Швейцария: Суперлига 2020-2021
Лозанна-Спорт
2:4
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere Зрители: 100
Янг Бойз
0:1
6' ГолШпильман Марвин
0:1
26' Не забитый пенальтиСьерро Венсан
0:2
26' ГолСьерро Венсан
1:2
29' ГолЛоосли Ноа
2:2
44' ГолБолинжи Жонатан
56' Желтая карточкаЗесигер Седрик
2:3
71' ГолФасснахт Кристиан
2:4
84' ГолЭбишер Мишель
20
Маю
Хишам
22
Тсонгуи
Марк
91
Февр
Гийом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Тсонгуи МаркНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
-
45 Куэни СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
51 Anel Husic
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
-
65 Evan Rossier
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
6'
26'
0:1
26'
0:2
29'
1:2
44'
56'
71'
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 6
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гессан Эванн
|7
|0.19
|2.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.17
|3.
|Да Кунья Лукас
|6
|0.17
|4.
|Пуэртас Кэмерон
|5
|0.14
|5.
|Болинжи Жонатан
|5
|0.14
|6.
|Боранияшевич Никола
|3
|0.08
|7.
|Кукурузович Степан
|3 (3)
|0.08
|8.
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.06
|9.
|Маю Хишам
|2
|0.06
|10.
|Сузуки Тоити
|2
|0.06
|11.
|Зехнини Рафик
|2
|0.06
|12.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|13.
|Лоосли Ноа
|1
|0.03
|14.
|Дженц Мориц
|1
|0.03
|15.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|17.
|Бразау Педру
|1
|0.03
|18.
|Тсонгуи Марк
|1
|0.03
|19.
|Лукембила Жозиас
|1
|0.03
|20.
|Уаттара Брахима
|1
|0.03
|21.
|Барес Габриэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|19 (5)
|0.53
|2.
|Сибачо Жордан
|12 (1)
|0.33
|3.
|Фасснахт Кристиан
|10
|0.28
|4.
|Элиа Мешак
|6
|0.17
|5.
|Мамбимби Феликс
|6
|0.17
|6.
|Лаупер Сандро
|4
|0.11
|7.
|Нгамале Муми
|3
|0.08
|8.
|Шпильман Марвин
|3 (1)
|0.08
|9.
|Эбишер Мишель
|2
|0.06
|10.
|Мартинс Кристофер
|2
|0.06
|11.
|Лефор Жордан
|1
|0.03
|12.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|13.
|Масейрас Кентен
|1
|0.03
|14.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|15.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|16.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|17.
|Али Мохамед
|0
|0
|18.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|19.
|Гаудино Джанлука
|0
|0
|20.
|Майер Нико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|13
|0
|2.
|Болинжи Жонатан
|7
|0
|3.
|Боранияшевич Никола
|7
|0
|4.
|Дженц Мориц
|7
|0
|5.
|Маю Хишам
|6
|0
|6.
|Кукурузович Степан
|4
|1
|7.
|Зехнини Рафик
|5
|0
|8.
|Нанизаямо Микаэль
|3
|1
|9.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|10.
|Диао Мори
|3
|0
|11.
|Лоосли Ноа
|3
|0
|12.
|Барес Габриэль
|3
|0
|13.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|14.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|15.
|Тсонгуи Марк
|2
|0
|16.
|Томас Тразье
|2
|0
|17.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|18.
|Туркес Алдин
|1
|0
|19.
|Сузуки Тоити
|1
|0
|20.
|Бразау Педру
|1
|0
|21.
|Гессан Эванн
|1
|0
|22.
|Зохури Армель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Али Мохамед
|8
|1
|2.
|Зесигер Седрик
|7
|1
|3.
|Эбишер Мишель
|8
|0
|4.
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|1
|5.
|Масейрас Кентен
|6
|0
|6.
|Лефор Жордан
|5
|0
|7.
|Сьерро Венсан
|3
|1
|8.
|Лустенбергер Фабиан
|4
|0
|9.
|Гарсия Улиссес
|4
|0
|10.
|Сибачо Жордан
|3
|0
|11.
|Сулеймани Миралем
|2
|0
|12.
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|13.
|Хефти Сильван
|2
|0
|14.
|Элиа Мешак
|2
|0
|15.
|Нгамале Муми
|2
|0
|16.
|Ридер Фабиан
|2
|0
|17.
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|18.
|Лаупер Сандро
|1
|0
|19.
|Бюрги Николас
|1
|0
|20.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|13.46% (7)
|15.38% (8)
|17.31% (9)
|19.23% (10)
|13.46% (7)
|21.15% (11)
|Янг Бойз
|9.86% (7)
|21.13% (15)
|15.49% (11)
|7.04% (5)
|23.94% (17)
|22.54% (16)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =5 -8Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Сьон Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 0:2 Аякс Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Аякс 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Вадуц Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|36
|25
|9
|2
|74 - 29
|84
|2.
|Базель
|Заявка
|36
|15
|8
|13
|60 - 53
|53
|3.
|Серветт
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|45 - 56
|50
|4.
|Лугано
|Заявка
|36
|12
|13
|11
|40 - 42
|49
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|52 - 55
|46
|6.
|Люцерн
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|62 - 59
|46
|7.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|45 - 48
|44
|8.
|Цюрих
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|53 - 57
|43
|9.
|Сьон
|Заявка
|36
|8
|14
|14
|48 - 58
|38
|10.
|Вадуц
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|36 - 58
|36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 14
|45
|2.
|Базель
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|35 - 21
|33
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 29
|29
|4.
|Люцерн
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|36 - 23
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 20
|26
|6.
|Серветт
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|28 - 29
|25
|7.
|Лугано
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 20
|25
|8.
|Цюрих
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 21
|23
|9.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Вадуц
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 31
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|36 - 15
|39
|2.
|Серветт
|Заявка
|18
|8
|1
|9
|17 - 27
|25
|3.
|Лугано
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|21 - 22
|24
|4.
|Цюрих
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|26 - 36
|20
|5.
|Базель
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|25 - 32
|20
|6.
|Вадуц
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 27
|20
|7.
|Люцерн
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|26 - 36
|18
|8.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 32
|18
|9.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|21 - 28
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|19 - 26
|17
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|19
|5
|8
|2.
|Базель
|Кабрал Артур
|18
|4
|3
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|13
|6
|5
|4.
|Люцерн
|Соргич Деян
|13
|1
|3
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|12
|1
|4
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лозанна-Спорт
|Пуэртас Кэмерон
|13
|0
|2.
|Сьон
|Абделлауи Аюб
|11
|1
|3.
|Вадуц
|Симани Денис
|12
|0
|4.
|Лугано
|Саббатини Хонатан
|9
|1
|5.
|Цюрих
|Думбия Усман
|9
|1