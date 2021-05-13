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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
1:1
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
12' Желтая карточка
Кнудсен Йонас
0:1
24' Гол
Бергет Йо Инге
41' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
55' Желтая карточка
Оума Эрик
55' Желтая карточка
Pavle Vagic
1:1
64' Гол в свои ворота
Нильсен Лассе
77' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
82' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
90'+5
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
7
Ларссон
Себастьян
11
Сильва
Стефан
8
Хуссейн
Билаль
19
Юлятупа
Саку
9
Стефанелли
Николас
10
Бауи
Набиль
30
Юханссон
Марко
24
Нильсен
Лассе
31
Брорссон
Франц
3
Кнудсен
Йонас
2
Ларссон
Эрик
8
Pavle
Vagic
10
Кристиансен
Андерс
19
Бирманчевич
Велько
32
Бергет
Йо
Инге
9
Колак
Антонио-Мирко
11
Тойвонен
Ола
АИК
4-3-3
Мальмё
3-4-3

Ход матча

12'
 
Кнудсен Йонас
24'
0:1
Бергет Йо Инге
(Кристиансен Андерс)
35'
Радулович Боян
Бауи Набиль
 
41'
 
Кристиансен Андерс
55'
Оума Эрик
 
55'
 
Pavle Vagic
59'
 
Сарр Амин
Тойвонен Ола
59'
 
Налич Ади
Бирманчевич Велько
63'
Гойтом Хенок
Сильва Стефан
 
64'
Нильсен Лассе
1:1
77'
Ларссон Себастьян
 
79'
 
Ракип Эрдаль
Бергет Йо Инге
82'
Хуссейн Билаль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бауи Набиль 2 0.33
2. Юлятупа Саку 1 0.17
3. Ларссон Себастьян 1 (1) 0.17
4. Стефанелли Николас 1 0.17
5. Оума Эрик 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рикс Сёрен 3 0.5
2. Кристиансен Андерс 1 (1) 0.17
3. Бергет Йо Инге 1 0.17
4. Кнудсен Йонас 1 0.17
5. Колак Антонио-Мирко 1 0.17
6. Налич Ади 1 0.17
7. Нильсен Лассе 1 0.17
8. Ахмедходжич Анел 1 0.17
9. Бирманчевич Велько 1 0.17
10. Ларссон Эрик 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 3 0
2. Юлятупа Саку 2 0
3. Папаяннопулос Сотирис 1 0
4. Сильва Стефан 1 0
5. Оума Эрик 1 0
6. Хуссейн Билаль 1 0
7. Радулович Боян 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Бергет Йо Инге 2 0
2. Инносент Бонке 2 0
3. Ахмедходжич Анел 2 0
4. Кристиансен Андерс 1 0
5. Кнудсен Йонас 1 0
6. Ларссон Эрик 1 0
7. Ракип Эрдаль 1 0
8. Налич Ади 1 0
9. Pavle Vagic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Мальмё 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК
АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль Эребру 2:3 АИК Эльфсборг 0:2 АИК АИК 1:2 Броммапойкарна Хаммарбю 3:2 АИК АИК 4:0 Сирианска Эскильстуна Оскаршамнс АИК 1:2 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 0:1 Эребру АИК 3:1 Эребру АИК 0:2 Васалунд Эльфсборг 2:2 АИК АИК 0:1 Кальмар АИК 0:2 Эребру Юргорден 0:1 АИК
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд Хеккен 1:2 Мальмё
Мальмё 3:2 Хаммарбю Мальмё 2:1 Гётеборг Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эльфсборг 1:3 Мальмё Эльфсборг 4:0 Мальмё Мальмё 4:1 Хальмстад ГАИС 1:0 Мальмё Мальмё 1:2 Вестерос Мальмё 4:2 Фалькенберг Мальмё 0:2 Мьельбю Кальмар 2:2 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё Мальмё 4:0 Эстерсунд Лундс ФФ 0:3 Мальмё Варберг БоИС 3:2 Мальмё

Последние игры между собой

АИК: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Мальмё: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 4:1 АИК Кубок Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан
АИК 0:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 6 5 0 1 11 - 4 15
2. Норрчёпинг 6 3 2 1 9 - 4 11
3. Мальмё 6 3 2 1 11 - 10 11
4. АИК 6 3 1 2 6 - 5 10
5. Хаммарбю 6 3 1 2 11 - 9 10
6. Кальмар 6 2 4 0 5 - 3 10
7. Эльфсборг 6 3 1 2 8 - 6 10
8. Сириус 6 2 2 2 7 - 8 8
9. Мьельбю 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Дегерфорс 6 2 1 3 6 - 7 7
11. Эребру 6 2 1 3 4 - 11 7
12. Гётеборг 6 1 4 1 6 - 5 7
13. Эстерсунд 6 1 2 3 7 - 6 5
14. Хальмстад 6 1 2 3 4 - 6 5
15. Варберг БоИС 6 1 1 4 7 - 13 4
16. Хеккен 6 0 2 4 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Юргорден 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Норрчёпинг 4 2 2 0 6 - 3 8
4. Мальмё 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Хаммарбю 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Мьельбю 3 2 1 0 2 - 0 7
7. Хальмстад 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Кальмар 3 1 2 0 1 - 0 5
9. Гётеборг 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Эльфсборг 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Сириус 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Эребру 3 1 1 1 1 - 3 4
13. Эстерсунд 2 1 0 1 6 - 2 3
14. Дегерфорс 2 1 0 1 2 - 1 3
15. Хеккен 3 0 0 3 4 - 7 0
16. Варберг БоИС 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Эльфсборг 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Кальмар 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Сириус 3 1 1 1 5 - 5 4
5. Мальмё 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Варберг БоИС 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Дегерфорс 4 1 1 2 4 - 6 4
8. Норрчёпинг 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Хаммарбю 3 1 0 2 5 - 6 3
10. Эребру 3 1 0 2 3 - 8 3
11. Гётеборг 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Хеккен 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Эстерсунд 4 0 2 2 1 - 4 2
14. Мьельбю 3 0 1 2 1 - 4 1
15. АИК 2 0 0 2 0 - 4 0
16. Хальмстад 3 0 0 3 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 6 0 0
2. Эльфсборг Marokhy Ndione 4 1 1
3. Хаммарбю Халили Абдул 3 0 2
4. Юргорден Беркрот Никлас 3 0 2
5. Юргорден Витри Аслак Фонн 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сириус Adam Hellborg 4 0
2. АИК Ларссон Себастьян 3 0
3. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
4. Хеккен Берггрен Густав 3 0
5. Дегерфорс Ismael Diawara 3 0
Весь список
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