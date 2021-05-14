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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Хака
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
КТП
0'
0:1
28' Гол
Рамадингайе Давид
38' Желтая карточка
Лейнонен Никлас
41' Желтая карточка
Де Лукас Луии
45'+1
1
Хиландер
Мика
3
Фриберг
Никлас
5
Де
Лукас
Луии
4
Аувинен
Ээро-Матти
2
Кёстиля
Джами
17
Лайне
Янне-Пекка
77
Ярти
Ишмаель
27
Лун
Юри
20
Малундама
Хенри
7
Хилска
Антто
23
Ойала
Саломо
1
Лепола
Антон
2
Ндиффон
Пьер-Даниэль
5
Огунгбаро
Майкл
88
Mohamed
Sissoko
I
11
Fran
Alvarez
32
Рамадингайе
Давид
24
Лейнонен
Никлас
8
Асиер
Арранц
23
Линдфорс
Матиас
7
Тарвонен
Алекси
17
Alain
Ebwelle
Хака
КТП

Бомбардиры внутри турнира

Хака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аувинен Ээро-Матти 1 0.33
2. Тайнио Максимус 0 0
КТП
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамадингайе Давид 1 0.33
2. Линдфорс Матиас 1 0.33
3. Ээрола Антон 1 0.33
4. Тарвонен Алекси 0 0

Карточки

Хака
# Игрок      
1. Чиди Сэмюэл 1 0
2. Лун Юри 1 0
3. Ойала Саломо 1 0
4. Тайнио Максимус 1 0
КТП
# Игрок      
1. Рамадингайе Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хака 0 0 100% (1) 0 0 0
 КТП 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хака Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Интер Турку 2:1 Хака ХИФК 2:0 Хака Интер Турку 1:0 Хака Хонка 1:0 Хака
Хака 3:0 Мариехамн Хака 0:1 Мариехамн КуПС 2:3 Хака Лахти 0:0 Хака Хака 2:1 ТПС Хонка 1:2 Хака Хака 0:2 РоПС Ильвес 1:1 Хака Хака 1:4 СЯК Сейнайоки ТПС 2:3 Хака Хака 0:2 Ильвес Хака 2:2 Лахти ХИФК 0:1 Хака Хака 1:4 ХИК Хака 2:4 КуПС Интер Турку 2:0 Хака
КТП Последние 20 матчей: +9 =5 -6
КТП 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 1:1 КТП ХИК 6:1 КТП Лахти 3:0 КТП
КТП 0:1 ХИФК ТПС 1:1 КТП КТП 0:0 ТПС Яро 2:3 КТП ВПС 2:4 КТП КТП 1:4 Каяани Миккелин Паллоильят 2:3 КТП КТП 0:0 Коккола ПВ КТП 1:2 Оулу МюПа 0:3 КТП КТП 3:2 Экенес ИФ КТП 4:0 Гнистан МуСа 0:6 КТП КТП 4:0 Сейняйоки (мол.) КТП 1:1 Яро Каяани 2:3 КТП

Последние игры между собой

Хака: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
КТП: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Хака 5:0 КТП Икконен КТП 0:1 Хака Икконен Хака 6:3 КТП Икконен КТП 0:0 Хака Икконен
Хака 3:0 КТП Икконен КТП 2:2 Хака Икконен КТП 3:3 Хака Икконен Хака 2:2 КТП Икконен КТП 3:3 Хака Икконен КТП 3:0 Хака Икконен Хака 3:1 КТП Икконен КТП 3:0 Хака Икконен КТП 1:1 Хака Икконен Хака 2:1 КТП Икконен КТП 1:0 Хака Икконен КТП 0:2 Хака Вейккауслига Хака 1:1 КТП Вейккауслига КТП 0:2 Хака Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Интер Турку 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3. КуПС 1:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Мариехамн 0:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5. ХИФК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Хонка 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
7. КТП 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Ильвес Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Лахти Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10. СЯК Сейнайоки Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Оулу Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
12. Хака 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 0:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. КуПС 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. ХИК Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. ХИФК Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Мариехамн 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Лахти Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. СЯК Сейнайоки Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Хонка 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
9. КТП 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Хака 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ильвес Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Оулу Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. КТП 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Ильвес Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. КуПС 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Мариехамн 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Хонка 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
7. ХИФК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Интер Турку 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
9. СЯК Сейнайоки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лахти Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Оулу Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Хака 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хонка Саваж Демба 2 0 0
2. Лахти Jasin Assenhoun 2 0 0
3. Ильвес Мёммё Ээту 2 0 0
4. ХИК Casper Terho 2 0 0
5. Мариехамн Олавале Мухамед 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. ХИФК Ягуби Моштаг 1 1
2. Хонка Таммилето Дуарте 2 0
3. Лахти Энинфул Анри 2 0
4. Хонка Кауфманн Лукас 2 0
5. Интер Турку Хаукиоя Мартти 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    41'
    Luiyi Perez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Лейнонен Никлас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Рамадингайе Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
КТП
3.50
3.60
5.55
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Где смотреть матч Хака 0:1 КТП онлайн

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