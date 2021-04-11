Первый тайм

17' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Аугсбург

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шальке 04 будет все-таки засчитан.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Г О О О О Л - Сердар Суат первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

4' Голкипер мог бы сыграть и получше

3' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

3' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют

1' Аугсбург начинает с центра поля