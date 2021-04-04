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Унион Берлин
1:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Герта
0'
1:0
10' Гол
Андрих Роберт
17' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
28' Желтая карточка
Гендузи Маттео
28' Желтая карточка
Прёмель Гриша
1:1
35' Пенальти
Лукебакио Доди
45' Желтая карточка
Тусар Люка
48'
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
34
Гентнер
Кристиан
6
Рюэрсон
Юлиан
24
Муса
Петар
10
Крузе
Макс
1
Шволов
Александер
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
25
Торунарига
Джордан
42
Зефёйк
Дейовайсио
29
Тусар
Люка
8
Гендузи
Маттео
17
Миттельштедт
Максимилиан
11
Лукебакио
Доди
15
Кордоба
Джон
10
Кунья
Матеус
Унион Берлин
3-5-2
Герта
3-4-3

Ход матча

10'
Андрих Роберт
(Муса Петар)
1:0
17'
Рюэрсон Юлиан
 
28'
 
Гендузи Маттео
28'
Прёмель Гриша
 
35'
1:1
Лукебакио Доди
45'
 
Тусар Люка

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 10 (5) 0.37
2. Авонийи Тайво 5 0.19
3. Андрих Роберт 5 0.19
4. Фридрих Марвин 4 0.15
5. Бекер Шеральдо 3 0.11
6. Тойхерт Седрик 3 0.11
7. Ингвартсен Маркус 2 0.07
8. Прёмель Гриша 2 0.07
9. Похьянпало Йоэль 2 0.07
10. Триммель Кристофер 1 0.04
11. Кнохе Робин 1 0.04
12. Бюльтер Мариус 1 0.04
13. Эндо Кейта 1 0.04
14. Шлоттербек Нико 1 0.04
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0
17. Рюэрсон Юлиан 0 0
18. Муса Петар 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 7 (2) 0.26
2. Пёнтек Кшиштоф 6 0.22
3. Кордоба Джон 6 0.22
4. Лукебакио Доди 5 (2) 0.19
5. Пекарик Петер 2 0.07
6. Гендузи Маттео 2 0.07
7. Зефёйк Дейовайсио 1 0.04
8. Нец Лука 1 0.04
9. Нганкам Жессик 1 0.04
10. Дарида Владимир 0 0
11. Дилросун Джавайро 0 0
12. Миттельштедт Максимилиан 0 0
13. Хедира Сами 0 0
14. Леки Мэттью 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 6 0
3. Андрих Роберт 4 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Тойхерт Седрик 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Муса Петар 2 0
15. Луте Андреас 1 0
16. Гогия Акакий 1 0
17. Фридрих Марвин 1 0
18. Бюльтер Мариус 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 8 0
2. Тусар Люка 5 0
3. Пекарик Петер 4 0
4. Пёнтек Кшиштоф 4 0
5. Гендузи Маттео 4 0
6. Дарида Владимир 2 1
7. Зефёйк Дейовайсио 2 1
8. Кордоба Джон 2 0
9. Штарк Никлас 2 0
10. Миттельштедт Максимилиан 2 0
11. Лукебакио Доди 2 0
12. Торунарига Джордан 2 0
13. Хедира Сами 1 0
14. Боята Дедрик 1 0
15. Платтенхардт Марвин 1 0
16. Альдерете Омар 1 0
17. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 25% (10) 12.5% (5) 10% (4) 17.5% (7) 15% (6) 20% (8)
 Герта 10% (3) 3.33% (1) 23.33% (7) 20% (6) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр
Герта Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург Вольфсбург 2:0 Герта
Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Герта 3:1 Унион Берлин Бундеслига Герта 4:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Унион Берлин Бундеслига 2
Унион Берлин 1:2 Герта Бундеслига 2 Герта 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Герта Бундеслига 2 Унион Берлин 3:5 Герта Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 4 3 79 - 35 64
2. РБ Лейпциг Заявка 27 17 6 4 48 - 22 57
3. Вольфсбург Заявка 27 15 9 3 46 - 22 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 27 13 11 3 55 - 37 50
5. Байер Л Заявка 27 12 7 8 45 - 32 43
6. Боруссия Д Заявка 27 13 4 10 55 - 39 43
7. Боруссия М Заявка 27 10 9 8 46 - 41 39
8. Унион Берлин 1:1 Заявка 27 9 12 6 41 - 33 39
9. Штуттгарт Заявка 27 10 9 8 48 - 41 39
10. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 40 - 41 37
11. Аугсбург Заявка 27 9 5 13 29 - 41 32
12. Хоффенхайм Заявка 27 8 6 13 41 - 47 30
13. Вердер Заявка 27 7 9 11 31 - 39 30
14. Герта 1:1 Заявка 27 6 7 14 32 - 46 25
15. Майнц Заявка 27 6 7 14 27 - 46 25
16. Кёльн Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
17. Арминия Заявка 27 6 5 16 21 - 46 23
18. Шальке 04 Заявка 27 1 7 19 17 - 71 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 3 0 50 - 18 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 6 0 27 - 15 27
5. Унион Берлин 1:1 Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 22 - 17 18
11. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
12. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
13. Герта 1:1 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
14. Вердер Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
15. Арминия Заявка 14 4 1 9 10 - 22 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
18. Шальке 04 Заявка 14 1 3 10 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 13 7 4 2 23 - 11 25
3. Вольфсбург Заявка 14 6 5 3 21 - 14 23
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
5. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
6. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
7. Боруссия Д Заявка 14 6 2 6 27 - 23 20
8. Боруссия М Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
9. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
10. Унион Берлин 1:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
11. Фрайбург Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
12. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
14. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта 1:1 Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Унион Берлин 61.8% (89)
X 24.3% (35)
Герта 13.9% (20)
+2
выиграет Унион Берлин
Мне очень нравилась игры Герты в прошлом году. Она обыгрывала Унион на своем поле и 4:0 и 3:1. Но в этом... Ещё
Ночной охотник #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Герта
3.20
3.28
7.50
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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Герта

Исход игры
Унион Берлин
61.8% (89)
Ничья
24.3% (35)
Герта
13.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
38.2% (55)
1:1 Ничья
21.5% (31)
1:0 Унион Берлин
17.4% (25)
1:2 Герта
8.3% (12)
2:0 Унион Берлин
2.8% (4)
0:1 Герта
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Герта
1.4% (2)
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