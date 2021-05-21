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Швейцария: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Лозанна-Спорт
2:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 100
Янг Бойз
0'
0:1
6' Гол
Шпильман Марвин
0:1
26' Не забитый пенальти
Сьерро Венсан
0:2
26' Гол
Сьерро Венсан
1:2
29' Гол
Лоосли Ноа
2:2
44' Гол
Болинжи Жонатан
56' Желтая карточка
Зесигер Седрик
2:3
71' Гол
Фасснахт Кристиан
2:4
84' Гол
Эбишер Мишель
90'+1
1
Кастелла
Томас
5
Лоосли
Ноа
4
Дженц
Мориц
66
Барес
Габриэль
20
Маю
Хишам
12
Болинжи
Жонатан
9
Гессан
Эванн
21
Пуэртас
Кэмерон
22
Тсонгуи
Марк
7
Кукурузович
Степан
10
Да
Кунья
Лукас
91
Февр
Гийом
24
Масейрас
Кентен
30
Лаупер
Сандро
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
7
Шпильман
Марвин
8
Сьерро
Венсан
20
Эбишер
Мишель
11
Гаудино
Джанлука
19
Мамбимби
Феликс
16
Фасснахт
Кристиан
Лозанна-Спорт
3-4-3
Янг Бойз
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гессан Эванн 7 0.19
2. Туркес Алдин 6 (2) 0.17
3. Да Кунья Лукас 6 0.17
4. Пуэртас Кэмерон 5 0.14
5. Болинжи Жонатан 5 0.14
6. Боранияшевич Никола 3 0.08
7. Кукурузович Степан 3 (3) 0.08
8. Фло Пер-Эгиль 2 0.06
9. Маю Хишам 2 0.06
10. Сузуки Тоити 2 0.06
11. Зехнини Рафик 2 0.06
12. Шнойвли Кристиан 1 0.03
13. Лоосли Ноа 1 0.03
14. Дженц Мориц 1 0.03
15. Жейссманн Жоэль 1 0.03
16. Монтейро Джоэл 1 0.03
17. Бразау Педру 1 0.03
18. Тсонгуи Марк 1 0.03
19. Лукембила Жозиас 1 0.03
20. Уаттара Брахима 1 0.03
21. Барес Габриэль 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 19 (5) 0.53
2. Сибачо Жордан 12 (1) 0.33
3. Фасснахт Кристиан 10 0.28
4. Элиа Мешак 6 0.17
5. Мамбимби Феликс 6 0.17
6. Лаупер Сандро 4 0.11
7. Нгамале Муми 3 0.08
8. Шпильман Марвин 3 (1) 0.08
9. Эбишер Мишель 2 0.06
10. Мартинс Кристофер 2 0.06
11. Лефор Жордан 1 0.03
12. Гарсия Улиссес 1 0.03
13. Масейрас Кентен 1 0.03
14. Сьерро Венсан 1 0.03
15. Сулеймани Миралем 0 0
16. Зесигер Седрик 0 0
17. Али Мохамед 0 0
18. Фон Балльмоос Давид 0 0
19. Гаудино Джанлука 0 0
20. Майер Нико 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 13 0
2. Болинжи Жонатан 7 0
3. Боранияшевич Никола 7 0
4. Дженц Мориц 7 0
5. Маю Хишам 6 0
6. Кукурузович Степан 4 1
7. Зехнини Рафик 5 0
8. Нанизаямо Микаэль 3 1
9. Жейссманн Жоэль 3 0
10. Диао Мори 3 0
11. Лоосли Ноа 3 0
12. Барес Габриэль 3 0
13. Монтейру Элтон 1 1
14. Шнойвли Кристиан 2 0
15. Тсонгуи Марк 2 0
16. Томас Тразье 2 0
17. Фло Пер-Эгиль 1 0
18. Туркес Алдин 1 0
19. Сузуки Тоити 1 0
20. Бразау Педру 1 0
21. Гессан Эванн 1 0
22. Зохури Армель 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Али Мохамед 8 1
2. Зесигер Седрик 7 1
3. Эбишер Мишель 8 0
4. Нсаме Жан-Пьер 5 1
5. Масейрас Кентен 6 0
6. Лефор Жордан 5 0
7. Сьерро Венсан 3 1
8. Лустенбергер Фабиан 4 0
9. Гарсия Улиссес 4 0
10. Сибачо Жордан 3 0
11. Сулеймани Миралем 2 0
12. Мартинс Кристофер 2 0
13. Хефти Сильван 2 0
14. Элиа Мешак 2 0
15. Нгамале Муми 2 0
16. Ридер Фабиан 2 0
17. Фон Балльмоос Давид 1 0
18. Лаупер Сандро 1 0
19. Бюрги Николас 1 0
20. Мамбимби Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 13.46% (7) 15.38% (8) 17.31% (9) 19.23% (10) 13.46% (7) 21.15% (11)
 Янг Бойз 9.86% (7) 21.13% (15) 15.49% (11) 7.04% (5) 23.94% (17) 22.54% (16)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Лозанна-Спорт 4:3 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Вадуц 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Сьон Цюрих 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:0 Лугано Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Сьон 0:3 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Цюрих Янг Бойз 0:2 Аякс Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Аякс 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:1 Вадуц Базель 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Янг Бойз: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи
Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 36 25 9 2 74 - 29 84
2. Базель Заявка 36 15 8 13 60 - 53 53
3. Серветт Заявка 36 14 8 14 45 - 56 50
4. Лугано Заявка 36 12 13 11 40 - 42 49
5. Лозанна-Спорт Заявка 36 12 10 14 52 - 55 46
6. Люцерн Заявка 36 12 10 14 62 - 59 46
7. Санкт-Галлен Заявка 36 11 11 14 45 - 48 44
8. Цюрих Заявка 36 11 10 15 53 - 57 43
9. Сьон Заявка 36 8 14 14 48 - 58 38
10. Вадуц Заявка 36 9 9 18 36 - 58 36
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 14 3 1 38 - 14 45
2. Базель Заявка 18 9 6 3 35 - 21 33
3. Лозанна-Спорт Заявка 18 9 2 7 33 - 29 29
4. Люцерн Заявка 18 7 7 4 36 - 23 28
5. Санкт-Галлен Заявка 18 7 5 6 24 - 20 26
6. Серветт Заявка 18 6 7 5 28 - 29 25
7. Лугано Заявка 18 7 4 7 19 - 20 25
8. Цюрих Заявка 18 6 5 7 27 - 21 23
9. Сьон Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Вадуц Заявка 18 4 4 10 18 - 31 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 18 11 6 1 36 - 15 39
2. Серветт Заявка 18 8 1 9 17 - 27 25
3. Лугано Заявка 18 5 9 4 21 - 22 24
4. Цюрих Заявка 18 5 5 8 26 - 36 20
5. Базель Заявка 18 6 2 10 25 - 32 20
6. Вадуц Заявка 18 5 5 8 18 - 27 20
7. Люцерн Заявка 18 5 3 10 26 - 36 18
8. Сьон Заявка 18 4 6 8 25 - 32 18
9. Санкт-Галлен Заявка 18 4 6 8 21 - 28 18
10. Лозанна-Спорт Заявка 18 3 8 7 19 - 26 17

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 19 5 8
2. Базель Кабрал Артур 18 4 3
3. Цюрих Маркезано Антонио 13 6 5
4. Люцерн Соргич Деян 13 1 3
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 12 1 4
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лозанна-Спорт Пуэртас Кэмерон 13 0
2. Сьон Абделлауи Аюб 11 1
3. Вадуц Симани Денис 12 0
4. Лугано Саббатини Хонатан 9 1
5. Цюрих Думбия Усман 9 1
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