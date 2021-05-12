Швейцария: Суперлига 2020-2021
Цюрих
2:2
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Санкт-Галлен
1:0
24' ГолТосин Айегун
2:0
45' ГолРонер Фабиан
56' Желтая карточкаРуис Виктор III
2:1
70' ГолГёртлер Лукас
78' Желтая карточкаДомджони Тони
2:2
85' ГолАдаму Чуквубике
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
18
Крамер
Блаж
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
23 Ронер ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
24'
1:0
45'
2:0
56'
70'
2:1
78'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 8
-
6 Угловые 12
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|12 (6)
|0.35
|2.
|Крамер Блаж
|6
|0.18
|3.
|Тосин Айегун
|6
|0.18
|4.
|Кололли Беньямин
|5 (2)
|0.15
|5.
|Шёнбахлер Марко
|3
|0.09
|6.
|Домджони Тони
|3
|0.09
|7.
|Зобих Лассе
|3
|0.09
|8.
|Ронер Фабиан
|3
|0.09
|9.
|Сисей Ассан
|2
|0.06
|10.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.03
|11.
|Хелифи Салим
|1
|0.03
|12.
|Алити Фидан
|1
|0.03
|13.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|14.
|Винтер Адриан
|0
|0
|15.
|Думбия Усман
|0
|0
|16.
|Валльнер Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|9 (1)
|0.26
|2.
|Руис Виктор III
|5 (3)
|0.15
|3.
|Стильхарт Базиль
|4
|0.12
|4.
|Адаму Чуквубике
|4
|0.12
|5.
|Йуан Элье
|3
|0.09
|6.
|Гийемено Джереми
|3
|0.09
|7.
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|8.
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|9.
|Бабич Борис
|1
|0.03
|10.
|Штаубли Тим
|1
|0.03
|11.
|Кройхи Алессандро
|1
|0.03
|12.
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|13.
|Рибейру Андре
|1
|0.03
|14.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Усман
|9
|1
|2.
|Натан Рафаэл
|9
|0
|3.
|Крамер Блаж
|7
|1
|4.
|Тосин Айегун
|5
|1
|5.
|Джемаили Блерим
|5
|0
|6.
|Сисей Ассан
|5
|0
|7.
|Ронер Фабиан
|5
|0
|8.
|Крьезиу Хекуран
|3
|1
|9.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|10.
|Алити Фидан
|4
|0
|11.
|Шёнбахлер Марко
|3
|0
|12.
|Домджони Тони
|3
|0
|13.
|Винтер Адриан
|2
|0
|14.
|Бреше Янник
|2
|0
|15.
|Хелифи Салим
|1
|0
|16.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|17.
|Шеттин Тобиас
|1
|0
|18.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|19.
|Зайлер Штефан
|1
|0
|20.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кинтилья Хорди
|7
|1
|2.
|Фазлии Бетим
|7
|1
|3.
|Стильхарт Базиль
|8
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|5.
|Траоре Бубакар
|3
|1
|6.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|8.
|Нуу Муса
|3
|0
|9.
|Руис Виктор III
|2
|0
|10.
|Мухайм Миро
|2
|0
|11.
|Гийемено Джереми
|2
|0
|12.
|Люхингер Николас
|2
|0
|13.
|Дуа Квадво
|2
|0
|14.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|15.
|Летар Яннис
|2
|0
|16.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|17.
|Йуан Элье
|2
|0
|18.
|Рибейру Андре
|1
|0
|19.
|Бабич Борис
|1
|0
|20.
|Штаубли Тим
|1
|0
|21.
|Euclides Cabral
|1
|0
|22.
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|21.74% (10)
|13.04% (6)
|6.52% (3)
|23.91% (11)
|Санкт-Галлен
|27.03% (10)
|8.11% (3)
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано Люцерн 3:1 Цюрих Цюрих 1:2 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =5 -9Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Вадуц
Лугано 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:1 Цюрих Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Люцерн 4:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 Серветт Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|34
|23
|9
|2
|65 - 25
|78
|2.
|Базель
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|56 - 49
|50
|3.
|Серветт
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|41 - 53
|47
|4.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|50 - 46
|46
|5.
|Люцерн
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|59 - 52
|46
|6.
|Лугано
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|35 - 40
|43
|7.
|Цюрих
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|49 - 52
|40
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 47
|38
|9.
|Вадуц
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|34 - 51
|36
|10.
|Сьон
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|43 - 55
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|33 - 12
|42
|2.
|Базель
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|4.
|Люцерн
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|35 - 21
|28
|5.
|Серветт
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 27
|25
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Лугано
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 19
|22
|8.
|Цюрих
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 20
|20
|9.
|Сьон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 26
|17
|10.
|Вадуц
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 28
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 13
|36
|2.
|Серветт
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|14 - 26
|22
|3.
|Лугано
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|19 - 21
|21
|4.
|Вадуц
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 23
|20
|5.
|Цюрих
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|26 - 32
|20
|6.
|Базель
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|25 - 28
|20
|7.
|Люцерн
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|24 - 31
|18
|8.
|Сьон
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 21
|17
|10.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 27
|15
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18
|5
|8
|2.
|Базель
|Кабрал Артур
|18
|4
|3
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|12
|1
|4
|4.
|Серветт
|Киэ Грежон
|12
|2
|4
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|12
|6
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вадуц
|Симани Денис
|12
|0
|2.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|12
|0
|3.
|Сьон
|Абделлауи Аюб
|10
|1
|4.
|Цюрих
|Думбия Усман
|9
|1
|5.
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|1