1' Желтая карточкаТанцик Якуб
0:1
2' ГолЕндришек Эрик
16' Желтая карточкаКолчак Кристиан
1:1
18' ГолФабри Андрей
22' Желтая карточкаСланинка Мартин
41' Вторая желтая карточкаСланинка Мартин
1:2
56' ГолЕндришек Эрик
76' Желтая карточкаЧелеби Экин
76' Желтая карточкаФабри Андрей
90' Вторая желтая карточкаЧелеби Экин
31
Якубу
Мэттью
14
Моронг
Адам
70
Энеджи
Питер
10
Фабри
Андрей
22
Иван
Алекс
91
Лачны
Милош
11
Фабиш
Лукаш
21
Ба
Тидьян
17
Челеби
Экин
22
Хрибик
Петер
77
Танцик
Якуб
- Основной состав
-
31 Якубу МэттьюВратарь
-
14 Моронг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Энеджи ПитерПолузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
-
35 Mario KvesicНападающий
-
-
Главный тренер: Frantisek Sturma
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Фабиш ЛукашЗащитник
-
21 Ба ТидьянЗащитник
- Защитник
-
17 Челеби ЭкинЗащитник
-
22 Хрибик ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Танцик ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Франко МатейНападающий
-
20 Jan Ferletak
-
-
Главный тренер: Peter Lerant
Ход матча
1'
2'
0:1
16'
18'
1:1
22'
41'
56'
1:2
76'
76'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панкаричан Филип
|4
|0.2
|2.
|Шпехар Дино
|4
|0.2
|3.
|Лачны Милош
|3
|0.15
|4.
|Иван Алекс
|2 (1)
|0.1
|5.
|Бушня Денис
|2
|0.1
|6.
|Ярович Сенад
|1
|0.05
|7.
|Моронг Адам
|1
|0.05
|8.
|Фабри Андрей
|1
|0.05
|9.
|Шумский Николас
|1
|0.05
|10.
|Ба Тидьян
|1
|0.05
|11.
|Юрешкин Роко
|1
|0.05
|12.
|Михалик Любомир
|0
|0
|13.
|Гучко Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фашко Михал
|8 (2)
|0.4
|2.
|Адамец Мартин
|2
|0.1
|3.
|Ендришек Эрик
|2
|0.1
|4.
|Мустафич Ален
|2
|0.1
|5.
|Гатарич Никола
|1
|0.05
|6.
|Колчак Кристиан
|1
|0.05
|7.
|Пальюка Килиан
|1
|0.05
|8.
|Подгорин Оливер
|1
|0.05
|9.
|Хобот Марьян
|1
|0.05
|10.
|Данек Патрик
|1
|0.05
|11.
|Шефчик Самуэль
|0
|0
|12.
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|13.
|Зинан Курт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сланинка Мартин
|4
|1
|2.
|Гучко Томаш
|2
|2
|3.
|Михалик Любомир
|5
|0
|4.
|Шумский Николас
|5
|0
|5.
|Адекворойе Банколе
|3
|1
|6.
|Дурански Филип
|4
|0
|7.
|Ба Тидьян
|4
|0
|8.
|Моронг Адам
|3
|0
|9.
|Панкаричан Филип
|3
|0
|10.
|Иван Алекс
|3
|0
|11.
|Ярович Сенад
|2
|0
|12.
|Фабри Андрей
|2
|0
|13.
|Юрешкин Роко
|2
|0
|14.
|Бушня Денис
|2
|0
|15.
|Лачны Милош
|0
|1
|16.
|Мечар Мартин
|1
|0
|17.
|Месарош Андрас
|1
|0
|18.
|Махуча Ондржей
|1
|0
|19.
|Челикович Ясмин
|1
|0
|20.
|Daniel Espinar
|1
|0
|21.
|Якубу Мэттью
|1
|0
|22.
|Мехич Ален
|1
|0
|23.
|татранский Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куник Матуш
|5
|0
|2.
|Колчак Кристиан
|4
|0
|3.
|Гатарич Никола
|4
|0
|4.
|Мустафич Ален
|4
|0
|5.
|Подгорин Оливер
|3
|0
|6.
|Шефчик Самуэль
|3
|0
|7.
|Челеби Экин
|1
|1
|8.
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|9.
|Фашко Михал
|1
|0
|10.
|Магда Даниэль
|1
|0
|11.
|Адамец Мартин
|1
|0
|12.
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|13.
|Врабель Ондрей
|1
|0
|14.
|Данек Патрик
|1
|0
|15.
|Оганесян Армен
|1
|0
|16.
|Танцик Якуб
|1
|0
|17.
|Франко Матей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Середь
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Нитра
|20% (4)
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава
Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь
Нитра Последние 20 матчей: +5 =5 -10Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница
Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава
Последние игры между собой
Середь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Нитра: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|46 - 11
|48
|2.
|ДАК
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|45 - 24
|41
|3.
|Жилина
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|45 - 29
|34
|4.
|Спартак Трнава
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 26
|32
|5.
|Злате Моравце
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|36 - 29
|27
|6.
|Ружомберок
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|27 - 31
|23
|7.
|Нитра
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|21 - 36
|22
|8.
|Середь
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 33
|22
|9.
|Тренчин
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|27 - 38
|22
|10.
|Земплин
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 40
|19
|11.
|Погронье
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|26 - 30
|19
|12.
|Сеница
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|25 - 4
|27
|2.
|Жилина
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 11
|23
|3.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|25 - 9
|21
|4.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 13
|18
|5.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|9 - 13
|13
|7.
|Тренчин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|17 - 17
|13
|8.
|Середь
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Земплин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|18 - 18
|11
|11.
|Нитра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|Сеница
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 7
|21
|2.
|ДАК
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|3.
|Спартак Трнава
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Нитра
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 20
|13
|5.
|Жилина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|19 - 18
|11
|6.
|Сеница
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|7.
|Середь
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 17
|10
|8.
|Злате Моравце
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|9.
|Тренчин
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|10.
|Погронье
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|11.
|Земплин
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 24
|8
|12.
|Ружомберок
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 25
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Середь» – «Нитра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Середь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нитра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Середь» – «Нитра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров