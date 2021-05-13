Швеция: Аллсвенскан 2021
Норрчёпинг
1:0
Перерыв
Стадион: Platinumcars Arena
Дегерфорс
1:0
38' ГолАдегбенро Самуэль
18
Скуласон
Ари
25
Jeffrey
Gal
12
Erik
Lindell
21
Adam
Carlen
17
Край
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Maic SemaПолузащитник
- Нападающий
-
22 Manasse Kusu
-
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
-
25 Jeffrey GalВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
-
21 Adam CarlenПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
Ход матча
38'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адегбенро Самуэль
|6
|1
|2.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.17
|3.
|Скуласон Ари
|1
|0.17
|4.
|Carl Bjoerk2
|1
|0.17
|5.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|6.
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|7.
|Ishaq Abdulrazak
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.33
|2.
|Бертильссон Юхан
|2
|0.33
|3.
|Аяз Ферхад
|1
|0.17
|4.
|Sargon Abraham
|0
|0
|5.
|Abdelrahman Saidi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|2.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|3.
|Адегбенро Самуэль
|1
|0
|4.
|Агардиус Виктор
|1
|0
|5.
|Лунд Марко
|1
|0
|6.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ismael Diawara
|3
|0
|2.
|Sean Sabetkar
|2
|0
|3.
|Adam Carlen
|2
|0
|4.
|Край Антон
|1
|0
|5.
|Гравиус Христос
|1
|0
|6.
|Jonathan Tamimi
|1
|0
|7.
|Sebastian Ohlsson II
|1
|0
|8.
|Gustav Granath
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
|25% (2)
|Дегерфорс
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +10 =5 -5Норрчёпинг 2:0 АИК Эребру 0:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Хальмстад Юргорден 1:0 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:1 Сириус Сирианска Эскильстуна 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Норрчёпинг 2:3 Хеккен Норрчёпинг 1:1 Гётеборг Сандвикен 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Норрчёпинг 3:3 Эльфсборг Хаммарбю 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:1 Фалькенберг Мьельбю 2:0 Норрчёпинг Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг
Дегерфорс Последние 20 матчей: +10 =2 -8Дегерфорс 2:0 Юргорден Мьельбю 1:0 Дегерфорс Гётеборг 2:3 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Кальмар
АИК 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 ГАИС Хеккен 3:4 Дегерфорс Юргорден 3:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:0 Норрбю Дегерфорс 3:4 Вестерос Дегерфорс 2:0 Утсиктенс Фалькенберг 1:3 Дегерфорс Эльфсборг 0:1 Дегерфорс Дегерфорс 0:0 Браге Гётеборг 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 6:0 Эребру Сюрианска Эребру 1:0 Дегерфорс Юнгшиле 0:3 Дегерфорс Дегерфорс 2:5 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 2:0 Дегерфорс
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Дегерфорс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрчёпинг
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Мальмё
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|4.
|Хаммарбю
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|5.
|Кальмар
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|6.
|Эльфсборг
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|АИК
|0:1
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|8.
|Сириус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Мьельбю
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Эребру
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|11.
|Гётеборг
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|12.
|Дегерфорс
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|13.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|7 - 6
|5
|14.
|Хальмстад
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|15.
|Варберг БоИС
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Хеккен
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Юргорден
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|АИК
|0:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|4.
|Мальмё
|1:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Хаммарбю
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Мьельбю
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Кальмар
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|8.
|Хальмстад
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Гётеборг
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Эльфсборг
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Эребру
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Эстерсунд
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|14.
|Дегерфорс
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Хеккен
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|16.
|Варберг БоИС
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Эльфсборг
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Мальмё
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Кальмар
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Варберг БоИС
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Норрчёпинг
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|Хаммарбю
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Эребру
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Дегерфорс
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Гётеборг
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Хеккен
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Эстерсунд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Мьельбю
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|АИК
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Хальмстад
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|6
|0
|0
|2.
|Эльфсборг
|Marokhy Ndione
|4
|1
|1
|3.
|Хаммарбю
|Халили Абдул
|3
|0
|2
|4.
|Юргорден
|Беркрот Никлас
|3
|0
|2
|5.
|Юргорден
|Витри Аслак Фонн
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сириус
|Adam Hellborg
|4
|0
|2.
|Эльфсборг
|Холмен Самуэль
|3
|0
|3.
|Хеккен
|Берггрен Густав
|3
|0
|4.
|Дегерфорс
|Ismael Diawara
|3
|0
|5.
|Эльфсборг
|Рёмер Андре
|3
|0