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Арминия
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 4 0.16
2. Клос Фабиан 3 0.12
3. Кордова Серхио 2 0.08
4. Притль Мануэль 1 0.04
5. Влап Михел 1 0.04
6. Гебауэр Кристиан 1 0.04
7. Шипплок Свен 1 0.04
8. Эдмундссон Йоан 1 0.04
9. Ябо Рейнольд 1 0.04
10. Суку Себио 1 0.04
11. Окугава Масая 1 0.04
12. Пипер Амос 1 0.04
13. Фогльзаммер Андреас 0 0
14. Ортега Штефан 0 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
16. Бруннер Седрик 0 0
17. Де Медина Натан 0 0
18. Зойферт Нильс 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нкунку Кристофер 6 0.24
2. Форсберг Эмиль 6 (1) 0.24
3. Поульсен Юссуф 5 0.2
4. Забитцер Марсель 5 (3) 0.2
5. Анхелиньо Хосе 4 0.16
6. Орбан Вилли 4 0.16
7. Ольмо Дани 3 (1) 0.12
8. Сорлот Александр 3 0.12
9. Мукиэле Норди 3 0.12
10. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.08
11. Адамс Тайлер 1 0.04
12. Хайдара Амаду 1 0.04
13. Юпамекано Део 1 0.04
14. Клюйверт Джастин 1 0.04
15. Конате Ибраима 1 0.04
16. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Кунце Фабиан 5 0
2. Де Медина Натан 3 1
3. Пипер Амос 4 0
4. Шипплок Свен 3 0
5. Ван дер Хорн Майк 3 0
6. Бруннер Седрик 3 0
7. Клос Фабиан 2 0
8. Притль Мануэль 2 0
9. Суку Себио 2 0
10. Лукоки Андерсон 2 0
11. Нильссон Йоаким 1 0
12. Ябо Рейнольд 1 0
13. Ортега Штефан 1 0
14. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
15. Доан Рицу 1 0
16. Хартель Марсель 1 0
17. Зойферт Нильс 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Забитцер Марсель 5 0
2. Кампль Кевин 4 0
3. Орбан Вилли 4 0
4. Мукиэле Норди 4 0
5. Юпамекано Део 4 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хи-Чан Хван 2 0
13. Хайдара Амаду 2 0
14. Клюйверт Джастин 2 0
15. Поульсен Юссуф 1 0
16. Хенрихс Бенджамин 1 0
17. Ольмо Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 27.78% (5) 16.67% (3) 16.67% (3)
 РБ Лейпциг 8.7% (4) 17.39% (8) 19.57% (9) 19.57% (9) 17.39% (8) 17.39% (8)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия
Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург
РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер

Последние игры между собой

Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
РБ Лейпциг 2:1 Арминия Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 18 4 3 74 - 35 58
2. РБ Лейпциг Заявка 25 16 6 3 47 - 21 54
3. Вольфсбург Заявка 25 13 9 3 43 - 21 48
4. Айнтрахт Фр Заявка 25 11 11 3 48 - 34 44
5. Боруссия Д Заявка 25 13 3 9 52 - 35 42
6. Байер Л Заявка 25 11 7 7 43 - 28 40
7. Унион Берлин Заявка 25 9 11 5 38 - 27 38
8. Штуттгарт Заявка 25 9 9 7 47 - 37 36
9. Фрайбург Заявка 25 9 7 9 37 - 39 34
10. Боруссия М Заявка 25 8 9 8 41 - 40 33
11. Хоффенхайм Заявка 25 8 6 11 39 - 43 30
12. Вердер Заявка 25 7 9 9 30 - 36 30
13. Аугсбург Заявка 25 8 5 12 27 - 38 29
14. Арминия Заявка 25 6 4 15 20 - 44 22
15. Кёльн Заявка 25 5 7 13 23 - 44 22
16. Герта Заявка 25 5 6 14 28 - 45 21
17. Майнц Заявка 25 5 6 14 24 - 44 21
18. Шальке 04 Заявка 25 1 7 17 16 - 66 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 13 10 2 1 25 - 10 32
2. Бавария Заявка 12 9 3 0 46 - 18 30
3. Вольфсбург Заявка 12 8 4 0 24 - 8 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 12 6 6 0 22 - 13 24
5. Боруссия Д Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
6. Унион Берлин Заявка 13 5 7 1 24 - 14 22
7. Байер Л Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
8. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
9. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 24 - 20 19
10. Хоффенхайм Заявка 12 5 2 5 22 - 17 17
11. Штуттгарт Заявка 12 3 6 3 21 - 17 15
12. Аугсбург Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
13. Вердер Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
14. Арминия Заявка 13 4 1 8 10 - 21 13
15. Герта Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
16. Майнц Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
17. Кёльн Заявка 12 1 4 7 12 - 21 7
18. Шальке 04 Заявка 13 1 3 9 8 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 1 3 28 - 17 28
2. РБ Лейпциг Заявка 12 6 4 2 22 - 11 22
3. Байер Л Заявка 12 6 3 3 18 - 9 21
4. Штуттгарт Заявка 13 6 3 4 26 - 20 21
5. Вольфсбург Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
6. Айнтрахт Фр Заявка 13 5 5 3 26 - 21 20
7. Боруссия Д Заявка 13 6 1 6 25 - 21 19
8. Вердер Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
9. Унион Берлин Заявка 12 4 4 4 14 - 13 16
10. Фрайбург Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
11. Кёльн Заявка 13 4 3 6 11 - 23 15
12. Аугсбург Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
13. Боруссия М Заявка 12 3 5 4 21 - 24 14
14. Хоффенхайм Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
15. Майнц Заявка 12 2 4 6 13 - 24 10
16. Герта Заявка 13 2 4 7 15 - 21 10
17. Арминия Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 40 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арминия - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Арминия 0% (0)
    X 10.5% (6)
    РБ Лейпциг 89.5% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арминия
    Ничья
    РБ Лейпциг
    9.88
    5.40
    1.37
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      9.40 5.40 1.37
    Бонус: 5 000 ₽ 9.20 5.35 1.37
    Бонус: 5 000 ₽ 9.60 5.40 1.33
      9.88 5.10 1.37

    Самый высокий коэффициент на матч «Арминия» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арминия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арминия» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
    6.30 1.11 3.74 1.23 2.58 1.45 2.07 1.88 1.57 2.29 1.34 3.02 1.19 4.22 1.10 5.70 1.01 11.50
    10.75 1.00 4.25 1.18 3.40 1.28 2.20 1.64 1.77 2.05 1.53 2.68 1.25 3.95 1.18 4.60 1.05 7.80 1.04 8.30
    15.00 0.00 9.90 1.01 4.50 1.19 3.60 1.30 2.30 1.64 2.05 1.80 1.80 2.05 1.70 2.15 1.50 2.65 1.25 3.80 1.17 4.70 1.07 7.60 1.07 8.60 1.01 14.00
    4.99 1.20 2.80 1.49 2.30 1.68 2.07 1.85 1.83 2.07 1.66 2.34 1.54 2.59 1.22 4.71
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.80 2.01 1.38 3.04 1.17 5.05
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.43 1.21 4.40 1.14 5.65
    2.31 1.61 1.55 2.44 1.20 4.30
    3.04 1.43 2.40 1.63 1.83 2.09 1.58 2.52 1.40 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.04 1.24 2.30 1.62 1.66 2.22 1.33 3.28
    4.70 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85
    3.20 1.32 1.89 1.85 1.39 2.85 1.30 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.75
    2.00 1.75
    Букмекер Да Нет
    4.64 1.20
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.76 1.27
    3.65 1.25
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    Прогнозы на матч Арминия - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Арминия
    0% (0)
    Ничья
    10.5% (6)
    РБ Лейпциг
    89.5% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.07% (37)
    Меньше
    33.93% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (40)
    Нет
    28.57% (16)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    43.9% (25)
    0:2 РБ Лейпциг
    19.3% (11)
    1:3 РБ Лейпциг
    15.8% (9)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    0:1 РБ Лейпциг
    5.3% (3)
    0:3 РБ Лейпциг
    3.5% (2)
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