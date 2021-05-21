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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Цюрих
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 100
Вадуц
0'
0:1
2' Гол
Ди Джусто Маттео
1:1
8' Гол
Маркезано Антонио
2:1
35' Гол
Зайлер Штефан
37' Желтая карточка
Винтер Адриан
3:1
70' Гол
Кололли Беньямин
4:1
74' Гол
Ньонто Вильфред
88' Желтая карточка
Хуг Нико
90'
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
4
Омерагич
Бечир
2
Lindrit
Kamberi
6
Алити
Фидан
33
Зайлер
Штефан
20
Думбия
Усман
7
Винтер
Адриан
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Крамер
Блаж
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
5
Шмид
Йоэль
15
Шмид
Янник
4
Симани
Денис
22
Хуг
Нико
24
Гассер
Седрик
14
Гайич
Милан
30
Люхингер
Габриэль
7
Ди
Джусто
Маттео
9
Зуттер
Мануэль
Цюрих
4-2-3-1
Вадуц
5-3-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 13 (6) 0.36
2. Кололли Беньямин 6 (2) 0.17
3. Крамер Блаж 6 0.17
4. Тосин Айегун 6 0.17
5. Шёнбахлер Марко 3 0.08
6. Домджони Тони 3 0.08
7. Ронер Фабиан 3 0.08
8. Зобих Лассе 3 0.08
9. Сисей Ассан 2 0.06
10. Ньонто Вильфред 2 0.06
11. Хелифи Салим 1 0.03
12. Алити Фидан 1 0.03
13. Зайлер Штефан 1 0.03
14. Джемаили Блерим 0 0
15. Винтер Адриан 0 0
16. Думбия Усман 0 0
17. Валльнер Сильван 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 7 0.19
2. Гайич Милан 4 (4) 0.11
3. Люхингер Габриэль 4 (1) 0.11
4. Ди Джусто Маттео 4 0.11
5. Чичек Тунахан 4 (1) 0.11
6. Джокич Деян 3 0.08
7. Шмид Янник 3 0.08
8. Дорн Пиус 2 0.06
9. Кулибали Мохамед 2 (1) 0.06
10. Милинчану Николай 1 0.03
11. Зуттер Мануэль 1 0.03
12. Визер Сандро 1 0.03
13. Прокопич Борис 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
16. Хуг Нико 0 0
17. Симани Денис 0 0
18. Гомес Яго 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Думбия Усман 9 1
2. Натан Рафаэл 9 1
3. Крамер Блаж 8 1
4. Тосин Айегун 5 1
5. Джемаили Блерим 5 0
6. Сисей Ассан 5 0
7. Ронер Фабиан 5 0
8. Крьезиу Хекуран 3 1
9. Маркезано Антонио 4 0
10. Шёнбахлер Марко 4 0
11. Алити Фидан 4 0
12. Домджони Тони 4 0
13. Винтер Адриан 3 0
14. Бреше Янник 2 0
15. Хелифи Салим 1 0
16. Кололли Беньямин 1 0
17. Шеттин Тобиас 1 0
18. Омерагич Бечир 1 0
19. Зайлер Штефан 1 0
20. Ньонто Вильфред 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Симани Денис 12 0
2. Визер Сандро 6 1
3. Люхингер Габриэль 7 0
4. Чичек Тунахан 6 0
5. Гайич Милан 6 0
6. Шмид Янник 6 0
7. Обексер Линус 6 0
8. Гассер Седрик 5 0
9. Шмид Йоэль 5 0
10. Прокопич Борис 3 1
11. Зуттер Мануэль 3 0
12. Ибрисимович Элвин 3 0
13. Кулибали Мохамед 2 0
14. Дорн Пиус 2 0
15. Хуг Нико 2 0
16. Гомес Яго 2 0
17. Ди Джусто Маттео 2 0
18. Рахими Фуад 1 0
19. Kevin Iodice 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 16% (8) 18% (9) 22% (11) 12% (6) 10% (5) 22% (11)
 Вадуц 8.33% (3) 13.89% (5) 11.11% (4) 16.67% (6) 16.67% (6) 33.33% (12)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано
Люцерн 3:1 Цюрих Цюрих 1:2 Янг Бойз Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 1:2 Серветт Санкт-Галлен 1:1 Цюрих Янг Бойз 4:0 Цюрих Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Люцерн Серветт 3:1 Цюрих Цюрих 1:1 Сьон Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих Цюрих 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Цюрих 0:1 Вадуц
Вадуц Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вадуц 1:3 Серветт Вадуц 0:2 Янг Бойз Лугано 0:2 Вадуц Вадуц 1:2 Люцерн
Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Вадуц 1:1 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Вадуц 3:0 Сьон Базель 1:2 Вадуц Виль 1:1 Вадуц Серветт 1:2 Вадуц Вадуц 0:3 Лугано Янг Бойз 1:1 Вадуц Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 0:2 Вадуц Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Вадуц 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Вадуц 1:5 Цюрих Товарищеские матчи
Цюрих 3:3 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 2:1 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:2 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Вадуц 3:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 1:3 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 3:2 Вадуц Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 36 25 9 2 74 - 29 84
2. Базель Заявка 36 15 8 13 60 - 53 53
3. Серветт Заявка 36 14 8 14 45 - 56 50
4. Лугано Заявка 36 12 13 11 40 - 42 49
5. Лозанна-Спорт Заявка 36 12 10 14 52 - 55 46
6. Люцерн Заявка 36 12 10 14 62 - 59 46
7. Санкт-Галлен Заявка 36 11 11 14 45 - 48 44
8. Цюрих Заявка 36 11 10 15 53 - 57 43
9. Сьон Заявка 36 8 14 14 48 - 58 38
10. Вадуц Заявка 36 9 9 18 36 - 58 36
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 14 3 1 38 - 14 45
2. Базель Заявка 18 9 6 3 35 - 21 33
3. Лозанна-Спорт Заявка 18 9 2 7 33 - 29 29
4. Люцерн Заявка 18 7 7 4 36 - 23 28
5. Санкт-Галлен Заявка 18 7 5 6 24 - 20 26
6. Серветт Заявка 18 6 7 5 28 - 29 25
7. Лугано Заявка 18 7 4 7 19 - 20 25
8. Цюрих Заявка 18 6 5 7 27 - 21 23
9. Сьон Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Вадуц Заявка 18 4 4 10 18 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 11 6 1 36 - 15 39
2. Серветт Заявка 18 8 1 9 17 - 27 25
3. Лугано Заявка 18 5 9 4 21 - 22 24
4. Цюрих Заявка 18 5 5 8 26 - 36 20
5. Базель Заявка 18 6 2 10 25 - 32 20
6. Вадуц Заявка 18 5 5 8 18 - 27 20
7. Люцерн Заявка 18 5 3 10 26 - 36 18
8. Сьон Заявка 18 4 6 8 25 - 32 18
9. Санкт-Галлен Заявка 18 4 6 8 21 - 28 18
10. Лозанна-Спорт Заявка 18 3 8 7 19 - 26 17

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 19 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Цюрих Маркезано Антонио 13 6 5
4. Люцерн Соргич Деян 13 1 3
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 13 0
2. Сьон Абделлауи Аюб 11 1
3. Вадуц Симани Денис 12 0
4. Лугано Саббатини Хонатан 9 1
5. Цюрих Думбия Усман 9 1
Весь список
Где смотреть матч Цюрих 4:1 Вадуц онлайн

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