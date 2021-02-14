Колос Ковалёвка
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Шахтёр Донецк
31' Желтая карточкаПетров Кирилл
44' Желтая карточкаАнтюх Денис
60' Желтая карточкаБогданов Андрей
64' Желтая карточкаЧерноморец Александр
87' Желтая карточкаКостишин Денис
89' Желтая карточкаКравченко Никита
21
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ТетеНападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Ход матча
31'
44'
60'
87'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Селезнёв Евгений
|5 (5)
|0.36
|2.
|Лысенко Владимир
|3 (1)
|0.21
|3.
|Морозко Евгений
|2
|0.14
|4.
|Антюх Денис
|1
|0.07
|5.
|Исаенко Евгений
|1
|0.07
|6.
|Милько Вадим
|1
|0.07
|7.
|Гавриш Виталий
|1
|0.07
|8.
|Смирный Евгений
|1
|0.07
|9.
|Костишин Денис
|1
|0.07
|10.
|Данфа Мамаду
|1
|0.07
|11.
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.07
|12.
|Богданов Андрей
|0
|0
|13.
|Кравченко Никита
|0
|0
|14.
|Ильин Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Патрик Алан
|4 (2)
|0.31
|2.
|Коваленко Виктор
|4
|0.31
|3.
|Манор Соломон
|3
|0.23
|4.
|Антонио Маркос
|2
|0.15
|5.
|Мораес Жуниор
|2
|0.15
|6.
|Тайсон Фреда
|2 (1)
|0.15
|7.
|Марлос Ромеро
|2
|0.15
|8.
|Дентиньо
|2
|0.15
|9.
|Додо Домилсон
|1
|0.08
|10.
|Тете
|1
|0.08
|11.
|Матвиенко Николай
|1
|0.08
|12.
|Кривцов Сергей
|1
|0.08
|13.
|Фернандо Педро
|1
|0.08
|14.
|Судаков Георгий
|1
|0.08
|15.
|Степаненко Тарас
|0
|0
|16.
|Болбат Сергей
|0
|0
|17.
|Майкон Барберан
|0
|0
|18.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|19.
|Вьюнник Богдан
|0
|0
|20.
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селезнёв Евгений
|4
|0
|2.
|Петров Кирилл
|4
|0
|3.
|Ильин Олег
|4
|0
|4.
|Милько Вадим
|3
|0
|5.
|Задоя Евгений
|3
|0
|6.
|Кравченко Никита
|3
|0
|7.
|Черноморец Александр
|3
|0
|8.
|Костишин Денис
|3
|0
|9.
|Антюх Денис
|3
|0
|10.
|Максименко Максим
|1
|1
|11.
|Лысенко Владимир
|2
|0
|12.
|Богданов Андрей
|2
|0
|13.
|Гавриш Виталий
|2
|0
|14.
|Новак Евгений
|2
|0
|15.
|Смирный Евгений
|2
|0
|16.
|Волынец Евгений
|2
|0
|17.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|18.
|Зозуля Алексей
|1
|0
|19.
|Ореховский Павел
|1
|0
|20.
|Данфа Мамаду
|1
|0
|21.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Степаненко Тарас
|3
|0
|2.
|Марлос Ромеро
|3
|0
|3.
|Мораес Жуниор
|1
|1
|4.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|5.
|Антонио Маркос
|2
|0
|6.
|Патрик Алан
|2
|0
|7.
|Матвиенко Николай
|2
|0
|8.
|Майкон Барберан
|2
|0
|9.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|10.
|Додо Домилсон
|1
|0
|11.
|Вакула Владислав
|1
|0
|12.
|Тете
|1
|0
|13.
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|0
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|Шахтёр Донецк
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|7.41% (2)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =6 -4Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна
Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =7 -4Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк
Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 11
|33
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|30 - 11
|27
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 11
|23
|4.
|Десна
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|5.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 11
|20
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|10.
|Львов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 27
|12
|11.
|Рух Львов
|1:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 23
|12
|12.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|13
|1
|8
|4
|13 - 18
|11
|13.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|17 - 28
|11
|14.
|Минай
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|21 - 6
|17
|2.
|Десна
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Александрия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Рух Львов
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|11.
|Минай
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|12.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|13.
|Львов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 17
|16
|3.
|Заря
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|7.
|Львов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 15
|8
|8.
|Десна
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|10.
|Александрия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|11.
|Днепр-1
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 16
|4
|12.
|Ингулец
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 13
|3
|14.
|Рух Львов
|1:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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