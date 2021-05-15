Швеция: Суперэттан 2021
Хельсинборг
0:1
Конец матча
Эстер
22' Желтая карточкаКин Джеймс
36' Желтая карточкаМортенсен Николас
0:1
52' ГолЭрнблом Филип
69' Желтая карточкаЛупер Вильгельм
90' Желтая карточкаМбо Ноэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
23 Мбо НоэльНападающий
-
31 Adam Kaied
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Denis Velic
Ход матча
22'
52'
0:1
69'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Люндберг Виктор
|2
|0.33
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0.33
|3.
|Лупер Вильгельм
|1
|0.17
|4.
|Ольсен Брандур
|1
|0.17
|5.
|Ландгрен Андреас
|0
|0
|6.
|Бедварссон Бедвар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Джеймс
|2
|0.33
|2.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0.33
|3.
|Мортенсен Николас
|2
|0.33
|4.
|Эрнблом Филип
|1
|0.17
|5.
|Юханссон Карл
|0
|0
|6.
|Стенберг Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|2.
|Ольсен Брандур
|2
|0
|3.
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|4.
|Гранквист Андреас
|1
|0
|5.
|Цука Рави
|1
|0
|6.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|7.
|Мбо Ноэль
|1
|0
|8.
|Крейда Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дротт Джонатан
|3
|0
|2.
|Кин Джеймс
|2
|0
|3.
|Рочестер Соренсен Марк
|1
|0
|4.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|5.
|Павич Маттиас
|1
|0
|6.
|Юханссон Карл
|1
|0
|7.
|Мортенсен Николас
|1
|0
|8.
|Карлссон Монц
|1
|0
|9.
|Нордстрём Билли
|1
|0
|10.
|Энгквист Эмиль
|1
|0
|11.
|Стенберг Джон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Эстер
|0
|0
|0
|57.14% (4)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =10 -6Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте
Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Торнс Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен
Эстер Последние 20 матчей: +10 =1 -9Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна
Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад Эргрюте 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео Эстер 2:0 Дегерфорс Норрбю 0:2 Эстер Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер Эстер 1:0 Треллеборг
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|3.
|ГАИС
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Норрбю
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Эстер
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Ландскруна
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Хельсинборг
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|8.
|Вестерос
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|7 - 6
|7
|10.
|Фалькенберг
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 2
|5
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Васалунд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Вестерос
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|ГАИС
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Хельсинборг
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Норрбю
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Эргрюте
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|Норрбю
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|3.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|6.
|Вернаму
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Фалькенберг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|Ландскруна
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Треллеборг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Васалунд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|3.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|3
|0
|0
|4.
|Вестерос
|Лагербильке Густав
|3
|2
|0
|5.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Акрополис
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|3
|0