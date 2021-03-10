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Интер Милан
 
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Стадион:
Сассуоло

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 19 (5) 0.7
2. Мартинес Лаутаро 14 0.52
3. Хакими Ашраф 6 0.22
4. Санчес Алексис 5 0.19
5. Барелла Николо 3 0.11
6. Д'Амброзио Данило 3 0.11
7. Шкриньяр Милан 3 0.11
8. Перишич Иван 2 0.07
9. Гальярдини Роберто 2 0.07
10. Брозович Марсело 1 0.04
11. Дармиан Маттео 1 0.04
12. Видаль Артуро 1 0.04
13. Де Врей Стефан 1 0.04
14. Бастони Алессандро 0 0
15. Янг Эшли 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 11 (3) 0.41
2. Берарди Доменико 11 (3) 0.41
3. Джуричич Филип 5 (1) 0.19
4. Бога Жереми 3 0.11
5. Траоре Хамед 3 0.11
6. Локателли Мануэль 3 (1) 0.11
7. Дефрель Грегоре 2 0.07
8. Кирикеш Влад 2 0.07
9. Бурабия Мехди 1 0.04
10. Лопес Максим 1 0.04
11. Распадори Джакомо 1 0.04
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Тольян Йереми 0 0
15. Рожерио да Силва 0 0
16. Мюлдюр Мерт 0 0
17. Оддеи Брайан 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Хакими Ашраф 5 0
2. Лукаку Ромелу 4 0
3. Брозович Марсело 4 0
4. Барелла Николо 4 0
5. Бастони Алессандро 4 0
6. Янг Эшли 3 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Дармиан Маттео 2 0
12. Де Врей Стефан 2 0
13. Д'Амброзио Данило 2 0
14. Ханданович Самир 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Гальярдини Роберто 1 0
17. Шкриньяр Милан 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 8 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Феррари Джанмарко 5 0
5. Обьянг Педро 3 1
6. Берарди Доменико 4 0
7. Траоре Хамед 4 0
8. Джуричич Филип 3 0
9. Айхан Кан 3 0
10. Марлон 3 0
11. Рожерио да Силва 3 0
12. Бурабия Мехди 2 0
13. Тольян Йереми 2 0
14. Гараслин Лукаш 0 1
15. Пелузо Федерико 1 0
16. Капуто Франческо 1 0
17. Маньянелли Франческо 1 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Кирьякопулос Георгиос 1 0
20. Мюлдюр Мерт 1 0
21. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 8.2% (5) 11.48% (7) 8.2% (5) 19.67% (12) 29.51% (18) 22.95% (14)
 Сассуоло 18.6% (8) 6.98% (3) 6.98% (3) 20.93% (9) 13.95% (6) 32.56% (14)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа
Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи
Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи
Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Сассуоло: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Сассуоло 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Интер Милан Серия A Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 7:0 Сассуоло Серия A Интер Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:7 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 27 20 5 2 65 - 26 65
2. Милан Заявка 27 17 5 5 50 - 31 56
3. Ювентус Заявка 26 16 7 3 54 - 22 55
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Наполи Заявка 26 16 2 8 56 - 29 50
6. Рома Заявка 27 15 5 7 51 - 40 50
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Сассуоло Заявка 27 10 9 8 45 - 44 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 36 - 32 38
10. Удинезе Заявка 27 8 9 10 30 - 35 33
11. Сампдория Заявка 27 9 5 13 37 - 42 32
12. Болонья Заявка 27 8 7 12 36 - 42 31
13. Фиорентина Заявка 27 7 8 12 33 - 42 29
14. Дженоа Заявка 27 6 10 11 28 - 39 28
15. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
16. Беневенто Заявка 27 6 8 13 27 - 52 26
17. Торино Заявка 26 4 11 11 39 - 49 23
18. Кальяри Заявка 27 5 7 15 30 - 46 22
19. Парма Заявка 27 3 10 14 25 - 52 19
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
10. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 14 3 3 8 15 - 24 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Парма Заявка 14 2 5 7 8 - 22 11
19. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
20. Торино Заявка 13 1 7 5 18 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 14 9 4 1 29 - 12 31
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Ювентус Заявка 13 6 5 2 25 - 13 23
5. Наполи Заявка 13 7 1 5 23 - 18 22
6. Сассуоло Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
7. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Рома Заявка 13 5 2 6 18 - 25 17
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Интер Милан 97.8% (44)
    X 2.2% (1)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Сассуоло
    1.37
    5.70
    9.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 7 000 ₽ 1.36 5.60 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.55 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 5.70 8.50
      1.37 5.35 8.99

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.45 1.15 3.46 1.33 2.41 1.56 1.94 2.00 1.55 2.45 1.34 3.26 1.22 4.30 1.10 6.70
    5.30 1.11 4.55 1.17 2.69 1.44 2.12 1.72 1.74 2.21 1.40 2.95 1.28 3.50 1.12 5.55 1.08 6.05 1.01 10.50
    12.50 1.01 5.40 1.14 4.50 1.18 2.65 1.45 2.20 1.70 1.90 1.96 1.71 2.18 1.40 2.90 1.28 3.55 1.12 5.50 1.10 6.20 1.02 9.80 1.01 11.00
    6.26 1.15 2.82 1.47 2.52 1.58 2.21 1.73 1.92 1.99 1.73 2.22 1.56 2.56 1.29 3.82 1.12 7.49
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.28 1.33 2.04 1.78 1.51 2.56 1.23 4.18
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.65
    2.65 1.45 1.69 2.17 1.27 3.70
    3.52 1.34 2.81 1.49 2.04 1.88 1.71 2.25 1.50 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    4.90 1.18 2.69 1.47 1.88 1.92 1.45 2.77
    5.60 1.14 4.05 1.24 2.14 1.71 1.59 2.36 1.36 3.15
    2.14 1.66 1.61 2.23 1.33 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 2.01
    1.71 2.14
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.24
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.12 1.36
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло

    Исход игры
    Интер Милан
    97.8% (44)
    Ничья
    2.2% (1)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.86% (18)
    Меньше
    58.14% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    37.21% (16)
    Нет
    62.79% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    46.7% (21)
    3:1 Интер Милан
    20% (9)
    2:1 Интер Милан
    11.1% (5)
    3:0 Интер Милан
    6.7% (3)
    1:0 Интер Милан
    6.7% (3)
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