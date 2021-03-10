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Уфа
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жамалетдинов Тимур 3 0.14
2. Комнен Андрич 3 (1) 0.14
3. Камилов Владислав 2 0.09
4. Мрзляк Филип 1 0.05
5. Бизяк Ловро 1 (1) 0.05
6. Йокич Боян 1 0.05
7. Аликин Павел 1 0.05
8. Кротов Вячеслав 1 0.05
9. Алиев Азер 1 0.05
10. Голубев Артём 1 0.05
11. Данченко Олег 0 0
12. Сухов Александр 0 0
13. Сысуев Дмитрий 0 0
14. Морозов Григорий 0 0
15. Неделчару Ионуц 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 5 0.23
2. Миранчук Антон 4 (3) 0.18
3. Крыховяк Гжегож 4 0.18
4. Игнатьев Владислав 3 0.14
5. Мурило Серкейра 3 0.14
6. Лисакович Виталий 2 0.09
7. Миранчук Алексей 2 0.09
8. Камано Франсуа 2 0.09
9. Жемалетдинов Рифат 1 0.05
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.05
11. Зе Луиш Жозе 1 0.05
12. Баринов Дмитрий 1 0.05
13. Чорлука Ведран 0 0
14. Живоглядов Дмитрий 0 0
15. Куликов Даниил 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 5 0
2. Голубев Артём 5 0
3. Табидзе Джемал 5 0
4. Сухов Александр 4 0
5. Мрзляк Филип 4 0
6. Плиев Константин 4 0
7. Кротов Вячеслав 2 1
8. Морозов Григорий 2 1
9. Сысуев Дмитрий 3 0
10. Аликин Павел 3 0
11. Алиев Азер 3 0
12. Безденежных Игорь 3 0
13. Камилов Владислав 3 0
14. Карп Кэтэлин 3 0
15. Жамалетдинов Тимур 3 0
16. Данченко Олег 2 0
17. Неделчару Ионуц 2 0
18. Тилль Оливье 2 0
19. Бизоза Парфе 0 1
20. Никитин Алексей 1 0
21. Беленов Александр 1 0
22. Бизяк Ловро 1 0
23. Комнен Андрич 1 0
24. Агаларов Гамид 1 0
25. Фольмер Кирилл 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 6 1
2. Рыбус Мацей 7 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Куликов Даниил 6 0
5. Гилерме Маринато 4 1
6. Жемалетдинов Рифат 5 0
7. Райкович Слободан 3 1
8. Эдер Лопеш 4 0
9. Рыбчинский Дмитрий 4 0
10. Магкеев Станислав 4 0
11. Мурило Серкейра 4 0
12. Живоглядов Дмитрий 3 0
13. Баринов Дмитрий 3 0
14. Игнатьев Владислав 2 0
15. Мухин Максим 2 0
16. Зе Луиш Жозе 1 0
17. Лисакович Виталий 1 0
18. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 13.33% (2) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 26.67% (4)
 Локомотив Москва 17.24% (5) 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Уфа 0:3 Рубин Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Химки 2:1 Уфа
БАТЭ 1:1 Уфа Уфа 1:0 Торпедо Москва Вентспилс 0:1 Уфа Уфа 0:0 Шкупи Уфа 1:2 Спартак Суботица Уфа 0:1 Црвена Звезда Краснодар 1:0 Уфа Ротор 1:0 Уфа Ростов 0:1 Уфа Уфа 4:0 Тамбов Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов
Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва Химки 3:2 Локомотив Москва Краснодар 5:0 Локомотив Москва Бавария 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Рубин Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Ахмат 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 8
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 4
Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Премьер-лига
Уфа 2:2 Локомотив Москва Товарищеские матчи Уфа 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Уфа Кубок Уфа 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Уфа Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Уфа 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Локомотив Москва Заявка 22 11 4 7 29 - 26 37
5. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
6. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
7. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
8. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2021, осталось 2 дня 14 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Уфа 0% (0)
    X 6.5% (4)
    Локомотив Москва 93.5% (58)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Локомотив Москва
    4.46
    3.24
    2.15
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      4.32 3.24 2.15
    Бонус: 10 000 ₽ 4.30 3.15 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.22 2.08
    Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.15 2.04
      4.46 3.15 2.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.65 1.11 3.12 1.32 2.29 1.73 1.60 2.21 1.34 3.06 1.17 4.62 1.12 6.35 1.02 10.80 1.01 15.00
    6.60 1.12 2.55 1.52 1.87 1.94 1.50 2.60 1.17 5.00
    6.20 1.08 5.05 1.14 2.49 1.51 1.88 1.92 1.53 2.67 1.23 4.20 1.16 5.00 1.03 9.30 1.02 9.80
    6.90 1.08 5.10 1.15 2.50 1.55 2.25 1.69 1.90 1.96 1.67 2.20 1.50 2.60 1.20 4.30 1.17 5.10 1.04 9.40 1.03 10.00 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 24.00
    6.96 1.12 2.61 1.54 2.26 1.69 1.92 1.97 1.66 2.32 1.51 2.68 1.17 5.47
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    1.94 1.86 1.37 3.10 1.17 4.88 1.06 9.40
    2.30 1.57 1.52 2.44 1.26 3.65 1.04 9.00
    2.40 1.57 1.54 2.48 1.29 3.60 1.06 8.80 1.04 10.25
    1.50 2.60 1.25 3.90 1.04 9.70
    2.40 1.62 1.97 1.92 1.53 2.64 1.35 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.56 1.52 1.64 2.26 1.30 3.52 1.12 6.15
    3.00 1.36 1.99 1.76 1.44 2.65 1.10 6.40
    3.15 1.36 2.01 1.80 1.49 2.62 1.15 5.50 1.10 6.80
    2.03 1.73 1.45 2.65 1.14 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.35 1.56
    2.21 1.62
    2.18 1.68
    Букмекер Да Нет
    6.15 1.12
    5.80 1.11
    6.20 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    4.40 1.19
    4.30 1.20
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    Прогнозы на матч Уфа - Локомотив Москва

    Исход игры
    Уфа
    0% (0)
    Ничья
    6.5% (4)
    Локомотив Москва
    93.5% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.9% (28)
    Меньше
    54.1% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    49.18% (30)
    Нет
    50.82% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    37.1% (23)
    0:2 Локомотив Москва
    25.8% (16)
    0:1 Локомотив Москва
    21% (13)
    1:1 Ничья
    6.5% (4)
    1:3 Локомотив Москва
    4.8% (3)
    0:3 Локомотив Москва
    3.2% (2)
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