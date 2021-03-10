Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|8 (3)
|0.36
|2.
|Заболотный Антон
|5
|0.23
|3.
|Бурмистров Никита
|5
|0.23
|4.
|Юсупов Артур
|5
|0.23
|5.
|Мевля Миха
|3
|0.14
|6.
|Терехов Сергей
|2
|0.09
|7.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.09
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0.05
|9.
|Заика Кирилл
|1
|0.05
|10.
|Дуганджич Марко
|1
|0.05
|11.
|Миладинович Иван
|1
|0.05
|12.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|13.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|14.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
|15.
|Руденко Александр Александрович
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.18
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.14
|3.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.09
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.05
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.05
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.05
|8.
|Архипов Артём
|1
|0.05
|9.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|10.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|11.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|12.
|Алиев Саид
|0
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|14.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|8
|1
|2.
|Заика Кирилл
|5
|1
|3.
|Маргасов Тимофей
|5
|0
|4.
|Миладинович Иван
|5
|0
|5.
|Цаллагов Ибрагим
|3
|1
|6.
|Нобоа Кристиан
|4
|0
|7.
|Заболотный Антон
|4
|0
|8.
|Юсупов Артур
|4
|0
|9.
|Маммана Эмануэль
|4
|0
|10.
|Бурмистров Никита
|2
|1
|11.
|Дуганджич Марко
|3
|0
|12.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|13.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|14.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|15.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|16.
|Мевля Миха
|1
|0
|17.
|Новосельцев Иван
|1
|0
|18.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
|19.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|8.
|Шляков Евгений
|3
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|10.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|11.
|Килин Антон
|1
|1
|12.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|13.
|Чичерин Никита
|2
|0
|14.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|15.
|Карапузов Владислав
|2
|0
|16.
|Балашов Виталий
|1
|0
|17.
|Шахов Виталий
|1
|0
|18.
|Володько Максим
|1
|0
|19.
|Чагров Никита
|1
|0
|20.
|Карасёв Павел
|1
|0
|21.
|Карапетян Александр
|1
|0
|22.
|Терехов Антон
|1
|0
|23.
|Аванесян Тигран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сочи
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|Тамбов
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи
Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов
Тамбов Последние 20 матчей: +4 =3 -13Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов
Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа
Последние игры между собой
Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|50 - 19
|45
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 26
|37
|5.
|Сочи
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 25
|37
|6.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|8.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|42 - 27
|34
|9.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 29
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 32
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 38
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|1.08
|20.00
|56.00
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.07
|14.00
|46.00
Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи - Тамбов
Исход игры
Сочи
98.5% (67)
Ничья
1.5% (1)
Тамбов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.31% (25)
Меньше
62.69% (42)
Обе команды забьют
Да
16.42% (11)
Нет
83.58% (56)
Популярный счёт
2:0 Сочи
42.6% (29)
1:0 Сочи
17.6% (12)
3:0 Сочи
17.6% (12)
2:1 Сочи
8.8% (6)
3:1 Сочи
5.9% (4)
4:0 Сочи
4.4% (3)
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