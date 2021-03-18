Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Урал
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
54
Умяров
Наиль
33
Крал
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Вратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|10 (1)
|0.45
|2.
|Понсе Эсекель
|9
|0.41
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|8 (2)
|0.36
|4.
|Жиго Самуэль
|3
|0.14
|5.
|Айртон Лукас
|2
|0.09
|6.
|Кокорин Александр
|2 (2)
|0.09
|7.
|Мозес Виктор
|2
|0.09
|8.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.05
|9.
|Промес Куинси
|1
|0.05
|10.
|Зобнин Роман
|1
|0.05
|11.
|Крал Алекс
|0
|0
|12.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|6 (3)
|0.27
|2.
|Августиняк Рафал
|3
|0.14
|3.
|Егорычев Андрей
|2
|0.09
|4.
|Эль Кабир Отман
|1
|0.05
|5.
|Погребняк Павел
|1
|0.05
|6.
|Страндберг Стефан
|1
|0.05
|7.
|Панюков Андрей
|1
|0.05
|8.
|Евсеев Алексей
|1
|0.05
|9.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.05
|10.
|Калинин Игорь
|1
|0.05
|11.
|Шаболин Артём
|1
|0.05
|12.
|Кулаков Денис
|0
|0
|13.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|14.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|15.
|Йовичич Бранко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зобнин Роман
|6
|1
|2.
|Маслов Павел
|6
|1
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|4.
|Айртон Лукас
|6
|0
|5.
|Умяров Наиль
|5
|0
|6.
|Жиго Самуэль
|4
|0
|7.
|Ларссон Джордан
|4
|0
|8.
|Ещенко Андрей
|3
|0
|9.
|Кутепов Илья
|3
|0
|10.
|Джикия Георгий
|3
|0
|11.
|Максименко Александр
|3
|0
|12.
|Крал Алекс
|3
|0
|13.
|Мозес Виктор
|2
|0
|14.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|15.
|Урунов Остон
|2
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Промес Куинси
|1
|0
|18.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|19.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|9
|0
|2.
|Калинин Игорь
|5
|0
|3.
|Емельянов Роман
|3
|1
|4.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|5.
|Егорычев Андрей
|4
|0
|6.
|Погребняк Павел
|2
|1
|7.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|8.
|Кулаков Денис
|3
|0
|9.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|11.
|Помазун Илья
|3
|0
|12.
|Золотов Николай
|3
|0
|13.
|Йовичич Бранко
|3
|0
|14.
|Августиняк Рафал
|3
|0
|15.
|Араторе Марко
|2
|0
|16.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|17.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|18.
|Панюков Андрей
|1
|0
|19.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|20.
|Бавин Юрий
|1
|0
|21.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|22.
|Герасимов Алексей
|1
|0
|23.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|24.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|25.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|23.08% (9)
|7.69% (3)
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|28.21% (11)
|Урал
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва
Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва
Урал Последние 20 матчей: +8 =9 -3Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Урал: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Урал 1:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 1:1 Урал Кубок Спартак Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Урал Товарищеские матчи Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига Урал 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Урал Товарищеские матчи Урал 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|53 - 21
|48
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|40 - 24
|40
|4.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|23
|11
|5
|7
|29 - 26
|38
|5.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|30 - 23
|37
|6.
|Сочи
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 25
|37
|7.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|9.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|42 - 27
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|22 - 29
|29
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|12 - 36
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|19 - 40
|17
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|23
|3
|6
|14
|15 - 36
|15
|16.
|Тамбов
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 15
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 11
|18
|10.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|12.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|15.
|Ротор
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|4 - 18
|8
|16.
|Уфа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 14
|23
|2.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|7.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|5 - 26
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Урал
Исход игры
Спартак Москва
95.2% (138)
Ничья
2.8% (4)
Урал
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
48.95% (70)
Меньше
51.05% (73)
Обе команды забьют
Да
46.85% (67)
Нет
53.15% (76)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
33.8% (49)
2:1 Спартак Москва
27.6% (40)
3:1 Спартак Москва
13.8% (20)
1:0 Спартак Москва
13.8% (20)
3:0 Спартак Москва
4.1% (6)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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