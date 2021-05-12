Швеция: Аллсвенскан 2021
Юргорден
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Теле2 Арена
Эстерсунд
1:0
11' ГолЧилуфя Эдвард
19
Eirik
Haugan
40
Арин
Франк
10
Перри
Небию
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Арин ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Перри НебиюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Ход матча
11'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беркрот Никлас
|3
|0.5
|2.
|Витри Аслак Фонн
|3 (1)
|0.5
|3.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.33
|4.
|Радетинац Харис
|1
|0.17
|5.
|Hampus Finndell
|1
|0.17
|6.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|7.
|Хольмберг Карл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|3
|0.5
|2.
|Мукийби Рональд
|2
|0.33
|3.
|Ahmed Awad
|1
|0.17
|4.
|Сандберг Ноа
|1
|0.17
|5.
|Кпозо Патрик
|0
|0
|6.
|Перри Небию
|0
|0
|7.
|Felix Hoerberg
|0
|0
|8.
|Henrik Bellman
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шуллер Расмус
|2
|0
|2.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0
|3.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арин Франк
|1
|1
|2.
|Сандберг Ноа
|2
|0
|3.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|4.
|Кейта Али II
|1
|0
|5.
|Eirik Haugan
|1
|0
|6.
|Кпозо Патрик
|1
|0
|7.
|Henrik Bellman
|1
|0
|8.
|Francis Jno-Baptiste
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Эстерсунд
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +15 =0 -5Дегерфорс 2:0 Юргорден Юргорден 3:1 Мальмё Варберг БоИС 1:3 Юргорден Юргорден 1:0 Норрчёпинг
Эльфсборг 0:2 Юргорден Браге 1:3 Юргорден Юргорден 0:1 Хаммарбю Юргорден 3:2 Дегерфорс Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 4:1 Кальмар Юргорден 7:0 Умео Сириус 2:6 Юргорден Юргорден 1:0 Браге Юргорден 4:0 Эребру Юргорден 0:2 Васалунд Броммапойкарна 3:1 Юргорден Юргорден 5:0 Акрополис Юргорден 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Юргорден
Эстерсунд Последние 20 матчей: +3 =4 -13Мьельбю 1:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Варберг БоИС Мальмё 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 5:0 Эребру
Кальмар 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Юргорден 3:0 Эстерсунд Юргорден 3:0 Эстерсунд Мьельбю 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Акрополис Ландскруна 0:3 Эстерсунд Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Ростов 1:0 Эстерсунд Мальмё 4:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:4 Гётеборг Эстерсунд 0:4 Варберг БоИС Хеккен 2:1 Эстерсунд Мьельбю 3:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Эстерсунд 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Юргорден 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1:0
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|2.
|Норрчёпинг
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|4.
|Кальмар
|0:0
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|5.
|Эльфсборг
|1:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|АИК
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Хаммарбю
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|Сириус
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Мьельбю
|5
|2
|1
|2
|2 - 3
|7
|10.
|Гётеборг
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Дегерфорс
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|12.
|Эстерсунд
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 5
|5
|13.
|Хеккен
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|14.
|Варберг БоИС
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Эребру
|0:1
|6
|1
|1
|4
|1 - 10
|4
|16.
|Хальмстад
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Юргорден
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Норрчёпинг
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Мальмё
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Хаммарбю
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Мьельбю
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Кальмар
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|Гётеборг
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Эльфсборг
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Сириус
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Эребру
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12.
|Хальмстад
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Эстерсунд
|0:1
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|14.
|Дегерфорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Хеккен
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Варберг БоИС
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Эльфсборг
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Кальмар
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Сириус
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|Варберг БоИС
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Норрчёпинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Мальмё
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Дегерфорс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Гётеборг
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Хеккен
|1:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Эстерсунд
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|12.
|Хаммарбю
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|АИК
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Эребру
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|16.
|Хальмстад
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|5
|0
|0
|2.
|Эльфсборг
|Marokhy Ndione
|4
|1
|1
|3.
|Хаммарбю
|Халили Абдул
|3
|0
|2
|4.
|Юргорден
|Беркрот Никлас
|3
|0
|2
|5.
|Юргорден
|Витри Аслак Фонн
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльфсборг
|Холмен Самуэль
|3
|0
|2.
|Хеккен
|Берггрен Густав
|3
|0
|3.
|Дегерфорс
|Ismael Diawara
|3
|0
|4.
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|3
|0
|5.
|Гётеборг
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0