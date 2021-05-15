  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2021

Швеция: Суперэттан 2021

2021
Хельсинборг
0:1
Конец матча
Эстер
0'
22' Желтая карточка
Кин Джеймс
36' Желтая карточка
Мортенсен Николас
0:1
52' Гол
Эрнблом Филип
69' Желтая карточка
Лупер Вильгельм
90' Желтая карточка
Мбо Ноэль
90'+7
1
Линдегор
Андерс
6
Ландгрен
Андреас
2
Цука
Рави
4
Гранквист
Андреас
19
Бедварссон
Бедвар
5
Ольсен
Брандур
8
Крейда
Владислав
13
Лупер
Вильгельм
10
Йенссон
Расмус
11
Свенссон
Макс
7
Люндберг
Виктор
12
Штулич
Виктор
21
Эрнблом
Филип
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
23
Аствальд
Маркус
18
Дротт
Джонатан
9
Рочестер
Соренсен
Марк
7
Юханссон
Карл
14
Сильверхолт
Оливер
19
Мортенсен
Николас
28
Кин
Джеймс
Хельсинборг
4-2-3-1
Эстер
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Люндберг Виктор 2 0.33
2. Ван ден Хурк Антони 2 0.33
3. Лупер Вильгельм 1 0.17
4. Ольсен Брандур 1 0.17
5. Ландгрен Андреас 0 0
6. Бедварссон Бедвар 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Джеймс 2 0.33
2. Рочестер Соренсен Марк 2 0.33
3. Мортенсен Николас 2 0.33
4. Эрнблом Филип 1 0.17
5. Юханссон Карл 0 0
6. Стенберг Джон 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Люндберг Виктор 2 0
2. Ольсен Брандур 2 0
3. Лупер Вильгельм 2 0
4. Гранквист Андреас 1 0
5. Цука Рави 1 0
6. Геро Альхаджи 1 0
7. Мбо Ноэль 1 0
8. Крейда Владислав 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Дротт Джонатан 3 0
2. Кин Джеймс 2 0
3. Рочестер Соренсен Марк 1 0
4. Сильверхолт Оливер 1 0
5. Павич Маттиас 1 0
6. Юханссон Карл 1 0
7. Мортенсен Николас 1 0
8. Карлссон Монц 1 0
9. Нордстрём Билли 1 0
10. Энгквист Эмиль 1 0
11. Стенберг Джон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Эстер 0 0 0 57.14% (4) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Браге 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Сирианска Эскильстуна Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 4:1 Эргрюте
Сундсвалль 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хальмстад Хельсинборг 2:2 Мьельбю Хеккен 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Далкурд Гаусиод 1:1 Хельсинборг Гётеборг 0:0 Хельсинборг Эльфсборг 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Торнс Норрчёпинг 3:4 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Гётеборг Хельсинборг 0:1 Мальмё Эребру 3:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Хеккен
Эстер Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Эстер 0:2 Сундсвалль ГАИС 3:2 Эстер Эстер 2:1 Фалькенберг Эстер 1:1 Ландскруна
Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 1:0 Эстер Вестерос 2:1 Эстер Эстер 0:1 Юнгшиле ГАИС 0:1 Эстер Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна Эстер 0:3 Хальмстад Эргрюте 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео Эстер 2:0 Дегерфорс Норрбю 0:2 Эстер Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер Эстер 1:0 Треллеборг

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Хельсинборг 2:0 Эстер Товарищеские матчи Эстер 4:4 Хельсинборг Суперэттан Хельсинборг 3:1 Эстер Суперэттан Хельсинборг 0:2 Эстер Суперэттан
Эстер 1:2 Хельсинборг Суперэттан Эстер 2:0 Хельсинборг Товарищеские матчи Эстер 2:4 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:0 Эстер Аллсвенскан Эстер 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. Сундсвалль Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
3. ГАИС Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Норрбю Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
5. Эстер Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Ландскруна Заявка 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Хельсинборг Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
8. Вестерос Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Треллеборг Заявка 5 1 4 0 7 - 6 7
10. Фалькенберг Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Йёнчёпинг Заявка 5 1 2 2 7 - 6 5
12. Сирианска Эскильстуна Заявка 5 1 2 2 3 - 2 5
13. Эргрюте Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Васалунд Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
16. Браге Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Ландскруна Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Сундсвалль Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4. Вестерос Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. ГАИС Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Хельсинборг Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Йёнчёпинг Заявка 3 1 2 0 6 - 2 5
9. Сирианска Эскильстуна Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Норрбю Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Эргрюте Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстер Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
2. Норрбю Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
3. Сундсвалль Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
6. Вернаму Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Фалькенберг Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Хельсинборг Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
10. Ландскруна Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Треллеборг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
15. Йёнчёпинг Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Васалунд Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
3. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 3 0 0
4. Вестерос Лагербильке Густав 3 2 0
5. Норрбю Вукоевич Диян 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Акрополис Альборнос Маурисио 3 0
5. Норрбю Пекальски Иво 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Мортенсен Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Кин Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хельсинборг 0:1 Эстер онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 