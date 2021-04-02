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Атлетик Б
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
8
Лопес
Унаи
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
12
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
8
Мерино
Микель
4
Ильяраменди
Асьер
21
Сильва
Давид
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Атлетик Б
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 3 (1) 0.6
2. Иньиго Мартинес 1 0.2
3. Вильялибре Асьер 1 0.2
4. Уильямс Иньяки 1 0.2
5. Беренгер Алекс 1 0.2
6. Нуньес Унай 1 0.2
7. Муньяин Икер 0 0
8. Лекуе Иньиго 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виллиан Хосе 2 1
2. Оярсабаль Микель 1 0.5
3. Горосабел Андони 0 0
4. Лопес Роберто III 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 2 0
2. Иньиго Мартинес 2 0
3. Де Маркос Оскар 1 0
4. Юри Берчиче 1 0
5. Гарсия Дани 1 0
6. Лопес Унаи 1 0
7. Весга Микель 1 0
8. Лекуе Иньиго 1 0
9. Йерай Альварес 1 0
10. Нуньес Унай 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ильяраменди Асьер 1 1
2. Мерино Микель 1 0
3. Ле Норман Робен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Атлетик Б 0 12.5% (1) 0 37.5% (3) 0 37.5% (3) 12.5% (1)
 Реал Сосьедад 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б
Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:2 Реал Сосьедад Примера Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетик Б Примера
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2021, осталось 1 день 1 час 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 80
    Атлетик Б 25% (20)
    X 43.8% (35)
    Реал Сосьедад 31.3% (25)
    0
    выиграет Реал Сосьедад, со счетом 1:2
    Сосьедад по моему сильнее и он выиграет Кубок. Мне надолго запомнилась рядовая игра в прошлом году Сосьедада... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.04
    3.25
    2.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.19 2.71
    Бонус: 5 000 ₽ 3.26 3.32 2.53
    Бонус: 1 000 ₽ 2.95 3.10 2.68
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.25 2.70

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.30 1.12 3.30 1.33 2.24 1.65 1.73 2.29 1.38 3.04 1.19 4.68 1.09 7.10 1.06 9.00 1.01 15.00
    7.60 1.07 6.20 1.12 2.95 1.51 2.05 1.77 1.58 2.32 1.26 3.54 1.17 4.30 1.04 7.80 1.03 8.50
    7.00 1.10 5.30 1.16 2.52 1.55 1.86 1.98 1.51 2.63 1.24 4.10 1.18 5.00 1.06 10.00 1.05 11.00
    7.70 1.07 5.90 1.12 2.65 1.48 2.01 1.86 1.73 2.18 1.57 2.50 1.25 3.95 1.19 4.80 1.05 8.30 1.04 9.00 0.00 16.50 0.00 15.00 0.00 24.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    1.99 1.82 1.38 3.04 1.17 5.00 1.05 9.70
    2.43 1.53 1.64 2.26 1.33 3.32 1.07 8.20 1.05 9.80
    2.28 1.57 1.47 2.52 1.26 3.55 8.20 1.05 1.02 10.00
    1.59 2.37 1.28 3.50 1.07 8.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.56 1.51 1.65 2.24 1.31 3.36 1.12 6.10
    3.12 1.36 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
    2.95 1.36 1.90 1.84 1.41 2.73 5.40 1.12 1.08 6.80
    2.07 1.70 1.48 2.55 1.16 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.26 1.60
    2.13 1.71
    2.05 1.75
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.15
    5.80 1.10
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    4.20 1.18
    3.95 1.22
    Где смотреть матч Атлетик Б - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетик Б
    25% (20)
    Ничья
    43.8% (35)
    Реал Сосьедад
    31.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (33)
    Меньше
    57.14% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    83.12% (64)
    Нет
    16.88% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.8% (31)
    1:2 Реал Сосьедад
    18.8% (15)
    2:1 Атлетик Б
    17.5% (14)
    0:1 Реал Сосьедад
    8.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (3)
    1:0 Атлетик Б
    3.8% (3)
    2:0 Атлетик Б
    2.5% (2)
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