Швеция
1:0
Перерыв
Стадион: Френдс Арена
Эстония
1:0
4' ГолБерг Маркус
16
Крафт
Эмиль
18
Сема
Кен
22
Кайсон
Робин
16
Пюрг
Хенрик
20
Поом
Маркус
23
Ващук
Богдан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сема КенПолузащитник
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андерссон Янне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Пюрг ХенрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Поом МаркусПолузащитник
-
23 Ващук БогданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Касе МартинЗащитник
- Защитник
-
19 Аллику РауноЗащитник
- Полузащитник
-
10 Фролов АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ыйгус КарлНападающий
- Нападающий
-
21 Martin Kaeos
-
Главный тренер: Thomas Haeberli
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Предыдущие игры
Швеция Последние 20 матчей: +11 =2 -7Косово 0:3 Швеция Швеция 1:0 Грузия Франция 4:2 Швеция Швеция 2:1 Хорватия
Дания 2:0 Швеция Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта
Эстония Последние 20 матчей: +1 =4 -15Беларусь 4:2 Эстония Эстония 2:6 Чехия Грузия 0:0 Эстония Северная Македония 2:1 Эстония
Италия 4:0 Эстония Эстония 1:1 Армения Эстония 3:3 Северная Македония Эстония 1:3 Литва Армения 2:0 Эстония Эстония 0:1 Грузия Голландия 5:0 Эстония Украина 1:0 Эстония Эстония 0:3 Германия Беларусь 0:0 Эстония Эстония 0:4 Голландия Эстония 1:2 Беларусь Германия 8:0 Эстония Эстония 1:2 Северная Ирландия Гибралтар 0:1 Эстония Северная Ирландия 2:0 Эстония
Последние игры между собой
Швеция: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Эстония: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Швеция 1:0 Эстония
Исход игры
Швеция
100% (139)
Ничья
0% (0)
Эстония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.8% (77)
Меньше
44.2% (61)
Обе команды забьют
Да
15.22% (21)
Нет
84.78% (117)
Популярный счёт
2:0 Швеция
40.3% (56)
3:0 Швеция
33.1% (46)
3:1 Швеция
10.8% (15)
4:0 Швеция
5% (7)
1:0 Швеция
3.6% (5)
2:1 Швеция
2.9% (4)
4:1 Швеция
1.4% (2)
5:0 Швеция
1.4% (2)
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