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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Акрополис
0:1
Конец матча
Эргрюте
0'
5' Желтая карточка
Никопулос Сотириос
6' Желтая карточка
Айдаревич Астрит
55' Желтая карточка
Ларссон Даниэль
57' Желтая карточка
Димитриадис Панайотис
0:1
85' Гол
Зелькович Айдин
90' Желтая карточка
Сахлин Ханнес
90' Желтая карточка
Альборнос Маурисио
90'+5
22
Альвбоге
Йон
2
Вейлид
Сесар
20
Никопулос
Сотириос
18
Абрахамссон
Александер
27
Фигероа
Эрик
4
Димитриадис
Панайотис
7
Хаммар
Фредрик
21
Айдаревич
Астрит
16
Бурман
Маркус
17
Ларссон
Даниэль
24
Стадлер
Эндрю
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
10
Акерманн
Кевин
8
Лагерфельдт
Лукас
14
Полсон
Дэниел
16
Сьогрелл
Херман
7
Ailton
Jose
Almeida1
9
Зелькович
Айдин
Акрополис
4-3-3
Эргрюте
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петтерссон Оскар 1 0.17
2. Ларссон Даниэль 1 0.17
3. Боувин Маттиас 1 0.17
4. Бурман Маркус 1 0.17
5. Стадлер Эндрю 0 0
6. Сиводедов Кристиан Рубио 0 0
Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 4 0.67
2. Полсон Дэниел 1 0.17
3. Андреассон Антон 1 0.17
4. Акерманн Кевин 0 0
5. Сьогрелл Херман 0 0

Карточки

Акрополис
# Игрок      
1. Альборнос Маурисио 2 0
2. Димитриадис Панайотис 2 0
3. Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
4. Хаммар Фредрик 2 0
5. Никопулос Сотириос 2 0
6. Перссон Оскар 0 1
7. Ларссон Даниэль 1 0
8. Айдаревич Астрит 1 0
9. Линдквист Никлас 1 0
10. Вейлид Сесар 1 0
11. Бурман Маркус 1 0
Эргрюте
# Игрок      
1. Полсон Дэниел 2 1
2. Азулай Джонатан 2 0
3. Сахлин Ханнес 2 0
4. Брорссон Арвид 2 0
5. Андерссон Фредрик 1 0
6. Абукар Айдарус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Акрополис 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0
 Эргрюте 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Акрополис Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Треллеборг 1:1 Акрополис Акрополис 1:1 Сундсвалль Ландскруна 1:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 3:0 Акрополис
Акрополис 1:1 Браге Эребру 2:0 Акрополис Акрополис 0:2 Ландскруна Эстерсунд 1:1 Акрополис Мьельбю 3:1 Акрополис Сириус 4:2 Акрополис Хаммарбю 3:3 Акрополис Юргорден 5:0 Акрополис Акрополис 1:1 Йёнчёпинг ГАИС 1:1 Акрополис Акрополис 2:1 Браге Эргрюте 0:1 Акрополис Дегерфорс 3:2 Акрополис Акрополис 1:3 Норрбю Вестерос 2:1 Акрополис Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна
Эргрюте Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте Хельсинборг 4:1 Эргрюте
Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте Эргрюте 0:1 Акрополис Сундсвалль 4:1 Эргрюте Эргрюте 4:1 Эстер Дегерфорс 2:0 Эргрюте Эргрюте 1:2 Далкурд Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте Лёдде 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:3 Браге Эргрюте 0:2 ГАИС Треллеборг 1:1 Эргрюте

Последние игры между собой

Акрополис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эргрюте: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Эргрюте 0:1 Акрополис Суперэттан Акрополис 2:0 Эргрюте Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. ГАИС Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
3. Хельсинборг Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
4. Ландскруна Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
5. Сундсвалль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
6. Вестерос Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
7. Норрбю Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Эстер Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Треллеборг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
10. Фалькенберг Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Йёнчёпинг Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 5 1 2 2 3 - 2 5
13. Эргрюте 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Васалунд Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15. Акрополис 0:1 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
16. Браге Заявка 5 0 2 3 1 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Ландскруна Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Вестерос Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Хельсинборг Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. ГАИС Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Йёнчёпинг Заявка 3 1 2 0 6 - 2 5
8. Сирианска Эскильстуна Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
9. Сундсвалль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Норрбю Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Акрополис 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Браге Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Эргрюте 1:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
2. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3. Эргрюте 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
4. Вернаму Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Эстер Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Фалькенберг Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Норрбю Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
8. Хельсинборг Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Акрополис 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
10. Ландскруна Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Треллеборг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Йёнчёпинг Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Васалунд Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 3 0 0
3. Вестерос Лагербильке Густав 3 2 0
4. Эстер Кин Джеймс 2 0 1
5. Хельсинборг Люндберг Виктор 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Вестерос Троне Филип 3 0
5. Эстер Дротт Джонатан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    6'
    Айдаревич Астрит получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Никопулос Сотириос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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