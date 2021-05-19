  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2020-2021

Италия: Кубок 2020-2021

2020-2021
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Ювентус
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
9
Муриэль
Луис
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
13
Данило
Луис
14
Маккенни
Уэстон
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
7
Роналду
Криштиану
10
Дибала
Пауло
Аталанта
3-4-1-2
Ювентус
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 2 0.5
2. Пессина Маттео 2 0.5
3. Муриэль Луис 1 0.25
4. Сапата Дуван 1 0.25
5. Малиновский Руслан 1 0.25
6. Джимсити Берат 1 0.25
7. Шутало Бошко 1 0.25
8. Де Рон Мартен 0 0
9. Госенс Робин 0 0
10. Ромеро Кристиан 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулушевски Деян 2 0.5
2. Мората Альваро 2 (1) 0.5
3. Роналду Криштиану 2 (1) 0.5
4. Кьеза Федерико 1 0.25
5. Фработта Джанлука 1 0.25
6. Рафья Хамза 1 0.25
7. Кьеллини Джорджо 0 0
8. Да Грака Козимо 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Паломино Хосе 1 1
2. Ромеро Кристиан 2 0
3. Иличич Йосип 1 0
4. Малиновский Руслан 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Роналду Криштиану 1 0
2. Алекс Сандро 1 0
3. Мората Альваро 1 0
4. Рабио Адриен 1 0
5. Бернардески Федерико 1 0
6. Бентанкур Родриго 1 0
7. Мело Артур 1 0
8. Де Лихт Маттайс 1 0
9. Кьеза Федерико 1 0
10. Демирал Мерих 1 0
11. Сандро Алекс Феррейра 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Аталанта 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0
 Ювентус 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 0 0 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта
Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус
Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Аталанта 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Аталанта Серия A Ювентус 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Ювентус Серия A
Ювентус 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A
1/8 финала
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
1/4 финала
4 Наполи
2 Специя
3 Аталанта
2 Лацио
2 Интер Милан
1 Милан
4 Ювентус
0 СПАЛ 2013
1/2 финала
1 Наполи
3 Аталанта
1 Интер Милан
2 Ювентус
Финал
0 Аталанта
0 Ювентус

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дженоа Скамачча Джанлука 4 0 0
2. Наполи Лосано Ирвинг 3 0 1
3. Эмполи Манкузо Леонардо 3 0 0
4. Венеция Джонсон Деннис 3 0 0
5. Ювентус Кулушевски Деян 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милан Ибрагимович Златан 1 1
2. Аталанта Паломино Хосе 1 1
3. Авеллино Сильвестри Марко 1 1
4. Рома Манчини Джанлука 1 1
5. Кьево Коттали Маттео 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2021, осталось 8 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 115
    Аталанта 51.3% (59)
    X 22.6% (26)
    Ювентус 26.1% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Ювентус
    2.54
    3.60
    3.08
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аталанта - Ювентус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус

    Исход игры
    Аталанта
    51.3% (59)
    Ничья
    22.6% (26)
    Ювентус
    26.1% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.36% (90)
    Меньше
    19.64% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    91.96% (103)
    Нет
    8.04% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    40.9% (47)
    1:2 Ювентус
    18.3% (21)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    2:2 Ничья
    7.8% (9)
    3:2 Аталанта
    4.3% (5)
    1:0 Аталанта
    3.5% (4)
    3:1 Аталанта
    1.7% (2)
    0:1 Ювентус
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     