  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Уфа
0:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Локомотив Москва
0'
17' Желтая карточка
Йокич Боян
53' Желтая карточка
Лисакович Виталий
63' Желтая карточка
Смолов Фёдор
73'
31
Беленов
Александр
2
Морозов
Григорий
15
Плиев
Константин
55
Табидзе
Джемал
5
Йокич
Боян
11
Милетич
Неманья
19
Иванов
Олег
8
Бизоза
Парфе
24
Мрзляк
Филип
57
Кротов
Вячеслав
10
Урунов
Остон
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
3
Кастро
Пабло
31
Рыбус
Мацей
69
Куликов
Даниил
76
Мухин
Максим
7
Крыховяк
Гжегож
17
Жемалетдинов
Рифат
88
Лисакович
Виталий
25
Камано
Франсуа
Уфа
5-3-2
Локомотив Москва
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.13
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.13
3. Камилов Владислав 2 0.09
4. Мрзляк Филип 1 0.04
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.04
6. Йокич Боян 1 0.04
7. Аликин Павел 1 0.04
8. Кротов Вячеслав 1 0.04
9. Алиев Азер 1 0.04
10. Голубев Артём 1 0.04
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 5 0.22
2. Миранчук Антон 4 (3) 0.17
3. Крыховяк Гжегож 4 0.17
4. Игнатьев Владислав 3 0.13
5. Мурило Серкейра 3 0.13
6. Лисакович Виталий 2 0.09
7. Миранчук Алексей 2 0.09
8. Камано Франсуа 2 0.09
9. Жемалетдинов Рифат 1 0.04
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
11. Зе Луиш Жозе 1 0.04
12. Баринов Дмитрий 1 0.04
13. Чорлука Ведран 0 0
14. Живоглядов Дмитрий 0 0
15. Куликов Даниил 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 6 0
2. Голубев Артём 5 0
3. Табидзе Джемал 5 0
4. Сухов Александр 4 0
5. Мрзляк Филип 4 0
6. Плиев Константин 4 0
7. Кротов Вячеслав 2 1
8. Морозов Григорий 2 1
9. Сысуев Дмитрий 3 0
10. Аликин Павел 3 0
11. Алиев Азер 3 0
12. Безденежных Игорь 3 0
13. Камилов Владислав 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Данченко Олег 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Бизоза Парфе 0 1
20. Никитин Алексей 1 0
21. Беленов Александр 1 0
22. Бизяк Ловро 1 0
23. Комнен Андрич 1 0
24. Агаларов Гамид 1 0
25. Фольмер Кирилл 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Рыбус Мацей 7 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Куликов Даниил 6 0
5. Гилерме Маринато 4 1
6. Жемалетдинов Рифат 5 0
7. Райкович Слободан 3 1
8. Эдер Лопеш 4 0
9. Рыбчинский Дмитрий 4 0
10. Магкеев Станислав 4 0
11. Мурило Серкейра 4 0
12. Живоглядов Дмитрий 3 0
13. Баринов Дмитрий 3 0
14. Игнатьев Владислав 2 0
15. Лисакович Виталий 2 0
16. Мухин Максим 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 13.33% (2) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4)
 Локомотив Москва 17.24% (5) 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа
БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов
Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 14 6 3 53 - 21 48
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 23 12 4 7 40 - 24 40
4. Локомотив Москва 0:0 Заявка 23 11 5 7 29 - 26 38
5. Ростов Заявка 23 11 4 8 30 - 23 37
6. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
7. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
8. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
9. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 23 8 5 10 22 - 29 29
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 23 4 6 13 12 - 36 18
14. Арсенал Тула Заявка 23 4 5 14 19 - 40 17
15. Уфа 0:0 Заявка 23 3 6 14 15 - 36 15
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 12 6 3 3 25 - 15 21
9. Ахмат Заявка 12 5 3 4 15 - 11 18
10. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
11. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
12. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
15. Ротор Заявка 12 2 2 8 4 - 18 8
16. Уфа 0:0 Заявка 11 1 4 6 8 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ростов Заявка 13 7 2 4 18 - 14 23
2. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
3. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 11 4 5 2 14 - 9 17
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
7. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа 0:0 Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 12 0 1 11 5 - 26 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • 71'
    Рыбус с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Урунов головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 70'
    Камано с правого фланга выполнил передачу на правый угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось, Беленов размялся при игре на выходе. 
  • Травма, повреждение
    69'
    Лысцов выбил мяч за пределы поля, нужно было время Кротову, чтобы подняться, но всё же Вячеслав пришёл в себя, готов форвард "Уфы" продолжать игру. 
  • Судья
    68'
    Кротов в борьбе за мяч на левом фланге получил по ноге от Крыховяка, казалось, что Гжегож совершил накладку, но Станислав Васильев даже не дал свистка. 
  • Угловой
    67'
    Рыбус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Уфы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 66'
    Смолов с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Камано пробил по воротам, мяч попал в ногу Плиеву и ушёл на угловой. 
  • 65'
    Мухин разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Лисакович в борьбе с защитниками "Уфы" не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    64'
    Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Урунова. 
  • 63'
    Жемалетдинов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Уфы". 
  • Замена
    62'
    В составе "Локомотива" произошла замена. Вместо Даниила Куликова на поле вышел Фёдор Смолов. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Лысцов получил по ногам на своей половине поля. Игроки "Локомотива" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 60'
    Иванов выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Кротову, Вячеслава опекали сразу два защитника, а поэтому форвард "Уфы" в очередной раз не смог зацепиться за мяч. 
  • 59'
    Мрзляк с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Урунов конечно же никак не мог выиграть верховую борьбу за мяч у защитников "Локомотива". 
  • 58'
    Иванов выполнил теперь  уже слишком сильный заброс на ход Мрзляку по правому флангу, Лысцов грамотно поставил корпус сопернику, будет удар от ворот. 
  • 57'
    Рыбус со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пабло головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, скидка вышла слишком сильной, Крыховяк не смог сохранить мяч в игре. 
  • 56'
    Урунов с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Иванов в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    55'
    Угловой у ворот "Локомотива". Кротов решил разыграть корнер с партнёрами по команде, но затем на левом фланге игроки "Уфы" так и не смогли ничего интересного придумать. 
  • Желтая карточка
    54'
    Форвард "Локомотива" Виталий Лисакович получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Офсайд
    53'
    Из глубины поля последовал заброс на Лисаковича, форвард "Локомотива" оказался в офсайде. 
  • 52'
    Живоглядов выполнил передачу на ход Камано по правому флангу, Табидзе грамотно поставил корпус сопернику, мяч вновь ушёл за лицевую линию поля. 
  • 51'
    Лисакович и Рыбус не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, в итоге Виталий отправил мяч за лицевую линию поля. 
  • 50'
    Иванов из центра поля выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, Гилерме спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 49'
    "Уфа" активнее начала второй тайм, но пока "Локомотив" достаточно грамотно действует от обороны и ждёт своих шансов для атак. 
  • 48'
    Милетич попытался пройти вперёд по левому флангу, но войти в штрафную площадь в окружении нескольких соперников Неманья не смог. 
  • Замена
    47'
    В составе "Локомотива" после перерыва произошла замена. Вместо Ведрана Чорлуки на поле вышел Виталий Лысцов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Локомотив" сыграть сейчас полноценным первым номером, всё же потеря очков для команды Марко Николича будет проблемой, тогда уже за место в Лиге чемпионов бороться будет крайне непросто. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Локомотив" на выезде пока играет вничью с "Уфой" 0:0. Сегодня команды показывают довольно неплохой футбол, команды уже могли забивать по одному голу, но пока в завершении моментов у них есть проблемки. Во втором тайме, если ничего сильно не изменится, мы уже наверняка увидим забитые мячи, а пока немного отдохнём. 
  • Желтая карточка
    45'
    Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Уфы". Рыбус выполнил подачу в центр штрафной площади, Пабло головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Судья
    45'
    Хорошо было слышно, что говорит Станислав Васильев помощникам при просмотре повтора, по мнению главного арбитра матча, Живоглядов искал ногу соперника, а поэтому за такое пенальти ставить нельзя. 
  • Видеоповтор
    45'
    Станислав Васильев получил подсказки от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. 
  • Судья
    45'
    Живоглядов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Жемалетдинов в борьбе с Табидзе оказался на газоне, Станислав Васильев показал, что нужно играть дальше и в этот раз. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Станислав Васильев к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Пабло в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Иванова. Игроки "Уфы" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Травма, повреждение
    43'
    На ахилл наступил Мрзляк Чорлуке в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Локомотива", после паузы Ведран показал, что он попытается доиграть первый тайм. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Мрзляк в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Локомотива" неудачно сыграл против Чорлуки. 
  • 41'
    Мрзляк из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Урунову к правому углу штрафной площади, Остон оторвался от защитников "Локомотива" и пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    40'
    Милетич прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу во вратарскую, Гилерме неудачно сыграл на выходе и рукой смахнул мяч на правый угол штрафной площади, Морозов в касание пробил по воротам, Пабло бросился в подкат и избавил свою команду от серьёзных проблем. 
  • Судья
    39'
    В прошлом эпизоде в борьбе за верховой мяч Лисакович также получил по лицу от Йокича, но при этом Станислав Васильев и судьи из комнаты VAR посчитали, что Боян всё же не бил соперника рукой по лицу. 
  • 38'
    Крыховяк на левом фланге ушёл от Морозова и выполнил подачу в центр штрафной площади, Милетич головой выбил мяч на левый угол штрафной, Жемалетдинов оказался первым на подборе, но удар в ближний угол ворот у Рифата оказался неточным. 
  • 37'
    Игроки "Локомотива" окончательно перехватили контроль над мячом, стараются гости оставить за собой концовку первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Мрзляк в центре поля нарушил правила против Куликова. Игроки "Локомотива" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 35'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади на ход Камано, Франсуа не имел шансов сохранить мяч в поле. 
  • 34'
    Болельщиков "Локомотива" в Уфе слышно сегодня довольно неплохо, но и самих болельщиков "Уфы" не так много, это нужно признать. 
  • 33'
    Неплохой темп матча показывают обе команды, уже могли у нас быть и забитые мячи по всем правилам, но где-то командам временами не хватает удачи. 
  • Судья
    32'
    Жемалетдинов при проходе вперёд по центру попал под давление Бизозы и оказался на газоне, Станислав Васильев показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Камано получил по ногам в центре поля от Йокича. Игроки "Локомотива" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Опасный момент
    30'
    Кротов получил мяч у правого угла штрафной площади после перевода от Милетича, затем Вячеслав выполнил подачу к линии вратарской, Иванов головой пробил в правый угол ворот, Гилерме уже был отыгран, но на линии ворот удачно расположился Пабло, который головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Опасный момент
    29'
    Крыховяк получил передачу на ход по правому флангу, Гжегож выполнил хороший прострел к линии вратарской на Лисаковича, совсем немного не хватило Виталю, чтобы в падении пробить в левый угол ворот. 
  • Угловой
    28'
    Игроки "Локомотива" довольно быстро разыграли угловой, с левого фланга Рыбус выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной, Камано пробил по воротам, мяч попал в Табидзе. 
  • Опасный момент
    27'
    Рыбус с левого фланга немного сместился в центр, затем Мацей выполнил передачу к линии штрафной площади, Лисакович в касание сбросил мяч на Камано, Франсуа убежал от Бизозы, вошёл в штрафную площадь и пробил в левый угол ворот, Беленов успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Мрзляк на половине поля "Локомотива" огрел по ногам Живоглядова, Станислав Васильев на этот раз решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 25'
    Крыховяк из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, борьбу на "втором этаже" игроки "Локомотива" в атаке выиграть по-прежнему не могут. 
  • 24'
    Морозов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, при этом передача вышла слишком прямолинейной, защитники "Локомотива" спокойно перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Пабло в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Иванова. Пока у нас довольно много мелких фолов по ходу первого тайма. 
  • 22'
    Рыбус выполнил передачу на ход Лисаковичу к левому углу штрафной площади, Виталий в борьбе с Табидзе не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Угловой
    21'
    Угловой у ворот "Уфы". Рыбус выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля выиграли верховую борьбу за мяч, а после этого получилась удачная скидка в руки Беленову. 
  • 20'
    Куликов со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Желтая карточка
    19'
    Капитан "Уфы" Боян Йокич получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Камано. 
  • Судья
    18'
    Милетич ворвался в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Живоглядовым Неманья оказался на газоне, Станислав Васильев показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Мухин в центре поля нарушил правила против Мрзляка. Игроки "Уфы" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 16'
    Крыховяк выполнил передачу на ход Живоглядову по правому флангу, мяч ушёл слишком сильно в сторону от Дмитрия, фланговый защитник "Локомотива" не смог сохранить его в игре. 
  • Судья
    15'
    Кротову досталось от Пабло в борьбе за верховой мяч на половине поля "Локомотива", при этом Станислав Васильев не дал свистка, по его мнению это был игровой момент. 
  • 14'
    Живоглядов прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Лисакович зацепился за мяч и быстро выполнил прострел во вратарскую, где уже грамотно сыграл Табидзе, который разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 13'
    Лисакович выполнил передачу с правого фланга к линии штрафной площади, Жемалетдинов не смог зацепиться за мяч и в итоге едва не привёз контратаку на свои ворота. 
  • Опасный момент
    12'
    Иванов выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кротов зацепился за мяч и под давлением Чорлуки пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Иванов в борьбе за верховой мяч на половине поля "Локомотива" нарушил правила против Пабло. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Куликов в центре поля огрел по ногам Милетича. Игроки "Уфы" также не стали торопиться при розыгрыше стандарта. 
  • Офсайд
    9'
    Камано с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Лисакович оторвался от защитников "Уфы" и удачно пробил мимо Беленова, всё было бы хорошо для "Локомотива", но Виталий забрался в офсайд. 
  • 8'
    Жемалетдинов сместился на левый фланг, но пройти вперёд Рифату более также не удалось, Табидзе удачно проследовал за соперником, мяч вновь был выбит в аут. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Кротов в центре поля нарушил правила против Мухина. Игроки "Локомотива" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 6'
    Лисакович попытался пройти вперёд по правому флангу, Йокич грамотно поставил корпус форварду "Локомотива" у углового флажка, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 5'
    Морозов выполнил прострел на правый угол штрафной площади с правого фланга, Мрзляк в борьбе с защитниками "Локомотива" не смог зацепиться за мяч. 
  • 4'
    Чорлука из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Камано, Плиев оказался первым на мяче и головой выбил его на своего партнёра по команде. 
  • 3'
    Рыбус попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Мрзляк и выбил мяч в аут. 
  • 2'
    Игроки "Локомотива" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля команда Марко Николича пройти довольно трудно, "Уфа" всем составом действует от обороны. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. В этот вечер у нас будет довольно интересная битва за очки. "Локомотив" продолжает активную борьбу за место в Лиге чемпионов, а "Уфа" отчаянно пытается покинуть зону вылета. Команда Рашида Рахимова уже давно не побеждала и стала отставать от "Арсенала" на три очка, что в конце чемпионата уже можно считать критическим положением. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Станислав Васильев из Ижевска. Помогать ему на бровках будут Рустам Мухтаров из Петрозаводска и Антон Кобзев из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Андрей Фисенко из Владивостока. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 23-го тура чемпионата России между "Уфой" и московским "Локомотивом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 149
Уфа 0.7% (1)
X 4% (6)
Локомотив Москва 95.3% (142)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Локомотив Москва
4.45
3.16
3.74
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 7 000 ₽ 3.76 3.08 2.23
Бонус: 10 000 ₽ 4.30 3.15 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.92 3.16 2.21
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 1.92 3.25
  4.45 1.80 3.74

Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
7.01 1.10 3.39 1.32 2.30 1.72 1.63 2.29 1.34 3.25 1.17 5.11 1.08 7.70 1.02 13.70 1.01 15.00
6.60 1.12 2.55 1.52 1.87 1.94 1.50 2.60 1.17 5.00
6.25 1.08 4.80 1.14 2.43 1.53 1.83 1.98 1.50 2.77 1.20 4.60 1.14 5.40 1.02 10.25 1.01 10.75
2.22 1.65 1.45 2.70 1.23 4.05 2.14 1.76 1.04 10.00 1.67 2.20 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50 0.00 19.00 0.00 25.00
2.05 1.83 1.68 2.26 1.31 3.59 1.46 2.83 1.33 3.44 1.55 2.54 1.33 3.49 1.58 2.47 1.45 2.84 1.16 5.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.90 1.90 1.33 3.32 1.14 5.81 1.03 12.10
2.30 1.57 1.52 2.44 1.26 3.65 1.04 9.00
2.28 1.63 1.51 2.56 1.26 3.85 1.05 9.80 1.04 11.25
1.28 3.60 1.19 4.60 1.11 6.50 1.04 8.50 1.03 9.50
1.17 5.15 1.36 3.23 1.11 6.75 1.31 3.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.61 1.50 1.62 2.29 1.28 3.67 1.10 6.92
3.00 1.36 1.99 1.76 1.44 2.65 1.10 6.40
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30
2.65 1.47 1.75 2.05 1.35 3.15 1.08 6.50 1.05 8.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.54
2.21 1.62
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
7.23 1.09
5.80 1.11
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.72 1.19
4.40 1.19
5.10 1.16
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Уфа 0:0 Локомотив Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Уфа 0:0 Локомотив Москва

Исход игры
Уфа
0.7% (1)
Ничья
4% (6)
Локомотив Москва
95.3% (142)
Тотал 2.5
Больше
39.46% (58)
Меньше
60.54% (89)
Обе команды забьют
Да
38.78% (57)
Нет
61.22% (90)
Популярный счёт
0:1 Локомотив Москва
28.9% (43)
0:2 Локомотив Москва
27.5% (41)
1:2 Локомотив Москва
26.8% (40)
1:3 Локомотив Москва
6.7% (10)
0:3 Локомотив Москва
4% (6)
1:1 Ничья
3.4% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 