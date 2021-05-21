Швейцария: Суперлига 2020-2021
Цюрих
4:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 100
Вадуц
0:1
2' ГолДи Джусто Маттео
1:1
8' ГолМаркезано Антонио
2:1
35' ГолЗайлер Штефан
37' Желтая карточкаВинтер Адриан
3:1
70' ГолКололли Беньямин
4:1
74' ГолНьонто Вильфред
88' Желтая карточкаХуг Нико
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
20
Думбия
Усман
18
Крамер
Блаж
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
22
Хуг
Нико
14
Гайич
Милан
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
23 Ронер ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
2'
0:1
8'
35'
2:1
37'
70'
74'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|13 (6)
|0.36
|2.
|Кололли Беньямин
|6 (2)
|0.17
|3.
|Крамер Блаж
|6
|0.17
|4.
|Тосин Айегун
|6
|0.17
|5.
|Шёнбахлер Марко
|3
|0.08
|6.
|Домджони Тони
|3
|0.08
|7.
|Ронер Фабиан
|3
|0.08
|8.
|Зобих Лассе
|3
|0.08
|9.
|Сисей Ассан
|2
|0.06
|10.
|Ньонто Вильфред
|2
|0.06
|11.
|Хелифи Салим
|1
|0.03
|12.
|Алити Фидан
|1
|0.03
|13.
|Зайлер Штефан
|1
|0.03
|14.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|15.
|Винтер Адриан
|0
|0
|16.
|Думбия Усман
|0
|0
|17.
|Валльнер Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмид Йоэль
|7
|0.19
|2.
|Гайич Милан
|4 (4)
|0.11
|3.
|Люхингер Габриэль
|4 (1)
|0.11
|4.
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.11
|5.
|Чичек Тунахан
|4 (1)
|0.11
|6.
|Джокич Деян
|3
|0.08
|7.
|Шмид Янник
|3
|0.08
|8.
|Дорн Пиус
|2
|0.06
|9.
|Кулибали Мохамед
|2 (1)
|0.06
|10.
|Милинчану Николай
|1
|0.03
|11.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.03
|12.
|Визер Сандро
|1
|0.03
|13.
|Прокопич Борис
|0
|0
|14.
|Обексер Линус
|0
|0
|15.
|Гассер Седрик
|0
|0
|16.
|Хуг Нико
|0
|0
|17.
|Симани Денис
|0
|0
|18.
|Гомес Яго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Усман
|9
|1
|2.
|Натан Рафаэл
|9
|1
|3.
|Крамер Блаж
|8
|1
|4.
|Тосин Айегун
|5
|1
|5.
|Джемаили Блерим
|5
|0
|6.
|Сисей Ассан
|5
|0
|7.
|Ронер Фабиан
|5
|0
|8.
|Крьезиу Хекуран
|3
|1
|9.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|10.
|Шёнбахлер Марко
|4
|0
|11.
|Алити Фидан
|4
|0
|12.
|Домджони Тони
|4
|0
|13.
|Винтер Адриан
|3
|0
|14.
|Бреше Янник
|2
|0
|15.
|Хелифи Салим
|1
|0
|16.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|17.
|Шеттин Тобиас
|1
|0
|18.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|19.
|Зайлер Штефан
|1
|0
|20.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Симани Денис
|12
|0
|2.
|Визер Сандро
|6
|1
|3.
|Люхингер Габриэль
|7
|0
|4.
|Чичек Тунахан
|6
|0
|5.
|Гайич Милан
|6
|0
|6.
|Шмид Янник
|6
|0
|7.
|Обексер Линус
|6
|0
|8.
|Гассер Седрик
|5
|0
|9.
|Шмид Йоэль
|5
|0
|10.
|Прокопич Борис
|3
|1
|11.
|Зуттер Мануэль
|3
|0
|12.
|Ибрисимович Элвин
|3
|0
|13.
|Кулибали Мохамед
|2
|0
|14.
|Дорн Пиус
|2
|0
|15.
|Хуг Нико
|2
|0
|16.
|Гомес Яго
|2
|0
|17.
|Ди Джусто Маттео
|2
|0
|18.
|Рахими Фуад
|1
|0
|19.
|Kevin Iodice
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|16% (8)
|18% (9)
|22% (11)
|12% (6)
|10% (5)
|22% (11)
|Вадуц
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|33.33% (12)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +4 =6 -10Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано
Вадуц Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вадуц 1:3 Серветт Вадуц 0:2 Янг Бойз Лугано 0:2 Вадуц Вадуц 1:2 Люцерн
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Цюрих 3:3 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 2:1 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:2 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Вадуц 3:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 1:3 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 3:2 Вадуц Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|36
|25
|9
|2
|74 - 29
|84
|2.
|Базель
|Заявка
|36
|15
|8
|13
|60 - 53
|53
|3.
|Серветт
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|45 - 56
|50
|4.
|Лугано
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|40 - 42
|49
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|52 - 55
|46
|6.
|Люцерн
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|62 - 59
|46
|7.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|45 - 48
|44
|8.
|Цюрих
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|53 - 57
|43
|9.
|Сьон
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|48 - 58
|38
|10.
|Вадуц
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|36 - 58
|36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 14
|45
|2.
|Базель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 21
|33
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 29
|29
|4.
|Люцерн
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|36 - 23
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 20
|26
|6.
|Серветт
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 29
|25
|7.
|Лугано
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 20
|25
|8.
|Цюрих
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 21
|23
|9.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|36 - 15
|39
|2.
|Серветт
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|17 - 27
|25
|3.
|Лугано
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 22
|24
|4.
|Цюрих
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 36
|20
|5.
|Базель
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|25 - 32
|20
|6.
|Вадуц
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 27
|20
|7.
|Люцерн
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|26 - 36
|18
|8.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 32
|18
|9.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 28
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 26
|17
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|19
|5
|8
|2.
|Базель
|Кабрал Артур
|18
|4
|3
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|13
|6
|5
|4.
|Люцерн
|Соргич Деян
|13
|1
|3
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|12
|1
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|13
|0
|2.
|Сьон
|Абделлауи Аюб
|11
|1
|3.
|Вадуц
|Симани Денис
|12
|0
|4.
|Лугано
|Саббатини Хонатан
|9
|1
|5.
|Цюрих
|Думбия Усман
|9
|1