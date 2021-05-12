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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Серветт
1:3
Перерыв

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
0:1
11' Гол
Болинжи Жонатан
14' Желтая карточка
Дженц Мориц
0:2
19' Гол
Да Кунья Лукас
1:2
28' Гол
Киэ Грежон
1:3
35' Гол
Болинжи Жонатан
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
29
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
40
Диао
Мори
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
22
Тсонгуи
Марк
25
Боранияшевич
Никола
7
Кукурузович
Степан
66
Барес
Габриэль
28
Сузуки
Тоити
10
Да
Кунья
Лукас
9
Гессан
Эванн
12
Болинжи
Жонатан
Серветт
4-1-2-3
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

11'
0:1
Болинжи Жонатан
(Кукурузович Степан)
14'
 
Дженц Мориц
19'
0:2
Да Кунья Лукас
(Гессан Эванн)
28'
Киэ Грежон
(Стеванович Мирослав)
1:2
35'
1:3
Болинжи Жонатан
(Боранияшевич Никола)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 12 (2) 0.35
2. Схалк Алекс 9 (1) 0.26
3. Стеванович Мирослав 4 0.12
4. Валь Тео 4 (2) 0.12
5. Фофана Бубакар II 4 0.12
6. Руй Стив 2 0.06
7. Имери Кастриот 1 0.03
8. Конья Тимоте 1 0.03
9. Коне Коро 1 0.03
10. Сеспедес Борис 1 0.03
11. Ондуа Гаэль 1 0.03
12. Сассо Венсан 0 0
13. Клиши Гаэль 0 0
14. Сотье Антони 0 0
15. Диалло Мусса 0 0
16. Азеведо Рикардо 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гессан Эванн 7 0.21
2. Туркес Алдин 6 (2) 0.18
3. Да Кунья Лукас 6 0.18
4. Пуэртас Кэмерон 5 0.15
5. Боранияшевич Никола 3 0.09
6. Кукурузович Степан 3 (3) 0.09
7. Болинжи Жонатан 3 0.09
8. Фло Пер-Эгиль 2 0.06
9. Маю Хишам 2 0.06
10. Сузуки Тоити 2 0.06
11. Зехнини Рафик 2 0.06
12. Шнойвли Кристиан 1 0.03
13. Дженц Мориц 1 0.03
14. Жейссманн Жоэль 1 0.03
15. Монтейро Джоэл 1 0.03
16. Тсонгуи Марк 1 0.03
17. Лукембила Жозиас 1 0.03
18. Уаттара Брахима 1 0.03
19. Лоосли Ноа 0 0
20. Барес Габриэль 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 9 0
2. Сотье Антони 7 1
3. Ондуа Гаэль 7 0
4. Киэ Грежон 6 0
5. Фофана Бубакар II 4 1
6. Имери Кастриот 3 1
7. Диалло Мусса 4 0
8. Севрен Йоан 4 0
9. Сассо Венсан 3 0
10. Схалк Алекс 3 0
11. Фрик Джереми 3 0
12. Стеванович Мирослав 3 0
13. Руй Стив 3 0
14. Конья Тимоте 3 0
15. Менди Ариал 3 0
16. Коне Коро 2 0
17. Валь Тео 2 0
18. Клиши Гаэль 1 0
19. Азеведо Рикардо 1 0
20. Вуйоз Николя 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 12 0
2. Боранияшевич Никола 7 0
3. Дженц Мориц 7 0
4. Болинжи Жонатан 6 0
5. Маю Хишам 6 0
6. Кукурузович Степан 4 1
7. Нанизаямо Микаэль 3 1
8. Зехнини Рафик 4 0
9. Жейссманн Жоэль 3 0
10. Диао Мори 3 0
11. Лоосли Ноа 3 0
12. Барес Габриэль 3 0
13. Монтейру Элтон 1 1
14. Шнойвли Кристиан 2 0
15. Томас Тразье 2 0
16. Фло Пер-Эгиль 1 0
17. Туркес Алдин 1 0
18. Сузуки Тоити 1 0
19. Бразау Педру 1 0
20. Гессан Эванн 1 0
21. Тсонгуи Марк 1 0
22. Зохури Армель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 5.13% (2) 15.38% (6) 10.26% (4) 12.82% (5) 30.77% (12) 25.64% (10)
 Лозанна-Спорт 13.04% (6) 13.04% (6) 15.22% (7) 21.74% (10) 15.22% (7) 21.74% (10)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт
Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 1:2 Вадуц Сьон 1:2 Серветт Серветт 2:1 Базель Санкт-Галлен 0:1 Серветт Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон

Последние игры между собой

Серветт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Товарищеские матчи
Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 34 23 9 2 65 - 25 78
2. Базель Заявка 34 14 8 12 56 - 49 50
3. Серветт 1:3 Заявка 34 13 8 13 41 - 52 47
4. Лозанна-Спорт 3:1 Заявка 34 12 10 12 49 - 46 46
5. Люцерн Заявка 33 12 9 12 58 - 51 45
6. Лугано Заявка 34 10 13 11 35 - 40 43
7. Цюрих Заявка 33 10 9 14 47 - 50 39
8. Санкт-Галлен Заявка 33 9 10 14 36 - 45 37
9. Вадуц Заявка 34 9 9 16 34 - 51 36
10. Сьон Заявка 33 7 13 13 42 - 54 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 13 3 1 33 - 12 42
2. Базель Заявка 17 8 6 3 31 - 21 30
3. Лозанна-Спорт 3:1 Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
4. Люцерн Заявка 17 7 7 3 35 - 21 28
5. Серветт 1:3 Заявка 17 6 7 4 27 - 26 25
6. Санкт-Галлен Заявка 17 6 5 6 19 - 20 23
7. Лугано Заявка 17 6 4 7 16 - 19 22
8. Цюрих Заявка 16 5 4 7 21 - 18 19
9. Вадуц Заявка 17 4 4 9 17 - 28 16
10. Сьон Заявка 16 3 7 6 18 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 10 6 1 32 - 13 36
2. Серветт 1:3 Заявка 17 7 1 9 14 - 26 22
3. Лугано Заявка 17 4 9 4 19 - 21 21
4. Базель Заявка 17 6 2 9 25 - 28 20
5. Вадуц Заявка 17 5 5 7 17 - 23 20
6. Цюрих Заявка 17 5 5 7 26 - 32 20
7. Сьон Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
8. Лозанна-Спорт 3:1 Заявка 17 3 8 6 18 - 21 17
9. Люцерн Заявка 16 5 2 9 23 - 30 17
10. Санкт-Галлен Заявка 16 3 5 8 17 - 25 14

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
4. Серветт Киэ Грежон 12 2 4
5. Цюрих Маркезано Антонио 12 6 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вадуц Симани Денис 12 0
2. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 12 0
3. Сьон Абделлауи Аюб 10 1
4. Цюрих Думбия Усман 9 1
5. Янг Бойз Али Мохамед 8 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лозанна-Спорт
9.93
6.30
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 1:3 Лозанна-Спорт онлайн

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