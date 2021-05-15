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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Браге
1:2
Конец матча
Норрбю
0'
7' Желтая карточка
Вукоевич Диян
1:0
8' Гол
Антонссон Бьярни
1:1
14' Гол
Стремберг Робин
30' Желтая карточка
Пекальски Иво
36' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
40' Желтая карточка
Берг Виктор
1:2
63' Гол
Джобе Бубакарр
79' Желтая карточка
Лильестранд Маттиас
85' Желтая карточка
Уильямс Ноа
86' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
90'+6
1
Энгдал
Адриан
13
Хиндрикес
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
4
Лильестранд
Маттиас
3
Макаси
Мозес
11
Лундин
Антон
6
Антонссон
Бьярни
23
Лундин
Оскар
7
Селлин
Роббин
14
Сёдерберг
Никлас
10
Плана
Леонард
23
Кайтофт
Антон
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
16
Сало
Александр
14
Ялдыр
Дениз
7
Эрквист
Расмус
18
Пекальски
Иво
21
Вукоевич
Диян
17
Берг
Виктор
20
Джобе
Бубакарр
13
Стремберг
Робин
Браге
4-4-2
Норрбю
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонссон Бьярни 1 0.17
2. Плана Леонард 1 0.17
3. Селлин Роббин 0 0
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вукоевич Диян 2 (1) 0.33
2. Джобе Бубакарр 2 0.33
3. Эрквист Расмус 1 0.17
4. Стремберг Робин 1 0.17
5. Саволайнен Никлас 1 0.17
6. Арлиг Вильхельм 0 0

Карточки

Браге
# Игрок      
1. Уильямс Ноа 3 0
2. Лильестранд Маттиас 2 0
3. Плана Леонард 2 0
4. Лундин Оскар 2 0
5. Селлин Роббин 1 0
6. Лундин Антон 1 0
7. Антонссон Бьярни 1 0
8. Тити Адиль 1 0
9. Зеттерстрём Александр 1 0
10. Хиндрикес Понтус 1 0
11. Сёдерберг Никлас 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Пекальски Иво 3 0
2. Вукоевич Диян 1 0
3. Стремберг Робин 1 0
4. Джобе Бубакарр 1 0
5. Браннефальк Йохан 1 0
6. Мохамад Аббас 1 0
7. Сало Александр 1 0
8. Берг Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Браге 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Норрбю 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Браге 0:0 Хельсинборг Васалунд 1:0 Браге Вернаму 1:0 Браге Браге 0:1 Фалькенберг
Акрополис 1:1 Браге Браге 1:3 Юргорден Браге 3:2 Сириус Браге 1:0 Умео Кальмар 1:0 Браге Юргорден 1:0 Браге Дегерфорс 0:0 Браге Хаммарбю 2:1 Браге Эребру 1:1 Браге Сундсвалль 0:1 Браге Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Акрополис 2:1 Браге Браге 0:3 Вестерос Норрбю 1:4 Браге Браге 1:4 Йёнчёпинг Браге 0:1 Юнгшиле
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Васалунд 0:1 Норрбю Норрбю 1:1 Ландскруна Сундсвалль 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Йёнчёпинг
Треллеборг 2:1 Норрбю Дегерфорс 1:0 Норрбю Норрбю 1:3 Варберг БоИС Норрбю 2:1 Хеккен Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге Акрополис 1:3 Норрбю Норрбю 0:2 Хальмстад ГАИС 3:3 Норрбю Норрбю 0:2 Эстер Треллеборг 2:2 Норрбю Утсиктенс 1:0 Норрбю Норрбю 0:2 Дегерфорс

Последние игры между собой

Браге: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Норрбю 1:4 Браге Суперэттан Браге 1:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:3 Браге Суперэттан Браге 0:0 Норрбю Суперэттан
Браге 2:3 Норрбю Суперэттан Норрбю 2:0 Браге Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. Сундсвалль Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. ГАИС Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Норрбю Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
5. Хельсинборг 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
6. Ландскруна Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Вестерос Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Эстер 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Треллеборг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
10. Фалькенберг Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Йёнчёпинг Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 5 1 2 2 3 - 2 5
13. Эргрюте Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Васалунд Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
16. Браге Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Хельсинборг 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Ландскруна Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Сундсвалль Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5. Вестерос Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. ГАИС Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Йёнчёпинг Заявка 3 1 2 0 6 - 2 5
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Норрбю Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Эргрюте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
2. Сундсвалль Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
3. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Эстер 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
6. Вернаму Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Фалькенберг Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Хельсинборг 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
10. Ландскруна Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Треллеборг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
15. Йёнчёпинг Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Васалунд Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
3. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 3 0 0
4. Вестерос Лагербильке Густав 3 2 0
5. Норрбю Вукоевич Диян 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Акрополис Альборнос Маурисио 3 0
5. Норрбю Пекальски Иво 3 0
Весь список
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