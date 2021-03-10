Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Сассуоло
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|19 (5)
|0.7
|2.
|Мартинес Лаутаро
|14
|0.52
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.22
|4.
|Санчес Алексис
|5
|0.19
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.11
|6.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.11
|7.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.11
|8.
|Перишич Иван
|2
|0.07
|9.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.07
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0.04
|11.
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|12.
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|13.
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|14.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|15.
|Янг Эшли
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.41
|2.
|Берарди Доменико
|11 (3)
|0.41
|3.
|Джуричич Филип
|5 (1)
|0.19
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.11
|5.
|Траоре Хамед
|3
|0.11
|6.
|Локателли Мануэль
|3 (1)
|0.11
|7.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.07
|8.
|Кирикеш Влад
|2
|0.07
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.04
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Обьянг Педро
|0
|0
|14.
|Тольян Йереми
|0
|0
|15.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|16.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|17.
|Оддеи Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хакими Ашраф
|5
|0
|2.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|3.
|Брозович Марсело
|4
|0
|4.
|Барелла Николо
|4
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|4
|0
|6.
|Янг Эшли
|3
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Перишич Иван
|3
|0
|9.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|10.
|Сенси Стефано
|1
|1
|11.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|12.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|14.
|Ханданович Самир
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|17.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|8
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|5.
|Обьянг Педро
|3
|1
|6.
|Берарди Доменико
|4
|0
|7.
|Траоре Хамед
|4
|0
|8.
|Джуричич Филип
|3
|0
|9.
|Айхан Кан
|3
|0
|10.
|Марлон
|3
|0
|11.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|12.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|13.
|Тольян Йереми
|2
|0
|14.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|15.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|16.
|Капуто Франческо
|1
|0
|17.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|20.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|21.
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|8.2% (5)
|11.48% (7)
|8.2% (5)
|19.67% (12)
|29.51% (18)
|22.95% (14)
|Сассуоло
|18.6% (8)
|6.98% (3)
|6.98% (3)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|32.56% (14)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа
Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи
Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =6 -9Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи
Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Сассуоло: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Интер Милан Серия A Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 7:0 Сассуоло Серия A Интер Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:7 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|65 - 26
|65
|2.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|50 - 31
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|54 - 22
|55
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|63 - 34
|52
|5.
|Наполи
|Заявка
|26
|16
|2
|8
|56 - 29
|50
|6.
|Рома
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|51 - 40
|50
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|45 - 44
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Удинезе
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|30 - 35
|33
|11.
|Сампдория
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|37 - 42
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 42
|31
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 42
|29
|14.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|28 - 39
|28
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|34 - 50
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 52
|26
|17.
|Торино
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|39 - 49
|23
|18.
|Кальяри
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|30 - 46
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|27
|3
|10
|14
|25 - 52
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 24
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|8 - 22
|11
|19.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|20.
|Торино
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|18 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Ювентус
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|25 - 13
|23
|5.
|Наполи
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 18
|22
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Рома
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 25
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Интер Милан - Сассуоло
Исход игры
Интер Милан
97.8% (44)
Ничья
2.2% (1)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.86% (18)
Меньше
58.14% (25)
Обе команды забьют
Да
37.21% (16)
Нет
62.79% (27)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
46.7% (21)
3:1 Интер Милан
20% (9)
2:1 Интер Милан
11.1% (5)
3:0 Интер Милан
6.7% (3)
1:0 Интер Милан
6.7% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!