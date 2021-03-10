Уфа
Позже
Стадион: Нефтяник
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0.14
|2.
|Комнен Андрич
|3 (1)
|0.14
|3.
|Камилов Владислав
|2
|0.09
|4.
|Мрзляк Филип
|1
|0.05
|5.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.05
|6.
|Йокич Боян
|1
|0.05
|7.
|Аликин Павел
|1
|0.05
|8.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.05
|9.
|Алиев Азер
|1
|0.05
|10.
|Голубев Артём
|1
|0.05
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|0
|0
|14.
|Морозов Григорий
|0
|0
|15.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|5
|0.23
|2.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.18
|3.
|Крыховяк Гжегож
|4
|0.18
|4.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.14
|5.
|Мурило Серкейра
|3
|0.14
|6.
|Лисакович Виталий
|2
|0.09
|7.
|Миранчук Алексей
|2
|0.09
|8.
|Камано Франсуа
|2
|0.09
|9.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.05
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.05
|11.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.05
|12.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.05
|13.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|14.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Куликов Даниил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|5
|0
|2.
|Голубев Артём
|5
|0
|3.
|Табидзе Джемал
|5
|0
|4.
|Сухов Александр
|4
|0
|5.
|Мрзляк Филип
|4
|0
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Кротов Вячеслав
|2
|1
|8.
|Морозов Григорий
|2
|1
|9.
|Сысуев Дмитрий
|3
|0
|10.
|Аликин Павел
|3
|0
|11.
|Алиев Азер
|3
|0
|12.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|13.
|Камилов Владислав
|3
|0
|14.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|15.
|Жамалетдинов Тимур
|3
|0
|16.
|Данченко Олег
|2
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|18.
|Тилль Оливье
|2
|0
|19.
|Бизоза Парфе
|0
|1
|20.
|Никитин Алексей
|1
|0
|21.
|Беленов Александр
|1
|0
|22.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|23.
|Комнен Андрич
|1
|0
|24.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|25.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|6
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|7
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|4.
|Куликов Даниил
|6
|0
|5.
|Гилерме Маринато
|4
|1
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0
|7.
|Райкович Слободан
|3
|1
|8.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|9.
|Рыбчинский Дмитрий
|4
|0
|10.
|Магкеев Станислав
|4
|0
|11.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|13.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|14.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|15.
|Мухин Максим
|2
|0
|16.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|17.
|Лисакович Виталий
|1
|0
|18.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|26.67% (4)
|Локомотив Москва
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов
Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Уфа: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|50 - 19
|45
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 26
|37
|5.
|Сочи
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 25
|37
|6.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|8.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|42 - 27
|34
|9.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 29
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 32
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 38
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Локомотив Москва
Исход игры
Уфа
0% (0)
Ничья
6.5% (4)
Локомотив Москва
93.5% (58)
Тотал 2.5
Больше
45.9% (28)
Меньше
54.1% (33)
Обе команды забьют
Да
49.18% (30)
Нет
50.82% (31)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
37.1% (23)
0:2 Локомотив Москва
25.8% (16)
0:1 Локомотив Москва
21% (13)
1:1 Ничья
6.5% (4)
1:3 Локомотив Москва
4.8% (3)
0:3 Локомотив Москва
3.2% (2)
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