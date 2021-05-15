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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Сундсвалль
3:1
Второй тайм: 77'
Васалунд
0'
1:0
2' Гол
Энгблум Понтус
2:0
8' Гол
Андерссон Эрик
3:0
18' Гол
Энгблум Понтус
58' Желтая карточка
Сисей Кебба
3:1
65' Гол
Жорж Шарбель
77'
30
Блажевич
Давор
17
Экстрём
Альбин
20
Дальстрём
Никлас
4
Блумквист
Александр
3
Мюрестам
Давид
5
Олссон
Деннис
8
Силфвер
Понтус
6
Стенссон
Даниэль
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
25
Ангер
Филип
16
Ясуока
Такуто
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
5
Думбия
Ибрагим
2
Энгберг
Фрей
11
Траоре
Маи
8
Сёдерберг
Даниэль
23
Жорж
Шарбель
26
Авдич
Денни
6
Вамбани
Антони
Сундсвалль
5-3-1-1
Васалунд
5-3-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблум Понтус 4 (1) 0.67
2. Бенгтссон Йохан 3 0.5
3. Халлениус Линус 1 0.17
4. Андерссон Эрик 1 0.17
5. Пичках Пайя 1 0.17
6. Экстрём Альбин 1 0.17
7. Олссон Деннис 0 0
8. Стенссон Даниэль 0 0
Васалунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамбани Антони 2 0.33
2. Траоре Маи 2 0.33
3. Авдич Денни 1 0.17
4. Энгберг Фрей 0 0
5. Ясуока Такуто 0 0
6. Дуранич Александр 0 0

Карточки

Сундсвалль
# Игрок      
1. Карстрем Йеспер 2 0
2. Олссон Деннис 1 0
Васалунд
# Игрок      
1. Жорж Шарбель 2 1
2. Траоре Маи 1 1
3. Сисей Кебба 2 0
4. Вамбани Антони 2 0
5. Авдич Денни 1 0
6. Цискаридзе Зураб 1 0
7. Ангер Филип 1 0
8. Дурмаз Элиас 1 0
9. Затор Доминик 1 0
10. Андуе Александер 1 0
11. Салем Адам Ид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 0 12.5% (1) 0 12.5% (1) 50% (4) 25% (2)
Васалунд 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль
Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:1 Далкурд Сундсвалль 0:2 Гефле Сундсвалль 0:1 Браге Дегерфорс 2:5 Сундсвалль Сундсвалль 0:6 Хальмстад Умео 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:1 Эргрюте Юнгшиле 0:0 Сундсвалль Далкурд 1:3 Сундсвалль
Васалунд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг
Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд Васалунд 1:3 Броммапойкарна Соллентуна 3:2 Васалунд Васалунд 3:2 Карлшлунд ИФК Нючепинг 1:3 Васалунд Гефле 1:3 Васалунд Тебю 0:3 Васалунд Берга 1:5 Васалунд Васалунд 2:1 ИФК Лулео Сандвикен 4:1 Васалунд Васалунд 2:2 Ханинге Васалунд 0:5 Браге Эребру Сюрианска 1:2 Васалунд

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Васалунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Васалунд 1:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:0 Васалунд Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. Сундсвалль 3:1 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
3. ГАИС Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Норрбю 2:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
5. Хельсинборг Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
6. Ландскруна Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Вестерос Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Эстер Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Треллеборг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
10. Фалькенберг Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Йёнчёпинг Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 5 1 2 2 3 - 2 5
13. Эргрюте Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Васалунд 1:3 Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
15. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
16. Браге 1:2 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Сундсвалль 3:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Ландскруна Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Вестерос Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Хельсинборг Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6. ГАИС Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Йёнчёпинг Заявка 3 1 2 0 6 - 2 5
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Норрбю 2:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Васалунд 1:3 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Эргрюте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Браге 1:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю 2:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
2. Сундсвалль 3:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
5. Вернаму Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Эстер Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Фалькенберг Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Хельсинборг Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
10. Ландскруна Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Треллеборг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Браге 1:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
15. Йёнчёпинг Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Васалунд 1:3 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
3. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 3 0 0
4. Вестерос Лагербильке Густав 3 2 0
5. Эстер Кин Джеймс 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Акрополис Альборнос Маурисио 3 0
5. Норрбю Пекальски Иво 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Энгблум Понтус бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Андерссон Эрик бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Энгблум Понтус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сундсвалль
Ничья
Васалунд
1.59
4.35
5.60
Все Коэффициенты
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