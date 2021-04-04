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Унион Берлин
1:1
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
1:0
10' Гол
Андрих Роберт
17' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
28' Желтая карточка
Гендузи Маттео
28' Желтая карточка
Прёмель Гриша
1:1
35' Пенальти
Лукебакио Доди
45' Желтая карточка
Тусар Люка
53' Желтая карточка
Торунарига Джордан
78' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
90'+4
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
21
Прёмель
Гриша
30
Андрих
Роберт
34
Гентнер
Кристиан
6
Рюэрсон
Юлиан
24
Муса
Петар
10
Крузе
Макс
1
Шволов
Александер
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
25
Торунарига
Джордан
42
Зефёйк
Дейовайсио
29
Тусар
Люка
8
Гендузи
Маттео
17
Миттельштедт
Максимилиан
11
Лукебакио
Доди
15
Кордоба
Джон
10
Кунья
Матеус
Унион Берлин
3-5-2
Герта
3-4-3

Ход матча

10'
Андрих Роберт
(Муса Петар)
1:0
17'
Рюэрсон Юлиан
 
28'
 
Гендузи Маттео
28'
Прёмель Гриша
 
35'
1:1
Лукебакио Доди
45'
 
Тусар Люка
53'
 
Торунарига Джордан
61'
 
Аскасибар Сантьяго
Лукебакио Доди
73'
Ингвартсен Маркус
Прёмель Гриша
 
78'
 
Аскасибар Сантьяго
79'
 
Хедира Сами
Гендузи Маттео
83'
Похьянпало Йоэль
Муса Петар
 
90'
 
Пёнтек Кшиштоф
Кордоба Джон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 10 (5) 0.37
2. Авонийи Тайво 5 0.19
3. Андрих Роберт 5 0.19
4. Фридрих Марвин 4 0.15
5. Бекер Шеральдо 3 0.11
6. Тойхерт Седрик 3 0.11
7. Ингвартсен Маркус 2 0.07
8. Прёмель Гриша 2 0.07
9. Похьянпало Йоэль 2 0.07
10. Триммель Кристофер 1 0.04
11. Кнохе Робин 1 0.04
12. Бюльтер Мариус 1 0.04
13. Эндо Кейта 1 0.04
14. Шлоттербек Нико 1 0.04
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0
17. Рюэрсон Юлиан 0 0
18. Муса Петар 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 7 (2) 0.26
2. Пёнтек Кшиштоф 6 0.22
3. Кордоба Джон 6 0.22
4. Лукебакио Доди 5 (2) 0.19
5. Пекарик Петер 2 0.07
6. Гендузи Маттео 2 0.07
7. Зефёйк Дейовайсио 1 0.04
8. Нец Лука 1 0.04
9. Нганкам Жессик 1 0.04
10. Дарида Владимир 0 0
11. Дилросун Джавайро 0 0
12. Миттельштедт Максимилиан 0 0
13. Хедира Сами 0 0
14. Леки Мэттью 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 7 0
2. Прёмель Гриша 6 0
3. Андрих Роберт 4 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гисельман Нико 3 0
7. Гризбек Себастьян 3 0
8. Хюбнер Флориан 3 0
9. Ленц Кристофер 3 0
10. Ингвартсен Маркус 3 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Тойхерт Седрик 2 0
13. Рюэрсон Юлиан 2 0
14. Муса Петар 2 0
15. Луте Андреас 1 0
16. Гогия Акакий 1 0
17. Фридрих Марвин 1 0
18. Бюльтер Мариус 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 8 0
2. Тусар Люка 5 0
3. Пекарик Петер 4 0
4. Пёнтек Кшиштоф 4 0
5. Гендузи Маттео 4 0
6. Дарида Владимир 2 1
7. Зефёйк Дейовайсио 2 1
8. Торунарига Джордан 3 0
9. Кордоба Джон 2 0
10. Штарк Никлас 2 0
11. Миттельштедт Максимилиан 2 0
12. Лукебакио Доди 2 0
13. Хедира Сами 1 0
14. Боята Дедрик 1 0
15. Платтенхардт Марвин 1 0
16. Аскасибар Сантьяго 1 0
17. Альдерете Омар 1 0
18. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 26.83% (11) 12.2% (5) 9.76% (4) 17.07% (7) 14.63% (6) 19.51% (8)
 Герта 9.68% (3) 3.23% (1) 25.81% (8) 19.35% (6) 16.13% (5) 25.81% (8)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр
Герта Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург Вольфсбург 2:0 Герта
Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Герта 3:1 Унион Берлин Бундеслига Герта 4:0 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Унион Берлин Бундеслига 2
Унион Берлин 1:2 Герта Бундеслига 2 Герта 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Герта Бундеслига 2 Унион Берлин 3:5 Герта Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 4 3 79 - 35 64
2. РБ Лейпциг Заявка 27 17 6 4 48 - 22 57
3. Вольфсбург Заявка 27 15 9 3 46 - 22 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 27 13 11 3 55 - 37 50
5. Байер Л Заявка 27 12 7 8 45 - 32 43
6. Боруссия Д Заявка 27 13 4 10 55 - 39 43
7. Боруссия М Заявка 27 10 9 8 46 - 41 39
8. Унион Берлин Заявка 27 9 12 6 41 - 33 39
9. Штуттгарт Заявка 27 10 9 8 48 - 41 39
10. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 40 - 41 37
11. Аугсбург Заявка 27 9 5 13 29 - 41 32
12. Хоффенхайм Заявка 27 8 6 13 41 - 47 30
13. Вердер Заявка 27 7 9 11 31 - 39 30
14. Герта Заявка 27 6 7 14 32 - 46 25
15. Майнц Заявка 27 6 7 14 27 - 46 25
16. Кёльн Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
17. Арминия Заявка 27 6 5 16 21 - 46 23
18. Шальке 04 Заявка 27 1 7 19 17 - 71 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 3 0 50 - 18 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 6 0 27 - 15 27
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 22 - 17 18
11. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
12. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
13. Герта Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
14. Вердер Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
15. Арминия Заявка 14 4 1 9 10 - 22 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
18. Шальке 04 Заявка 14 1 3 10 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 13 7 4 2 23 - 11 25
3. Вольфсбург Заявка 14 6 5 3 21 - 14 23
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
5. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
6. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
7. Боруссия Д Заявка 14 6 2 6 27 - 23 20
8. Боруссия М Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
9. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
10. Унион Берлин Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
11. Фрайбург Заявка 13 4 3 6 14 - 21 15
12. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
14. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Унион Берлин 61.8% (89)
X 24.3% (35)
Герта 13.9% (20)
+2
выиграет Унион Берлин
Мне очень нравилась игры Герты в прошлом году. Она обыгрывала Унион на своем поле и 4:0 и 3:1. Но в этом... Ещё
Ночной охотник #
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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Герта

Исход игры
Унион Берлин
61.8% (89)
Ничья
24.3% (35)
Герта
13.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
38.2% (55)
1:1 Ничья
21.5% (31)
1:0 Унион Берлин
17.4% (25)
1:2 Герта
8.3% (12)
2:0 Унион Берлин
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Герта
2.1% (3)
0:2 Герта
1.4% (2)
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