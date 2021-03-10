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Борнмут
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинг Джошуа 3 1
2. Уилшер Джек 1 0.33
3. Рикельме Родриго 1 0.33
4. Брукс Дэвид 1 0.33
5. Сарридж Сэм 1 0.33
6. Станислас Жуниор 1 (1) 0.33
7. Смит Адам 0 0
8. Стэйси Джек 0 0
9. Данджума Арно 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Армстронг Стюарт 1 0.33
2. Ингс Дэнни 1 0.33
3. Уорд-Праус Джеймс 1 0.33
4. Н'Лундулу Даниэл 1 0.33
5. Телла Нейтан 0 0

Карточки

Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 2 0
2. Рикельме Родриго 1 0
3. Келли Ллойд 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 1 0
2. Ромеу Ориоль 1 0
3. Стивенс Джек 1 0
4. Уокер-Питерс Кайл 1 0
5. Чауке Кгагело 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Борнмут 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Саутгемптон 0 25% (1) 0 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Борнмут 3:0 Суонси Борнмут 2:3 Барнсли Престон Норт Энд 1:1 Борнмут Бристоль Сити 1:2 Борнмут
Борнмут 1:0 Уотфорд Борнмут 1:2 Кардифф Сити КПР 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Ротерхэм Ноттингем Форест 0:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Борнмут Борнмут 3:2 Бирмингем Борнмут 1:2 Шеффилд Уэнсдей Рединг 3:1 Борнмут Борнмут 2:1 Кроули Таун Дерби 1:0 Борнмут Борнмут 0:1 Лутон Таун Борнмут 1:1 Миллуолл Борнмут 4:1 Олдхэм Атлетик Сток Сити 0:1 Борнмут Брентфорд 2:1 Борнмут
Саутгемптон Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон
Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Саутгемптон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Борнмут 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:3 Борнмут Премьер-лига Саутгемптон 3:3 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:0 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 2:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Борнмут 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:1 Саутгемптон Товарищеские матчи Борнмут 1:3 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Кубок Carling Борнмут 2:1 Саутгемптон Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2021, осталось 2 дня 9 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Борнмут 35.4% (17)
    X 35.4% (17)
    Саутгемптон 29.2% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Саутгемптон
    3.90
    3.70
    2.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 7 000 ₽ 3.70 3.70 2.10
    Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.68 2.08
    Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.35 2.10
      3.90 3.35 2.09

    Самый высокий коэффициент на матч «Борнмут» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Борнмут» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Борнмут» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.03 4.74 1.18 3.12 1.36 2.25 1.75 1.67 2.20 1.40 3.00 1.24 4.04 1.11 6.55
    9.40 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.96 1.49 2.62 1.33 3.20 1.12 5.40 1.08 6.05 1.01 10.50
    11.50 1.02 8.10 1.05 3.40 1.31 2.70 1.47 2.18 1.73 1.91 1.97 1.71 2.14 1.48 2.75 1.33 3.35 1.14 5.70 1.11 5.90 1.02 11.00 1.01 11.00 0.00 18.50
    3.74 1.29 2.83 1.46 2.20 1.71 1.90 1.97 1.69 2.24 1.49 2.71 1.33 3.40 1.12 7.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.48 1.54 1.61 2.32 1.28 3.62 1.11 6.40
    3.00 1.39 1.99 1.83 1.44 2.77 1.13 5.85 1.10 7.10
    1.92 1.88 1.42 2.90 1.13 6.00
    3.05 1.41 2.50 1.56 1.95 1.92 1.58 2.45 1.42 2.99
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.30 1.33 1.95 1.85 1.48 2.62 1.22 4.24
    3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.18 4.75
    2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.92
    1.74 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.38 1.32
    3.35 1.30
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    Прогнозы на матч Борнмут - Саутгемптон

    Исход игры
    Борнмут
    35.4% (17)
    Ничья
    35.4% (17)
    Саутгемптон
    29.2% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (17)
    1:2 Саутгемптон
    22.9% (11)
    2:1 Борнмут
    20.8% (10)
    1:0 Борнмут
    10.4% (5)
    0:1 Саутгемптон
    6.3% (3)
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