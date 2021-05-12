Швеция: Аллсвенскан 2021
Кальмар
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Guldfaageln Arena
Гётеборг
32
Хёгг
Лукас
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
28 Elias Olsson
-
14 Noah Shamoun
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
23 Kevin Yakob
-
27 Yahya Kalley
-
-
-
33 Filip Ambroz
-
Главный тренер: Нильссон Роланд
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Оливер
|2 (1)
|0.33
|2.
|Ринг Джонатан
|1
|0.17
|3.
|Ринг Себастьян
|1
|0.17
|4.
|Янссон Исак
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сигторссон Колбейнн
|2
|0.33
|2.
|Сана Тобиас
|2 (1)
|0.33
|3.
|Айеш Хосам
|1
|0.17
|4.
|Kevin Yakob
|1
|0.17
|5.
|Гамшик Марек
|0
|0
|6.
|Терн Симон
|0
|0
|7.
|Яллоу Александр
|0
|0
|8.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|2.
|Ринг Себастьян
|1
|0
|3.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|4.
|Янссон Исак
|1
|0
|5.
|Carl Gustafsson
|1
|0
|6.
|Elias Olsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|2.
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|3.
|Айеш Хосам
|2
|0
|4.
|Сана Тобиас
|1
|0
|5.
|Сигторссон Колбейнн
|1
|0
|6.
|Терн Симон
|1
|0
|7.
|Яллоу Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Гётеборг
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эльфсборг 2:2 Кальмар Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 1:0 Эребру Дегерфорс 0:1 Кальмар
Кальмар 0:0 Эстерсунд Хальмстад 0:0 Кальмар Кальмар 0:2 Мьельбю Юргорден 4:1 Кальмар Кальмар 1:0 Браге Кальмар 1:2 Умео Кальмар 0:2 Ландскруна Кальмар 0:2 Оскаршамнс АИК Кальмар 2:2 Мальмё Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Кальмар 0:0 Хеккен АИК 0:1 Кальмар Кальмар 0:3 Юргорден Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар
Гётеборг Последние 20 матчей: +7 =10 -3Гётеборг 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:3 Дегерфорс Гётеборг 2:0 АИК
Эребру 0:0 Гётеборг Гётеборг 3:3 Вернаму Мальмё 2:1 Гётеборг Гётеборг 4:0 Ландскруна Сириус 0:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Сундсвалль Сандвикен 3:4 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Дегерфорс Гётеборг 1:1 Хальмстад Гётеборг 2:0 Сириус Эстерсунд 0:4 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хеккен Хельсинборг 0:1 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эребру
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 4:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Кальмар Кубок Швеции Кальмар 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1:0
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|2.
|Норрчёпинг
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|4.
|Кальмар
|0:0
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|5.
|Эльфсборг
|1:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|АИК
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Сириус
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|Хаммарбю
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|Мьельбю
|5
|2
|1
|2
|2 - 3
|7
|10.
|Варберг БоИС
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Гётеборг
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Дегерфорс
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|13.
|Эстерсунд
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 5
|5
|14.
|Хеккен
|1:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|Эребру
|0:1
|6
|1
|1
|4
|1 - 10
|4
|16.
|Хальмстад
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Юргорден
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Норрчёпинг
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Мальмё
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Хаммарбю
|0:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Мьельбю
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Кальмар
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|Гётеборг
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Эльфсборг
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Сириус
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Эребру
|0:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|12.
|Хальмстад
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|13.
|Эстерсунд
|0:1
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|14.
|Дегерфорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Хеккен
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Варберг БоИС
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Эльфсборг
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Кальмар
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Сириус
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|Варберг БоИС
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Норрчёпинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Мальмё
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Дегерфорс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Гётеборг
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Хеккен
|1:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Эстерсунд
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|12.
|АИК
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|13.
|Хальмстад
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|14.
|Хаммарбю
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|15.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Эребру
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|5
|0
|0
|2.
|Эльфсборг
|Marokhy Ndione
|4
|1
|1
|3.
|Хаммарбю
|Халили Абдул
|3
|0
|2
|4.
|Юргорден
|Беркрот Никлас
|3
|0
|2
|5.
|Юргорден
|Витри Аслак Фонн
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эльфсборг
|Холмен Самуэль
|3
|0
|2.
|Хеккен
|Берггрен Густав
|3
|0
|3.
|Дегерфорс
|Ismael Diawara
|3
|0
|4.
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|3
|0
|5.
|Гётеборг
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0