Швеция: Аллсвенскан 2021
Хеккен
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Бравида Арена
Эребру
14' Желтая карточкаСковгор Андреас
1:0
24' ПенальтиЕремеефф Александер
27' Желтая карточкаКолландер Деннис
34' Желтая карточкаBenjamin Hjertstrand
24
Али
Хусейн
16
David
Seger
12
Jake
Larsson
99
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лане ДжекНападающий
-
16 Benie Traore
-
-
20 Ali Youssef
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 David SegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
-
99 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Галль РоменНападающий
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
14'
24'
27'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Еремеефф Александер
|2 (1)
|0.33
|2.
|Godswill Ekpolo
|1
|0.17
|3.
|Benie Traore
|1
|0.17
|4.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|5.
|Хейнтс Тобиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуммет Денис
|1
|0.17
|2.
|David Seger
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Берггрен Густав
|3
|0
|2.
|Линдгрен Расмус
|2
|0
|3.
|Дальберг Понтус
|2
|0
|4.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|5.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|6.
|Alexander Faltsetas
|1
|0
|7.
|Хаммар Юхан
|1
|0
|8.
|Еремеефф Александер
|1
|0
|9.
|Хейнтс Тобиас
|1
|0
|10.
|Leo Bengtsson
|1
|0
|11.
|Patrik Waalemark
|1
|0
|12.
|Benie Traore
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герзич Нордин
|2
|0
|2.
|Хуммет Денис
|1
|0
|3.
|Сковгор Андреас
|1
|0
|4.
|Колландер Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Эребру
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё
Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Хеккен 3:0 Вестерос Норрчёпинг 2:3 Хеккен Хеккен 1:1 Хельсинборг Гаусиод 0:3 Хеккен Хеккен 2:0 Далкурд Хеккен 3:1 Эргрюте Норрбю 2:1 Хеккен Хеккен 0:3 Эльфсборг Кальмар 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен
Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1:0
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|2.
|Норрчёпинг
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|4.
|Кальмар
|0:0
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|5.
|Эльфсборг
|1:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|АИК
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Сириус
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Хаммарбю
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Мьельбю
|5
|2
|1
|2
|2 - 3
|7
|10.
|Варберг БоИС
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Гётеборг
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Дегерфорс
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|13.
|Эстерсунд
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 5
|5
|14.
|Хеккен
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|Эребру
|0:1
|6
|1
|1
|4
|1 - 10
|4
|16.
|Хальмстад
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Юргорден
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Норрчёпинг
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Мальмё
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Хаммарбю
|0:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Мьельбю
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Кальмар
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|Гётеборг
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Эльфсборг
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Сириус
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Эребру
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12.
|Хальмстад
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Эстерсунд
|0:1
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|14.
|Дегерфорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Хеккен
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Варберг БоИС
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Эльфсборг
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Кальмар
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Сириус
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|Варберг БоИС
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Норрчёпинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Мальмё
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Дегерфорс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Гётеборг
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Хеккен
|1:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Эстерсунд
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|12.
|АИК
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|13.
|Хальмстад
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|14.
|Хаммарбю
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|15.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Эребру
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|5
|0
|0
|2.
|Эльфсборг
|Marokhy Ndione
|4
|1
|1
|3.
|Хаммарбю
|Халили Абдул
|3
|0
|2
|4.
|Юргорден
|Беркрот Никлас
|3
|0
|2
|5.
|Юргорден
|Витри Аслак Фонн
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльфсборг
|Холмен Самуэль
|3
|0
|2.
|Хеккен
|Берггрен Густав
|3
|0
|3.
|Дегерфорс
|Ismael Diawara
|3
|0
|4.
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|3
|0
|5.
|Гётеборг
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0