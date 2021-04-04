Мне очень нравилась игры Герты в прошлом году. Она обыгрывала Унион на своем поле и 4:0 и 3:1. Но в этом... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|10 (5)
|0.37
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.19
|3.
|Андрих Роберт
|5
|0.19
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.15
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.11
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.11
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.07
|8.
|Прёмель Гриша
|2
|0.07
|9.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.07
|10.
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|11.
|Кнохе Робин
|1
|0.04
|12.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|13.
|Эндо Кейта
|1
|0.04
|14.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.04
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|16.
|Гогия Акакий
|0
|0
|17.
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
|18.
|Муса Петар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|7 (2)
|0.26
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|0.22
|3.
|Кордоба Джон
|6
|0.22
|4.
|Лукебакио Доди
|5 (2)
|0.19
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.07
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.07
|7.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.04
|8.
|Нец Лука
|1
|0.04
|9.
|Нганкам Жессик
|1
|0.04
|10.
|Дарида Владимир
|0
|0
|11.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|12.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|13.
|Хедира Сами
|0
|0
|14.
|Леки Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|7
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|6
|0
|3.
|Андрих Роберт
|4
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гисельман Нико
|3
|0
|7.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|10.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Муса Петар
|2
|0
|15.
|Луте Андреас
|1
|0
|16.
|Гогия Акакий
|1
|0
|17.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|18.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|8
|0
|2.
|Тусар Люка
|5
|0
|3.
|Пекарик Петер
|4
|0
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|4
|0
|6.
|Дарида Владимир
|2
|1
|7.
|Зефёйк Дейовайсио
|2
|1
|8.
|Кордоба Джон
|2
|0
|9.
|Штарк Никлас
|2
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|11.
|Лукебакио Доди
|2
|0
|12.
|Торунарига Джордан
|2
|0
|13.
|Хедира Сами
|1
|0
|14.
|Боята Дедрик
|1
|0
|15.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|16.
|Альдерете Омар
|1
|0
|17.
|Нганкам Жессик
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|25% (10)
|12.5% (5)
|10% (4)
|17.5% (7)
|15% (6)
|20% (8)
|Герта
|10% (3)
|3.33% (1)
|23.33% (7)
|20% (6)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|4
|3
|79 - 35
|64
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|48 - 22
|57
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|46 - 22
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|55 - 37
|50
|5.
|Байер Л
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|55 - 39
|43
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 41
|39
|8.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 33
|39
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|48 - 41
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|40 - 41
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 41
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|41 - 47
|30
|13.
|Вердер
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|14.
|Герта
|1:1 Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 46
|25
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 46
|25
|16.
|Кёльн
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|17.
|Арминия
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 46
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|1
|7
|19
|17 - 71
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|50 - 18
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|27 - 15
|27
|5.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 17
|18
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|13.
|Герта
|1:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|14.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Арминия
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|10 - 22
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 11
|25
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|5.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|6.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 23
|20
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|10.
|Унион Берлин
|1:1 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|1:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4