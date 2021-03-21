По ударам статистика следующая - 16 у "Селтика" и только 7 у "Рейнджерс". Но это не мешает командам делить очки.

Головой пробил англичанин Голдсон - на сей раз он присел и затылком послал мяч.

Всё! Дерби "Старой фирмы" завершилось вничью! Для вас игру комментировал Георгий Артмеладзе . До новых встреч, друзья.

Морелос приземлился на газон. Колумбиец показывает, что с ногой есть некоторые проблемы.

"Рейнджерс" ловко перехватил мяч на бровке - вбрасывание из-за боковой нас ждёт.

"Селтик" строит атаку через фланг - последовал навес на Эдуара, но мяч отскочил к Лаксальту. Уругваец заработал угловой.

Рослый норвежец Аер, пришедший на помощь атаке "кельтов", головой пробил - мяч пролетел над перекладиной.

Баришич никак не мог отыскать адресата для паса. В итоге, "Селтик" перехватил снаряд у гостей.

Морелос скинул на Арибо, нигериец доставил мяч до Дэвиса, но прострел в штрафную выдался слабым.

Морелос вновь завалился на газон. Сигнализировал колумбиец о нарушении правил, но судья в очередной раз не повёлся.

Опасно! Эдуар проверил Макгрегора на прочность, и голкипер из Шотландии кончиками пальцев отвёл угрозу в прыжке!

Скотт Браун получил жёлтую карточку за грубый фол в центре поля. Шотландский хавбек всегда играет на грани фоли.

Против Кента нарушили правила - англичанин развёл руки в стороны, явно намекая на жёлтую карточку.

"Рейнджерс" по всему периметру поля атакует - на линии штрафной едва не затолкали Баришича сейчас.

Замена в составе "Рейнджерс" - Балогун уходит на скамейку запасных, а его место занимает Паттерсон.

Ласкальт ворвался в штрафную площадь, и сразу Паттерсон включился в игровой эпизод - в подкате шотландец нейтрализовал угрозу.

Эдуар отчаянно прессовал Макгрегора - шотландец не повёлся на движения француза и дальней передачей подключил Хаджи.

Макгрегор с фланга простреливал, но Лаксальт к мячу не успел. Чуть-чуть уругвайцу не хватило, чтобы принять снаряд в свободной зоне.

Арибо нерасторопно сыграл в обороне, выбив мяч за боковую линию. Морелос и Кент околачивались возле Бэйна, но голкипер доставил мяч понизу на Брауна.

Кент вырывался на оперативный простор, но Кенни ловко поставил корпус английскому форварду.

Морелос нарвался на жёлтую карточку - подтолкнул он Брауна. Недоволен колумбиец таким решением судьи.

Тёрнбулл бросил в прорыв Эдуара, но Голдсон очень внимательно сыграл против форварда "Селтика".

"Селтик" контролирует мяч - Эльюнусси с разворота выдал мяч на Кристи, однако шотландец пальнул в небеса.

Скотт Арфилд выходит на поле у "Рейнджерс" - Хаджи отправляется на скамейку запасных.

Лаксальт воткнулся в Морелоса - уругваец получил жёлтую карточку и улыбнулся, уходя с "места преступления".

Угловой удар заработал "Селтик". Тёрнбулл навесил на дальнюю штангу, где Аер и Голдсон столкнулись.

Баришич навесил от углового флажка, однако защитники "Селтика" отбились.

"Селтик" пробил со штрафного - Тёрнбулл закинул на дальнюю штангу, но головой сыграл Паттерсон.

Лаксальт шикарную передачу вырезал на Эдуара, но француз не успел к мячу. Макгрегор без проблем зафиксировал снаряд, сделав пару шагов вперёд.

Опасно! Эдуар, не взмывая в воздух, головой пробил очень эффектно - мяч пролетел над перекладиной.

Кент влетел во владения Бэйна и подключил Баришича - навес от хорвата не испугал голкипера "Селтика".

На газоне лежит Эльюнусси. Норвежец всем видом показывает, что ему больно.

Тренерский штаб "Рейнджерс" проводит две замены - Арибо уступает место Руфу, а Морелос - Райту.

"Селтик" через Лаксальта пытается пробиться к воротам - уругваец заработал аут.

В составе "Селтика" также замена - Форрест выходит на оставшиеся минуты вместо Тёрнбулла.

"Кельты" контролируют мяч значительно чаще, чем "Рейнджерс". Подключили сейчас защитники Бэйна.

Едва не нарвался на опасную атаку Уэлш - защитник, чуть поскользнувшись, ошибся в передаче, но игроки "Рейнджерс" не воспользовались подарком.

Руф в сторону Кента выдал необычайно сильный пас - англичанин был лишён возможности завладеть мячом.

Опасно! Кенни проверил на прочность Макгрегора - с линии штрафной попал англичанин в руки шотландского голкипера.

Кент выполнил прицельную передачу с фланга, однако головой чётко сыграл Аер.

Снова Кент сотрясает воздух, но на сей раз мяч отбивает Уэлш. Англичанин, побывавший в "Ливерпуле", проводит активный матч.

Руф и Кристи побились на втором этаже, но от защитника "Селтика" мяч улетел за пределы поля.

Замена в составе "Селтика" - Рогич, которым интересовался пару лет назад питерский "Зенит", заменил Эльюнусси.

Опасно! Кенни прострелил в сторону Эдуара, однако француз как-то вяло пошёл на мяч и не смог дотянуться мыском до снаряда.

Ещё один прострел - Баришич послал мяч низом, и защитник "Селтика" вынес снаряд за пределы поля.

Голдсон откликнулся на передачу и пробил головой - мяч залетел на сетку.

Двойная замена в составе "Селтика" - Эдуар и Браун ушли, а их места заняли Гриффитс и Соро.

Первый тайм

— Арбитр не стал добавлять время к первому тайму. Встретимся через 15 минут!

45' Очень опасно! Эльюнусси, взмыв в воздух, головой шикарно пробил - опытный Макгрегор с большим трудом перевёл мяч на угловой.

44' Браун упал на газон после контракта с Морелосом. Колумбиец даже не подумал приносить извинения Скотту.

43' "Рейнджерс", пытаясь сбавить темп, перекатывает мяч среди представителей защитной линии. "Селтик" отвечает только вялым прессингом.

42' Опасно! Эдуар выскочил из-за спин защитников после навеса Аера и исхитрился пробить. Макгрегор только со второй попытки забрал мяч.

41' Теперь угловой удар заработали футболисты "Селтика". Тёрнбулл навесил, но "Рейнджерс" эффективно отбился.

39' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! МОРЕЛОС! Колумбиец на дальней штанге замкнул скидку Балогуна. Почему никто из защитников "Селтика" не держал опасного Альфредо?

39' "Рейнджерс" заработал право на угловой удар. Хаджи оставил снаряд Баришичу, а сам побрёл в штрафную.

38' Лаксальт вбросил мяч из-за боковой линии на ближнего игрока, а затем "Селтик" зажёг высоченную свечу.

37' В центре поля Браун завалил на газон Хаджи. Румын начал спорить, но судья не полез в кармашек за жёлтой карточкой.

36' Показали сейчас защитника "Рейнджерс" Тавернье, который с трибуны взирает за происходящим. Джеймс - один из лучших футболистов Шотландии.

35' Продолжает "Селтик" атаковать - Лаксальт дважды здорово поборолся за мяч, но задор уругвайца ни к чему не привёл.

34' В сторону Эньюнусси закинул мяч Браун дальним забросом, но в окружении двух игроков "Рейнджерс" норвежец не справился с мячом.

33' Случайно угодил мяч в руку Хеландера - швед не пытался прервать полёт мяча верхней конечностью, поэтому арбитр не отреагировал.

32' Арибо аккуратно вошёл в штрафную, быстро покатил мяч в сторону Хаджи, но атака завершилась выносом Аера.

31' Макгрегор! Спас голкипер "Рейнджерс" ворота после выстрела в упор Макгрегора из "Селтика". Ногу выставил в сторону шотландский вратарь.

30' Режиссёр трансляции смакует эпизод с падением Эдуара, и с одной из камер кажется, что контакт между французом и Баришичем возник.

29' Баришич не позволил хавбеку "Селтика" пролететь по флангу - хорват уверенно послал снаряд за боковую линию.

28' Эдуард получил жёлтую карточку за симуляцию - Баришич не дотронулся до ноги француза в штрафной площади.

27' Эдуар откатывал мяч под удар Тёрнбуллу, но Арибо роскошно выставил ногу и прервал опасный выстрел.

25' "Селтик" довольно неожиданно вышел вперёд - "Рейнджерс" был стабильнее и качественнее с точки зрения атаки.

24' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ЭЛЬЮНУССИ! Макгрегор отправил в прорыв Эдуара, француз, осмотревшись, вырезал снаряд на Эльюнусси, и норвежец открыл счёт! Находившийся рядом Хеландер исполнил роль статиста.

24' Тёрнбулл навесил от углового флажка, и панически выбил снаряд Голдсон почти с линии штрафной.

23' Пока ничего у "Селтика" не получается в атаке - Эдуар боролся, однако Балогун не позволил себя обдурить.

22' Баришич выполнил навесную передачу прямо на голову Морелоса, но колумбиец не слишком точно пробил.

21' Баришич разогнал атаку "Рейнджер" через Арибо, тот отдал на Кента, но англичанина загнали в угол.

20' Макгрегор пытался запугать своего однофамильца, но тот хладнокровно послал мяч в сторону ближайшего защитника.

19' "Селтик" пока чаще владеет мячом - Лаксальт вырвал снаряд, но не добежал до него. Пока уругваец очень активно проводит игру.

18' Макгрегор на газоне очутился и с недовольным видом высказал претензии арбитру. Камара нарушил правила, но судья не зафиксировал фол.

17' Лаксальт бросил в прорыв Эдуэара, который был признан болельщиками "Селтика" лучшим игроком февраля.

16' "Селтик" через фланг добрался до лицевой, но Макгрегор своевременно вышел из ворот и помог защитнику Голдсону.

15' Опасно пробил Макгрегор слёта после классной скидки Тёрнбулла - однофамилец шотландского хавбека подпрыгнул, но мяч просвистел над перекладиной.

14' И снова досталось Лаксальту. Длинноволосый уругваец подставился под подкат Хаджи, заработав штрафной удар.

13' "Селтик" перебрасывает снаряд - защитники подключают Бэйна, не боясь нарваться на обрез.

12' Кент вбежал в штрафную с фланга, дошёл до лицевой, но Аер заблокировал потенциально опасный удар англичанина.

11' Балогун не прав - участника чемпионата мира 2018-го года Лаксальта нигериец уронил на идеальный газон в Глазго.

10' Морелос совершил некритичный фол в атаке, и судья тут же свистнул. В неспешном темпе матч пока проходит.

9' Арибо устремился по флангу после заброса Хеландера - защите "Селтика" даже не пришлось совершать подвиг, ибо нигериец банально не добежал.

8' Баришич пытался забросить мяч в сторону Кента, однако передача хорвата не прошла - геометрически неточным выдался пас.

7' Вот и первый фол. Баришич оказался на газоне после грубых действий Кристи. Штрафной удар заработал хорват.

6' Морелос, оказавшись в зоне инсайда, доставил мяч в падении на Дэвиса, но атака затухла - Кристи в обороне здорово отработал.

5' Стивен Джеррард уже о чём-то переговаривается с ассистентом. Экс-хавбек "Ливерпуля" привёл "Рейнджерс" к чемпионскому титулу.

4' "Кельты" аккуратно конструируют атаку через фланг - Кенни, ударно работавший на правах аренды в "Шальке", даже аут не заработал.

3' Не прошла передача Морелоса в сторону Дэвиса, но Альфредо вырезал внешней стороной стопы великолепно.

2' "Рейнджерс" тут же захватил мяч под контроль - команда Джеррарда злится после вылета из Лиги Европы.