Швейцария: Суперлига 2020-2021
Серветт
1:3
Перерыв
Стадион: Стад де Женев
Лозанна-Спорт
0:1
11' ГолБолинжи Жонатан
14' Желтая карточкаДженц Мориц
0:2
19' ГолДа Кунья Лукас
1:2
28' ГолКиэ Грежон
1:3
35' ГолБолинжи Жонатан
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
40
Диао
Мори
22
Тсонгуи
Марк
28
Сузуки
Тоити
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Менди АриалЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне КороНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Тсонгуи МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Куэни СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
20 Маю ХишамНападающий
-
38 Бразау ПедруНападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
11'
14'
19'
0:2
28'
35'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|12 (2)
|0.35
|2.
|Схалк Алекс
|9 (1)
|0.26
|3.
|Стеванович Мирослав
|4
|0.12
|4.
|Валь Тео
|4 (2)
|0.12
|5.
|Фофана Бубакар II
|4
|0.12
|6.
|Руй Стив
|2
|0.06
|7.
|Имери Кастриот
|1
|0.03
|8.
|Конья Тимоте
|1
|0.03
|9.
|Коне Коро
|1
|0.03
|10.
|Сеспедес Борис
|1
|0.03
|11.
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|12.
|Сассо Венсан
|0
|0
|13.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|14.
|Сотье Антони
|0
|0
|15.
|Диалло Мусса
|0
|0
|16.
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гессан Эванн
|7
|0.21
|2.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.18
|3.
|Да Кунья Лукас
|6
|0.18
|4.
|Пуэртас Кэмерон
|5
|0.15
|5.
|Боранияшевич Никола
|3
|0.09
|6.
|Кукурузович Степан
|3 (3)
|0.09
|7.
|Болинжи Жонатан
|3
|0.09
|8.
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.06
|9.
|Маю Хишам
|2
|0.06
|10.
|Сузуки Тоити
|2
|0.06
|11.
|Зехнини Рафик
|2
|0.06
|12.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|14.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.03
|15.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|16.
|Тсонгуи Марк
|1
|0.03
|17.
|Лукембила Жозиас
|1
|0.03
|18.
|Уаттара Брахима
|1
|0.03
|19.
|Лоосли Ноа
|0
|0
|20.
|Барес Габриэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|9
|0
|2.
|Сотье Антони
|7
|1
|3.
|Ондуа Гаэль
|7
|0
|4.
|Киэ Грежон
|6
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|4
|1
|6.
|Имери Кастриот
|3
|1
|7.
|Диалло Мусса
|4
|0
|8.
|Севрен Йоан
|4
|0
|9.
|Сассо Венсан
|3
|0
|10.
|Схалк Алекс
|3
|0
|11.
|Фрик Джереми
|3
|0
|12.
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|13.
|Руй Стив
|3
|0
|14.
|Конья Тимоте
|3
|0
|15.
|Менди Ариал
|3
|0
|16.
|Коне Коро
|2
|0
|17.
|Валь Тео
|2
|0
|18.
|Клиши Гаэль
|1
|0
|19.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|20.
|Вуйоз Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|12
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|7
|0
|3.
|Дженц Мориц
|7
|0
|4.
|Болинжи Жонатан
|6
|0
|5.
|Маю Хишам
|6
|0
|6.
|Кукурузович Степан
|4
|1
|7.
|Нанизаямо Микаэль
|3
|1
|8.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|9.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|10.
|Диао Мори
|3
|0
|11.
|Лоосли Ноа
|3
|0
|12.
|Барес Габриэль
|3
|0
|13.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|14.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|15.
|Томас Тразье
|2
|0
|16.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|17.
|Туркес Алдин
|1
|0
|18.
|Сузуки Тоити
|1
|0
|19.
|Бразау Педру
|1
|0
|20.
|Гессан Эванн
|1
|0
|21.
|Тсонгуи Марк
|1
|0
|22.
|Зохури Армель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|5.13% (2)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|30.77% (12)
|25.64% (10)
|Лозанна-Спорт
|13.04% (6)
|13.04% (6)
|15.22% (7)
|21.74% (10)
|15.22% (7)
|21.74% (10)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт
Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 1:2 Вадуц Сьон 1:2 Серветт Серветт 2:1 Базель Санкт-Галлен 0:1 Серветт Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон
Последние игры между собой
Серветт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Серветт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|34
|23
|9
|2
|65 - 25
|78
|2.
|Базель
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|56 - 49
|50
|3.
|Серветт
|1:3 Заявка
|34
|13
|8
|13
|41 - 52
|47
|4.
|Лозанна-Спорт
|3:1 Заявка
|34
|12
|10
|12
|49 - 46
|46
|5.
|Люцерн
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|58 - 51
|45
|6.
|Лугано
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|35 - 40
|43
|7.
|Цюрих
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|47 - 50
|39
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|36 - 45
|37
|9.
|Вадуц
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|34 - 51
|36
|10.
|Сьон
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|42 - 54
|34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|33 - 12
|42
|2.
|Базель
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|31 - 21
|30
|3.
|Лозанна-Спорт
|3:1 Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|4.
|Люцерн
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|35 - 21
|28
|5.
|Серветт
|1:3 Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 26
|25
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 20
|23
|7.
|Лугано
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 19
|22
|8.
|Цюрих
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 18
|19
|9.
|Вадуц
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 28
|16
|10.
|Сьон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 25
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 13
|36
|2.
|Серветт
|1:3 Заявка
|17
|7
|1
|9
|14 - 26
|22
|3.
|Лугано
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|19 - 21
|21
|4.
|Базель
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|25 - 28
|20
|5.
|Вадуц
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 23
|20
|6.
|Цюрих
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|26 - 32
|20
|7.
|Сьон
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|8.
|Лозанна-Спорт
|3:1 Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 21
|17
|9.
|Люцерн
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|23 - 30
|17
|10.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 25
|14
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18
|5
|8
|2.
|Базель
|Кабрал Артур
|18
|4
|3
|3.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|12
|1
|4
|4.
|Серветт
|Киэ Грежон
|12
|2
|4
|5.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|12
|6
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вадуц
|Симани Денис
|12
|0
|2.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|12
|0
|3.
|Сьон
|Абделлауи Аюб
|10
|1
|4.
|Цюрих
|Думбия Усман
|9
|1
|5.
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|1