Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Мэтью Хопп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Аугсбург

36' Сердар Суат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Отличные скиллы показывает Арит Амин , обводя своих соперников

35' Гоувелеув Джеффри получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Варгас Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хунтелаар Клаас-Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Удар от ворот произведет Аугсбург

29' Маскарель Омар не смог попасть в створ ударом издали

28' Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хан Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Гоувелеув Джеффри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Аугсбург

6' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шальке 04 будет все-таки засчитан.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Г О О О О Л - Сердар Суат первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

4' Голкипер мог бы сыграть и получше

3' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

3' Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют

1' Аугсбург начинает с центра поля