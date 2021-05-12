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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Цюрих
2:2
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
1:0
24' Гол
Тосин Айегун
2:0
45' Гол
Ронер Фабиан
56' Желтая карточка
Руис Виктор III
2:1
70' Гол
Гёртлер Лукас
78' Желтая карточка
Домджони Тони
2:2
85' Гол
Адаму Чуквубике
90'+3
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
2
Lindrit
Kamberi
3
Натан
Рафаэл
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Крамер
Блаж
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
4
Стеригу
Леонидас
6
Стильхарт
Базиль
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
15
Euclides
Cabral
10
Руис
Виктор
III
34
Бабич
Борис
9
Гийемено
Джереми
Цюрих
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

16'
 
Траоре Бубакар
Мухайм Миро
24'
Тосин Айегун
(Джемаили Блерим)
1:0
30'
Шёнбахлер Марко
Тосин Айегун
 
45'
Ронер Фабиан
(Шёнбахлер Марко)
2:0
56'
 
Руис Виктор III
61'
 
Йуан Элье
Euclides Cabral
61'
 
Адаму Чуквубике
Гийемено Джереми
61'
 
Дуа Квадво
Бабич Борис
70'
2:1
Гёртлер Лукас
(Йуан Элье)
72'
Винтер Адриан
Кололли Беньямин
 
72'
Домджони Тони
Джемаили Блерим
 
78'
Домджони Тони
 
85'
2:2
Адаму Чуквубике
(Кинтилья Хорди)
85'
Сисей Ассан
Крамер Блаж
 
90'
 
Штаубли Тим
Руис Виктор III

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 12
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 12 (6) 0.35
2. Крамер Блаж 6 0.18
3. Тосин Айегун 6 0.18
4. Кололли Беньямин 5 (2) 0.15
5. Шёнбахлер Марко 3 0.09
6. Домджони Тони 3 0.09
7. Зобих Лассе 3 0.09
8. Ронер Фабиан 3 0.09
9. Сисей Ассан 2 0.06
10. Ньонто Вильфред 1 0.03
11. Хелифи Салим 1 0.03
12. Алити Фидан 1 0.03
13. Джемаили Блерим 0 0
14. Винтер Адриан 0 0
15. Думбия Усман 0 0
16. Валльнер Сильван 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 9 (1) 0.26
2. Руис Виктор III 5 (3) 0.15
3. Стильхарт Базиль 4 0.12
4. Адаму Чуквубике 4 0.12
5. Йуан Элье 3 0.09
6. Гийемено Джереми 3 0.09
7. Кинтилья Хорди 2 0.06
8. Гёртлер Лукас 2 0.06
9. Бабич Борис 1 0.03
10. Штаубли Тим 1 0.03
11. Кройхи Алессандро 1 0.03
12. Фазлии Бетим 1 0.03
13. Рибейру Андре 1 0.03
14. Стеригу Леонидас 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Думбия Усман 9 1
2. Натан Рафаэл 9 0
3. Крамер Блаж 7 1
4. Тосин Айегун 5 1
5. Джемаили Блерим 5 0
6. Сисей Ассан 5 0
7. Ронер Фабиан 5 0
8. Крьезиу Хекуран 3 1
9. Маркезано Антонио 4 0
10. Алити Фидан 4 0
11. Шёнбахлер Марко 3 0
12. Домджони Тони 3 0
13. Винтер Адриан 2 0
14. Бреше Янник 2 0
15. Хелифи Салим 1 0
16. Кололли Беньямин 1 0
17. Шеттин Тобиас 1 0
18. Омерагич Бечир 1 0
19. Зайлер Штефан 1 0
20. Ньонто Вильфред 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 7 1
2. Фазлии Бетим 7 1
3. Стильхарт Базиль 8 0
4. Гёртлер Лукас 7 0
5. Траоре Бубакар 3 1
6. Рюфли Венсан 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
8. Нуу Муса 3 0
9. Руис Виктор III 2 0
10. Мухайм Миро 2 0
11. Гийемено Джереми 2 0
12. Люхингер Николас 2 0
13. Дуа Квадво 2 0
14. Кройхи Алессандро 2 0
15. Летар Яннис 2 0
16. Стеригу Леонидас 2 0
17. Йуан Элье 2 0
18. Рибейру Андре 1 0
19. Бабич Борис 1 0
20. Штаубли Тим 1 0
21. Euclides Cabral 1 0
22. Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 15.22% (7) 19.57% (9) 21.74% (10) 13.04% (6) 6.52% (3) 23.91% (11)
 Санкт-Галлен 27.03% (10) 8.11% (3) 8.11% (3) 13.51% (5) 24.32% (9) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано Люцерн 3:1 Цюрих Цюрих 1:2 Янг Бойз
Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 1:2 Серветт Санкт-Галлен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Люцерн Серветт 3:1 Цюрих Цюрих 1:1 Сьон Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих Цюрих 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Вадуц
Лугано 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:1 Цюрих Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Люцерн 4:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 Серветт Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Санкт-Галлен 1:1 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 34 23 9 2 65 - 25 78
2. Базель Заявка 34 14 8 12 56 - 49 50
3. Серветт Заявка 34 13 8 13 41 - 53 47
4. Лозанна-Спорт Заявка 34 12 10 12 50 - 46 46
5. Люцерн Заявка 34 12 10 12 59 - 52 46
6. Лугано Заявка 34 10 13 11 35 - 40 43
7. Цюрих Заявка 34 10 10 14 49 - 52 40
8. Санкт-Галлен Заявка 34 9 11 14 38 - 47 38
9. Вадуц Заявка 34 9 9 16 34 - 51 36
10. Сьон Заявка 34 7 14 13 43 - 55 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 13 3 1 33 - 12 42
2. Базель Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
3. Лозанна-Спорт Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
4. Люцерн Заявка 17 7 7 3 35 - 21 28
5. Серветт Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
6. Санкт-Галлен Заявка 17 6 5 6 19 - 20 23
7. Лугано Заявка 17 6 4 7 16 - 19 22
8. Цюрих Заявка 17 5 5 7 23 - 20 20
9. Сьон Заявка 17 3 8 6 19 - 26 17
10. Вадуц Заявка 17 4 4 9 17 - 28 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 10 6 1 32 - 13 36
2. Серветт Заявка 17 7 1 9 14 - 26 22
3. Лугано Заявка 17 4 9 4 19 - 21 21
4. Вадуц Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
5. Цюрих Заявка 17 5 5 7 26 - 32 20
6. Базель Заявка 17 6 2 9 25 - 28 20
7. Люцерн Заявка 17 5 3 9 24 - 31 18
8. Сьон Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
9. Лозанна-Спорт Заявка 17 3 8 6 19 - 21 17
10. Санкт-Галлен Заявка 17 3 6 8 19 - 27 15

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
4. Серветт Киэ Грежон 12 2 4
5. Цюрих Маркезано Антонио 12 6 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вадуц Симани Денис 12 0
2. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 12 0
3. Сьон Абделлауи Аюб 10 1
4. Цюрих Думбия Усман 9 1
5. Янг Бойз Али Мохамед 8 1
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