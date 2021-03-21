  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Шотландия
Селтик
1:1
Конец матча

Стадион:
Глазго Рейнджерс
0'
1:0
23' Гол
Эльюнусси Мохамед
27' Желтая карточка
Эдуар Одсонн
1:1
38' Гол
Морелос Альфредо
55' Желтая карточка
Браун Скотт
61' Желтая карточка
Морелос Альфредо
66' Желтая карточка
Лашальт Диего
90'+4
29
Бэйн
Скотт
16
Кенни
Джонджо
57
Уэлш
Стивен
35
Айер
Кристоффер
93
Лашальт
Диего
8
Браун
Скотт
42
Макгрегор
Каллум
17
Кристи
Райан
14
Тернбулл
Дэвид
27
Эльюнусси
Мохамед
22
Эдуар
Одсонн
1
Макгрегор
Аллан
26
Балогун
Леон
6
Голдсон
Коннор
5
Хеландер
Филип
31
Баришич
Борна
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
17
Арибо
Джо
7
Хаджи
Янис
20
Морелос
Альфредо
14
Кент
Райан
Селтик
4-2-3-1
Глазго Рейнджерс
4-3-3

Ход матча

23'
Эльюнусси Мохамед
(Эдуар Одсонн)
1:0
27'
Эдуар Одсонн
 
38'
1:1
Морелос Альфредо
(Балогун Леон)
55'
Браун Скотт
 
56'
 
Паттерсон Нэйтан
Балогун Леон
61'
 
Морелос Альфредо
65'
 
Арфилд Скотт
Хаджи Янис
66'
Лашальт Диего
 
77'
 
Райт Скотт
Арибо Джо
77'
 
Руф Кемар
Морелос Альфредо
79'
Форрест Джеймс
Тернбулл Дэвид
 
85'
Рогич Томас
Эльюнусси Мохамед
 
88'
Соро Исмаила
Браун Скотт
 
89'
Гриффитс Лей
Эдуар Одсонн
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдуар Одсонн 16 (5) 0.48
2. Эльюнусси Мохамед 8 0.24
3. Тернбулл Дэвид 6 0.18
4. Айети Альбиан 6 0.18
5. Гриффитс Лей 5 0.15
6. Кристи Райан 4 (1) 0.12
7. Макгрегор Каллум 3 0.09
8. Даффи Шейн 3 0.09
9. Климала Патрик 3 0.09
10. Форрест Джеймс 2 0.06
11. Рогич Томас 1 0.03
12. Фримпонг Жереми 1 0.03
13. Браун Скотт 1 0.03
14. Жюльен Кристофер 1 0.03
15. Нтчам Оливье 1 0.03
16. Айер Кристоффер 1 0.03
17. Соро Исмаила 1 0.03
18. Битон Нир 1 0.03
19. Лашальт Диего 1 0.03
20. Уэлш Стивен 1 0.03
21. Тэйлор Грэг 0 0
22. Эль-Хамид Хатем Абд 0 0
23. Кенни Джонджо 0 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавернье Джеймс 11 (6) 0.33
2. Морелос Альфредо 11 0.33
3. Руф Кемар 10 0.3
4. Кент Райан 8 0.24
5. Хаджи Янис 6 0.18
6. Арибо Джо 6 0.18
7. Арфилд Скотт 4 0.12
8. Голдсон Коннор 4 0.12
9. Иттен Седрик 4 0.12
10. Дефо Джермейн 2 0.06
11. Джек Райан 2 0.06
12. Баркер Брэндон 2 0.06
13. Баришич Борна 1 0.03
14. Камара Глен 1 0.03
15. Хеландер Филип 1 0.03
16. Джонс Джордан 1 0.03
17. Балогун Леон 0 0

Карточки

Селтик
# Игрок      
1. Браун Скотт 6 1
2. Макгрегор Каллум 4 0
3. Битон Нир 1 1
4. Даффи Шейн 2 0
5. Тернбулл Дэвид 2 0
6. Соро Исмаила 2 0
7. Тэйлор Грэг 1 0
8. Эльюнусси Мохамед 1 0
9. Рогич Томас 1 0
10. Кристи Райан 1 0
11. Лашальт Диего 1 0
12. Кенни Джонджо 1 0
13. Нтчам Оливье 1 0
14. Айер Кристоффер 1 0
15. Эдуар Одсонн 1 0
16. Ралстон Энтони 1 0
17. Климала Патрик 1 0
Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Морелос Альфредо 7 0
2. Баришич Борна 3 0
3. Дэвис Стивен 2 0
4. Тавернье Джеймс 2 0
5. Голдсон Коннор 2 0
6. Хаджи Янис 2 0
7. Арфилд Скотт 1 0
8. Макгрегор Аллан 1 0
9. Джек Райан 1 0
10. Руф Кемар 1 0
11. Хеландер Филип 1 0
12. Зунгу Бонгани 1 0
13. Иттен Седрик 1 0
14. Баркер Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Селтик 12.12% (8) 18.18% (12) 10.61% (7) 18.18% (12) 13.64% (9) 27.27% (18)
 Глазго Рейнджерс 9.46% (7) 24.32% (18) 20.27% (15) 18.92% (14) 14.86% (11) 12.16% (9)

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Данди Юнайтед 0:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин Росс Каунти 1:0 Селтик Селтик 1:0 Абердин
Сент-Джонстон 1:2 Селтик Сент-Миррен 0:4 Селтик Селтик 2:1 Мотеруэлл Килмарнок 0:4 Селтик Селтик 1:2 Сент-Миррен Селтик 2:0 Гамильтон Академикал Ливингстон 2:2 Селтик Селтик 0:0 Ливингстон Селтик 1:1 Хиберниан Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Селтик 3:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:3 Селтик Селтик 2:0 Росс Каунти Селтик 3:3 Хартс Селтик 2:0 Килмарнок Селтик 3:2 Лилль
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Глазго Рейнджерс 0:2 Славия Прага Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Ливингстон 0:1 Глазго Рейнджерс
Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Глазго Рейнджерс 4:1 Данди Юнайтед Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Килмарнок Гамильтон Академикал 1:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Сент-Джонстон Хиберниан 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 5:0 Росс Каунти Мотеруэлл 1:1 Глазго Рейнджерс Абердин 1:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Сент-Миррен 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 1:0 Хиберниан Сент-Джонстон 0:3 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:1 Мотеруэлл Сент-Миррен 3:2 Глазго Рейнджерс

Последние игры между собой

Селтик: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Глазго Рейнджерс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги
Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 2:0 Селтик Премьер-лига Селтик 2:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 5:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Селтик 4:0 Глазго Рейнджерс Кубок Глазго Рейнджерс 2:3 Селтик Премьер-лига Селтик 0:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:5 Селтик Премьер-лига Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига Глазго Рейнджерс 1:2 Селтик Премьер-лига Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Кубок лиги Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс Заявка 33 28 5 0 78 - 10 89
2. Селтик Заявка 33 20 9 4 66 - 24 69
3. Хиберниан Заявка 33 16 8 9 44 - 31 56
4. Абердин Заявка 33 13 10 10 32 - 31 49
5. Ливингстон Заявка 33 12 8 13 40 - 41 44
6. Сент-Джонстон Заявка 33 10 10 13 34 - 40 40
7. Сент-Миррен Заявка 33 10 10 13 30 - 38 40
8. Данди Юнайтед Заявка 33 9 12 12 29 - 43 39
9. Мотеруэлл Заявка 33 9 8 16 32 - 51 35
10. Росс Каунти Заявка 33 8 5 20 26 - 59 29
11. Килмарнок Заявка 33 8 4 21 33 - 47 28
12. Гамильтон Академикал Заявка 33 6 9 18 31 - 60 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс Заявка 16 16 0 0 47 - 2 48
2. Селтик Заявка 17 11 4 2 31 - 11 37
3. Абердин Заявка 17 9 4 4 22 - 16 31
4. Хиберниан Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
5. Данди Юнайтед Заявка 17 6 5 6 19 - 20 23
6. Ливингстон Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
7. Сент-Джонстон Заявка 16 5 4 7 8 - 13 19
8. Сент-Миррен Заявка 17 4 7 6 14 - 21 19
9. Килмарнок Заявка 16 5 3 8 22 - 22 18
10. Росс Каунти Заявка 17 4 4 9 16 - 31 16
11. Мотеруэлл Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
12. Гамильтон Академикал Заявка 16 2 6 8 13 - 25 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Глазго Рейнджерс Заявка 17 12 5 0 31 - 8 41
2. Хиберниан Заявка 17 10 3 4 25 - 12 33
3. Селтик Заявка 16 9 5 2 35 - 13 32
4. Ливингстон Заявка 16 6 4 6 21 - 21 22
5. Сент-Миррен Заявка 16 6 3 7 16 - 17 21
6. Сент-Джонстон Заявка 17 5 6 6 26 - 27 21
7. Мотеруэлл Заявка 17 5 5 7 16 - 22 20
8. Абердин Заявка 16 4 6 6 10 - 15 18
9. Данди Юнайтед Заявка 16 3 7 6 10 - 23 16
10. Гамильтон Академикал Заявка 17 4 3 10 18 - 35 15
11. Росс Каунти Заявка 16 4 1 11 10 - 28 13
12. Килмарнок Заявка 17 3 1 13 11 - 25 10
  • Второй тайм
  • Свисток
    Всё! Дерби "Старой фирмы" завершилось вничью! Для вас игру комментировал Георгий Артмеладзе. До новых встреч, друзья.
  • Фол, нарушение
    90'
    Руф нарушил правила на Кристи - штрафной удар заработали футболисты "Селтика".
  • 90'
    Головой пробил англичанин Голдсон - на сей раз он присел и затылком послал мяч.
  • Дополнительное время
    90'
    Главный арбитр добавил ко второму тайму 3 минуты.
  • 90'
    По ударам статистика следующая - 16 у "Селтика" и только 7 у "Рейнджерс". Но это не мешает командам делить очки.
  • Замена
    89'
    Двойная замена в составе "Селтика" - Эдуар и Браун ушли, а их места заняли Гриффитс и Соро.
  • 89'
    Голдсон откликнулся на передачу и пробил головой - мяч залетел на сетку.
  • 88'
    Ещё один прострел - Баришич послал мяч низом, и защитник "Селтика" вынес снаряд за пределы поля.
  • Опасный момент
    87'
    Опасно! Кенни прострелил в сторону Эдуара, однако француз как-то вяло пошёл на мяч и не смог дотянуться мыском до снаряда.
  • Замена
    86'
    Замена в составе "Селтика" - Рогич, которым интересовался пару лет назад питерский "Зенит", заменил Эльюнусси.
  • 85'
    Руф и Кристи побились на втором этаже, но от защитника "Селтика" мяч улетел за пределы поля.
  • 84'
    Снова Кент сотрясает воздух, но на сей раз мяч отбивает Уэлш. Англичанин, побывавший в "Ливерпуле", проводит активный матч.
  • 83'
    Кент выполнил прицельную передачу с фланга, однако головой чётко сыграл Аер.
  • Опасный момент
    82'
    Опасно! Кенни проверил на прочность Макгрегора - с линии штрафной попал англичанин в руки шотландского голкипера.
  • 81'
    Руф в сторону Кента выдал необычайно сильный пас - англичанин был лишён возможности завладеть мячом.
  • 80'
    Едва не нарвался на опасную атаку Уэлш - защитник, чуть поскользнувшись, ошибся в передаче, но игроки "Рейнджерс" не воспользовались подарком.
  • 79'
    "Кельты" контролируют мяч значительно чаще, чем "Рейнджерс". Подключили сейчас защитники Бэйна.
  • Замена
    78'
    В составе "Селтика" также замена - Форрест выходит на оставшиеся минуты вместо Тёрнбулла.
  • 77'
    "Селтик" через Лаксальта пытается пробиться к воротам - уругваец заработал аут.
  • Замена
    76'
    Тренерский штаб "Рейнджерс" проводит две замены - Арибо уступает место Руфу, а Морелос - Райту.
  • Травма, повреждение
    75'
    На газоне лежит Эльюнусси. Норвежец всем видом показывает, что ему больно.
  • 74'
    Кент влетел во владения Бэйна и подключил Баришича - навес от хорвата не испугал голкипера "Селтика".
  • Опасный момент
    73'
    Опасно! Эдуар, не взмывая в воздух, головой пробил очень эффектно - мяч пролетел над перекладиной.
  • 71'
    Лаксальт шикарную передачу вырезал на Эдуара, но француз не успел к мячу. Макгрегор без проблем зафиксировал снаряд, сделав пару шагов вперёд.
  • 70'
    "Селтик" пробил со штрафного - Тёрнбулл закинул на дальнюю штангу, но головой сыграл Паттерсон.
  • Угловой
    69'
    Баришич навесил от углового флажка, однако защитники "Селтика" отбились.
  • Фол, нарушение
    67'
    Угловой удар заработал "Селтик". Тёрнбулл навесил на дальнюю штангу, где Аер и Голдсон столкнулись.
  • Желтая карточка
    67'
    Лаксальт воткнулся в Морелоса - уругваец получил жёлтую карточку и улыбнулся, уходя с "места преступления".
  • Замена
    66'
    Скотт Арфилд выходит на поле у "Рейнджерс" - Хаджи отправляется на скамейку запасных.
  • 65'
    "Селтик" контролирует мяч - Эльюнусси с разворота выдал мяч на Кристи, однако шотландец пальнул в небеса.
  • 64'
    Тёрнбулл бросил в прорыв Эдуара, но Голдсон очень внимательно сыграл против форварда "Селтика".
  • Желтая карточка
    62'
    Морелос нарвался на жёлтую карточку - подтолкнул он Брауна. Недоволен колумбиец таким решением судьи.
  • 62'
    Кент вырывался на оперативный простор, но Кенни ловко поставил корпус английскому форварду.
  • 61'
    Арибо нерасторопно сыграл в обороне, выбив мяч за боковую линию. Морелос и Кент околачивались возле Бэйна, но голкипер доставил мяч понизу на Брауна.
  • 60'
    Макгрегор с фланга простреливал, но Лаксальт к мячу не успел. Чуть-чуть уругвайцу не хватило, чтобы принять снаряд в свободной зоне.
  • 59'
    Эдуар отчаянно прессовал Макгрегора - шотландец не повёлся на движения француза и дальней передачей подключил Хаджи.
  • 58'
    Ласкальт ворвался в штрафную площадь, и сразу Паттерсон включился в игровой эпизод - в подкате шотландец нейтрализовал угрозу.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Рейнджерс" - Балогун уходит на скамейку запасных, а его место занимает Паттерсон.
  • 56'
    "Рейнджерс" по всему периметру поля атакует - на линии штрафной едва не затолкали Баришича сейчас.
  • Фол, нарушение
    55'
    Против Кента нарушили правила - англичанин развёл руки в стороны, явно намекая на жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    55'
    Скотт Браун получил жёлтую карточку за грубый фол в центре поля. Шотландский хавбек всегда играет на грани фоли.
  • Угловой
    54'
    "Селтик" заработал угловой - Эдуар вынудил ошибиться Балогуна в районе лицевой линии.
  • Опасный момент
    53'
    Опасно! Эдуар проверил Макгрегора на прочность, и голкипер из Шотландии кончиками пальцев отвёл угрозу в прыжке! 
  • Фол, нарушение
    52'
    Морелос вновь завалился на газон. Сигнализировал колумбиец о нарушении правил, но судья в очередной раз не повёлся.
  • 51'
    Морелос скинул на Арибо, нигериец доставил мяч до Дэвиса, но прострел в штрафную выдался слабым.
  • 50'
    Баришич никак не мог отыскать адресата для паса. В итоге, "Селтик" перехватил снаряд у гостей.
  • Опасный момент
    49'
    Рослый норвежец Аер, пришедший на помощь атаке "кельтов", головой пробил - мяч пролетел над перекладиной.
  • Угловой
    48'
    "Селтик" строит атаку через фланг - последовал навес на Эдуара, но мяч отскочил к Лаксальту. Уругваец заработал угловой.
  • 47'
    "Рейнджерс" ловко перехватил мяч на бровке - вбрасывание из-за боковой нас ждёт.
  • Фол, нарушение
    46'
    Морелос приземлился на газон. Колумбиец показывает, что с ногой есть некоторые проблемы.
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Арбитр не стал добавлять время к первому тайму. Встретимся через 15 минут!
  • Опасный момент
    45'
    Очень опасно! Эльюнусси, взмыв в воздух, головой шикарно пробил - опытный Макгрегор с большим трудом перевёл мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    44'
    Браун упал на газон после контракта с Морелосом. Колумбиец даже не подумал приносить извинения Скотту.
  • 43'
    "Рейнджерс", пытаясь сбавить темп, перекатывает мяч среди представителей защитной линии. "Селтик" отвечает только вялым прессингом.
  • Опасный момент
    42'
    Опасно! Эдуар выскочил из-за спин защитников после навеса Аера и исхитрился пробить. Макгрегор только со второй попытки забрал мяч.
  • Угловой
    41'
    Теперь угловой удар заработали футболисты "Селтика". Тёрнбулл навесил, но "Рейнджерс" эффективно отбился.
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! МОРЕЛОС! Колумбиец на дальней штанге замкнул скидку Балогуна. Почему никто из защитников "Селтика" не держал опасного Альфредо?
  • Угловой
    39'
    "Рейнджерс" заработал право на угловой удар. Хаджи оставил снаряд Баришичу, а сам побрёл в штрафную.
  • 38'
    Лаксальт вбросил мяч из-за боковой линии на ближнего игрока, а затем "Селтик" зажёг высоченную свечу.
  • Фол, нарушение
    37'
    В центре поля Браун завалил на газон Хаджи. Румын начал спорить, но судья не полез в кармашек за жёлтой карточкой.
  • 36'
    Показали сейчас защитника "Рейнджерс" Тавернье, который с трибуны взирает за происходящим. Джеймс - один из лучших футболистов Шотландии.
  • 35'
    Продолжает "Селтик" атаковать - Лаксальт дважды здорово поборолся за мяч, но задор уругвайца ни к чему не привёл.
  • 34'
    В сторону Эньюнусси закинул мяч Браун дальним забросом, но в окружении двух игроков "Рейнджерс" норвежец не справился с мячом.
  • Фол, нарушение
    33'
    Случайно угодил мяч в руку Хеландера - швед не пытался прервать полёт мяча верхней конечностью, поэтому арбитр не отреагировал.
  • 32'
    Арибо аккуратно вошёл в штрафную, быстро покатил мяч в сторону Хаджи, но атака завершилась выносом Аера.
  • Опасный момент
    31'
    Макгрегор! Спас голкипер "Рейнджерс" ворота после выстрела в упор Макгрегора из "Селтика". Ногу выставил в сторону шотландский вратарь.
  • 30'
    Режиссёр трансляции смакует эпизод с падением Эдуара, и с одной из камер кажется, что контакт между французом и Баришичем возник.
  • 29'
    Баришич не позволил хавбеку "Селтика" пролететь по флангу - хорват уверенно послал снаряд за боковую линию.
  • Желтая карточка
    28'
    Эдуард получил жёлтую карточку за симуляцию - Баришич не дотронулся до ноги француза в штрафной площади.
  • 27'
    Эдуар откатывал мяч под удар Тёрнбуллу, но Арибо роскошно выставил ногу и прервал опасный выстрел.
  • 25'
    "Селтик" довольно неожиданно вышел вперёд - "Рейнджерс" был стабильнее и качественнее с точки зрения атаки.
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! ЭЛЬЮНУССИ! Макгрегор отправил в прорыв Эдуара, француз, осмотревшись, вырезал снаряд на Эльюнусси, и норвежец открыл счёт! Находившийся рядом Хеландер исполнил роль статиста.
  • Опасный момент
    24'
    Тёрнбулл навесил от углового флажка, и панически выбил снаряд Голдсон почти с линии штрафной.
  • 23'
    Пока ничего у "Селтика" не получается в атаке - Эдуар боролся, однако Балогун не позволил себя обдурить.
  • Опасный момент
    22'
    Баришич выполнил навесную передачу прямо на голову Морелоса, но колумбиец не слишком точно пробил.
  • 21'
    Баришич разогнал атаку "Рейнджер" через Арибо, тот отдал на Кента, но англичанина загнали в угол.
  • 20'
    Макгрегор пытался запугать своего однофамильца, но тот хладнокровно послал мяч в сторону ближайшего защитника.
  • 19'
    "Селтик" пока чаще владеет мячом - Лаксальт вырвал снаряд, но не добежал до него. Пока уругваец очень активно проводит игру.
  • Фол, нарушение
    18'
    Макгрегор на газоне очутился и с недовольным видом высказал претензии арбитру. Камара нарушил правила, но судья не зафиксировал фол.
  • 17'
    Лаксальт бросил в прорыв Эдуэара, который был признан болельщиками "Селтика" лучшим игроком февраля.
  • 16'
    "Селтик" через фланг добрался до лицевой, но Макгрегор своевременно вышел из ворот и помог защитнику Голдсону.
  • Опасный момент
    15'
    Опасно пробил Макгрегор слёта после классной скидки Тёрнбулла - однофамилец шотландского хавбека подпрыгнул, но мяч просвистел над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    14'
    И снова досталось Лаксальту. Длинноволосый уругваец подставился под подкат Хаджи, заработав штрафной удар.
  • 13'
    "Селтик" перебрасывает снаряд - защитники подключают Бэйна, не боясь нарваться на обрез.
  • Опасный момент
    12'
    Кент вбежал в штрафную с фланга, дошёл до лицевой, но Аер заблокировал потенциально опасный удар англичанина.
  • Фол, нарушение
    11'
    Балогун не прав - участника чемпионата мира 2018-го года Лаксальта нигериец уронил на идеальный газон в Глазго.
  • Фол, нарушение
    10'
    Морелос совершил некритичный фол в атаке, и судья тут же свистнул. В неспешном темпе матч пока проходит.
  • 9'
    Арибо устремился по флангу после заброса Хеландера - защите "Селтика" даже не пришлось совершать подвиг, ибо нигериец банально не добежал.
  • 8'
    Баришич пытался забросить мяч в сторону Кента, однако передача хорвата не прошла - геометрически неточным выдался пас.
  • Фол, нарушение
    7'
    Вот и первый фол. Баришич оказался на газоне после грубых действий Кристи. Штрафной удар заработал хорват.
  • 6'
    Морелос, оказавшись в зоне инсайда, доставил мяч в падении на Дэвиса, но атака затухла - Кристи в обороне здорово отработал.
  • 5'
    Стивен Джеррард уже о чём-то переговаривается с ассистентом. Экс-хавбек "Ливерпуля" привёл "Рейнджерс" к чемпионскому титулу.
  • 4'
    "Кельты" аккуратно конструируют атаку через фланг - Кенни, ударно работавший на правах аренды в "Шальке", даже аут не заработал.
  • 3'
    Не прошла передача Морелоса в сторону Дэвиса, но Альфредо вырезал внешней стороной стопы великолепно.
  • 2'
    "Рейнджерс" тут же захватил мяч под контроль - команда Джеррарда злится после вылета из Лиги Европы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался!
  • До матча
  • Всем привет! Сегодня в Шотландии состоится один из самых привлекательных матчей для нейтральных зрителей - "Селтик" в рамках дерби "Старой фирмы" примет заклятого врага в лице "Рейнджерс". Для вас матч прокомментирует Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 143
Селтик 38.5% (55)
X 27.3% (39)
Глазго Рейнджерс 34.3% (49)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс

Исход игры
Селтик
38.5% (55)
Ничья
27.3% (39)
Глазго Рейнджерс
34.3% (49)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
80.85% (114)
Нет
19.15% (27)
Популярный счёт
2:1 Селтик
26.6% (38)
1:2 Глазго Рейнджерс
23.8% (34)
1:1 Ничья
23.1% (33)
1:0 Селтик
8.4% (12)
0:1 Глазго Рейнджерс
7.7% (11)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:2 Селтик
2.1% (3)
0:2 Глазго Рейнджерс
2.1% (3)
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