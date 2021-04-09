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Арминия
1:0
Конец матча

Стадион:
Фрайбург
0'
56' Желтая карточка
Клос Фабиан
56' Желтая карточка
Сантамария Батист
58' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
1:0
69' Гол в свои ворота
Сантамария Батист
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Нильссон Йоаким
85' Желтая карточка
Шмид Жонатан
90' Желтая карточка
Де Медина Натан
90'+5
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
23
Лукоки
Андерсон
19
Притль
Мануэль
11
Окугава
Масая
31
Майер
Арне
8
Доан
Рицу
9
Клос
Фабиан
21
Фогльзаммер
Андреас
21
Мюллер
Флориан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
5
Гульде
Мануэль
7
Шмид
Жонатан
8
Сантамария
Батист
36
Кайтель
Янник
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
29
Чон
У-Ён
19
Хаберер
Яник
Арминия
4-1-2-1-2
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

56'
Клос Фабиан
 
56'
 
Сантамария Батист
58'
Фогльзаммер Андреас
 
69'
Сантамария Батист
1:0
70'
 
Тиль Гус
Шаллаи Роланд
71'
 
Петерсен Нильс
Чон У-Ён
74'
Нильссон Йоаким
 
75'
 
Темпельман Лино
Хаберер Яник
76'
Де Медина Натан
Бруннер Седрик
 
81'
 
Хайнц Доминик
Гульде Мануэль
81'
 
Квон Чхан Хун
Сантамария Батист
85'
 
Шмид Жонатан
87'
Кунце Фабиан
Майер Арне
 
90'
Шипплок Свен
Клос Фабиан
 
90'
Гебауэр Кристиан
Доан Рицу
 
90'
Де Медина Натан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доан Рицу 4 0.14
2. Клос Фабиан 3 0.11
3. Кордова Серхио 2 0.07
4. Фогльзаммер Андреас 1 0.04
5. Притль Мануэль 1 0.04
6. Влап Михел 1 0.04
7. Гебауэр Кристиан 1 0.04
8. Шипплок Свен 1 0.04
9. Эдмундссон Йоан 1 0.04
10. Ябо Рейнольд 1 0.04
11. Суку Себио 1 0.04
12. Окугава Масая 1 0.04
13. Пипер Амос 1 0.04
14. Ортега Штефан 0 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
16. Бруннер Седрик 0 0
17. Де Медина Натан 0 0
18. Зойферт Нильс 0 0
Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.25
2. Шаллаи Роланд 7 0.25
3. Петерсен Нильс 7 (1) 0.25
4. Демирович Эрмедин 4 0.14
5. Линхарт Филипп 4 0.14
6. Хёлер Лукас 3 0.11
7. Чон У-Ён 3 0.11
8. Хёфлер Николас 1 0.04
9. Шмид Жонатан 1 0.04
10. Сантамария Батист 1 0.04
11. Гульде Мануэль 1 0.04
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Де Медина Натан 4 1
2. Пипер Амос 5 0
3. Кунце Фабиан 5 0
4. Бруннер Седрик 4 0
5. Шипплок Свен 3 0
6. Клос Фабиан 3 0
7. Ван дер Хорн Майк 3 0
8. Лукоки Андерсон 3 0
9. Притль Мануэль 2 0
10. Суку Себио 2 0
11. Нильссон Йоаким 1 0
12. Ябо Рейнольд 1 0
13. Фогльзаммер Андреас 1 0
14. Ортега Штефан 1 0
15. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
16. Доан Рицу 1 0
17. Хартель Марсель 1 0
18. Зойферт Нильс 1 0
Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 10 0
2. Хёлер Лукас 5 0
3. Демирович Эрмедин 5 0
4. Шмид Жонатан 4 0
5. Сантамария Батист 4 0
6. Гульде Мануэль 3 0
7. Линхарт Филипп 3 0
8. Шаллаи Роланд 3 0
9. Кюблер Лукас 2 0
10. Хайнц Доминик 2 0
11. Грифо Винченцо 2 0
12. Гюнтер Кристиан 2 0
13. Квон Чхан Хун 2 0
14. Шлоттербек Кевен 2 0
15. Темпельман Лино 2 0
16. Хаберер Яник 1 0
17. Тиль Гус 1 0
18. Кайтель Янник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 5.26% (1) 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Фрайбург 17.95% (7) 7.69% (3) 15.38% (6) 23.08% (9) 23.08% (9) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия
Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия
Фрайбург Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург Майнц 1:0 Фрайбург
Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М

Последние игры между собой

Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Фрайбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Фрайбург 2:0 Арминия Бундеслига Арминия 1:4 Фрайбург Бундеслига 2 Фрайбург 2:2 Арминия Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 4 3 79 - 35 64
2. РБ Лейпциг Заявка 27 17 6 4 48 - 22 57
3. Вольфсбург Заявка 27 15 9 3 46 - 22 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 27 13 11 3 55 - 37 50
5. Байер Л Заявка 27 12 7 8 45 - 32 43
6. Боруссия Д Заявка 27 13 4 10 55 - 39 43
7. Боруссия М Заявка 27 10 9 8 46 - 41 39
8. Унион Берлин Заявка 27 9 12 6 41 - 33 39
9. Штуттгарт Заявка 27 10 9 8 48 - 41 39
10. Фрайбург Заявка 28 10 7 11 40 - 42 37
11. Аугсбург Заявка 27 9 5 13 29 - 41 32
12. Хоффенхайм Заявка 27 8 6 13 41 - 47 30
13. Вердер Заявка 27 7 9 11 31 - 39 30
14. Арминия Заявка 28 7 5 16 22 - 46 26
15. Герта Заявка 27 6 7 14 32 - 46 25
16. Майнц Заявка 27 6 7 14 27 - 46 25
17. Кёльн Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
18. Шальке 04 Заявка 27 1 7 19 17 - 71 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 3 0 50 - 18 33
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 7 6 0 27 - 15 27
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 13 4 6 3 22 - 17 18
11. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
12. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
15. Вердер Заявка 13 3 4 6 13 - 19 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
18. Шальке 04 Заявка 14 1 3 10 8 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 13 7 4 2 23 - 11 25
3. Вольфсбург Заявка 14 6 5 3 21 - 14 23
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
5. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
6. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
7. Боруссия Д Заявка 14 6 2 6 27 - 23 20
8. Боруссия М Заявка 13 4 5 4 24 - 24 17
9. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
10. Унион Берлин Заявка 13 4 4 5 16 - 18 16
11. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
12. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
13. Аугсбург Заявка 13 4 2 7 12 - 19 14
14. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
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Прогнозы 148
Арминия 17.6% (26)
X 39.2% (58)
Фрайбург 43.2% (64)
Все прогнозы
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Прогнозы на матч Арминия 1:0 Фрайбург

Исход игры
Арминия
17.6% (26)
Ничья
39.2% (58)
Фрайбург
43.2% (64)
Тотал 2.5
Больше
40.41% (59)
Меньше
59.59% (87)
Обе команды забьют
Да
77.4% (113)
Нет
22.6% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (54)
1:2 Фрайбург
27.7% (41)
0:1 Фрайбург
14.2% (21)
2:1 Арминия
9.5% (14)
1:0 Арминия
6.8% (10)
2:2 Ничья
2% (3)
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