Заявка 12 1 8 3 13 - 17 11
12. Минай Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
13. Рух Львов Заявка 13 1 6 6 12 - 23 9
14. Днепр-1 Заявка 13 2 2 9 16 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
4. Александрия 0:0 Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
9. Ингулец Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
10. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
11. Рух Львов Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
12. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
13. Днепр-1 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Мариуполь 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь 0:0 Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5. Ворскла Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Днепр-1 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
11. Ингулец Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
12. Александрия 0:0 Заявка 6 0 3 3 4 - 7 3
13. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
14. Рух Львов Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Шахтёр Донецк
12.18
6.05
1.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 6.00 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 11.75 6.05 1.22
  12.18 5.65 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.65 1.15 3.74 1.22 2.34 1.53 1.87 1.87 1.58 2.45 1.28 3.42 1.21 3.92 1.07 6.60
5.02 1.17 2.40 1.57 2.14 1.71 1.88 1.93 1.67 2.20 1.54 2.47 1.21 4.41
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.06 1.38 2.43 1.56 1.83 1.99 1.57 2.40 1.39 3.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.54 1.27 1.95 1.80 1.46 2.60
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