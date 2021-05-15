Швеция: Суперэттан 2021
5' Желтая карточкаНикопулос Сотириос
22
Альвбоге
Йон
27
Фигероа
Эрик
- Основной состав
-
22 Альвбоге ЙонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Фигероа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Kewin Lounis
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петтерссон Оскар
|1
|0.17
|2.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.17
|3.
|Боувин Маттиас
|1
|0.17
|4.
|Бурман Маркус
|1
|0.17
|5.
|Стадлер Эндрю
|0
|0
|6.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|3
|0.5
|2.
|Полсон Дэниел
|1
|0.17
|3.
|Андреассон Антон
|1
|0.17
|4.
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альборнос Маурисио
|2
|0
|2.
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|3.
|Хаммар Фредрик
|2
|0
|4.
|Никопулос Сотириос
|2
|0
|5.
|Перссон Оскар
|0
|1
|6.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|7.
|Линдквист Никлас
|1
|0
|8.
|Вейлид Сесар
|1
|0
|9.
|Бурман Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|2.
|Азулай Джонатан
|2
|0
|3.
|Брорссон Арвид
|2
|0
|4.
|Сахлин Ханнес
|1
|0
|5.
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|6.
|Абукар Айдарус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Акрополис
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Эргрюте
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Акрополис Последние 20 матчей: +3 =8 -9Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис
Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис Юргорден 5:0 Акрополис Акрополис 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 2:1 Браге Эргрюте 0:1 Акрополис Дегерфорс 3:2 Акрополис Акрополис 1:3 Норрбю Вестерос 2:1 Акрополис Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна
Эргрюте Последние 20 матчей: +2 =5 -13Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте
Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте Эргрюте 0:1 Акрополис Сундсвалль 4:1 Эргрюте Эргрюте 4:1 Эстер Дегерфорс 2:0 Эргрюте Эргрюте 1:2 Далкурд Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте Лёдде 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:3 Браге Эргрюте 0:2 ГАИС Треллеборг 1:1 Эргрюте
Последние игры между собой
Акрополис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эргрюте: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|ГАИС
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|3.
|Хельсинборг
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Сундсвалль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|6.
|Вестерос
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|Норрбю
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Эстер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|10.
|Фалькенберг
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|13.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|4 - 7
|5
|14.
|Васалунд
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Браге
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Вестерос
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Хельсинборг
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|ГАИС
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|Сундсвалль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Норрбю
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Браге
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|2.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|Вернаму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Эстер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Фалькенберг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Норрбю
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Акрополис
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|Эргрюте
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|10.
|Треллеборг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ландскруна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Васалунд
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|3
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|3
|0
|0
|3.
|Вестерос
|Лагербильке Густав
|3
|2
|0
|4.
|Эстер
|Кин Джеймс
|2
|0
|1
|5.
|Хельсинборг
|Люндберг Виктор
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Вестерос
|Троне Филип
|3
|0
|5.
|Эстер
|Дротт Джонатан
|3
|0