Рыбус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Уфы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Кротов в борьбе за мяч на левом фланге получил по ноге от Крыховяка, казалось, что Гжегож совершил накладку, но Станислав Васильев даже не дал свистка.

Лысцов выбил мяч за пределы поля, нужно было время Кротову, чтобы подняться, но всё же Вячеслав пришёл в себя, готов форвард "Уфы" продолжать игру.

Камано с правого фланга выполнил передачу на правый угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось, Беленов размялся при игре на выходе.

Рыбус с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Урунов головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Локомотив" сыграть сейчас полноценным первым номером, всё же потеря очков для команды Марко Николича будет проблемой, тогда уже за место в Лиге чемпионов бороться будет крайне непросто.

В составе "Локомотива" после перерыва произошла замена. Вместо Ведрана Чорлуки на поле вышел Виталий Лысцов.

Милетич попытался пройти вперёд по левому флангу, но войти в штрафную площадь в окружении нескольких соперников Неманья не смог.

"Уфа" активнее начала второй тайм, но пока "Локомотив" достаточно грамотно действует от обороны и ждёт своих шансов для атак.

Иванов из центра поля выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, Гилерме спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Лисакович и Рыбус не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, в итоге Виталий отправил мяч за лицевую линию поля.

Живоглядов выполнил передачу на ход Камано по правому флангу, Табидзе грамотно поставил корпус сопернику, мяч вновь ушёл за лицевую линию поля.

Из глубины поля последовал заброс на Лисаковича, форвард "Локомотива" оказался в офсайде.

Угловой у ворот "Локомотива". Кротов решил разыграть корнер с партнёрами по команде, но затем на левом фланге игроки "Уфы" так и не смогли ничего интересного придумать.

Урунов с правого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Иванов в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Рыбус со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Пабло головой сбросил мяч на правый угол штрафной площади, скидка вышла слишком сильной, Крыховяк не смог сохранить мяч в игре.

Иванов выполнил теперь уже слишком сильный заброс на ход Мрзляку по правому флангу, Лысцов грамотно поставил корпус сопернику, будет удар от ворот.

Мрзляк с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Урунов конечно же никак не мог выиграть верховую борьбу за мяч у защитников "Локомотива".

Иванов выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Кротову, Вячеслава опекали сразу два защитника, а поэтому форвард "Уфы" в очередной раз не смог зацепиться за мяч.

Лысцов получил по ногам на своей половине поля. Игроки "Локомотива" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Урунова.

Мухин разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Лисакович в борьбе с защитниками "Уфы" не смог зацепиться за мяч.

Смолов с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Камано пробил по воротам, мяч попал в ногу Плиеву и ушёл на угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Локомотив" на выезде пока играет вничью с "Уфой" 0:0. Сегодня команды показывают довольно неплохой футбол, команды уже могли забивать по одному голу, но пока в завершении моментов у них есть проблемки. Во втором тайме, если ничего сильно не изменится, мы уже наверняка увидим забитые мячи, а пока немного отдохнём.

45' Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

45' Угловой у ворот "Уфы". Рыбус выполнил подачу в центр штрафной площади, Пабло головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

45' Хорошо было слышно, что говорит Станислав Васильев помощникам при просмотре повтора, по мнению главного арбитра матча, Живоглядов искал ногу соперника, а поэтому за такое пенальти ставить нельзя.

45' Станислав Васильев получил подсказки от судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента.

45' Живоглядов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Жемалетдинов в борьбе с Табидзе оказался на газоне, Станислав Васильев показал, что нужно играть дальше и в этот раз.

45' Одну минуту добавил Станислав Васильев к основному времени первого тайма.

44' Пабло в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Иванова. Игроки "Уфы" не смогли быстро разыграть стандарт.

43' На ахилл наступил Мрзляк Чорлуке в прошлом эпизоде, вышли на поле врачи "Локомотива", после паузы Ведран показал, что он попытается доиграть первый тайм.

42' Мрзляк в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Локомотива" неудачно сыграл против Чорлуки.

41' Мрзляк из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Урунову к правому углу штрафной площади, Остон оторвался от защитников "Локомотива" и пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

40' Милетич прошёл вперёд по левому флангу и выполнил подачу во вратарскую, Гилерме неудачно сыграл на выходе и рукой смахнул мяч на правый угол штрафной площади, Морозов в касание пробил по воротам, Пабло бросился в подкат и избавил свою команду от серьёзных проблем.

39' В прошлом эпизоде в борьбе за верховой мяч Лисакович также получил по лицу от Йокича, но при этом Станислав Васильев и судьи из комнаты VAR посчитали, что Боян всё же не бил соперника рукой по лицу.

38' Крыховяк на левом фланге ушёл от Морозова и выполнил подачу в центр штрафной площади, Милетич головой выбил мяч на левый угол штрафной, Жемалетдинов оказался первым на подборе, но удар в ближний угол ворот у Рифата оказался неточным.

37' Игроки "Локомотива" окончательно перехватили контроль над мячом, стараются гости оставить за собой концовку первого тайма.

36' Мрзляк в центре поля нарушил правила против Куликова. Игроки "Локомотива" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

35' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади на ход Камано, Франсуа не имел шансов сохранить мяч в поле.

34' Болельщиков "Локомотива" в Уфе слышно сегодня довольно неплохо, но и самих болельщиков "Уфы" не так много, это нужно признать.

33' Неплохой темп матча показывают обе команды, уже могли у нас быть и забитые мячи по всем правилам, но где-то командам временами не хватает удачи.

32' Жемалетдинов при проходе вперёд по центру попал под давление Бизозы и оказался на газоне, Станислав Васильев показал, что нужно играть дальше.

31' Камано получил по ногам в центре поля от Йокича. Игроки "Локомотива" довольно быстро разыграли стандарт.

30' Кротов получил мяч у правого угла штрафной площади после перевода от Милетича, затем Вячеслав выполнил подачу к линии вратарской, Иванов головой пробил в правый угол ворот, Гилерме уже был отыгран, но на линии ворот удачно расположился Пабло, который головой выбил мяч на левый фланг.

29' Крыховяк получил передачу на ход по правому флангу, Гжегож выполнил хороший прострел к линии вратарской на Лисаковича, совсем немного не хватило Виталю, чтобы в падении пробить в левый угол ворот.

28' Игроки "Локомотива" довольно быстро разыграли угловой, с левого фланга Рыбус выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной, Камано пробил по воротам, мяч попал в Табидзе.

27' Рыбус с левого фланга немного сместился в центр, затем Мацей выполнил передачу к линии штрафной площади, Лисакович в касание сбросил мяч на Камано, Франсуа убежал от Бизозы, вошёл в штрафную площадь и пробил в левый угол ворот, Беленов успел сократить дистанцию и перевести мяч на угловой.

26' Мрзляк на половине поля "Локомотива" огрел по ногам Живоглядова, Станислав Васильев на этот раз решил обойтись без жёлтой карточки.

25' Крыховяк из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, борьбу на "втором этаже" игроки "Локомотива" в атаке выиграть по-прежнему не могут.

24' Морозов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, при этом передача вышла слишком прямолинейной, защитники "Локомотива" спокойно перехватили мяч.

23' Пабло в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Иванова. Пока у нас довольно много мелких фолов по ходу первого тайма.

22' Рыбус выполнил передачу на ход Лисаковичу к левому углу штрафной площади, Виталий в борьбе с Табидзе не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

21' Угловой у ворот "Уфы". Рыбус выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля выиграли верховую борьбу за мяч, а после этого получилась удачная скидка в руки Беленову.

20' Куликов со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

19' Капитан "Уфы" Боян Йокич получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Камано.

18' Милетич ворвался в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с Живоглядовым Неманья оказался на газоне, Станислав Васильев показал, что нужно играть дальше.

17' Мухин в центре поля нарушил правила против Мрзляка. Игроки "Уфы" не смогли быстро разыграть стандарт.

16' Крыховяк выполнил передачу на ход Живоглядову по правому флангу, мяч ушёл слишком сильно в сторону от Дмитрия, фланговый защитник "Локомотива" не смог сохранить его в игре.

15' Кротову досталось от Пабло в борьбе за верховой мяч на половине поля "Локомотива", при этом Станислав Васильев не дал свистка, по его мнению это был игровой момент.

14' Живоглядов прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Лисакович зацепился за мяч и быстро выполнил прострел во вратарскую, где уже грамотно сыграл Табидзе, который разрядил обстановку у своих ворот.

13' Лисакович выполнил передачу с правого фланга к линии штрафной площади, Жемалетдинов не смог зацепиться за мяч и в итоге едва не привёз контратаку на свои ворота.

12' Иванов выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кротов зацепился за мяч и под давлением Чорлуки пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

11' Иванов в борьбе за верховой мяч на половине поля "Локомотива" нарушил правила против Пабло.

10' Куликов в центре поля огрел по ногам Милетича. Игроки "Уфы" также не стали торопиться при розыгрыше стандарта.

9' Камано с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Лисакович оторвался от защитников "Уфы" и удачно пробил мимо Беленова, всё было бы хорошо для "Локомотива", но Виталий забрался в офсайд.

8' Жемалетдинов сместился на левый фланг, но пройти вперёд Рифату более также не удалось, Табидзе удачно проследовал за соперником, мяч вновь был выбит в аут.

7' Кротов в центре поля нарушил правила против Мухина. Игроки "Локомотива" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Лисакович попытался пройти вперёд по правому флангу, Йокич грамотно поставил корпус форварду "Локомотива" у углового флажка, мяч ушёл за лицевую линию поля.

5' Морозов выполнил прострел на правый угол штрафной площади с правого фланга, Мрзляк в борьбе с защитниками "Локомотива" не смог зацепиться за мяч.

4' Чорлука из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади на Камано, Плиев оказался первым на мяче и головой выбил его на своего партнёра по команде.

3' Рыбус попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Мрзляк и выбил мяч в аут.

2' Игроки "Локомотива" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля команда Марко Николича пройти довольно трудно, "Уфа" всем составом действует от обороны.