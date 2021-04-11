Шальке 04
1:0
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Аугсбург
1:0
4' ГолСердар Суат
35' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
74' Желтая карточкаФрамбергер Рафаэль
31
Беккер
Тимо
33
Тиау
Малик
38
Mehmet
Aydin
25
Арит
Амин
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
-
38 Mehmet AydinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
-
43 Хопп МэттьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dimitrios Grammozis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
79'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.18
|2.
|Ют Марк
|2
|0.07
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.07
|4.
|Арит Амин
|1
|0.04
|5.
|Сердар Суат
|1
|0.04
|6.
|Маскарель Омар
|1
|0.04
|7.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0.04
|8.
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|9.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.04
|10.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.04
|11.
|Тиау Малик
|1
|0.04
|12.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|13.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|14.
|Боздоган Джан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хан Андре
|7
|0.25
|2.
|Калиджиури Даниэль
|5 (1)
|0.18
|3.
|Варгас Рубен
|5
|0.18
|4.
|Нидерлехнер Флориан
|3
|0.11
|5.
|Рихтер Марко
|3
|0.11
|6.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.04
|7.
|Иаго Лопес
|1
|0.04
|8.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.04
|9.
|Бенеш Ласло
|1
|0.04
|10.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.04
|11.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|12.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|13.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Маскарель Омар
|6
|0
|3.
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|4.
|Ют Марк
|4
|0
|5.
|Сане Салиф
|4
|0
|6.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|7.
|Арит Амин
|3
|0
|8.
|Тиау Малик
|3
|0
|9.
|Хопп Мэттью
|3
|0
|10.
|Ферман Ральф
|2
|0
|11.
|Настасич Матия
|2
|0
|12.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|13.
|Раман Бенито
|2
|0
|14.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|15.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|16.
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|17.
|Сердар Суат
|2
|0
|18.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|19.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|20.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0
|21.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|22.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|23.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|24.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|25.
|Беккер Тимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|9
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|5
|1
|3.
|Нидерлехнер Флориан
|3
|1
|4.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|5.
|Хедира Рани
|4
|0
|6.
|Удуохаи Феликс
|4
|0
|7.
|Рихтер Марко
|2
|1
|8.
|Хан Андре
|3
|0
|9.
|Стробл Тобиас
|3
|0
|10.
|Груэсо Карлос
|3
|0
|11.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|12.
|Гумни Роберт
|3
|0
|13.
|Иаго Лопес
|2
|0
|14.
|Оксфорд Рис
|2
|0
|15.
|Варгас Рубен
|2
|0
|16.
|Сухи Марек
|1
|0
|17.
|Гикевич Рафал
|1
|0
|18.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|19.
|Педерсен Мадс
|1
|0
|20.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|Аугсбург
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|0
|42.86% (12)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +2 =4 -14Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц
Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д Унион Берлин 0:0 Шальке 04 Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М
Герта 2:1 Аугсбург Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Байер Л РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 3:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Аугсбург: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Аугсбург Бундеслига Шальке 04 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:1 Шальке 04 Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|80 - 36
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|52 - 23
|60
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|49 - 26
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|59 - 40
|53
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|58 - 41
|46
|6.
|Байер Л
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|45 - 32
|43
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 43
|40
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|13
|6
|42 - 34
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|50 - 44
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 42
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 42
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|41 - 47
|30
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Арминия
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|22 - 46
|26
|15.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|16.
|Майнц
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 46
|25
|17.
|Кёльн
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 47
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|18 - 71
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|12.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|14.
|Майнц
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 25
|13
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 1:0 Аугсбург
Исход игры
Шальке 04
20.7% (29)
Ничья
23.6% (33)
Аугсбург
55.7% (78)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (68)
Меньше
50.36% (69)
Обе команды забьют
Да
69.34% (95)
Нет
30.66% (42)
Популярный счёт
1:2 Аугсбург
31.4% (44)
1:1 Ничья
20.7% (29)
0:1 Аугсбург
20% (28)
2:1 Шальке 04
10.7% (15)
1:0 Шальке 04
3.6% (5)
2:0 Шальке 04
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Аугсбург
1.4% (2)
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