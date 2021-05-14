Финляндия: Вейккауслига 2021
Хака
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Tehtaan kentta
КТП
0:1
28' ГолРамадингайе Давид
38' Желтая карточкаЛейнонен Никлас
41' Желтая карточкаДе Лукас Луии
77
Ярти
Ишмаель
27
Лун
Юри
23
Ойала
Саломо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ярти ИшмаельПолузащитник
-
27 Лун ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ойала СаломоНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Чиди СэмюэлНападающий
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Fran AlvarezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ээрола АнтонНападающий
-
Главный тренер: Argo Arbeiter
Ход матча
28'
38'
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.33
|2.
|Тайнио Максимус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамадингайе Давид
|1
|0.33
|2.
|Линдфорс Матиас
|1
|0.33
|3.
|Ээрола Антон
|1
|0.33
|4.
|Тарвонен Алекси
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чиди Сэмюэл
|1
|0
|2.
|Лун Юри
|1
|0
|3.
|Ойала Саломо
|1
|0
|4.
|Тайнио Максимус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамадингайе Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хака
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|КТП
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Хака Последние 20 матчей: +6 =3 -11Интер Турку 2:1 Хака ХИФК 2:0 Хака Интер Турку 1:0 Хака Хонка 1:0 Хака
КТП Последние 20 матчей: +9 =5 -6КТП 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 1:1 КТП ХИК 6:1 КТП Лахти 3:0 КТП
Последние игры между собой
Хака: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 3
КТП: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 8
Хака 3:0 КТП Икконен КТП 2:2 Хака Икконен КТП 3:3 Хака Икконен Хака 2:2 КТП Икконен КТП 3:3 Хака Икконен КТП 3:0 Хака Икконен Хака 3:1 КТП Икконен КТП 3:0 Хака Икконен КТП 1:1 Хака Икконен Хака 2:1 КТП Икконен КТП 1:0 Хака Икконен КТП 0:2 Хака Вейккауслига Хака 1:1 КТП Вейккауслига КТП 0:2 Хака Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Интер Турку
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|КуПС
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|ХИФК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Хонка
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|7.
|КТП
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Ильвес
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Лахти
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Оулу
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|Хака
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|КуПС
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|ХИК
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|ХИФК
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Лахти
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Хонка
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|КТП
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|Хака
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ильвес
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Оулу
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|КТП
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Ильвес
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|КуПС
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Мариехамн
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Хонка
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|ХИФК
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Интер Турку
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лахти
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Оулу
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Хака
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хонка
|Саваж Демба
|2
|0
|0
|2.
|Лахти
|Jasin Assenhoun
|2
|0
|0
|3.
|Ильвес
|Мёммё Ээту
|2
|0
|0
|4.
|ХИК
|Casper Terho
|2
|0
|0
|5.
|Мариехамн
|Олавале Мухамед
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|1
|1
|2.
|Хонка
|Таммилето Дуарте
|2
|0
|3.
|Лахти
|Энинфул Анри
|2
|0
|4.
|Хонка
|Кауфманн Лукас
|2
|0
|5.
|Интер Турку
|Хаукиоя Мартти
|2
|0