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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
Норрчёпинг
1:0
Перерыв

Стадион:
Дегерфорс
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
4
Лунд
Марко
16
Агардиус
Виктор
13
Ishaq
Abdulrazak
7
Франссон
Александер
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Джонатан
9
Адегбенро
Самуэль
99
Хакшабанович
Сеад
25
Jeffrey
Gal
15
Sean
Sabetkar
5
Oliver
Ekroth
7
Sebastian
Ohlsson
II
12
Erik
Lindell
21
Adam
Carlen
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
10
Sargon
Abraham
16
Эдвардсен
Виктор
19
Abdelrahman
Saidi
Норрчёпинг
3-4-3
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

38'
Адегбенро Самуэль
(Хакшабанович Сеад)
1:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адегбенро Самуэль 6 1
2. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.17
3. Скуласон Ари 1 0.17
4. Carl Bjoerk2 1 0.17
5. Хакшабанович Сеад 0 0
6. Кастегрен Хенрик 0 0
7. Ishaq Abdulrazak 0 0
Дегерфорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдвардсен Виктор 2 0.33
2. Бертильссон Юхан 2 0.33
3. Аяз Ферхад 1 0.17
4. Sargon Abraham 0 0
5. Abdelrahman Saidi 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
2. Хакшабанович Сеад 1 0
3. Адегбенро Самуэль 1 0
4. Агардиус Виктор 1 0
5. Лунд Марко 1 0
6. Кастегрен Хенрик 1 0
Дегерфорс
# Игрок      
1. Ismael Diawara 3 0
2. Sean Sabetkar 2 0
3. Adam Carlen 2 0
4. Край Антон 1 0
5. Гравиус Христос 1 0
6. Jonathan Tamimi 1 0
7. Sebastian Ohlsson II 1 0
8. Gustav Granath 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 0 12.5% (1) 12.5% (1) 0 50% (4) 25% (2)
 Дегерфорс 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Норрчёпинг 2:3 Хеккен Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Сандвикен 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Норрчёпинг 3:3 Эльфсборг Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг
Дегерфорс Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс Гётеборг 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Кальмар
АИК 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 ГАИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Норрбю Дегерфорс 3:4 Вестерос Дегерфорс 2:0 Утсиктенс Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Эльфсборг 0:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:0 Браге Гётеборг 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 6:0 Эребру Сюрианска Эребру 1:0 Дегерфорс Юнгшиле 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 2:5 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Дегерфорс

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Дегерфорс 1:3 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 3:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 2:1 Норрчёпинг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 6 5 0 1 11 - 4 15
2. Норрчёпинг 1:0 6 4 1 1 9 - 3 13
3. Мальмё 1:0 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Хаммарбю 6 3 1 2 11 - 9 10
5. Кальмар 6 2 4 0 5 - 3 10
6. Эльфсборг 6 3 1 2 8 - 6 10
7. АИК 0:1 6 3 0 3 5 - 5 9
8. Сириус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Мьельбю 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эребру 6 2 1 3 4 - 11 7
11. Гётеборг 6 1 4 1 6 - 5 7
12. Дегерфорс 0:1 6 2 0 4 5 - 7 6
13. Эстерсунд 6 1 2 3 7 - 6 5
14. Хальмстад 6 1 2 3 4 - 6 5
15. Варберг БоИС 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Хеккен 6 0 2 4 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Юргорден 3 3 0 0 6 - 1 9
3. АИК 0:1 4 3 0 1 5 - 1 9
4. Мальмё 1:0 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Хаммарбю 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Мьельбю 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Кальмар 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Хальмстад 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Гётеборг 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Эльфсборг 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Сириус 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Эребру 3 1 1 1 1 - 3 4
13. Эстерсунд 2 1 0 1 6 - 2 3
14. Дегерфорс 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15. Хеккен 3 0 0 3 4 - 7 0
16. Варберг БоИС 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Эльфсборг 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Мальмё 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Кальмар 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Сириус 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Варберг БоИС 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Норрчёпинг 1:0 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Хаммарбю 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Эребру 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Дегерфорс 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Гётеборг 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Хеккен 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эстерсунд 4 0 2 2 1 - 4 2
14. Мьельбю 3 0 1 2 1 - 4 1
15. АИК 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Хальмстад 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 6 0 0
2. Эльфсборг Marokhy Ndione 4 1 1
3. Хаммарбю Халили Абдул 3 0 2
4. Юргорден Беркрот Никлас 3 0 2
5. Юргорден Витри Аслак Фонн 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сириус Adam Hellborg 4 0
2. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
3. Хеккен Берггрен Густав 3 0
4. Дегерфорс Ismael Diawara 3 0
5. Эльфсборг Рёмер Андре 3 0
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Адегбенро Самуэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Дегерфорс
1.57
6.87
6.15
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