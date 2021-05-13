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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
0:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Мальмё
0'
12' Желтая карточка
Кнудсен Йонас
0:1
24' Гол
Бергет Йо Инге
41' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
47'
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
7
Ларссон
Себастьян
11
Сильва
Стефан
8
Хуссейн
Билаль
19
Юлятупа
Саку
9
Стефанелли
Николас
10
Бауи
Набиль
30
Юханссон
Марко
24
Нильсен
Лассе
31
Брорссон
Франц
3
Кнудсен
Йонас
2
Ларссон
Эрик
8
Pavle
Vagic
10
Кристиансен
Андерс
19
Бирманчевич
Велько
32
Бергет
Йо
Инге
9
Колак
Антонио-Мирко
11
Тойвонен
Ола
АИК
4-3-3
Мальмё
3-4-3

Ход матча

12'
 
Кнудсен Йонас
24'
0:1
Бергет Йо Инге
(Кристиансен Андерс)
35'
Радулович Боян
Бауи Набиль
 
41'
 
Кристиансен Андерс

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бауи Набиль 2 0.33
2. Юлятупа Саку 1 0.17
3. Ларссон Себастьян 1 (1) 0.17
4. Стефанелли Николас 1 0.17
5. Оума Эрик 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рикс Сёрен 3 0.5
2. Кристиансен Андерс 1 (1) 0.17
3. Бергет Йо Инге 1 0.17
4. Кнудсен Йонас 1 0.17
5. Колак Антонио-Мирко 1 0.17
6. Налич Ади 1 0.17
7. Нильсен Лассе 1 0.17
8. Ахмедходжич Анел 1 0.17
9. Бирманчевич Велько 1 0.17
10. Ларссон Эрик 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 2 0
2. Юлятупа Саку 2 0
3. Папаяннопулос Сотирис 1 0
4. Сильва Стефан 1 0
5. Радулович Боян 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Бергет Йо Инге 2 0
2. Инносент Бонке 2 0
3. Ахмедходжич Анел 2 0
4. Кристиансен Андерс 1 0
5. Кнудсен Йонас 1 0
6. Ларссон Эрик 1 0
7. Ракип Эрдаль 1 0
8. Налич Ади 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Мальмё 20% (2) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК
АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль Эребру 2:3 АИК Эльфсборг 0:2 АИК АИК 1:2 Броммапойкарна Хаммарбю 3:2 АИК АИК 4:0 Сирианска Эскильстуна Оскаршамнс АИК 1:2 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 0:1 Эребру АИК 3:1 Эребру АИК 0:2 Васалунд Эльфсборг 2:2 АИК АИК 0:1 Кальмар АИК 0:2 Эребру Юргорден 0:1 АИК
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд Хеккен 1:2 Мальмё
Мальмё 3:2 Хаммарбю Мальмё 2:1 Гётеборг Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эльфсборг 1:3 Мальмё Эльфсборг 4:0 Мальмё Мальмё 4:1 Хальмстад ГАИС 1:0 Мальмё Мальмё 1:2 Вестерос Мальмё 4:2 Фалькенберг Мальмё 0:2 Мьельбю Кальмар 2:2 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё Мальмё 4:0 Эстерсунд Лундс ФФ 0:3 Мальмё Варберг БоИС 3:2 Мальмё

Последние игры между собой

АИК: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Мальмё: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 АИК Кубок Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан
АИК 0:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 6 5 0 1 11 - 4 15
2. Норрчёпинг 1:0 6 4 1 1 9 - 3 13
3. Мальмё 1:0 6 4 1 1 11 - 9 13
4. Хаммарбю 6 3 1 2 11 - 9 10
5. Кальмар 6 2 4 0 5 - 3 10
6. Эльфсборг 6 3 1 2 8 - 6 10
7. АИК 0:1 6 3 0 3 5 - 5 9
8. Сириус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Мьельбю 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Эребру 6 2 1 3 4 - 11 7
11. Гётеборг 6 1 4 1 6 - 5 7
12. Дегерфорс 0:1 6 2 0 4 5 - 7 6
13. Эстерсунд 6 1 2 3 7 - 6 5
14. Хальмстад 6 1 2 3 4 - 6 5
15. Варберг БоИС 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Хеккен 6 0 2 4 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Юргорден 3 3 0 0 6 - 1 9
3. АИК 0:1 4 3 0 1 5 - 1 9
4. Мальмё 1:0 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Хаммарбю 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Мьельбю 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Кальмар 3 1 2 0 1 - 0 5
8. Хальмстад 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Гётеборг 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Эльфсборг 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Сириус 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Эребру 3 1 1 1 1 - 3 4
13. Эстерсунд 2 1 0 1 6 - 2 3
14. Дегерфорс 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
15. Хеккен 3 0 0 3 4 - 7 0
16. Варберг БоИС 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Эльфсборг 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Мальмё 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
4. Кальмар 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Сириус 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Варберг БоИС 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Норрчёпинг 1:0 2 1 0 1 3 - 1 3
8. Хаммарбю 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Эребру 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Дегерфорс 0:1 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Гётеборг 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Хеккен 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эстерсунд 4 0 2 2 1 - 4 2
14. Мьельбю 3 0 1 2 1 - 4 1
15. АИК 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Хальмстад 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 6 0 0
2. Эльфсборг Marokhy Ndione 4 1 1
3. Хаммарбю Халили Абдул 3 0 2
4. Юргорден Беркрот Никлас 3 0 2
5. Юргорден Витри Аслак Фонн 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сириус Adam Hellborg 4 0
2. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
3. Хеккен Берггрен Густав 3 0
4. Дегерфорс Ismael Diawara 3 0
5. Эльфсборг Рёмер Андре 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Мальмё
8.50
3.83
2.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 0:1 Мальмё онлайн

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