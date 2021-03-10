Борнмут
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Стадион: Виталити
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинг Джошуа
|3
|1
|2.
|Уилшер Джек
|1
|0.33
|3.
|Рикельме Родриго
|1
|0.33
|4.
|Брукс Дэвид
|1
|0.33
|5.
|Сарридж Сэм
|1
|0.33
|6.
|Станислас Жуниор
|1 (1)
|0.33
|7.
|Смит Адам
|0
|0
|8.
|Стэйси Джек
|0
|0
|9.
|Данджума Арно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Армстронг Стюарт
|1
|0.33
|2.
|Ингс Дэнни
|1
|0.33
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.33
|4.
|Н'Лундулу Даниэл
|1
|0.33
|5.
|Телла Нейтан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|2
|0
|2.
|Рикельме Родриго
|1
|0
|3.
|Келли Ллойд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бертранд Райан
|1
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|3.
|Стивенс Джек
|1
|0
|4.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|5.
|Чауке Кгагело
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Борнмут
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Саутгемптон
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +9 =3 -8Борнмут 3:0 Суонси Борнмут 2:3 Барнсли Престон Норт Энд 1:1 Борнмут Бристоль Сити 1:2 Борнмут
Борнмут 1:0 Уотфорд Борнмут 1:2 Кардифф Сити КПР 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Ротерхэм Ноттингем Форест 0:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Борнмут Борнмут 3:2 Бирмингем Борнмут 1:2 Шеффилд Уэнсдей Рединг 3:1 Борнмут Борнмут 2:1 Кроули Таун Дерби 1:0 Борнмут Борнмут 0:1 Лутон Таун Борнмут 1:1 Миллуолл Борнмут 4:1 Олдхэм Атлетик Сток Сити 0:1 Борнмут Брентфорд 2:1 Борнмут
Саутгемптон Последние 20 матчей: +5 =4 -11Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон
Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Саутгемптон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Саутгемптон 2:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Борнмут 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:1 Саутгемптон Товарищеские матчи Борнмут 1:3 Саутгемптон Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Первая лига Саутгемптон 2:0 Борнмут Кубок Carling Борнмут 2:1 Саутгемптон Товарищеские матчи
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Борнмут» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Борнмут» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Борнмут» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Борнмут - Саутгемптон
Исход игры
Борнмут
35.4% (17)
Ничья
35.4% (17)
Саутгемптон
29.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (17)
1:2 Саутгемптон
22.9% (11)
2:1 Борнмут
20.8% (10)
1:0 Борнмут
10.4% (5)
0:1 Саутгемптон
6.3% (3)
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