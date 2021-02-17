Остенде
3:1
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Генк
9' Желтая карточкаЮбер Гийом
0:1
10' ПенальтиОнуачу Пол
1:1
22' ПенальтиГейе Махтар
26' Желтая карточкаКуэста Карлос
2:1
26' ПенальтиГейе Махтар
3:1
58' ГолТеате Артур
90' Желтая карточкаМаккензи Марк
28
Юбер
Гийом
27
Капон
Брехт
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
34
Бэтцнер
Ник
29
Д'Хасе
Робби
10
Сакала
Фэшн
21
Уронен
Йере
14
Тома
Бастьен
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тьям МамадуПолузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
9'
10'
0:1
22'
1:1
26'
26'
2:1
58'
3:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|13 (2)
|0.48
|2.
|Гейе Махтар
|9 (4)
|0.33
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.11
|4.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.11
|5.
|Теате Артур
|3
|0.11
|6.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.07
|7.
|Квасина Марко
|2
|0.07
|8.
|Хендри Джек
|2
|0.07
|9.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.04
|10.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.04
|11.
|Танье Антон
|1
|0.04
|12.
|Скуласон Ари
|0
|0
|13.
|Батай Йелле
|0
|0
|14.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|15.
|Бэтцнер Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|23 (6)
|0.85
|2.
|Бонгонда Тео
|12 (1)
|0.44
|3.
|Ито Дзюнъя
|7
|0.26
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.15
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|6.
|Хейнен Бриан
|1
|0.04
|7.
|Грошовски Патрик
|1
|0.04
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.04
|9.
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|10.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|11.
|Уронен Йере
|0
|0
|12.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|13.
|Куэста Карлос
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|7
|2
|2.
|Макгихан Кэмерон
|6
|0
|3.
|Гейе Махтар
|6
|0
|4.
|Юльсагер Эндрю
|5
|0
|5.
|Теате Артур
|5
|0
|6.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|7.
|Д'Арпино Максим
|4
|0
|8.
|Скуласон Ари
|3
|0
|9.
|Хендри Джек
|3
|0
|10.
|Якель Фредерик
|3
|0
|11.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|12.
|Танье Антон
|3
|0
|13.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|14.
|Юбер Гийом
|2
|0
|15.
|Квасина Марко
|2
|0
|16.
|Капон Брехт
|1
|0
|17.
|Бэтцнер Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Карлос
|2
|3
|2.
|Онуачу Пол
|5
|0
|3.
|Лукуми Джон
|5
|0
|4.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|5.
|Грошовски Патрик
|4
|0
|6.
|Уронен Йере
|3
|0
|7.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|8.
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|9.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|10.
|Тома Бастьен
|1
|1
|11.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|12.
|Хейнен Бриан
|2
|0
|13.
|Артеага Херардо
|2
|0
|14.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|15.
|Вукович Дэнни
|1
|0
|16.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|17.
|Меле Йоаким
|1
|0
|18.
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|19.
|Маккензи Марк
|1
|0
|20.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|20% (8)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|20% (8)
|Генк
|19.61% (10)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|19.61% (10)
|15.69% (8)
|13.73% (7)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +9 =3 -8Серкль Брюгге 3:1 Остенде Остенде 3:1 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 2:3 Остенде Зульте-Варегем 2:1 Остенде
Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде
Генк Последние 20 матчей: +11 =4 -5Генк 1:0 Сент-Трюйден Генк 1:2 Андерлехт Тес Спорт 0:3 Генк Мехелен 0:0 Генк
Генк 3:2 Зульте-Варегем Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк
Последние игры между собой
Остенде: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Генк: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Остенде 0:2 Генк Первый дивизион А Остенде 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Генк Лига Про Генк 0:1 Остенде Кубок Остенде 1:1 Генк Кубок Остенде 6:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Генк Лига Про Генк 4:0 Остенде Лига Про Генк 4:1 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Генк Лига Про Генк 1:1 Остенде Лига Жюпиле Генк 0:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:1 Генк Лига Жюпиле Остенде 1:0 Генк Кубок Бельгии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|51 - 38
|43
|4.
|Остенде
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|42 - 35
|42
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 27
|42
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|7.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|8.
|Мехелен
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|41 - 43
|39
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|48 - 52
|37
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|12.
|Гент
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|40 - 33
|36
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|32 - 43
|32
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|23 - 41
|26
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|33 - 56
|24
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|30 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Остенде
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|3.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|4.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|13.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|14.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|14 - 29
|10
|18.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|8.
|Генк
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 22
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 21
|16
|13.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|14.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
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