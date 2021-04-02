Атлетик Б
Позже
Стадион: Де Ла-Картуха
Реал Сосьедад
17
Юри
Берчиче
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|3 (1)
|0.6
|2.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.2
|3.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.2
|4.
|Уильямс Иньяки
|1
|0.2
|5.
|Беренгер Алекс
|1
|0.2
|6.
|Нуньес Унай
|1
|0.2
|7.
|Муньяин Икер
|0
|0
|8.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виллиан Хосе
|2
|1
|2.
|Оярсабаль Микель
|1
|0.5
|3.
|Горосабел Андони
|0
|0
|4.
|Лопес Роберто III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|3.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|4.
|Юри Берчиче
|1
|0
|5.
|Гарсия Дани
|1
|0
|6.
|Лопес Унаи
|1
|0
|7.
|Весга Микель
|1
|0
|8.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|9.
|Йерай Альварес
|1
|0
|10.
|Нуньес Унай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ильяраменди Асьер
|1
|1
|2.
|Мерино Микель
|1
|0
|3.
|Ле Норман Робен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Атлетик Б
|0
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Реал Сосьедад
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =6 -5Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б
Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =5 -9Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б Примера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Сосьедад
Исход игры
Атлетик Б
25% (20)
Ничья
43.8% (35)
Реал Сосьедад
31.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (33)
Меньше
57.14% (44)
Обе команды забьют
Да
83.12% (64)
Нет
16.88% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (31)
1:2 Реал Сосьедад
18.8% (15)
2:1 Атлетик Б
17.5% (14)
0:1 Реал Сосьедад
8.8% (7)
2:2 Ничья
3.8% (3)
1:0 Атлетик Б
3.8% (3)
2:0 Атлетик Б
2.5% (2)
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