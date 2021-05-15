Швеция: Суперэттан 2021
Сундсвалль
3:2
Конец матча
Васалунд
1:0
2' ГолЭнгблум Понтус
2:0
8' ГолАндерссон Эрик
3:0
18' ГолЭнгблум Понтус
58' Желтая карточкаСисей Кебба
3:1
65' ГолЖорж Шарбель
3:2
85' ГолАндуе Александер
25
Ангер
Филип
21
Азизи
Пешрав
19
Сисей
Кебба
11
Траоре
Маи
23
Жорж
Шарбель
26
Авдич
Денни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
-
25 Ангер ФилипВратарь
- Защитник
-
21 Азизи ПешравЗащитник
-
19 Сисей КеббаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Траоре МаиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Жорж ШарбельПолузащитник
-
26 Авдич ДенниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dalibor Savic
Ход матча
2'
8'
18'
3:0
58'
65'
3:1
85'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблум Понтус
|4 (1)
|0.67
|2.
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.5
|3.
|Халлениус Линус
|1
|0.17
|4.
|Андерссон Эрик
|1
|0.17
|5.
|Пичках Пайя
|1
|0.17
|6.
|Экстрём Альбин
|1
|0.17
|7.
|Олссон Деннис
|0
|0
|8.
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамбани Антони
|2
|0.33
|2.
|Траоре Маи
|2
|0.33
|3.
|Авдич Денни
|1
|0.17
|4.
|Жорж Шарбель
|1
|0.17
|5.
|Андуе Александер
|1
|0.17
|6.
|Энгберг Фрей
|0
|0
|7.
|Ясуока Такуто
|0
|0
|8.
|Дуранич Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|2.
|Олссон Деннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жорж Шарбель
|2
|1
|2.
|Траоре Маи
|1
|1
|3.
|Сисей Кебба
|2
|0
|4.
|Вамбани Антони
|2
|0
|5.
|Авдич Денни
|1
|0
|6.
|Цискаридзе Зураб
|1
|0
|7.
|Ангер Филип
|1
|0
|8.
|Дурмаз Элиас
|1
|0
|9.
|Затор Доминик
|1
|0
|10.
|Андуе Александер
|1
|0
|11.
|Салем Адам Ид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|Васалунд
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю Вернаму 2:1 Сундсвалль
Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:1 Далкурд Сундсвалль 0:2 Гефле Сундсвалль 0:1 Браге Дегерфорс 2:5 Сундсвалль Сундсвалль 0:6 Хальмстад Умео 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:1 Эргрюте Юнгшиле 0:0 Сундсвалль Далкурд 1:3 Сундсвалль
Васалунд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Васалунд 0:1 Норрбю Васалунд 1:0 Браге Вестерос 2:1 Васалунд Васалунд 2:2 Треллеборг
Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Эстерсунд 1:1 Васалунд Юргорден 0:2 Васалунд АИК 0:2 Васалунд Васалунд 1:3 Броммапойкарна Соллентуна 3:2 Васалунд Васалунд 3:2 Карлшлунд ИФК Нючепинг 1:3 Васалунд Гефле 1:3 Васалунд Тебю 0:3 Васалунд Берга 1:5 Васалунд Васалунд 2:1 ИФК Лулео Сандвикен 4:1 Васалунд Васалунд 2:2 Ханинге Васалунд 0:5 Браге Эребру Сюрианска 1:2 Васалунд
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Васалунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|ГАИС
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Норрбю
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Вестерос
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Эстер
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|10.
|Фалькенберг
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Васалунд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Вестерос
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|ГАИС
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Норрбю
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Эстер
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|6.
|Вернаму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Фалькенберг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Хельсинборг
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Треллеборг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Васалунд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|3.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|3
|0
|0
|4.
|Вестерос
|Лагербильке Густав
|3
|2
|0
|5.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Акрополис
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|3
|0