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Швеция
1:0
Перерыв

Стадион:
Эстония
0'
1:0
4' Гол
Берг Маркус
12
Йонссон
Карл-Йохан
16
Крафт
Эмиль
4
Старфельт
Карл
3
Нильссон
Йоаким
5
Бенгтссон
Пьер
13
Карлссон
Йеспер
III
19
Сванберг
Маттиас
8
Каюсте
Йенс
18
Сема
Кен
22
Кайсон
Робин
9
Берг
Маркус
1
Игонен
Матвей
2
Кууск
Мяртен
16
Пюрг
Хенрик
3
Паскочи
Максим
13
Лиландер
Михаэл
7
Пури
Сандер
14
Васильев
Константин
20
Поом
Маркус
23
Ващук
Богдан
9
Кирсс
Роберт
8
Аниер
Хенри
Швеция
Эстония

Ход матча

4'
Берг Маркус
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Предыдущие игры

Швеция Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Косово 0:3 Швеция Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия
Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта
Эстония Последние 20 матчей: +1 =4 -15
Беларусь 4:2 Эстония Эстония 2:6 Чехия Грузия 0:0 Эстония Северная Македония 2:1 Эстония
Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония

Последние игры между собой

Швеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Швеция 1:1 Эстония Товарищеские матчи Швеция 1:1 Эстония Товарищеские матчи Швеция 2:0 Эстония Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен. Минимальное преимущество хозяев. 
  • 44'
    Под конец тайма удалось эстонцам немного подравнять статистику по владению. 
  • 42'
    Нельзя сказать, что эстонцы играют плохо, но вот пока добраться до владений соперника не получается. 
  • 41'
    Идут уже заключительные минуты первого тайма. Борьба за инициативу продолжается. 
  • 39'
    Итак, коэффициент сейчас на победу эстонской команды 37, не верят букмекеры в сегодняшних гостей. 
  • 38'
    На удивление мы увидели только один забитый гол в первом тайме, но время еще есть у команд, чтобы порадовать нас. 
  • Угловой
    36'
    Угловой удар заработали футболисты сборной Швеции, но извлечь выгоду из стандарта не удалось. 
  • 35'
    Напомню, что эстонцы никак не могут добраться до владений сборной Швеции, пока защита хозяев идеальна. 
  • 34'
    Первый тайм подходит практически к концу уже, пока моментов нет, много борьбы, кстати, стоит отметить, что команды не нарушают правила. 
  • 32'
    Пока очень тяжело даются атаки каждой команде, много передач мы видим, но все они неточны. 
  • 30'
    Перед матчем коэффициент на победу сборной Швеции был 1.17, а на эстонцев - 14. 
  • 29'
    Моментов совершенно нет, много борьбы в центральном круге мы видим. Инициатива то у одной, то у другой команды. 
  • 28'
    Карлссон Йеспер выполнил кросс в штрафную площадь с правого фланга, но очень уверенно на выходе сыграл голкипер. 
  • 26'
    65% игрового времени мяч находится под контролем футболистов сборной Швеции, владеют они инициативой. 
  • 25'
    У сборной Эстонии большие проблемы с игрой на выезде, последняя победа была достигнута аж в марта 2019, получается, больше двух лет назад. 
  • 23'
    У сборной Эстонии результаты не совсем удачны, у них два поражения, сначала чехам, а потом Беларуси. 
  • 22'
    Стоит отметить, что Швеция на квалификации показала отличный старт, две победы, над Грузией и Косово. 
  • 21'
    Эстонцы пытаются действовать максимально быстро, неожиданно, но вот швецы здорово "читают" соперника. 
  • 20'
    Двадцать минут игры в первом тайме позади. Не самый богатый матч на моменты пока мы видим, но инициатива полностью на стороне хозяев. 
  • 18'
    Эстонцы что-то в последние минуты не могут перехватить игровой снаряд, допускают они много неточностей при выполнении пасов. 
  • 17'
    Стоит отметить, что сборная Швеции участвует в квалификации к ЧМ, и в последнем матче они выиграли у Косово - 0:3. 
  • 15'
    Почти 60% игрового времени мяч находится под контролем футболистов сборной Швеции, немного доминируют они. 
  • 14'
    Напомню, что между собой уже эти команды встречались, и в последнем товарищеском матче была зафиксирована ничья - 1:1. 
  • Опасный момент
    13'
    Быстрая атака сборной Швеции завершилась мощным ударом Старфельта Карла головой с линии вратарской, но попасть в створ он не смог - немного выше. 
  • 11'
    Продолжают команды на встречных курсах атаковать, но вот пока без ударов в сторону ворот. Борьба идет на подступах к штрафной. 
  • 10'
    Стоит отметить, что футболисты сборной Эстонии любят играть в достаточно открытый футбол, о чем и говорят результаты последних матчей. 
  • 8'
    На встречных курсах играют обе команды, мяч в центре поля совсем не задерживаться. 
  • 7'
    Ответная атака сборной Эстонии, последовал прострел низом в штрафную площадь, но защита в этом моменте сыграла очень удачно. 
  • 7'
    Ответная атака сборной Эстонии, последовал прострел низом в штрафную площадь, но защита в этом моменте сыграла очень удачно. 
  • 5'
    Вот так бодро начали этот матч футболисты сборной Швеции. И явно они не соибраюатся останавливаться на достигнутом. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-Л. 1:0. Счет открыт. Пытались атаковать гости, а забили быстрый гол хозяева, последовал сильный удар с угла штрафной площади - вратарь справился, но первым на добивании был  Берг. 
  • 3'
    В спокойном темпе начали футболисты обеих команд, но пока пытаются эстонцы завладеть инициативой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал. Матч начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 7.60 16.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.08 12.00 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.00 14.75
Бонус: 1 000 ₽ 1.13 7.80 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 6.80 16.00
  1.04 14.08 57.27

Самый высокий коэффициент на матч «Швеция» – «Эстония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эстония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швеция» – «Эстония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.10 1.16 3.15 1.35 2.31 1.60 1.85 2.03 1.50 2.54 1.30 3.40 1.19 4.54 1.09 7.00
7.40 1.09 3.40 1.32 2.60 1.48 1.96 1.85 1.60 2.36 1.45 2.80 1.19 4.90
4.95 1.13 4.10 1.19 2.48 1.50 1.99 1.80 1.65 2.34 1.33 3.24 1.24 3.80 1.09 6.15 1.07 6.70 1.00 10.75
1.02 11.00 5.90 1.10 4.70 1.16 2.62 1.44 2.07 1.69 1.63 2.16 1.36 2.95 1.26 3.55 1.12 5.50 1.09 6.30 11.00 1.02 1.01 12.00
12.00 1.01 6.00 1.15 4.70 1.20 2.31 1.57 1.72 2.05 1.77 2.04 1.42 2.75 1.73 2.11 1.17 4.70 1.13 5.40 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 9.00 1.01 9.00 1.01 14.00
5.25 1.17 3.17 1.36 2.43 1.57 2.07 1.77 1.71 2.16 1.50 2.61 1.84 2.00 1.64 2.28 1.45 2.79 1.48 2.58 1.24 4.15 1.11 7.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.24 1.33 1.93 1.85 1.46 2.68 1.21 4.30
4.50 1.18 1.87 1.87 1.25 3.70
3.78 1.26 2.55 1.50 1.64 2.23 1.25 3.86 1.17 5.00
4.00 1.20 2.50 1.47 1.65 2.10 1.27 3.40 1.18 4.30
2.60 1.47 1.50 2.48 1.09 6.50 1.05 8.50 1.10 6.25 1.07 7.50
3.42 1.33 2.75 1.47 2.01 1.85 1.34 3.25 1.18 4.79 1.60 2.36 1.39 3.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
4.78 1.18 2.61 1.48 1.84 1.94 1.43 2.78 1.28 3.60
6.60 1.09 2.50 1.51 1.86 1.88 1.48 2.50
5.35 1.15 3.86 1.25 2.06 1.75 1.54 2.44 1.33 3.26 1.15 5.25
5.70 1.10 4.10 1.19 2.07 1.67 1.53 2.33 1.32 3.10 1.12 5.40
2.04 1.72 1.52 2.46 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.54
2.60 1.48
2.32 1.54
2.20 1.40
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
5.60 1.12
5.80 1.10
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.20
4.40 1.19
4.40 1.17
3.95 1.22
Где смотреть матч Швеция 1:0 Эстония онлайн

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Прогнозы на матч Швеция 1:0 Эстония

Исход игры
Швеция
100% (139)
Ничья
0% (0)
Эстония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.8% (77)
Меньше
44.2% (61)
Обе команды забьют
Да
15.22% (21)
Нет
84.78% (117)
Популярный счёт
2:0 Швеция
40.3% (56)
3:0 Швеция
33.1% (46)
3:1 Швеция
10.8% (15)
4:0 Швеция
5% (7)
1:0 Швеция
3.6% (5)
2:1 Швеция
2.9% (4)
4:1 Швеция
1.4% (2)
5:0 Швеция
1.4% (2)
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