Унион Берлин
1:1
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Герта
1:0
10' ГолАндрих Роберт
17' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
28' Желтая карточкаГендузи Маттео
28' Желтая карточкаПрёмель Гриша
1:1
35' ПенальтиЛукебакио Доди
45' Желтая карточкаТусар Люка
53' Желтая карточкаТорунарига Джордан
78' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
31
Кнохе
Робин
24
Муса
Петар
10
Крузе
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Муса ПетарНападающий
-
10 Крузе МаксНападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Кордоба ДжонНападающий
-
10 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
-
12 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Хедира СамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
1:0
17'
28'
28'
35'
1:1
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|10 (5)
|0.37
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.19
|3.
|Андрих Роберт
|5
|0.19
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.15
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.11
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.11
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.07
|8.
|Прёмель Гриша
|2
|0.07
|9.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.07
|10.
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|11.
|Кнохе Робин
|1
|0.04
|12.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.04
|13.
|Эндо Кейта
|1
|0.04
|14.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.04
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|16.
|Гогия Акакий
|0
|0
|17.
|Рюэрсон Юлиан
|0
|0
|18.
|Муса Петар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|7 (2)
|0.26
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|0.22
|3.
|Кордоба Джон
|6
|0.22
|4.
|Лукебакио Доди
|5 (2)
|0.19
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.07
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.07
|7.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.04
|8.
|Нец Лука
|1
|0.04
|9.
|Нганкам Жессик
|1
|0.04
|10.
|Дарида Владимир
|0
|0
|11.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|12.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|13.
|Хедира Сами
|0
|0
|14.
|Леки Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|7
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|6
|0
|3.
|Андрих Роберт
|4
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гисельман Нико
|3
|0
|7.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|3
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|3
|0
|10.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|13.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|14.
|Муса Петар
|2
|0
|15.
|Луте Андреас
|1
|0
|16.
|Гогия Акакий
|1
|0
|17.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|18.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|8
|0
|2.
|Тусар Люка
|5
|0
|3.
|Пекарик Петер
|4
|0
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|4
|0
|6.
|Дарида Владимир
|2
|1
|7.
|Зефёйк Дейовайсио
|2
|1
|8.
|Торунарига Джордан
|3
|0
|9.
|Кордоба Джон
|2
|0
|10.
|Штарк Никлас
|2
|0
|11.
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|12.
|Лукебакио Доди
|2
|0
|13.
|Хедира Сами
|1
|0
|14.
|Боята Дедрик
|1
|0
|15.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|16.
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|17.
|Альдерете Омар
|1
|0
|18.
|Нганкам Жессик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|26.83% (11)
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|Герта
|9.68% (3)
|3.23% (1)
|25.81% (8)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +5 =8 -7Унион Берлин 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Кёльн Арминия 0:0 Унион Берлин
Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Майнц 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр
Герта Последние 20 матчей: +5 =5 -10Герта 3:0 Байер Л Боруссия Д 2:0 Герта Герта 2:1 Аугсбург Вольфсбург 2:0 Герта
Герта 0:3 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:1 Герта Герта 0:1 Бавария Айнтрахт Фр 3:1 Герта Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|4
|3
|79 - 35
|64
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|48 - 22
|57
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|46 - 22
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|55 - 37
|50
|5.
|Байер Л
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|55 - 39
|43
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 41
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 33
|39
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|48 - 41
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|40 - 41
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 41
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|41 - 47
|30
|13.
|Вердер
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|14.
|Герта
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 46
|25
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 46
|25
|16.
|Кёльн
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|17.
|Арминия
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|21 - 46
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|1
|7
|19
|17 - 71
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|50 - 18
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|27 - 15
|27
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 17
|18
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|13.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|14.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|15.
|Арминия
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|10 - 22
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 11
|25
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|5.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|6.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 23
|20
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Герта
Исход игры
Унион Берлин
61.8% (89)
Ничья
24.3% (35)
Герта
13.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
75.36% (104)
Нет
24.64% (34)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
38.2% (55)
1:1 Ничья
21.5% (31)
1:0 Унион Берлин
17.4% (25)
1:2 Герта
8.3% (12)
2:0 Унион Берлин
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Герта
2.1% (3)
0:2 Герта
1.4% (2)
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