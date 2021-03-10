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Рубин
 
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Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 10 (2) 0.45
2. Макаров Денис 6 0.27
3. Кварацхелия Хвича 3 0.14
4. Бакаев Солтмурад 2 0.09
5. Ин-Бём Хван 2 0.09
6. Игнатьев Иван 2 (2) 0.09
7. Старфельт Карл 2 0.09
8. Самошников Илья 2 0.09
9. Йевтич Дарко 1 0.05
10. Шатов Олег 1 (1) 0.05
11. Костюков Михаил 0 0
12. Абильдгор Оливер 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мирзов Резиуан 5 (1) 0.23
2. Кухарчук Илья 4 0.18
3. Корян Аршак 4 (2) 0.18
4. Конате Мохамед II 2 0.09
5. Трошечкин Александр 2 0.09
6. Глушаков Денис 2 0.09
7. Идову Брайн 2 0.09
8. Ломовицкий Александр 2 0.09
9. Долгов Александр 1 0.05
10. Данилкин Егор 1 0.05
11. Алиев Камран 1 0.05
12. Боженов Кирилл 1 0.05
13. Дядюн Владимир 0 0
14. Полярус Артём 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Абильдгор Оливер 7 1
2. Уремович Филип 7 0
3. Макаров Денис 6 0
4. Йевтич Дарко 4 1
5. Бегич Сильвие 4 1
6. Меркулов Михаил 3 1
7. Ин-Бём Хван 3 1
8. Шатов Олег 4 0
9. Деспотович Джордже 4 0
10. Зуев Александр 4 0
11. Самошников Илья 4 0
12. Кварацхелия Хвича 4 0
13. Игнатьев Иван 2 1
14. Зотов Георгий 2 0
15. Старфельт Карл 1 0
16. Медведев Никита 1 0
17. Косарев Кирилл 1 0
18. Бакаев Солтмурад 1 0
19. Климов Кирилл 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 9 1
2. Кухарчук Илья 6 1
3. Идову Брайн 5 1
4. Тихий Дмитрий 6 0
5. Боженов Кирилл 4 1
6. Глушаков Денис 4 0
7. Дядюн Владимир 4 0
8. Конате Мохамед II 4 0
9. Мирзов Резиуан 3 0
10. Полярус Артём 3 0
11. Куат Исламбек 3 0
12. Данилкин Егор 3 0
13. Казанцев Данил 1 1
14. Мурнин Андрей 2 0
15. Гапон Евгений 2 0
16. Корян Аршак 2 0
17. Филин Александр 2 0
18. Логашов Арсений 1 0
19. Лантратов Илья 1 0
20. Камышев Илья 1 0
21. Ломовицкий Александр 1 0
22. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 3.23% (1) 12.9% (4) 25.81% (8) 22.58% (7) 16.13% (5) 19.35% (6)
 Химки 7.41% (2) 22.22% (6) 7.41% (2) 33.33% (9) 11.11% (3) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат
Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула
Химки Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов
Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки

Последние игры между собой

Рубин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Химки: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Рубин 2:2 Химки Товарищеские матчи Химки 2:0 Рубин Премьер-лига Химки 3:0 Рубин Кубок Химки 0:1 Рубин Кубок
Рубин 2:1 Химки Премьер-лига Химки 2:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Химки Премьер-лига Химки 0:4 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 13 6 3 50 - 19 45
2. Спартак Москва Заявка 22 12 5 5 41 - 25 41
3. ЦСКА Москва Заявка 22 12 4 6 38 - 21 40
4. Локомотив Москва Заявка 22 11 4 7 29 - 26 37
5. Сочи Заявка 22 10 7 5 33 - 25 37
6. Рубин Заявка 22 11 4 7 31 - 26 37
7. Динамо Москва Заявка 22 11 3 8 29 - 24 36
8. Краснодар Заявка 22 10 4 8 42 - 27 34
9. Ростов Заявка 22 10 4 8 26 - 23 34
10. Химки Заявка 22 9 5 8 27 - 31 32
11. Ахмат Заявка 22 7 5 10 20 - 29 26
12. Урал Заявка 22 5 11 6 19 - 25 26
13. Ротор Заявка 22 4 6 12 12 - 32 18
14. Арсенал Тула Заявка 22 4 5 13 19 - 38 17
15. Уфа Заявка 22 3 5 14 15 - 36 14
16. Тамбов Заявка 22 3 4 15 14 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 39 - 12 31
2. Динамо Москва Заявка 11 8 1 2 18 - 5 25
3. Локомотив Москва Заявка 11 8 1 2 17 - 8 25
4. Сочи Заявка 11 7 4 0 21 - 8 25
5. Краснодар Заявка 11 7 3 1 29 - 10 24
6. Химки Заявка 12 7 1 4 15 - 13 22
7. Спартак Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
8. ЦСКА Москва Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
9. Урал Заявка 11 4 5 2 10 - 9 17
10. Арсенал Тула Заявка 11 4 4 3 14 - 14 16
11. Рубин Заявка 10 4 3 3 13 - 12 15
12. Ахмат Заявка 11 4 3 4 13 - 11 15
13. Ростов Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
14. Ротор Заявка 11 2 2 7 4 - 14 8
15. Тамбов Заявка 12 2 2 8 7 - 17 8
16. Уфа Заявка 10 1 3 6 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
2. Спартак Москва Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
3. Ростов Заявка 12 6 2 4 14 - 14 20
4. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 9 19
5. Зенит Заявка 10 3 5 2 11 - 7 14
6. Сочи Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
7. Локомотив Москва Заявка 11 3 3 5 12 - 18 12
8. Динамо Москва Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
9. Ахмат Заявка 11 3 2 6 7 - 18 11
10. Химки Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Краснодар Заявка 11 3 1 7 13 - 17 10
12. Ротор Заявка 11 2 4 5 8 - 18 10
13. Урал Заявка 11 1 6 4 9 - 16 9
14. Уфа Заявка 12 2 2 8 7 - 22 8
15. Тамбов Заявка 10 1 2 7 7 - 21 5
16. Арсенал Тула Заявка 11 0 1 10 5 - 24 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2021, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Рубин 86.8% (59)
    X 11.8% (8)
    Химки 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Химки
    1.90
    3.63
    4.78
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.90 3.56 4.78
    Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.54 4.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.55 4.50
      1.86 3.63 4.59

    Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.30 1.07 3.86 1.26 2.60 1.50 1.95 1.99 1.51 2.56 1.29 3.62 1.17 5.10 1.06 8.70
    7.50 1.05 6.40 1.09 2.90 1.39 2.24 1.65 1.72 2.25 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50
    8.80 1.05 6.90 1.10 2.95 1.40 2.28 1.68 1.90 1.97 1.69 2.25 1.33 3.30 1.23 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
    3.09 1.40 2.71 1.50 2.30 1.67 1.91 1.98 1.68 2.27 1.51 2.68 1.24 4.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.15 1.70 1.47 2.68 1.22 4.30 1.07 8.10
    2.59 1.50 1.71 2.14 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80
    1.67 2.20 1.33 3.30 1.08 7.50
    2.70 1.51 2.21 1.73 1.70 2.24 1.45 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.25 3.25
    2.91 1.41 1.82 1.99 1.40 2.95 1.18 4.94 1.07 8.50 1.01 16.00
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.55
    2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.70
    2.07 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    3.85 1.23
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    Прогнозы на матч Рубин - Химки

    Исход игры
    Рубин
    86.8% (59)
    Ничья
    11.8% (8)
    Химки
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.78% (30)
    Меньше
    55.22% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    53.73% (36)
    Нет
    46.27% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    36.8% (25)
    1:0 Рубин
    25% (17)
    2:0 Рубин
    20.6% (14)
    1:1 Ничья
    8.8% (6)
    3:1 Рубин
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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