Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Унион Берлин нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

88' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Рюэрсон Юлиан из команды Унион Берлин направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

85' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Игрок команды Унион Берлин отправляет мяч за спину защитников.

84' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

81' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Матч остановлен

78' Кордоба Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

78' Аскасибар Сантьяго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Кунья Матеус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Игра в одни ворота сейчас. Унион Берлин доминирует и владеет мячом

69' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

68' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Зефёйк Дейовайсио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Герта

65' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Герта

63' Миттельштедт Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Герта

54' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Торунарига Джордан получил желтую карточку от судьи

51' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Прёмель Гриша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

48' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Шволов Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...