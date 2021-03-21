Селтик
1:1
Конец матча
Стадион: Селтик Парк
Глазго Рейнджерс
1:0
23' ГолЭльюнусси Мохамед
27' Желтая карточкаЭдуар Одсонн
1:1
38' ГолМорелос Альфредо
55' Желтая карточкаБраун Скотт
61' Желтая карточкаМорелос Альфредо
66' Желтая карточкаЛашальт Диего
29
Бэйн
Скотт
57
Уэлш
Стивен
17
Кристи
Райан
22
Эдуар
Одсонн
26
Балогун
Леон
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
14
Кент
Райан
- Основной состав
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
-
23 Райт СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
25 Руф КемарНападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
Ход матча
23'
27'
38'
1:1
55'
61'
66'
77'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдуар Одсонн
|16 (5)
|0.48
|2.
|Эльюнусси Мохамед
|8
|0.24
|3.
|Тернбулл Дэвид
|6
|0.18
|4.
|Айети Альбиан
|6
|0.18
|5.
|Гриффитс Лей
|5
|0.15
|6.
|Кристи Райан
|4 (1)
|0.12
|7.
|Макгрегор Каллум
|3
|0.09
|8.
|Даффи Шейн
|3
|0.09
|9.
|Климала Патрик
|3
|0.09
|10.
|Форрест Джеймс
|2
|0.06
|11.
|Рогич Томас
|1
|0.03
|12.
|Фримпонг Жереми
|1
|0.03
|13.
|Браун Скотт
|1
|0.03
|14.
|Жюльен Кристофер
|1
|0.03
|15.
|Нтчам Оливье
|1
|0.03
|16.
|Айер Кристоффер
|1
|0.03
|17.
|Соро Исмаила
|1
|0.03
|18.
|Битон Нир
|1
|0.03
|19.
|Лашальт Диего
|1
|0.03
|20.
|Уэлш Стивен
|1
|0.03
|21.
|Тэйлор Грэг
|0
|0
|22.
|Эль-Хамид Хатем Абд
|0
|0
|23.
|Кенни Джонджо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавернье Джеймс
|11 (6)
|0.33
|2.
|Морелос Альфредо
|11
|0.33
|3.
|Руф Кемар
|10
|0.3
|4.
|Кент Райан
|8
|0.24
|5.
|Хаджи Янис
|6
|0.18
|6.
|Арибо Джо
|6
|0.18
|7.
|Арфилд Скотт
|4
|0.12
|8.
|Голдсон Коннор
|4
|0.12
|9.
|Иттен Седрик
|4
|0.12
|10.
|Дефо Джермейн
|2
|0.06
|11.
|Джек Райан
|2
|0.06
|12.
|Баркер Брэндон
|2
|0.06
|13.
|Баришич Борна
|1
|0.03
|14.
|Камара Глен
|1
|0.03
|15.
|Хеландер Филип
|1
|0.03
|16.
|Джонс Джордан
|1
|0.03
|17.
|Балогун Леон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Браун Скотт
|6
|1
|2.
|Макгрегор Каллум
|4
|0
|3.
|Битон Нир
|1
|1
|4.
|Даффи Шейн
|2
|0
|5.
|Тернбулл Дэвид
|2
|0
|6.
|Соро Исмаила
|2
|0
|7.
|Тэйлор Грэг
|1
|0
|8.
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|9.
|Рогич Томас
|1
|0
|10.
|Кристи Райан
|1
|0
|11.
|Лашальт Диего
|1
|0
|12.
|Кенни Джонджо
|1
|0
|13.
|Нтчам Оливье
|1
|0
|14.
|Айер Кристоффер
|1
|0
|15.
|Эдуар Одсонн
|1
|0
|16.
|Ралстон Энтони
|1
|0
|17.
|Климала Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морелос Альфредо
|7
|0
|2.
|Баришич Борна
|3
|0
|3.
|Дэвис Стивен
|2
|0
|4.
|Тавернье Джеймс
|2
|0
|5.
|Голдсон Коннор
|2
|0
|6.
|Хаджи Янис
|2
|0
|7.
|Арфилд Скотт
|1
|0
|8.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|9.
|Джек Райан
|1
|0
|10.
|Руф Кемар
|1
|0
|11.
|Хеландер Филип
|1
|0
|12.
|Зунгу Бонгани
|1
|0
|13.
|Иттен Седрик
|1
|0
|14.
|Баркер Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Селтик
|12.12% (8)
|18.18% (12)
|10.61% (7)
|18.18% (12)
|13.64% (9)
|27.27% (18)
|Глазго Рейнджерс
|9.46% (7)
|24.32% (18)
|20.27% (15)
|18.92% (14)
|14.86% (11)
|12.16% (9)
Предыдущие игры
Селтик Последние 20 матчей: +13 =4 -3Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин Росс Каунти 1:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин
Сент-Джонстон 1:2 Селтик Сент-Миррен 0:4 Селтик Селтик 2:1 Мотеруэлл Килмарнок 0:4 Селтик Селтик 1:2 Сент-Миррен Селтик 2:0 Гамильтон Академикал Ливингстон 2:2 Селтик Селтик 0:0 Ливингстон Селтик 1:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Селтик 3:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:3 Селтик Селтик 2:0 Росс Каунти Селтик 3:3 Хартс Селтик 2:0 Килмарнок Селтик 3:2 Лилль
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +15 =3 -2Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Глазго Рейнджерс 4:1 Данди Юнайтед Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Гамильтон Академикал 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Росс Каунти Мотеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Сент-Миррен 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Мотеруэлл Сент-Миррен 3:2 Глазго Рейнджерс
Последние игры между собой
Селтик: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Глазго Рейнджерс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Премьер-лига Селтик 2:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 5:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 4:0 Глазго Рейнджерс Кубок Глазго Рейнджерс 2:3 Селтик Премьер-лига Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|33
|28
|5
|0
|78 - 10
|89
|2.
|Селтик
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|66 - 24
|69
|3.
|Хиберниан
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|44 - 31
|56
|4.
|Абердин
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|32 - 31
|49
|5.
|Ливингстон
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|40 - 41
|44
|6.
|Сент-Джонстон
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|34 - 40
|40
|7.
|Сент-Миррен
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|30 - 38
|40
|8.
|Данди Юнайтед
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|29 - 43
|39
|9.
|Мотеруэлл
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|32 - 51
|35
|10.
|Росс Каунти
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|26 - 59
|29
|11.
|Килмарнок
|Заявка
|33
|8
|4
|21
|33 - 47
|28
|12.
|Гамильтон Академикал
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|31 - 60
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|47 - 2
|48
|2.
|Селтик
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|31 - 11
|37
|3.
|Абердин
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|22 - 16
|31
|4.
|Хиберниан
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|5.
|Данди Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 20
|23
|6.
|Ливингстон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|7.
|Сент-Джонстон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|8 - 13
|19
|8.
|Сент-Миррен
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|14 - 21
|19
|9.
|Килмарнок
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|22 - 22
|18
|10.
|Росс Каунти
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 31
|16
|11.
|Мотеруэлл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|12.
|Гамильтон Академикал
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 25
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Глазго Рейнджерс
|Заявка
|17
|12
|5
|0
|31 - 8
|41
|2.
|Хиберниан
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|25 - 12
|33
|3.
|Селтик
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|35 - 13
|32
|4.
|Ливингстон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|5.
|Сент-Миррен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 17
|21
|6.
|Сент-Джонстон
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 27
|21
|7.
|Мотеруэлл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|8.
|Абердин
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|10 - 15
|18
|9.
|Данди Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|10 - 23
|16
|10.
|Гамильтон Академикал
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 35
|15
|11.
|Росс Каунти
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|10 - 28
|13
|12.
|Килмарнок
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|11 - 25
|10
Прогнозы на матч Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс
Исход игры
Селтик
38.5% (55)
Ничья
27.3% (39)
Глазго Рейнджерс
34.3% (49)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
80.85% (114)
Нет
19.15% (27)
Популярный счёт
2:1 Селтик
26.6% (38)
1:2 Глазго Рейнджерс
23.8% (34)
1:1 Ничья
23.1% (33)
1:0 Селтик
8.4% (12)
0:1 Глазго Рейнджерс
7.7% (11)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:2 Селтик
2.1% (3)
0:2 Глазго Рейнджерс
2.1% (3)
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