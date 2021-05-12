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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Эребру
0'
14' Желтая карточка
Сковгор Андреас
1:0
24' Пенальти
Еремеефф Александер
27' Желтая карточка
Колландер Деннис
34' Желтая карточка
Benjamin Hjertstrand
37'
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
15
Ольссон
Мартин
6
Alexander
Faltsetas
21
Линдгрен
Расмус
23
Patrik
Waalemark
11
Хейнтс
Тобиас
7
Leo
Bengtsson
9
Еремеефф
Александер
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
6
Benjamin
Hjertstrand
16
David
Seger
8
Колландер
Деннис
17
Мартенссон
Йохан
12
Jake
Larsson
99
Хуммет
Денис
7
Erik
Bjoerndahl
Хеккен
4-2-3-1
Эребру
4-4-2

Ход матча

14'
 
Сковгор Андреас
24'
Еремеефф Александер
1:0
27'
 
Колландер Деннис
34'
 
Benjamin Hjertstrand

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 2 (1) 0.33
2. Godswill Ekpolo 1 0.17
3. Benie Traore 1 0.17
4. Ольссон Мартин 0 0
5. Хейнтс Тобиас 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 1 0.17
2. David Seger 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Берггрен Густав 3 0
2. Линдгрен Расмус 2 0
3. Дальберг Понтус 2 0
4. Фрайберг Эрик 1 0
5. Тойвио Йоона 1 0
6. Alexander Faltsetas 1 0
7. Хаммар Юхан 1 0
8. Еремеефф Александер 1 0
9. Хейнтс Тобиас 1 0
10. Leo Bengtsson 1 0
11. Patrik Waalemark 1 0
12. Benie Traore 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Герзич Нордин 2 0
2. Хуммет Денис 1 0
3. Сковгор Андреас 1 0
4. Колландер Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)
 Эребру 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё
Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Хеккен 3:0 Вестерос Норрчёпинг 2:3 Хеккен Хеккен 1:1 Хельсинборг Гаусиод 0:3 Хеккен Хеккен 2:0 Далкурд Хеккен 3:1 Эргрюте Норрбю 2:1 Хеккен Хеккен 0:3 Эльфсборг Кальмар 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен
Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру
Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эребру 3:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Сириус Лёдде 0:7 Эребру Эребру 0:1 Треллеборг Юргорден 4:0 Эребру АИК 0:1 Эребру АИК 3:1 Эребру Эребру 1:1 Браге Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:1 Хаммарбю Хеккен 3:0 Эребру

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хеккен 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1:0 6 5 0 1 10 - 4 15
2. Норрчёпинг 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Мальмё 5 3 1 1 10 - 9 10
4. Кальмар 0:0 6 2 4 0 5 - 3 10
5. Эльфсборг 1:0 6 3 1 2 7 - 6 10
6. АИК 5 3 0 2 5 - 4 9
7. Сириус 0:1 6 2 2 2 7 - 7 8
8. Хаммарбю 0:1 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Мьельбю 5 2 1 2 2 - 3 7
10. Варберг БоИС 1:0 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Гётеборг 0:0 6 1 4 1 6 - 5 7
12. Дегерфорс 5 2 0 3 5 - 6 6
13. Эстерсунд 0:1 6 1 2 3 7 - 5 5
14. Хеккен 1:0 6 1 2 3 5 - 7 5
15. Эребру 0:1 6 1 1 4 1 - 10 4
16. Хальмстад 5 1 1 3 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Юргорден 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Норрчёпинг 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Мальмё 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Хаммарбю 0:1 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Мьельбю 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Кальмар 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Гётеборг 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Эльфсборг 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Сириус 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Эребру 0:1 3 1 1 1 1 - 3 4
12. Хальмстад 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Эстерсунд 0:1 2 1 0 1 6 - 2 3
14. Дегерфорс 2 1 0 1 2 - 1 3
15. Хеккен 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Варберг БоИС 1:0 3 1 0 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Эльфсборг 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Кальмар 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Сириус 0:1 3 1 1 1 5 - 5 4
5. Варберг БоИС 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Норрчёпинг 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Мальмё 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Дегерфорс 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Гётеборг 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10. Хеккен 1:0 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Эстерсунд 0:1 4 0 2 2 1 - 3 2
12. АИК 2 0 0 2 0 - 4 0
13. Хальмстад 3 0 0 3 1 - 4 0
14. Хаммарбю 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
15. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эребру 0:1 3 0 0 3 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 5 0 0
2. Эльфсборг Marokhy Ndione 4 1 1
3. Хаммарбю Халили Абдул 3 0 2
4. Юргорден Беркрот Никлас 3 0 2
5. Юргорден Витри Аслак Фонн 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
2. Хеккен Берггрен Густав 3 0
3. Дегерфорс Ismael Diawara 3 0
4. Эльфсборг Рёмер Андре 3 0
5. Гётеборг Эрлингмарк Огюст 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Эребру
1.47
8.20
8.96
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Где смотреть матч Хеккен 1:0 Эребру онлайн

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