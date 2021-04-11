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Шальке 04
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Аугсбург
0'
1:0
4' Гол
Сердар Суат
17'
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
17
Стамбули
Бенжамен
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
8
Сердар
Суат
6
Маскарель
Омар
40
Боздоган
Джан
24
Ощипка
Бастиан
25
Арит
Амин
21
Хунтелаар
Клаас-Ян
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
32
Фрамбергер
Рафаэль
25
Груэсо
Карлос
8
Хедира
Рани
20
Калиджиури
Даниэль
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
Шальке 04
3-5-2
Аугсбург
4-2-3-1

Ход матча

4'
Сердар Суат
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.18
2. Ют Марк 2 0.07
3. Раман Бенито 2 0.07
4. Арит Амин 1 0.04
5. Сердар Суат 1 0.04
6. Маскарель Омар 1 0.04
7. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0.04
8. Колашинац Сеад 1 0.04
9. Пасьенса Гонсало 1 0.04
10. Бурджеллаб Нассим 1 0.04
11. Тиау Малик 1 0.04
12. Стамбули Бенжамен 0 0
13. Ощипка Бастиан 0 0
14. Боздоган Джан 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хан Андре 7 0.25
2. Калиджиури Даниэль 5 (1) 0.18
3. Варгас Рубен 5 0.18
4. Нидерлехнер Флориан 3 0.11
5. Рихтер Марко 3 0.11
6. Грегорич Михаэль 1 0.04
7. Иаго Лопес 1 0.04
8. Гоувелеув Джеффри 1 0.04
9. Бенеш Ласло 1 0.04
10. Удуохаи Феликс 1 0.04
11. Финнбогасон Альфред 0 0
12. Фрамбергер Рафаэль 0 0
13. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Маскарель Омар 6 0
3. Стамбули Бенжамен 4 0
4. Ют Марк 4 0
5. Сане Салиф 4 0
6. Колашинац Сеад 3 0
7. Арит Амин 3 0
8. Тиау Малик 3 0
9. Хопп Мэттью 3 0
10. Ферман Ральф 2 0
11. Настасич Матия 2 0
12. Скрибски Стивен 2 0
13. Раман Бенито 2 0
14. Бенталеб Набиль 2 0
15. Пасьенса Гонсало 2 0
16. Виллиам Фуртадо 2 0
17. Сердар Суат 2 0
18. Бурджеллаб Нассим 2 0
19. Ибишевич Ведад 1 0
20. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
21. Ощипка Бастиан 1 0
22. Мендиль Хамза 1 0
23. Людевиг Килиан 1 0
24. Кутуджу Ахмед 1 0
25. Беккер Тимо 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 8 0
2. Фрамбергер Рафаэль 4 1
3. Нидерлехнер Флориан 3 1
4. Калиджиури Даниэль 4 0
5. Хедира Рани 4 0
6. Удуохаи Феликс 4 0
7. Рихтер Марко 2 1
8. Хан Андре 3 0
9. Стробл Тобиас 3 0
10. Груэсо Карлос 3 0
11. Бенеш Ласло 3 0
12. Гумни Роберт 3 0
13. Иаго Лопес 2 0
14. Оксфорд Рис 2 0
15. Варгас Рубен 2 0
16. Сухи Марек 1 0
17. Гикевич Рафал 1 0
18. Грегорич Михаэль 1 0
19. Педерсен Мадс 1 0
20. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3)
 Аугсбург 14.29% (4) 10.71% (3) 14.29% (4) 17.86% (5) 0 42.86% (12)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц
Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М
Герта 2:1 Аугсбург Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Байер Л РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Аугсбург: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Аугсбург 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:0 Аугсбург Бундеслига
Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Аугсбург Бундеслига Шальке 04 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:1 Шальке 04 Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 5 3 80 - 36 65
2. РБ Лейпциг Заявка 28 18 6 4 52 - 23 60
3. Вольфсбург Заявка 28 15 9 4 49 - 26 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 14 11 3 59 - 40 53
5. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
6. Байер Л Заявка 27 12 7 8 45 - 32 43
7. Боруссия М Заявка 28 10 10 8 48 - 43 40
8. Унион Берлин Заявка 28 9 13 6 42 - 34 40
9. Штуттгарт Заявка 28 10 9 9 50 - 44 39
10. Фрайбург Заявка 28 10 7 11 40 - 42 37
11. Аугсбург 0:1 Заявка 28 9 5 14 29 - 42 32
12. Хоффенхайм Заявка 27 8 6 13 41 - 47 30
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Арминия Заявка 28 7 5 16 22 - 46 26
15. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
16. Майнц Заявка 27 6 7 14 27 - 46 25
17. Кёльн Заявка 27 5 8 14 25 - 47 23
18. Шальке 04 1:0 Заявка 28 2 7 19 18 - 71 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Аугсбург 0:1 Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
12. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 23 - 19 17
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 1:0 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 13 1 5 7 14 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
7. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
12. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
13. Аугсбург 0:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
14. Майнц Заявка 13 3 4 6 15 - 25 13
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 1:0 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
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Прогнозы 140
Шальке 04 20.7% (29)
X 23.6% (33)
Аугсбург 55.7% (78)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Аугсбург
3.12
4.12
5.09
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Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Аугсбург

Исход игры
Шальке 04
20.7% (29)
Ничья
23.6% (33)
Аугсбург
55.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (68)
Меньше
50.36% (69)
Обе команды забьют
Да
69.34% (95)
Нет
30.66% (42)
Популярный счёт
1:2 Аугсбург
31.4% (44)
1:1 Ничья
20.7% (29)
0:1 Аугсбург
20% (28)
2:1 Шальке 04
10.7% (15)
1:0 Шальке 04
3.6% (5)
2:0 Шальке 04
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Аугсбург
1.4% (2)
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