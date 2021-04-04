Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок команды Унион Берлин со штрафного посылает мяч в штрафную площадь

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Тусар Люка получил желтую карточку от судьи

44' Удар от ворот произведет Герта

43' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кунья Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Герта

35' Г О О О О Л - Лукебакио Доди из команды Герта забивает с точки!

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Фридрих Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Ох, нехорошо это выглядит. Гендузи Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Фридрих Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Гендузи Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Прёмель Гриша получает желтую карточку за неспортивное поведение

28' Гендузи Маттео получает желтую карточку за неспортивное поведение

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Удар от ворот произведет Герта

23' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Рюэрсон Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Герта имеет хороший шанс забить.

18' Андрих Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Герта

13' Как он промахнулся? Муса Петар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

13' ПЕРЕКЛАДИНА! Рюэрсон Юлиан упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

13' Плохо сыграл Зефёйк Дейовайсио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' [player1] сделал результативную передачу.

10' Плохо сыграл Зефёйк Дейовайсио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Герта

7' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Отличный пас сделал Кунья Матеус из команды Герта . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

5' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Кунья Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Герта начинает с центра поля