Колос Ковалёвка
Позже
Стадион: Stadion Kolos
Шахтёр Донецк
21
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ТетеНападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|5 (5)
|0.38
|2.
|Лысенко Владимир
|3 (1)
|0.23
|3.
|Морозко Евгений
|2
|0.15
|4.
|Антюх Денис
|1
|0.08
|5.
|Исаенко Евгений
|1
|0.08
|6.
|Милько Вадим
|1
|0.08
|7.
|Гавриш Виталий
|1
|0.08
|8.
|Смирный Евгений
|1
|0.08
|9.
|Костишин Денис
|1
|0.08
|10.
|Данфа Мамаду
|1
|0.08
|11.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.08
|12.
|Богданов Андрей
|0
|0
|13.
|Кравченко Никита
|0
|0
|14.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|4 (2)
|0.33
|2.
|Коваленко Виктор
|4
|0.33
|3.
|Манор Соломон
|3
|0.25
|4.
|Антонио Маркос
|2
|0.17
|5.
|Мораес Жуниор
|2
|0.17
|6.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.17
|7.
|Марлос Ромеро
|2
|0.17
|8.
|Дентиньо
|2
|0.17
|9.
|Додо Домилсон
|1
|0.08
|10.
|Тете
|1
|0.08
|11.
|Матвиенко Николай
|1
|0.08
|12.
|Кривцов Сергей
|1
|0.08
|13.
|Фернандо Педро
|1
|0.08
|14.
|Судаков Георгий
|1
|0.08
|15.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|16.
|Болбат Сергей
|0
|0
|17.
|Майкон Барберан
|0
|0
|18.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|19.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
|20.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|2.
|Ильин Олег
|4
|0
|3.
|Милько Вадим
|3
|0
|4.
|Задоя Евгений
|3
|0
|5.
|Петров Кирилл
|3
|0
|6.
|Максименко Максим
|1
|1
|7.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|8.
|Гавриш Виталий
|2
|0
|9.
|Новак Евгений
|2
|0
|10.
|Смирный Евгений
|2
|0
|11.
|Кравченко Никита
|2
|0
|12.
|Черноморец Александр
|2
|0
|13.
|Костишин Денис
|2
|0
|14.
|Антюх Денис
|2
|0
|15.
|Волынец Евгений
|2
|0
|16.
|Богданов Андрей
|1
|0
|17.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|18.
|Зозуля Алексей
|1
|0
|19.
|Ореховский Павел
|1
|0
|20.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|21.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|3.
|Мораес Жуниор
|1
|1
|4.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|5.
|Антонио Маркос
|2
|0
|6.
|Патрик Алан
|2
|0
|7.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|8.
|Майкон Барберан
|2
|0
|9.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|12.
|Тете
|1
|0
|13.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|0
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|Шахтёр Донецк
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|7.41% (2)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =6 -4Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна
Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =7 -4Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк
Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|30 - 11
|26
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 11
|23
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Ворскла
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 16
|18
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|8.
|Александрия
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|9.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 19
|17
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Ингулец
|Заявка
|12
|1
|8
|3
|13 - 17
|11
|12.
|Минай
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 23
|9
|14.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|16 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Александрия
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|10.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Ворскла
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|11.
|Ингулец
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|12.
|Александрия
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров