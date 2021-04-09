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Арминия
0:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Фрайбург
0' 50'
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
23
Лукоки
Андерсон
19
Притль
Мануэль
11
Окугава
Масая
31
Майер
Арне
8
Доан
Рицу
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
5
Гульде
Мануэль
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
36
Кайтель
Янник
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
29
Чон
У-Ён
19
Хаберер
Яник
Арминия
4-1-2-1-2
Фрайбург
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 4 0.14
2. Клос Фабиан 3 0.11
3. Кордова Серхио 2 0.07
4. Фогльзаммер Андреас 1 0.04
5. Притль Мануэль 1 0.04
6. Влап Михел 1 0.04
7. Гебауэр Кристиан 1 0.04
8. Шипплок Свен 1 0.04
9. Эдмундссон Йоан 1 0.04
10. Ябо Рейнольд 1 0.04
11. Суку Себио 1 0.04
12. Окугава Масая 1 0.04
13. Пипер Амос 1 0.04
14. Ортега Штефан 0 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
16. Бруннер Седрик 0 0
17. Де Медина Натан 0 0
18. Зойферт Нильс 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.25
2. Шаллаи Роланд 7 0.25
3. Петерсен Нильс 7 (1) 0.25
4. Демирович Эрмедин 4 0.14
5. Линхарт Филипп 4 0.14
6. Хёлер Лукас 3 0.11
7. Чон У-Ён 3 0.11
8. Хёфлер Николас 1 0.04
9. Шмид Жонатан 1 0.04
10. Сантамария Батист 1 0.04
11. Гульде Мануэль 1 0.04
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Пипер Амос 5 0
2. Кунце Фабиан 5 0
3. Де Медина Натан 3 1
4. Бруннер Седрик 4 0
5. Шипплок Свен 3 0
6. Ван дер Хорн Майк 3 0
7. Лукоки Андерсон 3 0
8. Клос Фабиан 2 0
9. Притль Мануэль 2 0
10. Суку Себио 2 0
11. Нильссон Йоаким 1 0
12. Ябо Рейнольд 1 0
13. Ортега Штефан 1 0
14. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
15. Доан Рицу 1 0
16. Хартель Марсель 1 0
17. Зойферт Нильс 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 10 0
2. Хёлер Лукас 5 0
3. Демирович Эрмедин 5 0
4. Гульде Мануэль 3 0
5. Шмид Жонатан 3 0
6. Сантамария Батист 3 0
7. Линхарт Филипп 3 0
8. Шаллаи Роланд 3 0
9. Кюблер Лукас 2 0
10. Хайнц Доминик 2 0
11. Грифо Винченцо 2 0
12. Гюнтер Кристиан 2 0
13. Квон Чхан Хун 2 0
14. Шлоттербек Кевен 2 0
15. Темпельман Лино 2 0
16. Хаберер Яник 1 0
17. Тиль Гус 1 0
18. Кайтель Янник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 5.26% (1) 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Фрайбург 17.95% (7) 7.69% (3) 15.38% (6) 23.08% (9) 23.08% (9) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия
Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия
Фрайбург Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург Майнц 1:0 Фрайбург
Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М

Последние игры между собой

Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Фрайбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Фрайбург 2:0 Арминия Бундеслига Арминия 1:4 Фрайбург Бундеслига 2 Фрайбург 2:2 Арминия Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 4 3 79 - 35 64
2. РБ Лейпциг Заявка 27 17 6 4 48 - 22 57
3. Вольфсбург Заявка 27 15 9 3 46 - 22 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 27 13 11 3 55 - 37 50
5. Байер Л Заявка 27 12 7 8 45 - 32 43
6. Боруссия Д Заявка 27 13 4 10 55 - 39 43
7. Боруссия М Заявка 27 10 9 8 46 - 41 39
8. Унион Берлин Заявка 27 9 12 6 41 - 33 39
9. Штуттгарт Заявка 27 10 9 8 48 - 41 39
10. Фрайбург 0:0 Заявка 28 10 8 10 40 - 41 38
11. Аугсбург Заявка 27 9 5 13 29 - 41 32
12. Хоффенхайм Заявка 27 8 6 13 41 - 47 30
13. Вердер Заявка 27 7 9 11 31 - 39 30
14. Герта Заявка 27 6 7 14 32 - 46 25
15. Майнц Заявка 27 6 7 14 27 - 46 25
16. Арминия 0:0 Заявка 28 6 6 16 21 - 46 24
17. Кёльн Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
18. Шальке 04 Заявка 27 1 7 19 17 - 71 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 3 0 50 - 18 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 6 0 27 - 15 27
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург 0:0 Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 22 - 17 18
11. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
12. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
13. Арминия 0:0 Заявка 15 4 2 9 10 - 22 14
14. Герта Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
15. Вердер Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
18. Шальке 04 Заявка 14 1 3 10 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 13 7 4 2 23 - 11 25
3. Вольфсбург Заявка 14 6 5 3 21 - 14 23
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
5. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
6. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
7. Боруссия Д Заявка 14 6 2 6 27 - 23 20
8. Боруссия М Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
9. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
10. Унион Берлин Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
11. Фрайбург 0:0 Заявка 14 4 4 6 14 - 21 16
12. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
14. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
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Прогнозы 148
Арминия 17.6% (26)
X 39.2% (58)
Фрайбург 43.2% (64)
Все прогнозы
1.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Фрайбург
3.07
3.26
3.57
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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Фрайбург

Исход игры
Арминия
17.6% (26)
Ничья
39.2% (58)
Фрайбург
43.2% (64)
Тотал 2.5
Больше
40.41% (59)
Меньше
59.59% (87)
Обе команды забьют
Да
77.4% (113)
Нет
22.6% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (54)
1:2 Фрайбург
27.7% (41)
0:1 Фрайбург
14.2% (21)
2:1 Арминия
9.5% (14)
1:0 Арминия
6.8% (10)
2:2 Ничья
2% (3)
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