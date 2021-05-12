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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Хеккен
2:3
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
14' Желтая карточка
Сковгор Андреас
1:0
24' Пенальти
Еремеефф Александер
27' Желтая карточка
Колландер Деннис
34' Желтая карточка
Benjamin Hjertstrand
2:0
38' Гол
Линдгрен Расмус
45' Желтая карточка
Ольссон Мартин
54' Желтая карточка
Хаммар Юхан
2:1
72' Гол
Мехмети Агон
2:2
82' Гол
Мартенссон Йохан
2:3
84' Гол
Хуммет Денис
88' Желтая карточка
Мехмети Агон
90'+6
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
15
Ольссон
Мартин
6
Alexander
Faltsetas
21
Линдгрен
Расмус
23
Patrik
Waalemark
11
Хейнтс
Тобиас
7
Leo
Bengtsson
9
Еремеефф
Александер
1
Аллен
Бобби
24
Али
Хусейн
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
6
Benjamin
Hjertstrand
16
David
Seger
8
Колландер
Деннис
17
Мартенссон
Йохан
12
Jake
Larsson
99
Хуммет
Денис
7
Erik
Bjoerndahl
Хеккен
4-2-3-1
Эребру
4-4-2

Ход матча

14'
 
Сковгор Андреас
24'
Еремеефф Александер
1:0
27'
 
Колландер Деннис
34'
 
Benjamin Hjertstrand
38'
Линдгрен Расмус
2:0
45'
Ольссон Мартин
 
46'
 
Мехмети Агон
Erik Bjoerndahl
46'
 
Герзич Нордин
Колландер Деннис
54'
Хаммар Юхан
 
63'
Benie Traore
Patrik Waalemark
 
63'
 
Бьёрнквист Даниэль
Али Хусейн
68'
 
Галль Ромен
Jake Larsson
72'
2:1
Мехмети Агон
(David Seger)
75'
Ali Youssef
Хейнтс Тобиас
 
82'
2:2
Мартенссон Йохан
(Галль Ромен)
84'
2:3
Хуммет Денис
(Мехмети Агон)
85'
Милованович Вилльям
Линдгрен Расмус
 
88'
 
Мехмети Агон

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Еремеефф Александер 3 (2) 0.5
2. Godswill Ekpolo 1 0.17
3. Линдгрен Расмус 1 0.17
4. Benie Traore 1 0.17
5. Ольссон Мартин 0 0
6. Хейнтс Тобиас 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуммет Денис 2 0.33
2. Мехмети Агон 1 0.17
3. Мартенссон Йохан 1 0.17
4. David Seger 0 0
5. Галль Ромен 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Берггрен Густав 3 0
2. Линдгрен Расмус 2 0
3. Хаммар Юхан 2 0
4. Дальберг Понтус 2 0
5. Ольссон Мартин 1 0
6. Фрайберг Эрик 1 0
7. Тойвио Йоона 1 0
8. Alexander Faltsetas 1 0
9. Еремеефф Александер 1 0
10. Хейнтс Тобиас 1 0
11. Leo Bengtsson 1 0
12. Patrik Waalemark 1 0
13. Benie Traore 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Герзич Нордин 2 0
2. Колландер Деннис 2 0
3. Мехмети Агон 1 0
4. Хуммет Денис 1 0
5. Сковгор Андреас 1 0
6. Benjamin Hjertstrand 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Эребру 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гётеборг 1:1 Хеккен Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 Сириус Хеккен 1:2 Мальмё
Хальмстад 1:0 Хеккен Хеккен 4:1 Варберг БоИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Хеккен 3:0 Вестерос Норрчёпинг 2:3 Хеккен Хеккен 1:1 Хельсинборг Гаусиод 0:3 Хеккен Хеккен 2:0 Далкурд Хеккен 3:1 Эргрюте Норрбю 2:1 Хеккен Хеккен 0:3 Эльфсборг Кальмар 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Эребру Гётеборг 1:1 Хеккен Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен
Эребру Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Эребру 1:0 Хальмстад Эребру 0:3 Норрчёпинг Кальмар 1:0 Эребру Эстерсунд 5:0 Эребру
Эребру 0:0 Гётеборг Эребру 2:0 Акрополис Эребру 2:3 АИК Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эребру 3:1 Фалькенберг Эребру 2:2 Сириус Лёдде 0:7 Эребру Эребру 0:1 Треллеборг Юргорден 4:0 Эребру АИК 0:1 Эребру АИК 3:1 Эребру Эребру 1:1 Браге Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:1 Хаммарбю Хеккен 3:0 Эребру

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хеккен 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 6 5 0 1 11 - 4 15
2. Норрчёпинг 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Мальмё 5 3 1 1 10 - 9 10
4. Хаммарбю 6 3 1 2 11 - 9 10
5. Кальмар 6 2 4 0 5 - 3 10
6. Эльфсборг 6 3 1 2 8 - 6 10
7. АИК 5 3 0 2 5 - 4 9
8. Сириус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Мьельбю 5 2 1 2 2 - 3 7
10. Эребру 6 2 1 3 4 - 11 7
11. Гётеборг 6 1 4 1 6 - 5 7
12. Дегерфорс 5 2 0 3 5 - 6 6
13. Эстерсунд 6 1 2 3 7 - 6 5
14. Хальмстад 5 1 1 3 3 - 5 4
15. Варберг БоИС 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Хеккен 6 0 2 4 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Юргорден 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Норрчёпинг 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Мальмё 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Хаммарбю 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Мьельбю 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Кальмар 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Гётеборг 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Эльфсборг 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Сириус 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Эребру 3 1 1 1 1 - 3 4
12. Хальмстад 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Эстерсунд 2 1 0 1 6 - 2 3
14. Дегерфорс 2 1 0 1 2 - 1 3
15. Хеккен 3 0 0 3 4 - 7 0
16. Варберг БоИС 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Эльфсборг 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Кальмар 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Сириус 3 1 1 1 5 - 5 4
5. Варберг БоИС 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Норрчёпинг 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Мальмё 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Хаммарбю 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Дегерфорс 3 1 0 2 3 - 5 3
10. Эребру 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Гётеборг 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Хеккен 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эстерсунд 4 0 2 2 1 - 4 2
14. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
15. АИК 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Хальмстад 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 5 0 0
2. Эльфсборг Marokhy Ndione 4 1 1
3. Хаммарбю Халили Абдул 3 0 2
4. Юргорден Беркрот Никлас 3 0 2
5. Юргорден Витри Аслак Фонн 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сириус Adam Hellborg 4 0
2. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
3. Хеккен Берггрен Густав 3 0
4. Дегерфорс Ismael Diawara 3 0
5. Эльфсборг Рёмер Андре 3 0
Весь список
Где смотреть матч Хеккен 2:3 Эребру онлайн

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