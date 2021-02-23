  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
Середь
1:2
Конец матча

Стадион:
Нитра
0'
1' Желтая карточка
Танцик Якуб
0:1
2' Гол
Ендришек Эрик
16' Желтая карточка
Колчак Кристиан
1:1
18' Гол
Фабри Андрей
22' Желтая карточка
Сланинка Мартин
41' Вторая желтая карточка
Сланинка Мартин
1:2
56' Гол
Ендришек Эрик
76' Желтая карточка
Челеби Экин
76' Желтая карточка
Фабри Андрей
90' Вторая желтая карточка
Челеби Экин
90'+4
31
Якубу
Мэттью
14
Моронг
Адам
6
Михалик
Любомир
3
Салими
Иман
96
Сланинка
Мартин
7
Шумский
Николас
8
Махуча
Ондржей
70
Энеджи
Питер
10
Фабри
Андрей
22
Иван
Алекс
91
Лачны
Милош
1
Шипош
Давид
11
Фабиш
Лукаш
21
Ба
Тидьян
5
Колчак
Кристиан
17
Челеби
Экин
22
Хрибик
Петер
6
Мустафич
Ален
10
Шефчик
Самуэль
7
Зинан
Курт
77
Танцик
Якуб
26
Ендришек
Эрик
Середь
4-2-3-1
Нитра
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панкаричан Филип 4 0.2
2. Шпехар Дино 4 0.2
3. Лачны Милош 3 0.15
4. Иван Алекс 2 (1) 0.1
5. Бушня Денис 2 0.1
6. Ярович Сенад 1 0.05
7. Моронг Адам 1 0.05
8. Фабри Андрей 1 0.05
9. Шумский Николас 1 0.05
10. Ба Тидьян 1 0.05
11. Юрешкин Роко 1 0.05
12. Михалик Любомир 0 0
13. Гучко Томаш 0 0
Нитра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фашко Михал 8 (2) 0.4
2. Адамец Мартин 2 0.1
3. Ендришек Эрик 2 0.1
4. Мустафич Ален 2 0.1
5. Гатарич Никола 1 0.05
6. Колчак Кристиан 1 0.05
7. Пальюка Килиан 1 0.05
8. Подгорин Оливер 1 0.05
9. Хобот Марьян 1 0.05
10. Данек Патрик 1 0.05
11. Шефчик Самуэль 0 0
12. Фабиш Лукаш 0 0
13. Зинан Курт 0 0

Карточки

Середь
# Игрок      
1. Сланинка Мартин 4 1
2. Гучко Томаш 2 2
3. Михалик Любомир 5 0
4. Шумский Николас 5 0
5. Адекворойе Банколе 3 1
6. Дурански Филип 4 0
7. Ба Тидьян 4 0
8. Моронг Адам 3 0
9. Панкаричан Филип 3 0
10. Иван Алекс 3 0
11. Ярович Сенад 2 0
12. Фабри Андрей 2 0
13. Юрешкин Роко 2 0
14. Бушня Денис 2 0
15. Лачны Милош 0 1
16. Мечар Мартин 1 0
17. Месарош Андрас 1 0
18. Махуча Ондржей 1 0
19. Челикович Ясмин 1 0
20. Daniel Espinar 1 0
21. Якубу Мэттью 1 0
22. Мехич Ален 1 0
23. татранский Филип 1 0
Нитра
# Игрок      
1. Куник Матуш 5 0
2. Колчак Кристиан 4 0
3. Гатарич Никола 4 0
4. Мустафич Ален 4 0
5. Подгорин Оливер 3 0
6. Шефчик Самуэль 3 0
7. Челеби Экин 1 1
8. Загуменски Тимотей 2 0
9. Фашко Михал 1 0
10. Магда Даниэль 1 0
11. Адамец Мартин 1 0
12. Фабиш Лукаш 1 0
13. Врабель Ондрей 1 0
14. Данек Патрик 1 0
15. Оганесян Армен 1 0
16. Танцик Якуб 1 0
17. Франко Матей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Середь 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Нитра 20% (4) 10% (2) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье Жилина 0:0 Середь Середь 2:6 Спартак Трнава
Середь 1:0 ДАК Тренчин 1:0 Середь Середь 0:0 Ружомберок Сеница 2:2 Середь Середь 1:2 Злате Моравце Слован Братислава 3:0 Середь Середь 1:1 Земплин Нитра 3:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Погронье 2:2 Середь Середь 3:2 Жилина Спартак Трнава 0:2 Середь Ружомберок 0:0 Середь Середь 4:0 Сеница ДАК 6:0 Середь МТК 2:0 Середь
Нитра Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Нитра 0:1 Спартак Трнава Погронье 3:1 Нитра Нитра 1:2 Тренчин Нитра 1:1 Сеница
Ружомберок 3:0 Нитра Нитра 0:1 ДАК Нитра 0:3 Жилина Слован Братислава 0:1 Нитра Нитра 1:1 Земплин Злате Моравце 3:1 Нитра Спартак Трнава 0:2 Нитра Нитра 3:0 Середь Тренчин 3:2 Нитра Нитра 3:1 Погронье Сеница 0:0 Нитра Нитра 1:1 Ружомберок ДАК 6:0 Нитра Жилина 1:2 Нитра Нитра 0:5 Слован Братислава Нитра 1:1 Баник Острава

Последние игры между собой

Середь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Нитра: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Нитра 3:0 Середь Суперлига Середь 1:0 Нитра Суперлига Середь 0:1 Нитра Суперлига Нитра 3:2 Середь Суперлига
Нитра 0:2 Середь Суперлига Середь 2:1 Нитра Суперлига Нитра 2:1 Середь Вторая лига Середь 1:3 Нитра Вторая лига Середь 2:0 Нитра Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 20 15 3 2 46 - 11 48
2. ДАК Заявка 20 12 5 3 45 - 24 41
3. Жилина Заявка 20 10 4 6 45 - 29 34
4. Спартак Трнава Заявка 20 10 2 8 30 - 26 32
5. Злате Моравце Заявка 20 7 6 7 36 - 29 27
6. Ружомберок Заявка 20 5 8 7 27 - 31 23
7. Нитра Заявка 20 6 4 10 21 - 36 22
8. Середь Заявка 20 5 7 8 22 - 33 22
9. Тренчин Заявка 20 5 7 8 27 - 38 22
10. Земплин Заявка 20 4 7 9 20 - 40 19
11. Погронье Заявка 20 3 10 7 26 - 30 19
12. Сеница Заявка 20 4 5 11 19 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 9 0 1 25 - 4 27
2. Жилина Заявка 10 7 2 1 26 - 11 23
3. ДАК Заявка 10 6 3 1 25 - 9 21
4. Злате Моравце Заявка 10 5 3 2 24 - 13 18
5. Ружомберок Заявка 10 4 5 1 14 - 6 17
6. Спартак Трнава Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
7. Тренчин Заявка 10 3 4 3 17 - 17 13
8. Середь Заявка 10 3 3 4 14 - 16 12
9. Земплин Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
10. Погронье Заявка 10 2 5 3 18 - 18 11
11. Нитра Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
12. Сеница Заявка 10 1 3 6 11 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава Заявка 10 6 3 1 21 - 7 21
2. ДАК Заявка 10 6 2 2 20 - 15 20
3. Спартак Трнава Заявка 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Нитра Заявка 10 4 1 5 11 - 20 13
5. Жилина Заявка 10 3 2 5 19 - 18 11
6. Сеница Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
7. Середь Заявка 10 2 4 4 8 - 17 10
8. Злате Моравце Заявка 10 2 3 5 12 - 16 9
9. Тренчин Заявка 10 2 3 5 10 - 21 9
10. Погронье Заявка 10 1 5 4 8 - 12 8
11. Земплин Заявка 10 1 5 4 9 - 24 8
12. Ружомберок Заявка 10 1 3 6 13 - 25 6
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Прогнозы
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.10 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 6.25 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Середь» – «Нитра» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Середь» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нитра» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Середь» – «Нитра», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.95 1.09 2.76 1.39 2.13 1.67 1.66 2.28 1.30 3.32 1.21 3.92 1.06 7.10
8.20 1.06 6.40 1.10 6.80 1.08 5.00 1.15 1.81 1.94 3.20 1.32 1.68 2.11 2.15 1.65 2.55 1.47 1.20 4.20 1.32 3.20 1.08 7.00 1.05 8.50 0.00 22.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.54 1.48 1.68 2.11 1.33 3.14
1.64 2.17 2.01 1.75 1.32 3.20 1.38 2.90 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.26 1.31 2.21 1.62 1.52 2.43 1.21 4.10
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.15
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Середь 1:2 Нитра онлайн

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