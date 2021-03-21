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  3. Германия
Хоффенхайм
1:2
Конец матча

Стадион:
Майнц
0'
0:1
1' Гол
Глацель Роберт
1:1
39' Гол
Бебу Ила
1:2
41' Гол
Кор Доминик
90'+5
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
11
Гриллич
Флориан
28
Ричардс
Крис
3
Кадержабек
Павел
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
30
Йон
Марко
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
22
Да
Коста
Данни
31
Кор
Доминик
35
Баррейро
Леандро
23
Мвене
Филипп
5
Бутьюс
Жан-Поль
29
Буркардт
Джонатан
9
Глацель
Роберт
Хоффенхайм
3-4-3
Майнц
3-4-1-2

Ход матча

1'
0:1
Глацель Роберт
20'
 
Брозински Даниэль
Да Коста Данни
39'
Бебу Ила
(Ричардс Крис)
1:1
41'
1:2
Кор Доминик
(Бутьюс Жан-Поль)
64'
Сков Роберт
Йон Марко
 
64'
Даббур Мунас
Руди Себастьян
 
64'
 
Кайсон Робин
Буркардт Джонатан
64'
 
Онисиво Карим
Глацель Роберт
76'
Рюттер Жоржиньо
Ричардс Крис
 
76'
Пош Штефан
Самассеку Диади
 
82'
 
Штёгер Кевин
Бутьюс Жан-Поль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 14 (5) 0.54
2. Бебу Ила 7 0.27
3. Баумгартнер Кристоф 5 0.19
4. Даббур Мунас 4 0.15
5. Сессеньон Райан 2 0.08
6. Гриллич Флориан 2 0.08
7. Руди Себастьян 1 0.04
8. Адамян Саркис 1 0.04
9. Гайгер Деннис 1 0.04
10. Бисакшич Эрмин 1 0.04
11. Рюттер Жоржиньо 1 0.04
12. Кадержабек Павел 0 0
13. Гачинович Мийат 0 0
14. Самассеку Диади 0 0
15. Фогт Кевин 0 0
16. Бельфодиль Исхак 0 0
17. Ричардс Крис 0 0
18. Богард Мелайро 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.27
2. Кайсон Робин 3 0.12
3. Ньякат Мусса 3 (1) 0.12
4. Штёгер Кевин 3 0.12
5. Глацель Роберт 2 0.08
6. Онисиво Карим 2 0.08
7. Озтунали Левин 1 0.04
8. Баррейро Леандро 1 0.04
9. Брозински Даниэль 1 (1) 0.04
10. Кор Доминик 1 0.04
11. Хак Александер 1 0.04
12. Буркардт Джонатан 1 0.04
13. Бутьюс Жан-Поль 0 0
14. Латца Данни 0 0
15. Бель Штефан 0 0
16. Да Коста Данни 0 0
17. Юсте Йерри 0 0

Карточки

Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 8 1
2. Фогт Кевин 6 0
3. Гайгер Деннис 4 1
4. Гриллич Флориан 4 1
5. Баумгартнер Кристоф 5 0
6. Руди Себастьян 4 0
7. Гачинович Мийат 4 0
8. Сессеньон Райан 4 0
9. Крамарич Андрей 2 0
10. Кадержабек Павел 2 0
11. Даббур Мунас 2 0
12. Бебу Ила 2 0
13. Сков Роберт 0 1
14. Бауманн Оливер 1 0
15. Нордтвейт Ховард 1 0
16. Бисакшич Эрмин 1 0
17. Акпогума Кевин 1 0
18. Самассеку Диади 1 0
19. Ричардс Крис 1 0
20. Богард Мелайро 1 0
21. Йон Марко 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 9 1
2. Латца Данни 7 0
3. Бель Штефан 3 0
4. Кор Доминик 3 0
5. Штёгер Кевин 3 0
6. Бутьюс Жан-Поль 3 0
7. Юсте Йерри 3 0
8. Онисиво Карим 2 0
9. Матета Жан-Филипп 2 0
10. Баррейро Леандро 2 0
11. Салаи Адам 1 0
12. Чжи Дон-Вонь 1 0
13. Да Коста Данни 1 0
14. Кайсон Робин 1 0
15. Хак Александер 1 0
16. Фернандес Эдимилсон 1 0
17. Центнер Робин 1 0
18. Мвене Филипп 1 0
19. Малонг Кунде 1 0
20. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хоффенхайм 7.69% (3) 20.51% (8) 17.95% (7) 20.51% (8) 12.82% (5) 20.51% (8)
 Майнц 19.23% (5) 11.54% (3) 34.62% (9) 11.54% (3) 3.85% (1) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде
Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург
Майнц Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Майнц 1:0 Фрайбург Шальке 04 0:0 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц
Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04

Последние игры между собой

Хоффенхайм: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Майнц: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Майнц 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Майнц Товарищеские матчи Хоффенхайм 2:1 Майнц Товарищеские матчи Майнц 0:1 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 1:5 Майнц Бундеслига Майнц 4:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Майнц Бундеслига Хоффенхайм 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:0 Майнц Бундеслига Майнц 4:4 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Майнц Бундеслига Майнц 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:4 Майнц Бундеслига Майнц 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 4 3 78 - 35 61
2. РБ Лейпциг Заявка 26 17 6 3 48 - 21 57
3. Вольфсбург Заявка 26 14 9 3 45 - 22 51
4. Айнтрахт Фр Заявка 26 12 11 3 53 - 36 47
5. Боруссия Д Заявка 26 13 4 9 54 - 37 43
6. Байер Л Заявка 26 11 7 8 43 - 31 40
7. Унион Берлин Заявка 26 9 11 6 40 - 32 38
8. Фрайбург Заявка 26 10 7 9 39 - 39 37
9. Штуттгарт Заявка 26 9 9 8 47 - 41 36
10. Боруссия М Заявка 26 9 9 8 44 - 40 36
11. Хоффенхайм Заявка 26 8 6 12 40 - 45 30
12. Вердер Заявка 26 7 9 10 31 - 38 30
13. Аугсбург Заявка 26 8 5 13 27 - 40 29
14. Герта Заявка 26 6 6 14 31 - 45 24
15. Майнц Заявка 26 6 6 14 26 - 45 24
16. Кёльн Заявка 26 5 8 13 25 - 46 23
17. Арминия Заявка 26 6 4 16 20 - 45 22
18. Шальке 04 Заявка 26 1 7 18 16 - 69 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 3 0 50 - 18 33
2. РБ Лейпциг Заявка 13 10 2 1 25 - 10 32
3. Вольфсбург Заявка 12 8 4 0 24 - 8 28
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 6 0 27 - 15 27
5. Боруссия Д Заявка 12 7 2 3 27 - 14 23
6. Унион Берлин Заявка 13 5 7 1 24 - 14 22
7. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
8. Байер Л Заявка 13 5 4 4 25 - 19 19
9. Боруссия М Заявка 13 5 4 4 20 - 16 19
10. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
11. Штуттгарт Заявка 12 3 6 3 21 - 17 15
12. Аугсбург Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
13. Герта Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
14. Вердер Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
15. Арминия Заявка 14 4 1 9 10 - 22 13
16. Майнц Заявка 13 3 2 8 11 - 20 11
17. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
18. Шальке 04 Заявка 14 1 3 10 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 1 3 28 - 17 28
2. РБ Лейпциг Заявка 13 7 4 2 23 - 11 25
3. Вольфсбург Заявка 14 6 5 3 21 - 14 23
4. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
5. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
6. Айнтрахт Фр Заявка 13 5 5 3 26 - 21 20
7. Боруссия Д Заявка 14 6 2 6 27 - 23 20
8. Боруссия М Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
9. Вердер Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
10. Унион Берлин Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
11. Фрайбург Заявка 12 4 3 5 13 - 19 15
12. Кёльн Заявка 13 4 3 6 11 - 23 15
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
14. Хоффенхайм Заявка 13 3 4 6 17 - 26 13
15. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
16. Герта Заявка 13 2 4 7 15 - 21 10
17. Арминия Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Шальке 04 Заявка 12 0 4 8 8 - 40 4
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Прогнозы 147
Хоффенхайм 87.8% (129)
X 7.5% (11)
Майнц 4.8% (7)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.85 3.72
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.58 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 74.00 8.20 1.09
  16.49 4.86 1.29

Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
3.64 1.25 2.75 1.47 2.13 1.75 1.66 2.28 1.32 3.12 1.18 4.36 1.10 5.85 1.06 7.40 1.01 11.50
9.50 1.02 4.10 1.19 3.26 1.30 2.13 1.68 1.72 2.12 1.51 2.74 1.24 4.05 1.17 4.75 1.05 8.10 1.04 8.50
14.50 0.00 10.00 1.03 8.20 1.07 6.50 1.11 2.85 1.42 1.97 1.89 2.10 1.72 1.72 2.12 1.27 3.70 1.02 17.00 1.01 21.00 1.45 6.80 1.28 8.40 1.09 7.20 1.08 7.77 1.02 17.00 1.01 21.00
4.70 1.22 2.72 1.51 2.26 1.70 2.57 1.54 2.16 1.75 1.81 2.08 2.44 1.59 2.00 1.88 1.53 2.61 1.34 3.37 1.92 1.96 1.65 2.32 1.39 3.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.06 1.46 1.76 2.06 1.37 2.93 1.16 5.25
3.20 1.35 2.20 1.67 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
2.20 1.67 1.95 1.85 1.27 3.70 1.15 5.30 1.02 17.00 1.03 14.00
2.92 1.46 2.29 1.68 1.77 2.17 1.70 2.22 1.42 2.96 1.15 5.93 1.55 2.55 1.40 3.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.84 1.26 2.28 1.66 1.65 2.24 1.32 3.28
4.60 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85
3.10 1.33 1.87 1.87 1.37 2.95 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.41
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
2.82 1.41
2.95 1.37
Где смотреть матч Хоффенхайм 1:2 Майнц онлайн

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Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Майнц

Исход игры
Хоффенхайм
87.8% (129)
Ничья
7.5% (11)
Майнц
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
71.72% (104)
Нет
28.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
54.4% (80)
1:0 Хоффенхайм
15.6% (23)
2:0 Хоффенхайм
10.9% (16)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:2 Майнц
3.4% (5)
3:1 Хоффенхайм
3.4% (5)
3:2 Хоффенхайм
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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