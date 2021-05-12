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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Кальмар
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Гётеборг
0' 36'
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
29
Ромариньо
Перейра
6
Шёстедт
Расмус
17
Carl
Gustafsson
10
Сахпекидис
Филип
20
Берг
Оливер
11
Ринг
Джонатан
1
Анестис
Яннис
2
Jesper
Tolinsson
30
Бьярсмюр
Маттиас
7
Эрикссон
Себастьян
8
Айеш
Хосам
20
Терн
Симон
28
Alhassan
Yusuf
17
Гамшик
Марек
5
Яллоу
Александр
11
Сигторссон
Колбейнн
22
Сана
Тобиас
Кальмар
4-3-3
Гётеборг
3-5-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Оливер 2 (1) 0.33
2. Ринг Джонатан 1 0.17
3. Ринг Себастьян 1 0.17
4. Янссон Исак 1 0.17
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сигторссон Колбейнн 2 0.33
2. Сана Тобиас 2 (1) 0.33
3. Айеш Хосам 1 0.17
4. Kevin Yakob 1 0.17
5. Гамшик Марек 0 0
6. Терн Симон 0 0
7. Яллоу Александр 0 0
8. Alhassan Yusuf 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Сахпекидис Филип 1 0
2. Ринг Себастьян 1 0
3. Henrik Loefkvist 1 0
4. Янссон Исак 1 0
5. Carl Gustafsson 1 0
6. Elias Olsson 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 3 0
2. Эрикссон Себастьян 2 0
3. Айеш Хосам 2 0
4. Сана Тобиас 1 0
5. Сигторссон Колбейнн 1 0
6. Терн Симон 1 0
7. Яллоу Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Гётеборг 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру Дегерфорс 0:1 Кальмар
Кальмар 0:0 Эстерсунд Хальмстад 0:0 Кальмар Кальмар 0:2 Мьельбю Юргорден 4:1 Кальмар Кальмар 1:0 Браге Кальмар 1:2 Умео Кальмар 0:2 Ландскруна Кальмар 0:2 Оскаршамнс АИК Кальмар 2:2 Мальмё Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Кальмар 0:0 Хеккен АИК 0:1 Кальмар Кальмар 0:3 Юргорден Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар
Гётеборг Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК
Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг Гётеборг 4:0 Ландскруна Сириус 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Сундсвалль Сандвикен 3:4 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Дегерфорс Гётеборг 1:1 Хальмстад Гётеборг 2:0 Сириус Эстерсунд 0:4 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хельсинборг 0:1 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Гётеборг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 4:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Кальмар Кубок Швеции Кальмар 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1:0 6 5 0 1 10 - 4 15
2. Норрчёпинг 5 3 1 1 8 - 3 10
3. Мальмё 5 3 1 1 10 - 9 10
4. Кальмар 0:0 6 2 4 0 5 - 3 10
5. Эльфсборг 1:0 6 3 1 2 7 - 6 10
6. АИК 5 3 0 2 5 - 4 9
7. Сириус 0:1 6 2 2 2 7 - 7 8
8. Хаммарбю 0:1 6 2 1 3 8 - 9 7
9. Мьельбю 5 2 1 2 2 - 3 7
10. Варберг БоИС 1:0 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Гётеборг 0:0 6 1 4 1 6 - 5 7
12. Дегерфорс 5 2 0 3 5 - 6 6
13. Эстерсунд 0:1 6 1 2 3 7 - 5 5
14. Хеккен 1:0 6 1 2 3 5 - 7 5
15. Эребру 0:1 6 1 1 4 1 - 10 4
16. Хальмстад 5 1 1 3 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Юргорден 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Норрчёпинг 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Мальмё 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Хаммарбю 0:1 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Мьельбю 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Кальмар 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Гётеборг 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Эльфсборг 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Сириус 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Эребру 0:1 3 1 1 1 1 - 3 4
12. Хальмстад 2 1 1 0 2 - 1 4
13. Эстерсунд 0:1 2 1 0 1 6 - 2 3
14. Дегерфорс 2 1 0 1 2 - 1 3
15. Хеккен 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Варберг БоИС 1:0 3 1 0 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Эльфсборг 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Кальмар 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Сириус 0:1 3 1 1 1 5 - 5 4
5. Варберг БоИС 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Норрчёпинг 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Мальмё 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Дегерфорс 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Гётеборг 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10. Хеккен 1:0 3 0 2 1 2 - 3 2
11. Эстерсунд 0:1 4 0 2 2 1 - 3 2
12. АИК 2 0 0 2 0 - 4 0
13. Хальмстад 3 0 0 3 1 - 4 0
14. Хаммарбю 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
15. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эребру 0:1 3 0 0 3 0 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 5 0 0
2. Эльфсборг Marokhy Ndione 4 1 1
3. Хаммарбю Халили Абдул 3 0 2
4. Юргорден Беркрот Никлас 3 0 2
5. Юргорден Витри Аслак Фонн 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
2. Хеккен Берггрен Густав 3 0
3. Дегерфорс Ismael Diawara 3 0
4. Эльфсборг Рёмер Андре 3 0
5. Гётеборг Эрлингмарк Огюст 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Гётеборг
2.90
3.15
2.85
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