Шальке 04
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Фелтинс-Арена
Аугсбург
1:0
4' ГолСердар Суат
31
Беккер
Тимо
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
25
Арит
Амин
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
-
38 Mehmet AydinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
-
43 Хопп МэттьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.18
|2.
|Ют Марк
|2
|0.07
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.07
|4.
|Арит Амин
|1
|0.04
|5.
|Сердар Суат
|1
|0.04
|6.
|Маскарель Омар
|1
|0.04
|7.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0.04
|8.
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|9.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.04
|10.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.04
|11.
|Тиау Малик
|1
|0.04
|12.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|13.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|14.
|Боздоган Джан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хан Андре
|7
|0.25
|2.
|Калиджиури Даниэль
|5 (1)
|0.18
|3.
|Варгас Рубен
|5
|0.18
|4.
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.11
|5.
|Рихтер Марко
|3
|0.11
|6.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.04
|7.
|Иаго Лопес
|1
|0.04
|8.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.04
|9.
|Бенеш Ласло
|1
|0.04
|10.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.04
|11.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|12.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|13.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Маскарель Омар
|6
|0
|3.
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|4.
|Ют Марк
|4
|0
|5.
|Сане Салиф
|4
|0
|6.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|7.
|Арит Амин
|3
|0
|8.
|Тиау Малик
|3
|0
|9.
|Хопп Мэттью
|3
|0
|10.
|Ферман Ральф
|2
|0
|11.
|Настасич Матия
|2
|0
|12.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|13.
|Раман Бенито
|2
|0
|14.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|15.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|16.
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|17.
|Сердар Суат
|2
|0
|18.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|19.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|20.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0
|21.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|22.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|23.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|24.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|25.
|Беккер Тимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|8
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|4
|1
|3.
|Нидерлехнер Флориан
|3
|1
|4.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|5.
|Хедира Рани
|4
|0
|6.
|Удуохаи Феликс
|4
|0
|7.
|Рихтер Марко
|2
|1
|8.
|Хан Андре
|3
|0
|9.
|Стробл Тобиас
|3
|0
|10.
|Груэсо Карлос
|3
|0
|11.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|12.
|Гумни Роберт
|3
|0
|13.
|Иаго Лопес
|2
|0
|14.
|Оксфорд Рис
|2
|0
|15.
|Варгас Рубен
|2
|0
|16.
|Сухи Марек
|1
|0
|17.
|Гикевич Рафал
|1
|0
|18.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|19.
|Педерсен Мадс
|1
|0
|20.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|Аугсбург
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|0
|42.86% (12)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +2 =4 -14Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц
Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М
Герта 2:1 Аугсбург Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Байер Л РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Аугсбург: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Аугсбург Бундеслига Шальке 04 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:1 Шальке 04 Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|80 - 36
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|52 - 23
|60
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|49 - 26
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|59 - 40
|53
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|58 - 41
|46
|6.
|Байер Л
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 43
|40
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|13
|6
|42 - 34
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|50 - 44
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 42
|37
|11.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 42
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|41 - 47
|30
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Арминия
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|22 - 46
|26
|15.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|16.
|Майнц
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 46
|25
|17.
|Кёльн
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|18.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|28
|2
|7
|19
|18 - 71
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|13.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Аугсбург
Исход игры
Шальке 04
20.7% (29)
Ничья
23.6% (33)
Аугсбург
55.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (68)
Меньше
50.36% (69)
Обе команды забьют
Да
69.34% (95)
Нет
30.66% (42)
Популярный счёт
1:2 Аугсбург
31.4% (44)
1:1 Ничья
20.7% (29)
0:1 Аугсбург
20% (28)
2:1 Шальке 04
10.7% (15)
1:0 Шальке 04
3.6% (5)
2:0 Шальке 04
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Аугсбург
1.4% (2)
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