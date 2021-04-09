Арминия
1:0
Конец матча
Стадион: Шюко-Арена
Фрайбург
56' Желтая карточкаКлос Фабиан
56' Желтая карточкаСантамария Батист
58' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
1:0
69' Гол в свои воротаСантамария Батист
74' Undefined phrase: football_event_Нильссон Йоаким
85' Желтая карточкаШмид Жонатан
90' Желтая карточкаДе Медина Натан
31
Майер
Арне
29
Чон
У-Ён
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
28 Влап МихелНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
-
19 Хаберер ЯникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
56'
69'
74'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Доан Рицу
|4
|0.14
|2.
|Клос Фабиан
|3
|0.11
|3.
|Кордова Серхио
|2
|0.07
|4.
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.04
|5.
|Притль Мануэль
|1
|0.04
|6.
|Влап Михел
|1
|0.04
|7.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|8.
|Шипплок Свен
|1
|0.04
|9.
|Эдмундссон Йоан
|1
|0.04
|10.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.04
|11.
|Суку Себио
|1
|0.04
|12.
|Окугава Масая
|1
|0.04
|13.
|Пипер Амос
|1
|0.04
|14.
|Ортега Штефан
|0
|0
|15.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|16.
|Бруннер Седрик
|0
|0
|17.
|Де Медина Натан
|0
|0
|18.
|Зойферт Нильс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.25
|2.
|Шаллаи Роланд
|7
|0.25
|3.
|Петерсен Нильс
|7 (1)
|0.25
|4.
|Демирович Эрмедин
|4
|0.14
|5.
|Линхарт Филипп
|4
|0.14
|6.
|Хёлер Лукас
|3
|0.11
|7.
|Чон У-Ён
|3
|0.11
|8.
|Хёфлер Николас
|1
|0.04
|9.
|Шмид Жонатан
|1
|0.04
|10.
|Сантамария Батист
|1
|0.04
|11.
|Гульде Мануэль
|1
|0.04
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Медина Натан
|4
|1
|2.
|Пипер Амос
|5
|0
|3.
|Кунце Фабиан
|5
|0
|4.
|Бруннер Седрик
|4
|0
|5.
|Шипплок Свен
|3
|0
|6.
|Клос Фабиан
|3
|0
|7.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|8.
|Лукоки Андерсон
|3
|0
|9.
|Притль Мануэль
|2
|0
|10.
|Суку Себио
|2
|0
|11.
|Нильссон Йоаким
|1
|0
|12.
|Ябо Рейнольд
|1
|0
|13.
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|14.
|Ортега Штефан
|1
|0
|15.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|16.
|Доан Рицу
|1
|0
|17.
|Хартель Марсель
|1
|0
|18.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|10
|0
|2.
|Хёлер Лукас
|5
|0
|3.
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|4.
|Шмид Жонатан
|4
|0
|5.
|Сантамария Батист
|4
|0
|6.
|Гульде Мануэль
|3
|0
|7.
|Линхарт Филипп
|3
|0
|8.
|Шаллаи Роланд
|3
|0
|9.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|10.
|Хайнц Доминик
|2
|0
|11.
|Грифо Винченцо
|2
|0
|12.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|13.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|14.
|Шлоттербек Кевен
|2
|0
|15.
|Темпельман Лино
|2
|0
|16.
|Хаберер Яник
|1
|0
|17.
|Тиль Гус
|1
|0
|18.
|Кайтель Янник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Фрайбург
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|23.08% (9)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +5 =5 -10Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия
Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Арминия Арминия 0:3 Вольфсбург Бавария 3:3 Арминия Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия
Фрайбург Последние 20 матчей: +10 =3 -7Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург Майнц 1:0 Фрайбург
Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Фрайбург Фрайбург 0:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М
Последние игры между собой
Арминия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Фрайбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|4
|3
|79 - 35
|64
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|48 - 22
|57
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|46 - 22
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|13
|11
|3
|55 - 37
|50
|5.
|Байер Л
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|55 - 39
|43
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 41
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|41 - 33
|39
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|48 - 41
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 42
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|29 - 41
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|41 - 47
|30
|13.
|Вердер
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|31 - 39
|30
|14.
|Арминия
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|22 - 46
|26
|15.
|Герта
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|32 - 46
|25
|16.
|Майнц
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 46
|25
|17.
|Кёльн
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|1
|7
|19
|17 - 71
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|50 - 18
|33
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|27 - 15
|27
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|22 - 17
|18
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|15.
|Вердер
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 19
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|8 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 11
|25
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|5.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|6.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 23
|20
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 24
|17
|9.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 19
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Арминия 1:0 Фрайбург
Исход игры
Арминия
17.6% (26)
Ничья
39.2% (58)
Фрайбург
43.2% (64)
Тотал 2.5
Больше
40.41% (59)
Меньше
59.59% (87)
Обе команды забьют
Да
77.4% (113)
Нет
22.6% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (54)
1:2 Фрайбург
27.7% (41)
0:1 Фрайбург
14.2% (21)
2:1 Арминия
9.5% (14)
1:0 Арминия
6.8% (10)
2:2 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!