Швеция: Суперэттан 2021
7' Желтая карточкаВукоевич Диян
1:0
8' ГолАнтонссон Бьярни
1:1
14' ГолСтремберг Робин
30' Желтая карточкаПекальски Иво
36' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
40' Желтая карточкаБерг Виктор
1:2
63' ГолДжобе Бубакарр
11
Лундин
Антон
23
Лундин
Оскар
14
Ялдыр
Дениз
17
Берг
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лундин ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Мавила НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ялдыр ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Берг ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Кавалич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Олссон МаксНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
8'
14'
1:1
30'
36'
40'
63'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонссон Бьярни
|1
|0.17
|2.
|Плана Леонард
|1
|0.17
|3.
|Селлин Роббин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вукоевич Диян
|2 (1)
|0.33
|2.
|Джобе Бубакарр
|2
|0.33
|3.
|Эрквист Расмус
|1
|0.17
|4.
|Стремберг Робин
|1
|0.17
|5.
|Саволайнен Никлас
|1
|0.17
|6.
|Арлиг Вильхельм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Плана Леонард
|2
|0
|2.
|Лундин Оскар
|2
|0
|3.
|Уильямс Ноа
|2
|0
|4.
|Селлин Роббин
|1
|0
|5.
|Лундин Антон
|1
|0
|6.
|Лильестранд Маттиас
|1
|0
|7.
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|8.
|Тити Адиль
|1
|0
|9.
|Хиндрикес Понтус
|1
|0
|10.
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пекальски Иво
|3
|0
|2.
|Вукоевич Диян
|1
|0
|3.
|Стремберг Робин
|1
|0
|4.
|Джобе Бубакарр
|1
|0
|5.
|Браннефальк Йохан
|1
|0
|6.
|Мохамад Аббас
|1
|0
|7.
|Сало Александр
|1
|0
|8.
|Берг Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Браге
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Норрбю
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +4 =4 -12Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг
Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео Кальмар 1:0 Браге Юргорден 1:0 Браге Дегерфорс 0:0 Браге Хаммарбю 2:1 Браге Эребру 1:1 Браге Сундсвалль 0:1 Браге Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Акрополис 2:1 Браге Браге 0:3 Вестерос Норрбю 1:4 Браге Браге 1:4 Йёнчёпинг Браге 0:1 Юнгшиле
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг
Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге Акрополис 1:3 Норрбю Норрбю 0:2 Хальмстад ГАИС 3:3 Норрбю Норрбю 0:2 Эстер Треллеборг 2:2 Норрбю Утсиктенс 1:0 Норрбю Норрбю 0:2 Дегерфорс
Последние игры между собой
Браге: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Сундсвалль
|3:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|ГАИС
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Норрбю
|2:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Вестерос
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Эстер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|10.
|Фалькенберг
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Васалунд
|1:3 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|15.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Браге
|1:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Сундсвалль
|3:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Вестерос
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Хельсинборг
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|ГАИС
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Норрбю
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Васалунд
|1:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Браге
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|2:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|2.
|Сундсвалль
|3:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|3.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|5.
|Вернаму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Эстер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Фалькенберг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Треллеборг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Браге
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Васалунд
|1:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|3.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|3
|0
|0
|4.
|Вестерос
|Лагербильке Густав
|3
|2
|0
|5.
|Эстер
|Кин Джеймс
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Акрополис
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|3
|0