Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Шлоттербек Кевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Клос Фабиан из команды Арминия сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

40' Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Доан Рицу разрезает оборону соперника отличным пасом

39' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Фрайбург

35' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

34' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шлоттербек Кевен из команды Фрайбург

34' Отличные скиллы показывает Доан Рицу , обводя своих соперников

34' Арминия имеет хороший шанс забить.

33' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Арминия

28' Хорошую попытку сделал Окугава Масая . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Клос Фабиан разрезает оборону соперника отличным пасом

27' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

24' Нильссон Йоаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Арминия

17' Как он промахнулся? Шаллаи Роланд имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' Фрайбург имеет хороший шанс забить.

17' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Доан Рицу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бруннер Седрик из команды Арминия

14' Шлоттербек Кевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Линхарт Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Арминия имеет хороший шанс забить.

11' Удар от ворот произведет Фрайбург

11' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Фрайбург

10' Фогльзаммер Андреас не смог попасть в створ ударом издали

10' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

9' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

9' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Арминия

7' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

6' Шаллаи Роланд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Фрайбург

5' Доан Рицу не смог попасть в створ ударом издали

4' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Арминия

3' Сантамария Батист из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

2' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фрайбург начинает с центра поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру