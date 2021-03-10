Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Химки
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|10 (2)
|0.45
|2.
|Макаров Денис
|6
|0.27
|3.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.14
|4.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.09
|5.
|Ин-Бём Хван
|2
|0.09
|6.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.09
|7.
|Старфельт Карл
|2
|0.09
|8.
|Самошников Илья
|2
|0.09
|9.
|Йевтич Дарко
|1
|0.05
|10.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.05
|11.
|Костюков Михаил
|0
|0
|12.
|Абильдгор Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мирзов Резиуан
|5 (1)
|0.23
|2.
|Кухарчук Илья
|4
|0.18
|3.
|Корян Аршак
|4 (2)
|0.18
|4.
|Конате Мохамед II
|2
|0.09
|5.
|Трошечкин Александр
|2
|0.09
|6.
|Глушаков Денис
|2
|0.09
|7.
|Идову Брайн
|2
|0.09
|8.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.09
|9.
|Долгов Александр
|1
|0.05
|10.
|Данилкин Егор
|1
|0.05
|11.
|Алиев Камран
|1
|0.05
|12.
|Боженов Кирилл
|1
|0.05
|13.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|14.
|Полярус Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абильдгор Оливер
|7
|1
|2.
|Уремович Филип
|7
|0
|3.
|Макаров Денис
|6
|0
|4.
|Йевтич Дарко
|4
|1
|5.
|Бегич Сильвие
|4
|1
|6.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|7.
|Ин-Бём Хван
|3
|1
|8.
|Шатов Олег
|4
|0
|9.
|Деспотович Джордже
|4
|0
|10.
|Зуев Александр
|4
|0
|11.
|Самошников Илья
|4
|0
|12.
|Кварацхелия Хвича
|4
|0
|13.
|Игнатьев Иван
|2
|1
|14.
|Зотов Георгий
|2
|0
|15.
|Старфельт Карл
|1
|0
|16.
|Медведев Никита
|1
|0
|17.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|18.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|19.
|Климов Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|9
|1
|2.
|Кухарчук Илья
|6
|1
|3.
|Идову Брайн
|5
|1
|4.
|Тихий Дмитрий
|6
|0
|5.
|Боженов Кирилл
|4
|1
|6.
|Глушаков Денис
|4
|0
|7.
|Дядюн Владимир
|4
|0
|8.
|Конате Мохамед II
|4
|0
|9.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|10.
|Полярус Артём
|3
|0
|11.
|Куат Исламбек
|3
|0
|12.
|Данилкин Егор
|3
|0
|13.
|Казанцев Данил
|1
|1
|14.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|15.
|Гапон Евгений
|2
|0
|16.
|Корян Аршак
|2
|0
|17.
|Филин Александр
|2
|0
|18.
|Логашов Арсений
|1
|0
|19.
|Лантратов Илья
|1
|0
|20.
|Камышев Илья
|1
|0
|21.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|22.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|3.23% (1)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|Химки
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +11 =3 -6Уфа 0:3 Рубин Рубин 2:1 Зенит Спартак Москва 0:2 Рубин Рубин 1:0 Кайрат
Рубин 3:0 Ротор Рубин 0:0 Урал Рубин 3:1 Нижний Новгород Томь 3:2 Рубин Рубин 2:3 Динамо Москва Рубин 2:2 Химки Сочи 2:3 Рубин Рубин 5:2 Партизан Ахмат 0:0 Рубин Тамбов 0:1 Рубин Локомотив Москва 3:1 Рубин Рубин 1:0 ЦСКА Москва Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула
Химки Последние 20 матчей: +12 =4 -4Химки 1:0 Ростов Ротор 0:0 Химки Химки 2:1 Уфа Химки 0:4 Крылья Советов
Химки 0:2 Чертаново Химки 4:1 Астана Химки 2:0 Чайка Рубин 2:2 Химки Химки 1:3 Целе Химки 4:3 Радник Сурдулица Химки 1:1 Септември Химки 3:2 Локомотив Москва Химки 1:0 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:2 Химки Химки 1:0 Краснодар Уфа 1:2 Химки Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки
Последние игры между собой
Рубин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Химки: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|50 - 19
|45
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|41 - 25
|41
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|38 - 21
|40
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|29 - 26
|37
|5.
|Сочи
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|33 - 25
|37
|6.
|Рубин
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|31 - 26
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|29 - 24
|36
|8.
|Краснодар
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|42 - 27
|34
|9.
|Ростов
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|26 - 23
|34
|10.
|Химки
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|27 - 31
|32
|11.
|Ахмат
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|20 - 29
|26
|12.
|Урал
|Заявка
|22
|5
|11
|6
|19 - 25
|26
|13.
|Ротор
|Заявка
|22
|4
|6
|12
|12 - 32
|18
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|19 - 38
|17
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|5
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Тамбов
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|14 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|39 - 12
|31
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 5
|25
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|17 - 8
|25
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 8
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|29 - 10
|24
|6.
|Химки
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|15 - 13
|22
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|10 - 9
|17
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|11.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|13.
|Ростов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|14.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 14
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 17
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|14 - 14
|20
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 9
|19
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Сочи
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|9.
|Ахмат
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|7 - 18
|11
|10.
|Химки
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Краснодар
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 17
|10
|12.
|Ротор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 18
|10
|13.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|9 - 16
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 22
|8
|15.
|Тамбов
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 21
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|5 - 24
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Химки
Исход игры
Рубин
86.8% (59)
Ничья
11.8% (8)
Химки
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.78% (30)
Меньше
55.22% (37)
Обе команды забьют
Да
53.73% (36)
Нет
46.27% (31)
Популярный счёт
2:1 Рубин
36.8% (25)
1:0 Рубин
25% (17)
2:0 Рубин
20.6% (14)
1:1 Ничья
8.8% (6)
3:1 Рубин
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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