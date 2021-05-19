Италия: Кубок 2020-2021
Аталанта
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Ювентус
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|2
|0.5
|2.
|Пессина Маттео
|2
|0.5
|3.
|Муриэль Луис
|1
|0.25
|4.
|Сапата Дуван
|1
|0.25
|5.
|Малиновский Руслан
|1
|0.25
|6.
|Джимсити Берат
|1
|0.25
|7.
|Шутало Бошко
|1
|0.25
|8.
|Де Рон Мартен
|0
|0
|9.
|Госенс Робин
|0
|0
|10.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулушевски Деян
|2
|0.5
|2.
|Мората Альваро
|2 (1)
|0.5
|3.
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|0.5
|4.
|Кьеза Федерико
|1
|0.25
|5.
|Фработта Джанлука
|1
|0.25
|6.
|Рафья Хамза
|1
|0.25
|7.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|8.
|Да Грака Козимо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паломино Хосе
|1
|1
|2.
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|3.
|Иличич Йосип
|1
|0
|4.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|2.
|Алекс Сандро
|1
|0
|3.
|Мората Альваро
|1
|0
|4.
|Рабио Адриен
|1
|0
|5.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|6.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|7.
|Мело Артур
|1
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|9.
|Кьеза Федерико
|1
|0
|10.
|Демирал Мерих
|1
|0
|11.
|Сандро Алекс Феррейра
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Аталанта
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|Ювентус
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|0
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +14 =3 -3Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта
Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус
Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Ювентус 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Кубок Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Аталанта 2:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Ювентус 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Аталанта Серия A Ювентус 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:4 Ювентус Серия A
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Аталанта
0 Ювентус
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дженоа
|Скамачча Джанлука
|4
|0
|0
|2.
|Наполи
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|1
|3.
|Эмполи
|Манкузо Леонардо
|3
|0
|0
|4.
|Венеция
|Джонсон Деннис
|3
|0
|0
|5.
|Ювентус
|Кулушевски Деян
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милан
|Ибрагимович Златан
|1
|1
|2.
|Аталанта
|Паломино Хосе
|1
|1
|3.
|Авеллино
|Сильвестри Марко
|1
|1
|4.
|Рома
|Манчини Джанлука
|1
|1
|5.
|Кьево
|Коттали Маттео
|1
|1
Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус
Исход игры
Аталанта
51.3% (59)
Ничья
22.6% (26)
Ювентус
26.1% (30)
Тотал 2.5
Больше
80.36% (90)
Меньше
19.64% (22)
Обе команды забьют
Да
91.96% (103)
Нет
8.04% (9)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
40.9% (47)
1:2 Ювентус
18.3% (21)
1:1 Ничья
13% (15)
2:2 Ничья
7.8% (9)
3:2 Аталанта
4.3% (5)
1:0 Аталанта
3.5% (4)
3:1 Аталанта
1.7% (2)
0:1 Ювентус
1.7% (2)
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