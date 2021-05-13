Швеция: Аллсвенскан 2021
Хальмстад
1:0
Перерыв
Стадион: Oerjans Vall
Мьельбю
21' Желтая карточкаMax Watson
1:0
22' ПенальтиАнтонссон Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Karim SadatНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
10 Mamudu Moro
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
Ход матча
21'
22'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонссон Маркус
|3 (1)
|0.5
|2.
|Боман Микаэль
|1
|0.17
|3.
|Thomas Boakye
|0
|0
|4.
|Нильссон Малькольм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.33
|2.
|Kadir Hodzic
|0
|0
|3.
|Joel Nilsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|2.
|Баффо Джозеф
|1
|0
|3.
|Лундевалль Симон
|1
|0
|4.
|Amir Al-Ammari
|1
|0
|5.
|Erik Ahlstrand
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Max Watson
|2
|0
|2.
|Кричак Иван
|2
|0
|3.
|Viktor Gustafson
|2
|0
|4.
|Jesper Gustavsson
|1
|0
|5.
|Kadir Hodzic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хальмстад
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Мьельбю
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +8 =7 -5Эребру 1:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Гётеборг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Сириус 1:0 Хальмстад
Хальмстад 1:0 Хеккен Эльфсборг 0:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Кальмар Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хальмстад 1:1 Ландскруна Мальмё 4:1 Хальмстад Хальмстад 0:0 Вестерос Хальмстад 0:2 ГАИС Хальмстад 3:3 Варберг БоИС Гётеборг 1:1 Хальмстад Фалькенберг 2:4 Хальмстад Вернаму 1:3 Хальмстад Треллеборг 2:4 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эргрюте Сундсвалль 0:6 Хальмстад Хальмстад 4:0 Далкурд
Мьельбю Последние 20 матчей: +13 =3 -4Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю
Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг Кальмар 0:2 Мьельбю Хельсинборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Эстерсунд Ландскруна 0:3 Мьельбю Мьельбю 3:1 Акрополис Мальмё 0:2 Мьельбю Мьельбю 0:2 Вернаму Мьельбю 2:1 Эстерлен Мьельбю 0:0 Ландскруна Фалькенберг 2:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Юргорден Сириус 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Мьельбю 3:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 8
Мьельбю: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 5
Мьельбю 2:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Хальмстад Товарищеские матчи Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 5:1 Хальмстад Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:3 Мьельбю Товарищеские матчи Хальмстад 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Хальмстад 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрчёпинг
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|4.
|Хаммарбю
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|5.
|Кальмар
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|6.
|Эльфсборг
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|АИК
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|8.
|Сириус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Мьельбю
|0:1
|6
|2
|1
|3
|2 - 4
|7
|10.
|Эребру
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|11.
|Гётеборг
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Хальмстад
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|13.
|Дегерфорс
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|7 - 6
|5
|15.
|Варберг БоИС
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Хеккен
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|АИК
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|3.
|Хаммарбю
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Норрчёпинг
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Хальмстад
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Мьельбю
|0:1
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Мальмё
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|8.
|Кальмар
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|Гётеборг
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Эльфсборг
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Эребру
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Эстерсунд
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|14.
|Дегерфорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Хеккен
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|16.
|Варберг БоИС
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Эльфсборг
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Кальмар
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|Варберг БоИС
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Норрчёпинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Мальмё
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Хаммарбю
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Дегерфорс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Эребру
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|Гётеборг
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Хеккен
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Эстерсунд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|АИК
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|Хальмстад
|1:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|16.
|Мьельбю
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|5
|0
|0
|2.
|Эльфсборг
|Marokhy Ndione
|4
|1
|1
|3.
|Хаммарбю
|Халили Абдул
|3
|0
|2
|4.
|Юргорден
|Беркрот Никлас
|3
|0
|2
|5.
|Юргорден
|Витри Аслак Фонн
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сириус
|Adam Hellborg
|4
|0
|2.
|Эльфсборг
|Холмен Самуэль
|3
|0
|3.
|Хеккен
|Берггрен Густав
|3
|0
|4.
|Дегерфорс
|Ismael Diawara
|3
|0
|5.
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|3
|0