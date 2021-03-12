Арминия
Позже
Стадион: Шюко-Арена
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|4
|0.16
|2.
|Клос Фабиан
|3
|0.12
|3.
|Кордова Серхио
|2
|0.08
|4.
|Притль Мануэль
|1
|0.04
|5.
|Влап Михел
|1
|0.04
|6.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|7.
|Шипплок Свен
|1
|0.04
|8.
|Эдмундссон Йоан
|1
|0.04
|9.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.04
|10.
|Суку Себио
|1
|0.04
|11.
|Окугава Масая
|1
|0.04
|12.
|Пипер Амос
|1
|0.04
|13.
|Фогльзаммер Андреас
|0
|0
|14.
|Ортега Штефан
|0
|0
|15.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|16.
|Бруннер Седрик
|0
|0
|17.
|Де Медина Натан
|0
|0
|18.
|Зойферт Нильс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нкунку Кристофер
|6
|0.24
|2.
|Форсберг Эмиль
|6 (1)
|0.24
|3.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.2
|4.
|Забитцер Марсель
|5 (3)
|0.2
|5.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.16
|6.
|Орбан Вилли
|4
|0.16
|7.
|Ольмо Дани
|3 (1)
|0.12
|8.
|Сорлот Александр
|3
|0.12
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.12
|10.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.08
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0.04
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0.04
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.04
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.04
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунце Фабиан
|5
|0
|2.
|Де Медина Натан
|3
|1
|3.
|Пипер Амос
|4
|0
|4.
|Шипплок Свен
|3
|0
|5.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|6.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|7.
|Клос Фабиан
|2
|0
|8.
|Притль Мануэль
|2
|0
|9.
|Суку Себио
|2
|0
|10.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|11.
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|12.
|Ябо Рейнольд
|1
|0
|13.
|Ортега Штефан
|1
|0
|14.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|15.
|Доан Рицу
|1
|0
|16.
|Хартель Марсель
|1
|0
|17.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забитцер Марсель
|5
|0
|2.
|Кампль Кевин
|4
|0
|3.
|Орбан Вилли
|4
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|4
|0
|5.
|Юпамекано Део
|4
|0
|6.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|13.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|14.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|15.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|16.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|17.
|Ольмо Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|РБ Лейпциг
|8.7% (4)
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|19.57% (9)
|17.39% (8)
|17.39% (8)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +5 =3 -12Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия
Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер
Последние игры между собой
Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|74 - 35
|58
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|47 - 21
|54
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|43 - 21
|48
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|11
|11
|3
|48 - 34
|44
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|13
|3
|9
|52 - 35
|42
|6.
|Байер Л
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|43 - 28
|40
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|11
|5
|38 - 27
|38
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|47 - 37
|36
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 39
|34
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|41 - 40
|33
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|39 - 43
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 36
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|27 - 38
|29
|14.
|Арминия
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|20 - 44
|22
|15.
|Кёльн
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|23 - 44
|22
|16.
|Герта
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|28 - 45
|21
|17.
|Майнц
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|24 - 44
|21
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|1
|7
|17
|16 - 66
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|25 - 10
|32
|2.
|Бавария
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|46 - 18
|30
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|22 - 13
|24
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|24 - 14
|22
|7.
|Байер Л
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|24 - 20
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|13.
|Вердер
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|14.
|Арминия
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|10 - 21
|13
|15.
|Герта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|16.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|17.
|Кёльн
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 17
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 11
|22
|3.
|Байер Л
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|26 - 20
|21
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 21
|20
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|25 - 21
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|11.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 23
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|15.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 24
|10
|16.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 21
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 40
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Арминия - РБ Лейпциг
Исход игры
Арминия
0% (0)
Ничья
10.5% (6)
РБ Лейпциг
89.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
66.07% (37)
Меньше
33.93% (19)
Обе команды забьют
Да
71.43% (40)
Нет
28.57% (16)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
43.9% (25)
0:2 РБ Лейпциг
19.3% (11)
1:3 РБ Лейпциг
15.8% (9)
1:1 Ничья
8.8% (5)
0:1 РБ Лейпциг
5.3% (3)
0:3 РБ Лейпциг
3.5% (2)
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