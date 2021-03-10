  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Сочи
 
Позже

Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 8 (3) 0.36
2. Заболотный Антон 5 0.23
3. Бурмистров Никита 5 0.23
4. Юсупов Артур 5 0.23
5. Мевля Миха 3 0.14
6. Терехов Сергей 2 0.09
7. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.09
8. Жоаозиньо Рамос 1 0.05
9. Заика Кирилл 1 0.05
10. Дуганджич Марко 1 0.05
11. Миладинович Иван 1 0.05
12. Маргасов Тимофей 0 0
13. Набиуллин Эльмир 0 0
14. Маммана Эмануэль 0 0
15. Руденко Александр Александрович 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.18
2. Карапетян Александр 3 0.14
3. Чуперка Валерий 2 (1) 0.09
4. Карасёв Павел 1 0.05
5. Панченко Кирилл 1 0.05
6. Костюков Михаил 1 0.05
7. Грицаенко Алексей 1 0.05
8. Архипов Артём 1 0.05
9. Каплиенко Александр 0 0
10. Рыбин Алексей 0 0
11. Тилль Себастьян 0 0
12. Алиев Саид 0 0
13. Кабахидзе Владимир 0 0
14. Меренчуков Дмитрий 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 8 1
2. Заика Кирилл 5 1
3. Маргасов Тимофей 5 0
4. Миладинович Иван 5 0
5. Цаллагов Ибрагим 3 1
6. Нобоа Кристиан 4 0
7. Заболотный Антон 4 0
8. Юсупов Артур 4 0
9. Маммана Эмануэль 4 0
10. Бурмистров Никита 2 1
11. Дуганджич Марко 3 0
12. Полоз Дмитрий 2 0
13. Набиуллин Эльмир 2 0
14. Жоаозиньо Рамос 1 0
15. Джанаев Сослан 1 0
16. Мевля Миха 1 0
17. Новосельцев Иван 1 0
18. Бахтияров Акмаль 1 0
19. Пруцев Данил 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Рыжиков Сергей 3 0
8. Шляков Евгений 3 0
9. Кабахидзе Владимир 3 0
10. Тетрашвили Гурам 1 1
11. Килин Антон 1 1
12. Ойеволе Адессойе 2 0
13. Чичерин Никита 2 0
14. Рыбин Алексей 2 0
15. Карапузов Владислав 2 0
16. Балашов Виталий 1 0
17. Шахов Виталий 1 0
18. Володько Максим 1 0
19. Чагров Никита 1 0
20. Карасёв Павел 1 0
21. Карапетян Александр 1 0
22. Терехов Антон 1 0
23. Аванесян Тигран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 12.12% (4) 15.15% (5) 12.12% (4) 27.27% (9) 15.15% (5) 18.18% (6)
 Тамбов 14.29% (2) 0 28.57% (4) 7.14% (1) 14.29% (2) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Локомотив Москва 3:1 Сочи Ростов 0:0 Сочи Сочи 4:0 Арсенал Тула Краснодар 1:2 Сочи
Динамо Москва 2:4 Сочи Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 4:1 Сочи Сочи 0:1 Чукарички Сочи 2:3 Рубин Сочи 2:0 Динамо Москва Сочи 1:0 Спартак Москва Сочи 2:0 Ахмат Урал 1:0 Сочи ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов
Тамбов Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов
Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа

Последние игры между собой

Сочи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тамбов 0:1 Сочи Премьер-лига Тамбов 3:0 Сочи Премьер-лига Сочи 1:2 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:3 Сочи ФНЛ - Первый дивизион
Сочи 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Сочи 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Локомотив Москва Заявка 22 11 4 7 29 - 26 37
5. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
6. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
7. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
8. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2021, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Сочи 98.5% (67)
    X 1.5% (1)
    Тамбов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Тамбов
    1.08
    20.00
    56.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.08 20.00 56.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.07 14.00 46.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25
    5.80 1.14 3.48 1.31 2.54 1.52 2.01 1.93 1.60 2.34 1.38 3.06 1.23 4.16 1.13 6.20 1.06 9.15 1.02 14.60
    5.60 1.10 4.85 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.81 2.11 1.44 2.77 1.32 3.26 1.13 5.10 1.09 5.75 1.02 9.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    3.52 1.30 2.03 1.79 1.52 2.53 1.25 3.94 1.10 6.77 1.02 13.10
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.65
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.75 3.75
    5.73 1.14 2.83 1.43 1.93 1.87 1.50 2.59 1.25 3.99 1.11 6.66 1.05 10.20
    5.85 1.13 4.45 1.21 2.24 1.65 1.65 2.24 1.40 2.95 1.16 5.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    3.84 1.26
    Букмекер Да Нет
    9.00 1.06
    Букмекер Да Нет
    7.10 1.10
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сочи - Тамбов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Сочи - Тамбов

    Исход игры
    Сочи
    98.5% (67)
    Ничья
    1.5% (1)
    Тамбов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.31% (25)
    Меньше
    62.69% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    16.42% (11)
    Нет
    83.58% (56)
    Популярный счёт
    2:0 Сочи
    42.6% (29)
    1:0 Сочи
    17.6% (12)
    3:0 Сочи
    17.6% (12)
    2:1 Сочи
    8.8% (6)
    3:1 Сочи
    5.9% (4)
    4:0 Сочи
    4.4% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     