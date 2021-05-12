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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Юргорден
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Эстерсунд
0'
1:0
11' Гол
Чилуфя Эдвард
34'
15
Васютин
Александр
23
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
3
Hjalmar
Ekdal
5
Кёкк
Эллиот
24
Эдвардс
Кертис
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
17
Хольмберг
Карл
19
Беркрот
Никлас
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
24
Мукийби
Рональд
19
Eirik
Haugan
2
Кпозо
Патрик
20
Felix
Hoerberg
8
Ссеванкамбо
Исак
40
Арин
Франк
11
Henrik
Bellman
10
Перри
Небию
7
Тёрготт
Блэйр
Юргорден
4-3-3
Эстерсунд
4-4-2

Ход матча

11'
Чилуфя Эдвард
(Витри Аслак Фонн)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беркрот Никлас 3 0.5
2. Витри Аслак Фонн 3 (1) 0.5
3. Чилуфя Эдвард 2 0.33
4. Радетинац Харис 1 0.17
5. Hampus Finndell 1 0.17
6. Эрикссон Магнус 0 0
7. Хольмберг Карл 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 3 0.5
2. Мукийби Рональд 2 0.33
3. Ahmed Awad 1 0.17
4. Сандберг Ноа 1 0.17
5. Кпозо Патрик 0 0
6. Перри Небию 0 0
7. Felix Hoerberg 0 0
8. Henrik Bellman 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Шуллер Расмус 2 0
2. Витри Аслак Фонн 2 0
3. Эрикссон Магнус 1 0
4. Ларссон Якоб 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Арин Франк 1 1
2. Сандберг Ноа 2 0
3. Ссеванкамбо Исак 1 0
4. Кейта Али II 1 0
5. Eirik Haugan 1 0
6. Кпозо Патрик 1 0
7. Henrik Bellman 1 0
8. Francis Jno-Baptiste 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Эстерсунд 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +15 =0 -5
Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг
Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден Юргорден 0:1 Хаммарбю Юргорден 3:2 Дегерфорс Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 4:1 Кальмар Юргорден 7:0 Умео Сириус 2:6 Юргорден Юргорден 1:0 Браге Юргорден 4:0 Эребру Юргорден 0:2 Васалунд Броммапойкарна 3:1 Юргорден Юргорден 5:0 Акрополис Юргорден 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Юргорден
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру
Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Акрополис Ландскруна 0:3 Эстерсунд Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Ростов 1:0 Эстерсунд Мальмё 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:4 Гётеборг Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС Хеккен 2:1 Эстерсунд Мьельбю 3:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Юргорден 3:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Юргорден 3:0 Эстерсунд Кубок Эстерсунд 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Юргорден 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1:0 6 5 0 1 10 - 4 15
2. Норрчёпинг 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Мальмё 5 3 1 1 10 - 9 10
4. Кальмар 0:0 6 2 4 0 5 - 3 10
5. Эльфсборг 1:0 6 3 1 2 7 - 6 10
6. АИК 5 3 0 2 5 - 4 9
7. Хаммарбю 0:0 6 2 2 2 8 - 8 8
8. Сириус 0:1 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Мьельбю 5 2 1 2 2 - 3 7
10. Гётеборг 0:0 6 1 4 1 6 - 5 7
11. Дегерфорс 5 2 0 3 5 - 6 6
12. Эстерсунд 0:1 6 1 2 3 7 - 5 5
13. Хеккен 1:0 6 1 2 3 5 - 7 5
14. Варберг БоИС 0:0 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Эребру 0:1 6 1 1 4 1 - 10 4
16. Хальмстад 5 1 1 3 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Юргорден 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Норрчёпинг 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Мальмё 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Хаммарбю 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Мьельбю 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Кальмар 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Гётеборг 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Эльфсборг 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Сириус 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Эребру 0:1 3 1 1 1 1 - 3 4
12. Хальмстад 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Эстерсунд 0:1 2 1 0 1 6 - 2 3
14. Дегерфорс 2 1 0 1 2 - 1 3
15. Хеккен 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Варберг БоИС 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Эльфсборг 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Кальмар 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Сириус 0:1 3 1 1 1 5 - 5 4
5. Варберг БоИС 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Норрчёпинг 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Мальмё 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Дегерфорс 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Гётеборг 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10. Хеккен 1:0 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Эстерсунд 0:1 4 0 2 2 1 - 3 2
12. Хаммарбю 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
13. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
14. АИК 2 0 0 2 0 - 4 0
15. Эребру 0:1 3 0 0 3 0 - 7 0
16. Хальмстад 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 5 0 0
2. Эльфсборг Marokhy Ndione 4 1 1
3. Хаммарбю Халили Абдул 3 0 2
4. Юргорден Беркрот Никлас 3 0 2
5. Юргорден Витри Аслак Фонн 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
2. Хеккен Берггрен Густав 3 0
3. Дегерфорс Ismael Diawara 3 0
4. Эльфсборг Рёмер Андре 3 0
5. Гётеборг Эрлингмарк Огюст 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Чилуфя Эдвард бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Эстерсунд
1.29
9.50
9.90
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Где смотреть матч Юргорден 1:0 Эстерсунд онлайн

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