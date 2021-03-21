Хоффенхайм
1:2
Конец матча
Стадион: Prezero Arena
Майнц
0:1
1' ГолГлацель Роберт
1:1
39' ГолБебу Ила
1:2
41' ГолКор Доминик
22
Фогт
Кевин
28
Ричардс
Крис
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
23
Мвене
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Сков РобертЗащитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвене ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Салаи АдамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
Ход матча
1'
0:1
39'
1:1
41'
1:2
64'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
2 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|14 (5)
|0.54
|2.
|Бебу Ила
|7
|0.27
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.19
|4.
|Даббур Мунас
|4
|0.15
|5.
|Сессеньон Райан
|2
|0.08
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.08
|7.
|Руди Себастьян
|1
|0.04
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.04
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.04
|11.
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.04
|12.
|Кадержабек Павел
|0
|0
|13.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|14.
|Самассеку Диади
|0
|0
|15.
|Фогт Кевин
|0
|0
|16.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|17.
|Ричардс Крис
|0
|0
|18.
|Богард Мелайро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.27
|2.
|Кайсон Робин
|3
|0.12
|3.
|Ньякат Мусса
|3 (1)
|0.12
|4.
|Штёгер Кевин
|3
|0.12
|5.
|Глацель Роберт
|2
|0.08
|6.
|Онисиво Карим
|2
|0.08
|7.
|Озтунали Левин
|1
|0.04
|8.
|Баррейро Леандро
|1
|0.04
|9.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.04
|10.
|Кор Доминик
|1
|0.04
|11.
|Хак Александер
|1
|0.04
|12.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.04
|13.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|14.
|Латца Данни
|0
|0
|15.
|Бель Штефан
|0
|0
|16.
|Да Коста Данни
|0
|0
|17.
|Юсте Йерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|8
|1
|2.
|Фогт Кевин
|6
|0
|3.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|4.
|Гриллич Флориан
|4
|1
|5.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|6.
|Руди Себастьян
|4
|0
|7.
|Гачинович Мийат
|4
|0
|8.
|Сессеньон Райан
|4
|0
|9.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|10.
|Кадержабек Павел
|2
|0
|11.
|Даббур Мунас
|2
|0
|12.
|Бебу Ила
|2
|0
|13.
|Сков Роберт
|0
|1
|14.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|15.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|16.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|17.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|18.
|Самассеку Диади
|1
|0
|19.
|Ричардс Крис
|1
|0
|20.
|Богард Мелайро
|1
|0
|21.
|Йон Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|9
|1
|2.
|Латца Данни
|7
|0
|3.
|Бель Штефан
|3
|0
|4.
|Кор Доминик
|3
|0
|5.
|Штёгер Кевин
|3
|0
|6.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|7.
|Юсте Йерри
|3
|0
|8.
|Онисиво Карим
|2
|0
|9.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|10.
|Баррейро Леандро
|2
|0
|11.
|Салаи Адам
|1
|0
|12.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|13.
|Да Коста Данни
|1
|0
|14.
|Кайсон Робин
|1
|0
|15.
|Хак Александер
|1
|0
|16.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|17.
|Центнер Робин
|1
|0
|18.
|Мвене Филипп
|1
|0
|19.
|Малонг Кунде
|1
|0
|20.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хоффенхайм
|7.69% (3)
|20.51% (8)
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
|Майнц
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|34.62% (9)
|11.54% (3)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде
Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург
Майнц Последние 20 матчей: +5 =6 -9Майнц 1:0 Фрайбург Шальке 04 0:0 Майнц Майнц 0:1 Аугсбург Боруссия М 1:2 Майнц
Байер Л 2:2 Майнц Майнц 1:0 Унион Берлин Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04
Последние игры между собой
Хоффенхайм: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Майнц: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хоффенхайм 1:5 Майнц Бундеслига Майнц 4:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Майнц Бундеслига Хоффенхайм 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:0 Майнц Бундеслига Майнц 4:4 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Майнц Бундеслига Майнц 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:4 Майнц Бундеслига Майнц 2:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Майнц Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|4
|3
|78 - 35
|61
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|17
|6
|3
|48 - 21
|57
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|14
|9
|3
|45 - 22
|51
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|53 - 36
|47
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|54 - 37
|43
|6.
|Байер Л
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 31
|40
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|40 - 32
|38
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 39
|37
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|47 - 41
|36
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|44 - 40
|36
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|40 - 45
|30
|12.
|Вердер
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|31 - 38
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|27 - 40
|29
|14.
|Герта
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|31 - 45
|24
|15.
|Майнц
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 45
|24
|16.
|Кёльн
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|25 - 46
|23
|17.
|Арминия
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|20 - 45
|22
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|1
|7
|18
|16 - 69
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|50 - 18
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|25 - 10
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|24 - 8
|28
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|27 - 15
|27
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|27 - 14
|23
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|24 - 14
|22
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|8.
|Байер Л
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|25 - 19
|19
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 16
|19
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|21 - 17
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|13.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|14.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Арминия
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|10 - 22
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 20
|11
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 17
|28
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 11
|25
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|4.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|5.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|26 - 21
|20
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 23
|20
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|9.
|Вердер
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 19
|17
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|11 - 23
|15
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 26
|13
|15.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 21
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|8 - 40
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хоффенхайм» – «Майнц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хоффенхайм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Майнц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хоффенхайм» – «Майнц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Майнц
Исход игры
Хоффенхайм
87.8% (129)
Ничья
7.5% (11)
Майнц
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
71.72% (104)
Нет
28.28% (41)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
54.4% (80)
1:0 Хоффенхайм
15.6% (23)
2:0 Хоффенхайм
10.9% (16)
1:1 Ничья
5.4% (8)
1:2 Майнц
3.4% (5)
3:1 Хоффенхайм
3.4% (5)
3:2 Хоффенхайм
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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