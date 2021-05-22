Финляндия: Вейккауслига 2021
Интер Турку
2:1
Конец матча
Стадион: Веритас
КТП
44' Желтая карточкаРамадингайе Давид
1:0
56' ГолКялльман Беньямин
61' Красная карточкаХямяляйнен Юусо
72' Желтая карточкаНдиффон Пьер-Даниэль
78' Желтая карточкаMohamed Sissoko I
84' Желтая карточкаКагаяма Таики
90' Желтая карточкаОгунгбаро Майкл
2:0
90' ГолОйяла Матиас
2:1
90' ГолМякиярви Антти
11
Fran
Alvarez
19
Ээрола
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
21 Ойяла МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Урьяс ЯсперНападающий
-
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Fran AlvarezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ээрола АнтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argo Arbeiter
Ход матча
56'
61'
84'
90'
90'
2:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кялльман Беньямин
|2
|0.4
|2.
|Хаукиоя Мартти
|2 (2)
|0.4
|3.
|Фурухольм Тимо
|1
|0.2
|4.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.2
|5.
|Ойяла Матиас
|1
|0.2
|6.
|Хювяринен Юхо
|1
|0.2
|7.
|Кагаяма Таики
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ээрола Антон
|1
|0.25
|2.
|Рамадингайе Давид
|1
|0.25
|3.
|Мякиярви Антти
|1
|0.25
|4.
|Mohamed Sissoko I
|1
|0.25
|5.
|Линдфорс Матиас
|1
|0.25
|6.
|Fran Alvarez
|1
|0.25
|7.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|0
|0
|8.
|Тарвонен Алекси
|0
|0
|9.
|Огунгбаро Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хямяляйнен Юусо
|1
|1
|2.
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|3.
|Нурми Ноа
|2
|0
|4.
|Паананен Алекси
|1
|0
|5.
|Кеттинг Рик
|1
|0
|6.
|Pibe I
|1
|0
|7.
|Ярвенпяя Ласси
|1
|0
|8.
|Кагаяма Таики
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамадингайе Давид
|2
|0
|2.
|Ндиффон Пьер-Даниэль
|1
|0
|3.
|Mohamed Sissoko I
|1
|0
|4.
|Огунгбаро Майкл
|1
|0
|5.
|Лейнонен Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Турку
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|КТП
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Интер Турку Последние 20 матчей: +11 =4 -5Хонка 1:2 Интер Турку Интер Турку 2:1 Хака Лахти 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 КуПС
ХИК 4:0 Интер Турку Интер Турку 1:0 СЯК Сейнайоки Интер Турку 1:0 Хака Интер Турку 2:0 Мариехамн Хонка 0:2 Интер Турку ХИК 1:1 Интер Турку Интер Турку 3:0 ТПС Ильвес 0:2 Интер Турку Интер Турку 2:0 КуПС Интер Турку 0:2 ХИК Интер Турку 3:0 Лахти Интер Турку 0:0 Хонка Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Лахти 2:2 Интер Турку
КТП Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хака 0:3 КТП КТП 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 1:1 КТП ХИК 6:1 КТП
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
КТП: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Интер Турку
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|3.
|КуПС
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|4.
|Мариехамн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Лахти
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|ХИФК
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|КТП
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|10.
|Хонка
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|11.
|Оулу
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|12.
|Хака
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|ХИК
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Лахти
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|ХИФК
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|КуПС
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Мариехамн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|8.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|КТП
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|Хака
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|11.
|Хонка
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|12.
|Оулу
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Ильвес
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|КТП
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|КуПС
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|СЯК Сейнайоки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Интер Турку
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Мариехамн
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Хонка
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|ХИФК
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Лахти
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Оулу
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Хака
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|КуПС
|Santeri Haarala2
|2
|0
|1
|2.
|Хонка
|Кауфманн Лукас
|2
|1
|1
|3.
|Хонка
|Саваж Демба
|2
|0
|0
|4.
|СЯК Сейнайоки
|Джервис Джейк
|2
|0
|0
|5.
|ХИК
|Риски Роопе
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хонка
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|1
|2.
|ХИФК
|Ягуби Моштаг
|1
|1
|3.
|Интер Турку
|Хямяляйнен Юусо
|1
|1
|4.
|Хонка
|Таммилето Дуарте
|2
|0
|5.
|КТП
|Рамадингайе Давид
|2
|0