  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 10 (1) 0.45
2. Понсе Эсекель 9 0.41
3. Соболев Александр Сергеевич 8 (2) 0.36
4. Жиго Самуэль 3 0.14
5. Айртон Лукас 2 0.09
6. Кокорин Александр 2 (2) 0.09
7. Мозес Виктор 2 0.09
8. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.05
9. Промес Куинси 1 0.05
10. Зобнин Роман 1 0.05
11. Крал Алекс 0 0
12. Умяров Наиль 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 6 (3) 0.27
2. Августиняк Рафал 3 0.14
3. Егорычев Андрей 2 0.09
4. Эль Кабир Отман 1 0.05
5. Погребняк Павел 1 0.05
6. Страндберг Стефан 1 0.05
7. Панюков Андрей 1 0.05
8. Евсеев Алексей 1 0.05
9. Подберёзкин Вячеслав 1 0.05
10. Калинин Игорь 1 0.05
11. Шаболин Артём 1 0.05
12. Кулаков Денис 0 0
13. Ефремов Дмитрий 0 0
14. Мишкич Даниэль 0 0
15. Йовичич Бранко 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Зобнин Роман 6 1
2. Маслов Павел 6 1
3. Соболев Александр Сергеевич 7 0
4. Айртон Лукас 6 0
5. Умяров Наиль 5 0
6. Жиго Самуэль 4 0
7. Ларссон Джордан 4 0
8. Ещенко Андрей 3 0
9. Кутепов Илья 3 0
10. Джикия Георгий 3 0
11. Максименко Александр 3 0
12. Крал Алекс 3 0
13. Мозес Виктор 2 0
14. Понсе Эсекель 2 0
15. Урунов Остон 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Промес Куинси 1 0
18. Бакаев Зелимхан 1 0
19. Гапонов Илья 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 9 0
2. Калинин Игорь 5 0
3. Емельянов Роман 3 1
4. Мишкич Даниэль 4 0
5. Егорычев Андрей 4 0
6. Погребняк Павел 2 1
7. Страндберг Стефан 2 1
8. Кулаков Денис 3 0
9. Бикфалви Эрик 3 0
10. Подберёзкин Вячеслав 3 0
11. Помазун Илья 3 0
12. Золотов Николай 3 0
13. Йовичич Бранко 3 0
14. Августиняк Рафал 3 0
15. Араторе Марко 2 0
16. Ароян Вараздат 2 0
17. Годзюр Ярослав 1 0
18. Панюков Андрей 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Герасимов Алексей 1 0
23. Магомадов Чингиз 1 0
24. Ефремов Дмитрий 1 0
25. Гаджимурадов Рамазан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 23.08% (9) 7.69% (3) 10.26% (4) 10.26% (4) 20.51% (8) 28.21% (11)
 Урал 21.05% (4) 15.79% (3) 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Динамо Москва 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 6:1 Краснодар Спартак Москва 0:2 Рубин Динамо Москва 2:0 Спартак Москва
Спартак Москва 4:0 Рига Спартак Москва 2:1 Шахтёр Солигорск Спартак Москва 2:1 Пахтакор Зенит 3:1 Спартак Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Тамбов Спартак Москва 2:0 Ротор Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва
Урал Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал
Рубин 0:0 Урал Урал 1:0 Акрон Урал 3:1 Зета Урал 2:2 РФШ Рига Урал 2:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Урал 3:1 Краснодар-2 Тамбов 1:1 Урал ЦСКА Москва 2:2 Урал Зенит 5:1 Урал Урал 1:0 Сочи Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Урал: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Урал 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Урал 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
Урал 1:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 1:1 Урал Кубок Спартак Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Урал Товарищеские матчи Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига Урал 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Урал Товарищеские матчи Урал 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Локомотив Москва Заявка 22 11 4 7 29 - 26 37
5. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
6. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
7. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
8. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Спартак Москва 95.1% (58)
    X 3.3% (2)
    Урал 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Урал
    1.57
    4.36
    7.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.53 4.36 6.40
    Бонус: 10 000 ₽ 1.57 4.20 6.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.33 6.35
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.90 7.20

    Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.02 4.98 1.17 3.16 1.36 2.22 1.66 1.78 2.21 1.42 2.88 1.26 3.86 1.12 6.15 1.06 9.25 1.01 14.90
    10.00 1.05 3.65 1.29 2.80 1.44 1.92 1.89 1.52 2.55 1.36 3.20 1.13 6.00
    9.70 1.02 8.80 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.97 1.93 1.51 2.56 1.34 3.14 1.13 5.20 1.09 5.75 1.01 10.25
    13.00 1.01 8.20 1.04 3.55 1.30 2.75 1.47 2.21 1.71 1.92 1.95 1.72 2.20 1.51 2.70 1.32 3.30 1.16 5.60 1.13 6.10 1.04 11.00 1.01 10.50 0.00 18.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.50 1.53 1.61 2.32 1.29 3.58 1.11 6.45
    2.90 1.38 1.94 1.81 1.42 2.70 1.09 6.40
    3.12 1.36 1.97 1.83 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
    1.93 1.87 1.42 2.85 1.13 5.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.58 1.30 2.02 1.79 1.52 2.53 1.26 3.84 1.11 6.58 1.03 12.60
    4.00 1.22 2.80 1.41 1.71 2.06 1.19 4.30
    4.25 1.22 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
    2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.77
    1.96 1.79
    1.94 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.17
    4.90 1.16
    4.90 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.64 1.28
    3.65 1.26
    3.45 1.28
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Спартак Москва - Урал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Спартак Москва - Урал

    Исход игры
    Спартак Москва
    95.1% (58)
    Ничья
    3.3% (2)
    Урал
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (30)
    Меньше
    50% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (30)
    Нет
    50% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    36.1% (22)
    2:1 Спартак Москва
    27.9% (17)
    3:1 Спартак Москва
    14.8% (9)
    1:0 Спартак Москва
    9.8% (6)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    3:0 Спартак Москва
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     