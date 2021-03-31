Итак, коэффициент сейчас на победу эстонской команды 37, не верят букмекеры в сегодняшних гостей.

Идут уже заключительные минуты первого тайма. Борьба за инициативу продолжается.

Нельзя сказать, что эстонцы играют плохо, но вот пока добраться до владений соперника не получается.

Под конец тайма удалось эстонцам немного подравнять статистику по владению.

38' На удивление мы увидели только один забитый гол в первом тайме, но время еще есть у команд, чтобы порадовать нас.

36' Угловой удар заработали футболисты сборной Швеции, но извлечь выгоду из стандарта не удалось.

35' Напомню, что эстонцы никак не могут добраться до владений сборной Швеции, пока защита хозяев идеальна.

34' Первый тайм подходит практически к концу уже, пока моментов нет, много борьбы, кстати, стоит отметить, что команды не нарушают правила.

32' Пока очень тяжело даются атаки каждой команде, много передач мы видим, но все они неточны.

30' Перед матчем коэффициент на победу сборной Швеции был 1.17, а на эстонцев - 14.

29' Моментов совершенно нет, много борьбы в центральном круге мы видим. Инициатива то у одной, то у другой команды.

28' Карлссон Йеспер выполнил кросс в штрафную площадь с правого фланга, но очень уверенно на выходе сыграл голкипер.

26' 65% игрового времени мяч находится под контролем футболистов сборной Швеции, владеют они инициативой.

25' У сборной Эстонии большие проблемы с игрой на выезде, последняя победа была достигнута аж в марта 2019, получается, больше двух лет назад.

23' У сборной Эстонии результаты не совсем удачны, у них два поражения, сначала чехам, а потом Беларуси.

22' Стоит отметить, что Швеция на квалификации показала отличный старт, две победы, над Грузией и Косово.

21' Эстонцы пытаются действовать максимально быстро, неожиданно, но вот швецы здорово "читают" соперника.

20' Двадцать минут игры в первом тайме позади. Не самый богатый матч на моменты пока мы видим, но инициатива полностью на стороне хозяев.

18' Эстонцы что-то в последние минуты не могут перехватить игровой снаряд, допускают они много неточностей при выполнении пасов.

17' Стоит отметить, что сборная Швеции участвует в квалификации к ЧМ, и в последнем матче они выиграли у Косово - 0:3.

15' Почти 60% игрового времени мяч находится под контролем футболистов сборной Швеции, немного доминируют они.

14' Напомню, что между собой уже эти команды встречались, и в последнем товарищеском матче была зафиксирована ничья - 1:1.

13' Быстрая атака сборной Швеции завершилась мощным ударом Старфельта Карла головой с линии вратарской, но попасть в створ он не смог - немного выше.

11' Продолжают команды на встречных курсах атаковать, но вот пока без ударов в сторону ворот. Борьба идет на подступах к штрафной.

10' Стоит отметить, что футболисты сборной Эстонии любят играть в достаточно открытый футбол, о чем и говорят результаты последних матчей.

8' На встречных курсах играют обе команды, мяч в центре поля совсем не задерживаться.

7' Ответная атака сборной Эстонии, последовал прострел низом в штрафную площадь, но защита в этом моменте сыграла очень удачно.

7' Ответная атака сборной Эстонии, последовал прострел низом в штрафную площадь, но защита в этом моменте сыграла очень удачно.

5' Вот так бодро начали этот матч футболисты сборной Швеции. И явно они не соибраюатся останавливаться на достигнутом.

4' Г-О-О-О-О-Л. 1:0. Счет открыт. Пытались атаковать гости, а забили быстрый гол хозяева, последовал сильный удар с угла штрафной площади - вратарь справился, но первым на добивании был Берг.

3' В спокойном темпе начали футболисты обеих команд, но пока пытаются эстонцы завладеть инициативой.