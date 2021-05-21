Швейцария: Суперлига 2020-2021
Серветт
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де Женев Зрители: 100
Санкт-Галлен
0:1
12' ГолДиррассуба Салифу
0:2
45' ГолAlessio Besio
50' Желтая карточкаКлиши Гаэль
1:2
56' ГолФофана Бубакар
76' Желтая карточкаШтаубли Тим
84' Желтая карточкаДиалло Мусса
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
3
Нуу
Муса
98
Летар
Яннис
26
Штаубли
Тим
77
Нсана
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
-
98 Летар ЯннисЗащитник
- Защитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нсана СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Штрюби НикоВратарь
-
22 Айети АдониЗащитник
- Нападающий
-
61 Mischa Beeli
-
-
59 Oliver Mayer
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
12'
45'
0:2
46'
50'
56'
1:2
76'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
12 Угловые 1
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|12 (2)
|0.33
|2.
|Схалк Алекс
|10 (1)
|0.28
|3.
|Фофана Бубакар II
|6
|0.17
|4.
|Стеванович Мирослав
|5
|0.14
|5.
|Валь Тео
|4 (2)
|0.11
|6.
|Руй Стив
|2
|0.06
|7.
|Имери Кастриот
|1
|0.03
|8.
|Конья Тимоте
|1
|0.03
|9.
|Коне Коро
|1
|0.03
|10.
|Сеспедес Борис
|1
|0.03
|11.
|Ондуа Гаэль
|1
|0.03
|12.
|Сассо Венсан
|0
|0
|13.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|14.
|Сотье Антони
|0
|0
|15.
|Диалло Мусса
|0
|0
|16.
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|9 (1)
|0.25
|2.
|Руис Виктор III
|6 (4)
|0.17
|3.
|Адаму Чуквубике
|6
|0.17
|4.
|Йуан Элье
|5
|0.14
|5.
|Стильхарт Базиль
|4
|0.11
|6.
|Гийемено Джереми
|3
|0.08
|7.
|Кинтилья Хорди
|2
|0.06
|8.
|Гёртлер Лукас
|2
|0.06
|9.
|Штаубли Тим
|1
|0.03
|10.
|Бабич Борис
|1
|0.03
|11.
|Кройхи Алессандро
|1
|0.03
|12.
|Фазлии Бетим
|1
|0.03
|13.
|Рибейру Андре
|1
|0.03
|14.
|Диррассуба Салифу
|1
|0.03
|15.
|Alessio Besio
|1
|0.03
|16.
|Кампос Анджело
|0
|0
|17.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сотье Антони
|8
|1
|2.
|Сеспедес Борис
|9
|0
|3.
|Ондуа Гаэль
|7
|0
|4.
|Имери Кастриот
|5
|1
|5.
|Киэ Грежон
|6
|0
|6.
|Сассо Венсан
|4
|1
|7.
|Фофана Бубакар II
|4
|1
|8.
|Диалло Мусса
|5
|0
|9.
|Севрен Йоан
|4
|0
|10.
|Коне Коро
|2
|1
|11.
|Схалк Алекс
|3
|0
|12.
|Фрик Джереми
|3
|0
|13.
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|14.
|Руй Стив
|3
|0
|15.
|Конья Тимоте
|3
|0
|16.
|Менди Ариал
|3
|0
|17.
|Клиши Гаэль
|2
|0
|18.
|Валь Тео
|2
|0
|19.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|20.
|Вуйоз Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кинтилья Хорди
|8
|1
|2.
|Фазлии Бетим
|7
|1
|3.
|Стильхарт Базиль
|8
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|5.
|Траоре Бубакар
|3
|1
|6.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|8.
|Нуу Муса
|3
|0
|9.
|Руис Виктор III
|2
|0
|10.
|Мухайм Миро
|2
|0
|11.
|Гийемено Джереми
|2
|0
|12.
|Люхингер Николас
|2
|0
|13.
|Дуа Квадво
|2
|0
|14.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|15.
|Штаубли Тим
|2
|0
|16.
|Летар Яннис
|2
|0
|17.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|18.
|Йуан Элье
|2
|0
|19.
|Рибейру Андре
|1
|0
|20.
|Бабич Борис
|1
|0
|21.
|Euclides Cabral
|1
|0
|22.
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|6.82% (3)
|15.91% (7)
|9.09% (4)
|13.64% (6)
|29.55% (13)
|25% (11)
|Санкт-Галлен
|25% (11)
|11.36% (5)
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен
Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 1:2 Вадуц Сьон 1:2 Серветт Серветт 2:1 Базель Санкт-Галлен 0:1 Серветт Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен
Базель 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Лугано 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:1 Цюрих Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Люцерн 4:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 Серветт Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Серветт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|36
|25
|9
|2
|74 - 29
|84
|2.
|Базель
|Заявка
|36
|15
|8
|13
|60 - 53
|53
|3.
|Серветт
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|45 - 56
|50
|4.
|Лугано
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|40 - 42
|49
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|52 - 55
|46
|6.
|Люцерн
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|62 - 59
|46
|7.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|45 - 48
|44
|8.
|Цюрих
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|53 - 57
|43
|9.
|Сьон
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|48 - 58
|38
|10.
|Вадуц
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|36 - 58
|36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 14
|45
|2.
|Базель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 21
|33
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 29
|29
|4.
|Люцерн
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|36 - 23
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 20
|26
|6.
|Серветт
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 29
|25
|7.
|Лугано
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 20
|25
|8.
|Цюрих
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 21
|23
|9.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|36 - 15
|39
|2.
|Серветт
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|17 - 27
|25
|3.
|Лугано
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 22
|24
|4.
|Цюрих
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 36
|20
|5.
|Базель
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|25 - 32
|20
|6.
|Вадуц
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 27
|20
|7.
|Люцерн
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|26 - 36
|18
|8.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 32
|18
|9.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 28
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 26
|17
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|19
|5
|8
|2.
|Базель
|Кабрал Артур
|18
|4
|3
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|13
|6
|5
|4.
|Люцерн
|Соргич Деян
|13
|1
|3
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|12
|1
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|13
|0
|2.
|Сьон
|Абделлауи Аюб
|11
|1
|3.
|Вадуц
|Симани Денис
|12
|0
|4.
|Лугано
|Саббатини Хонатан
|9
|1
|5.
|Цюрих
|Думбия Усман
|9
|1