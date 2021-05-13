Швеция: Аллсвенскан 2021
АИК
1:1
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Мальмё
12' Желтая карточкаКнудсен Йонас
0:1
24' ГолБергет Йо Инге
41' Желтая карточкаКристиансен Андерс
55' Желтая карточкаОума Эрик
55' Желтая карточкаPavle Vagic
1:1
64' Гол в свои воротаНильсен Лассе
77' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
82' Желтая карточкаХуссейн Билаль
25
Оума
Эрик
19
Юлятупа
Саку
10
Бауи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
34 Erik Ring
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Сарр АминНападающий
-
22 Налич АдиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
12'
24'
55'
55'
64'
1:1
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бауи Набиль
|2
|0.33
|2.
|Юлятупа Саку
|1
|0.17
|3.
|Ларссон Себастьян
|1 (1)
|0.17
|4.
|Стефанелли Николас
|1
|0.17
|5.
|Оума Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рикс Сёрен
|3
|0.5
|2.
|Кристиансен Андерс
|1 (1)
|0.17
|3.
|Бергет Йо Инге
|1
|0.17
|4.
|Кнудсен Йонас
|1
|0.17
|5.
|Колак Антонио-Мирко
|1
|0.17
|6.
|Налич Ади
|1
|0.17
|7.
|Нильсен Лассе
|1
|0.17
|8.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.17
|9.
|Бирманчевич Велько
|1
|0.17
|10.
|Ларссон Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|3
|0
|2.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|3.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|4.
|Сильва Стефан
|1
|0
|5.
|Оума Эрик
|1
|0
|6.
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|7.
|Радулович Боян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|2.
|Инносент Бонке
|2
|0
|3.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|4.
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|5.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|1
|0
|7.
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|8.
|Налич Ади
|1
|0
|9.
|Pavle Vagic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Мальмё
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +10 =2 -8Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК
Мальмё Последние 20 матчей: +10 =4 -6Мальмё 3:2 Варберг БоИС Юргорден 3:1 Мальмё Мальмё 1:1 Эстерсунд Хеккен 1:2 Мальмё
Мальмё 3:2 Хаммарбю Мальмё 2:1 Гётеборг Мальмё 4:1 Эребру Мальмё 1:1 Эребру Эльфсборг 1:3 Мальмё Эльфсборг 4:0 Мальмё Мальмё 4:1 Хальмстад ГАИС 1:0 Мальмё Мальмё 1:2 Вестерос Мальмё 4:2 Фалькенберг Мальмё 0:2 Мьельбю Кальмар 2:2 Мальмё Мальмё 2:2 ИФК Мальмё Мальмё 4:0 Эстерсунд Лундс ФФ 0:3 Мальмё Варберг БоИС 3:2 Мальмё
Последние игры между собой
АИК: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Мальмё: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
АИК 0:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 АИК Аллсвенскан Мальмё 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:1 Мальмё Аллсвенскан АИК 2:0 Мальмё Аллсвенскан АИК 0:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Норрчёпинг
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|3.
|Мальмё
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|4.
|АИК
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Кальмар
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|7.
|Эльфсборг
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|Сириус
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|9.
|Мьельбю
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|10.
|Дегерфорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|Эребру
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|12.
|Гётеборг
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|13.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|7 - 6
|5
|14.
|Хальмстад
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|15.
|Варберг БоИС
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Хеккен
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Юргорден
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Норрчёпинг
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|4.
|Мальмё
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Хаммарбю
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Мьельбю
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|Хальмстад
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Кальмар
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|Гётеборг
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Эльфсборг
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Эребру
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Эстерсунд
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|14.
|Дегерфорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Хеккен
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|16.
|Варберг БоИС
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Эльфсборг
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Кальмар
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|5.
|Мальмё
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|Варберг БоИС
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Дегерфорс
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|Норрчёпинг
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Хаммарбю
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Эребру
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|11.
|Гётеборг
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Хеккен
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Эстерсунд
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Мьельбю
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|АИК
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|16.
|Хальмстад
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|6
|0
|0
|2.
|Эльфсборг
|Marokhy Ndione
|4
|1
|1
|3.
|Хаммарбю
|Халили Абдул
|3
|0
|2
|4.
|Юргорден
|Беркрот Никлас
|3
|0
|2
|5.
|Юргорден
|Витри Аслак Фонн
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сириус
|Adam Hellborg
|4
|0
|2.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|3
|0
|3.
|Эльфсборг
|Холмен Самуэль
|3
|0
|4.
|Хеккен
|Берггрен Густав
|3
|0
|5.
|Дегерфорс
|Ismael Diawara
|3
|0