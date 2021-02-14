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Колос Ковалёвка
0:0
Конец матча

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
31' Желтая карточка
Петров Кирилл
44' Желтая карточка
Антюх Денис
60' Желтая карточка
Богданов Андрей
64' Желтая карточка
Черноморец Александр
87' Желтая карточка
Костишин Денис
89' Желтая карточка
Кравченко Никита
90'+7
25
Волынец
Евгений
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
15
Черноморец
Александр
99
Задоя
Евгений
17
Хлёбас
Дмитрий
90
Богданов
Андрей
48
Ореховский
Павел
9
Антюх
Денис
7
Лысенко
Владимир
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
49
Эдуардо
Витор
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
21
Патрик
Алан
11
Марлос
Ромеро
7
Тайсон
Фреда
70
Коноплянка
Евгений
10
Мораес
Жуниор
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Селезнёв Евгений 5 (5) 0.36
2. Лысенко Владимир 3 (1) 0.21
3. Морозко Евгений 2 0.14
4. Антюх Денис 1 0.07
5. Исаенко Евгений 1 0.07
6. Милько Вадим 1 0.07
7. Гавриш Виталий 1 0.07
8. Смирный Евгений 1 0.07
9. Костишин Денис 1 0.07
10. Данфа Мамаду 1 0.07
11. Ореховский Павел 1 (1) 0.07
12. Богданов Андрей 0 0
13. Кравченко Никита 0 0
14. Ильин Олег 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Патрик Алан 4 (2) 0.31
2. Коваленко Виктор 4 0.31
3. Манор Соломон 3 0.23
4. Антонио Маркос 2 0.15
5. Мораес Жуниор 2 0.15
6. Тайсон Фреда 2 (1) 0.15
7. Марлос Ромеро 2 0.15
8. Дентиньо 2 0.15
9. Додо Домилсон 1 0.08
10. Тете 1 0.08
11. Матвиенко Николай 1 0.08
12. Кривцов Сергей 1 0.08
13. Фернандо Педро 1 0.08
14. Судаков Георгий 1 0.08
15. Степаненко Тарас 0 0
16. Болбат Сергей 0 0
17. Майкон Барберан 0 0
18. Корниенко Виктор 0 0
19. Вьюнник Богдан 0 0
20. Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Селезнёв Евгений 4 0
2. Петров Кирилл 4 0
3. Ильин Олег 4 0
4. Милько Вадим 3 0
5. Задоя Евгений 3 0
6. Кравченко Никита 3 0
7. Черноморец Александр 3 0
8. Костишин Денис 3 0
9. Антюх Денис 3 0
10. Максименко Максим 1 1
11. Лысенко Владимир 2 0
12. Богданов Андрей 2 0
13. Гавриш Виталий 2 0
14. Новак Евгений 2 0
15. Смирный Евгений 2 0
16. Волынец Евгений 2 0
17. Бондаренко Александр 1 0
18. Зозуля Алексей 1 0
19. Ореховский Павел 1 0
20. Данфа Мамаду 1 0
21. Емец Владислав 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Степаненко Тарас 3 0
2. Марлос Ромеро 3 0
3. Мораес Жуниор 1 1
4. Бондарь Валерий 1 1
5. Антонио Маркос 2 0
6. Патрик Алан 2 0
7. Матвиенко Николай 2 0
8. Майкон Барберан 2 0
9. Кривцов Сергей 1 0
10. Додо Домилсон 1 0
11. Вакула Владислав 1 0
12. Тете 1 0
13. Сиприано Маркос Робсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 11.11% (2) 27.78% (5) 0 16.67% (3) 11.11% (2) 33.33% (6)
 Шахтёр Донецк 11.11% (3) 22.22% (6) 11.11% (3) 18.52% (5) 29.63% (8) 7.41% (2)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Динамо Киев 2:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Нива 0:4 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Десна
Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 0:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 2:2 Минай Заря 1:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 0:0 Ингулец Риека 2:0 Колос Ковалёвка Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Минай Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Днепр-1 0:1 Шахтёр Донецк
Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:1 Александрия Динамо Киев 0:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Шахтёр Донецк: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига
Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 14 10 3 1 28 - 11 33
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 7 6 0 30 - 11 27
3. Заря Заявка 13 6 5 2 25 - 11 23
4. Десна Заявка 14 6 5 3 19 - 13 23
5. Ворскла 0:1 Заявка 14 5 5 4 17 - 11 20
6. Александрия Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7. Колос Ковалёвка Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
8. Олимпик Донецк Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
9. Мариуполь Заявка 14 4 4 6 14 - 20 16
10. Львов Заявка 13 3 3 7 10 - 27 12
11. Рух Львов 1:0 Заявка 14 2 6 6 13 - 23 12
12. Ингулец 0:1 Заявка 13 1 8 4 13 - 18 11
13. Днепр-1 1:0 Заявка 14 3 2 9 17 - 28 11
14. Минай Заявка 13 2 4 7 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 21 - 6 17
2. Десна Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Динамо Киев Заявка 8 4 3 1 12 - 8 15
4. Александрия Заявка 8 4 2 2 15 - 11 14
5. Заря Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
6. Ворскла 0:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
7. Олимпик Донецк Заявка 8 3 2 3 14 - 14 11
8. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 5 1 10 - 6 11
9. Рух Львов 1:0 Заявка 8 2 4 2 9 - 8 10
10. Ингулец 0:1 Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
11. Минай Заявка 7 2 1 4 5 - 12 7
12. Днепр-1 1:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
13. Львов Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
14. Мариуполь Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Мариуполь Заявка 12 4 4 4 13 - 17 16
3. Заря Заявка 6 3 2 1 13 - 5 11
4. Шахтёр Донецк Заявка 6 2 4 0 9 - 5 10
5. Ворскла 0:1 Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
6. Колос Ковалёвка Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
7. Львов Заявка 8 2 2 4 6 - 15 8
8. Десна Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Олимпик Донецк Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
10. Александрия Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
11. Днепр-1 1:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 16 4
12. Ингулец 0:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 10 3
13. Минай Заявка 6 0 3 3 5 - 13 3
14. Рух Львов 1:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Denys Antyukh получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Петров Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 11.75 6.05 1.22
  9.53 1.68 2.74

Самый высокий коэффициент на матч «Колос Ковалёвка» – «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колос Ковалёвка» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колос Ковалёвка» – «Шахтёр Донецк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.65 1.15 3.74 1.22 2.34 1.53 1.87 1.87 1.58 2.45 1.28 3.42 1.21 3.92 1.07 6.60
1.80 2.01 1.49 2.57 1.19 4.49 1.61 2.30 1.43 2.77 1.64 2.24 1.38 2.94 1.53 2.46 1.85 1.97 1.64 2.24 1.43 2.75 1.67 2.20 1.54 2.47 1.21 4.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
1.36 3.01 1.19 4.36 1.46 2.62 1.30 3.34 1.57 2.40 1.39 3.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.54 1.27 1.95 1.80 1.46 2.60
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