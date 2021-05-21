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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Серветт
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 100
Санкт-Галлен
0'
0:1
12' Гол
Диррассуба Салифу
0:2
45' Гол
Alessio Besio
50' Желтая карточка
Клиши Гаэль
1:2
56' Гол
Фофана Бубакар
76' Желтая карточка
Штаубли Тим
84' Желтая карточка
Диалло Мусса
90'+3
1
Кьяссумбуа
Жоэль
7
Диалло
Мусса
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
18
Ватковяк
Лукас
57
Patrick
Sutter
3
Нуу
Муса
98
Летар
Яннис
25
Траоре
Бубакар
26
Штаубли
Тим
54
David
Jacovic
77
Нсана
Симон
55
Диррассуба
Салифу
52
Кампос
Анджело
58
Alessio
Besio
Серветт
4-1-2-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

12'
0:1
Диррассуба Салифу
(Кампос Анджело)
45'
0:2
Alessio Besio
(Штаубли Тим)
46'
Фофана Бубакар
Сеспедес Борис
 
46'
Вуйоз Николя
Руй Стив
 
50'
Клиши Гаэль
 
56'
Фофана Бубакар
(Валь Тео)
1:2
57'
 
Michael Heule
Траоре Бубакар
59'
Азеведо Рикардо
Стеванович Мирослав
 
68'
 
Гонсалес Лоренцо
Кампос Анджело
68'
 
Oliver Mayer
Alessio Besio
72'
 
Айети Адони
Летар Яннис
76'
 
Штаубли Тим
84'
Диалло Мусса
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 12 Угловые 1
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 12 (2) 0.33
2. Схалк Алекс 10 (1) 0.28
3. Фофана Бубакар II 6 0.17
4. Стеванович Мирослав 5 0.14
5. Валь Тео 4 (2) 0.11
6. Руй Стив 2 0.06
7. Имери Кастриот 1 0.03
8. Конья Тимоте 1 0.03
9. Коне Коро 1 0.03
10. Сеспедес Борис 1 0.03
11. Ондуа Гаэль 1 0.03
12. Сассо Венсан 0 0
13. Клиши Гаэль 0 0
14. Сотье Антони 0 0
15. Диалло Мусса 0 0
16. Азеведо Рикардо 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 9 (1) 0.25
2. Руис Виктор III 6 (4) 0.17
3. Адаму Чуквубике 6 0.17
4. Йуан Элье 5 0.14
5. Стильхарт Базиль 4 0.11
6. Гийемено Джереми 3 0.08
7. Кинтилья Хорди 2 0.06
8. Гёртлер Лукас 2 0.06
9. Штаубли Тим 1 0.03
10. Бабич Борис 1 0.03
11. Кройхи Алессандро 1 0.03
12. Фазлии Бетим 1 0.03
13. Рибейру Андре 1 0.03
14. Диррассуба Салифу 1 0.03
15. Alessio Besio 1 0.03
16. Кампос Анджело 0 0
17. Стеригу Леонидас 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сотье Антони 8 1
2. Сеспедес Борис 9 0
3. Ондуа Гаэль 7 0
4. Имери Кастриот 5 1
5. Киэ Грежон 6 0
6. Сассо Венсан 4 1
7. Фофана Бубакар II 4 1
8. Диалло Мусса 5 0
9. Севрен Йоан 4 0
10. Коне Коро 2 1
11. Схалк Алекс 3 0
12. Фрик Джереми 3 0
13. Стеванович Мирослав 3 0
14. Руй Стив 3 0
15. Конья Тимоте 3 0
16. Менди Ариал 3 0
17. Клиши Гаэль 2 0
18. Валь Тео 2 0
19. Азеведо Рикардо 1 0
20. Вуйоз Николя 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Кинтилья Хорди 8 1
2. Фазлии Бетим 7 1
3. Стильхарт Базиль 8 0
4. Гёртлер Лукас 7 0
5. Траоре Бубакар 3 1
6. Рюфли Венсан 3 0
7. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
8. Нуу Муса 3 0
9. Руис Виктор III 2 0
10. Мухайм Миро 2 0
11. Гийемено Джереми 2 0
12. Люхингер Николас 2 0
13. Дуа Квадво 2 0
14. Кройхи Алессандро 2 0
15. Штаубли Тим 2 0
16. Летар Яннис 2 0
17. Стеригу Леонидас 2 0
18. Йуан Элье 2 0
19. Рибейру Андре 1 0
20. Бабич Борис 1 0
21. Euclides Cabral 1 0
22. Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 6.82% (3) 15.91% (7) 9.09% (4) 13.64% (6) 29.55% (13) 25% (11)
 Санкт-Галлен 25% (11) 11.36% (5) 11.36% (5) 15.91% (7) 20.45% (9) 15.91% (7)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен
Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон Базель 5:0 Серветт Кринс 2:3 Серветт Цюрих 1:2 Серветт Веве 2:4 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 1:2 Вадуц Сьон 1:2 Серветт Серветт 2:1 Базель Санкт-Галлен 0:1 Серветт Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен
Базель 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Лугано 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Люцерн Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:1 Цюрих Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Люцерн 4:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 Серветт Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Серветт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
Санкт-Галлен: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Серветт 0:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 0:1 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 36 25 9 2 74 - 29 84
2. Базель Заявка 36 15 8 13 60 - 53 53
3. Серветт Заявка 36 14 8 14 45 - 56 50
4. Лугано Заявка 36 12 13 11 40 - 42 49
5. Лозанна-Спорт Заявка 36 12 10 14 52 - 55 46
6. Люцерн Заявка 36 12 10 14 62 - 59 46
7. Санкт-Галлен Заявка 36 11 11 14 45 - 48 44
8. Цюрих Заявка 36 11 10 15 53 - 57 43
9. Сьон Заявка 36 8 14 14 48 - 58 38
10. Вадуц Заявка 36 9 9 18 36 - 58 36
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 14 3 1 38 - 14 45
2. Базель Заявка 18 9 6 3 35 - 21 33
3. Лозанна-Спорт Заявка 18 9 2 7 33 - 29 29
4. Люцерн Заявка 18 7 7 4 36 - 23 28
5. Санкт-Галлен Заявка 18 7 5 6 24 - 20 26
6. Серветт Заявка 18 6 7 5 28 - 29 25
7. Лугано Заявка 18 7 4 7 19 - 20 25
8. Цюрих Заявка 18 6 5 7 27 - 21 23
9. Сьон Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Вадуц Заявка 18 4 4 10 18 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 11 6 1 36 - 15 39
2. Серветт Заявка 18 8 1 9 17 - 27 25
3. Лугано Заявка 18 5 9 4 21 - 22 24
4. Цюрих Заявка 18 5 5 8 26 - 36 20
5. Базель Заявка 18 6 2 10 25 - 32 20
6. Вадуц Заявка 18 5 5 8 18 - 27 20
7. Люцерн Заявка 18 5 3 10 26 - 36 18
8. Сьон Заявка 18 4 6 8 25 - 32 18
9. Санкт-Галлен Заявка 18 4 6 8 21 - 28 18
10. Лозанна-Спорт Заявка 18 3 8 7 19 - 26 17

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 19 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Цюрих Маркезано Антонио 13 6 5
4. Люцерн Соргич Деян 13 1 3
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 13 0
2. Сьон Абделлауи Аюб 11 1
3. Вадуц Симани Денис 12 0
4. Лугано Саббатини Хонатан 9 1
5. Цюрих Думбия Усман 9 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Alessio Besio бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Диррассуба Салифу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 1:2 Санкт-Галлен онлайн

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