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Финляндия: Вейккауслига 2021

2021
Интер Турку
2:1
Конец матча

Стадион:
КТП
0'
44' Желтая карточка
Рамадингайе Давид
1:0
56' Гол
Кялльман Беньямин
61' Красная карточка
Хямяляйнен Юусо
72' Желтая карточка
Ндиффон Пьер-Даниэль
78' Желтая карточка
Mohamed Sissoko I
84' Желтая карточка
Кагаяма Таики
90' Желтая карточка
Огунгбаро Майкл
2:0
90' Гол
Ойяла Матиас
2:1
90' Гол
Мякиярви Антти
90'+6
12
Мойсандер
Хенрик
5
Нурми
Ноа
22
Хосконен
Артту
3
Хямяляйнен
Юусо
2
Энгстрем
Йеспер
8
Санс
Алехандро
6
Аннан
Энтони
11
Ярвенпяя
Ласси
15
Фурухольм
Тимо
10
Кялльман
Беньямин
16
Кагаяма
Таики
1
Лепола
Антон
26
Паавола
Матиас
5
Огунгбаро
Майкл
88
Mohamed
Sissoko
I
11
Fran
Alvarez
32
Рамадингайе
Давид
8
Асиер
Арранц
18
Эджиури
Томас
23
Линдфорс
Матиас
19
Ээрола
Антон
17
Alain
Ebwelle
Интер Турку
КТП

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кялльман Беньямин 2 0.4
2. Хаукиоя Мартти 2 (2) 0.4
3. Фурухольм Тимо 1 0.2
4. Энгстрем Йеспер 1 0.2
5. Ойяла Матиас 1 0.2
6. Хювяринен Юхо 1 0.2
7. Кагаяма Таики 0 0
КТП
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ээрола Антон 1 0.25
2. Рамадингайе Давид 1 0.25
3. Мякиярви Антти 1 0.25
4. Mohamed Sissoko I 1 0.25
5. Линдфорс Матиас 1 0.25
6. Fran Alvarez 1 0.25
7. Ндиффон Пьер-Даниэль 0 0
8. Тарвонен Алекси 0 0
9. Огунгбаро Майкл 0 0

Карточки

Интер Турку
# Игрок      
1. Хямяляйнен Юусо 1 1
2. Хаукиоя Мартти 2 0
3. Нурми Ноа 2 0
4. Паананен Алекси 1 0
5. Кеттинг Рик 1 0
6. Pibe I 1 0
7. Ярвенпяя Ласси 1 0
8. Кагаяма Таики 1 0
КТП
# Игрок      
1. Рамадингайе Давид 2 0
2. Ндиффон Пьер-Даниэль 1 0
3. Mohamed Sissoko I 1 0
4. Огунгбаро Майкл 1 0
5. Лейнонен Никлас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Турку 12.5% (1) 0 0 37.5% (3) 12.5% (1) 37.5% (3)
 КТП 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Интер Турку Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Хонка 1:2 Интер Турку Интер Турку 2:1 Хака Лахти 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 КуПС
ХИК 4:0 Интер Турку Интер Турку 1:0 СЯК Сейнайоки Интер Турку 1:0 Хака Интер Турку 2:0 Мариехамн Хонка 0:2 Интер Турку ХИК 1:1 Интер Турку Интер Турку 3:0 ТПС Ильвес 0:2 Интер Турку Интер Турку 2:0 КуПС Интер Турку 0:2 ХИК Интер Турку 3:0 Лахти Интер Турку 0:0 Хонка Интер Турку 0:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:0 Интер Турку СЯК Сейнайоки 3:2 Интер Турку Лахти 2:2 Интер Турку
КТП Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хака 0:3 КТП КТП 1:3 Хонка СЯК Сейнайоки 1:1 КТП ХИК 6:1 КТП
Лахти 3:0 КТП КТП 0:1 ХИФК ТПС 1:1 КТП КТП 0:0 ТПС Яро 2:3 КТП ВПС 2:4 КТП КТП 1:4 Каяани Миккелин Паллоильят 2:3 КТП КТП 0:0 Коккола ПВ КТП 1:2 Оулу МюПа 0:3 КТП КТП 3:2 Экенес ИФ КТП 4:0 Гнистан МуСа 0:6 КТП КТП 4:0 Сейняйоки (мол.) КТП 1:1 Яро

Последние игры между собой

Интер Турку: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
КТП: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
КТП 4:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:0 КТП Вейккауслига Интер Турку 4:1 КТП Вейккауслига КТП 3:2 Интер Турку Кубок Суоми
Интер Турку 3:0 КТП Вейккауслига КТП 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:0 КТП Кубок лиги Интер Турку 1:0 КТП Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Интер Турку Заявка 5 4 0 1 8 - 5 12
3. КуПС 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Мариехамн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Лахти Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
6. Ильвес 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
7. ХИФК Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8. СЯК Сейнайоки Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. КТП Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
10. Хонка Заявка 5 1 0 4 6 - 10 3
11. Оулу Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
12. Хака Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2. ХИК Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Лахти Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
4. ХИФК Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. КуПС 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Мариехамн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. СЯК Сейнайоки Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
8. Ильвес 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
9. КТП Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Хака Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
11. Хонка Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
12. Оулу Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Ильвес 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. КТП Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. КуПС 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5. СЯК Сейнайоки Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Интер Турку Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Мариехамн Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Хонка Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
9. ХИФК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Лахти Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Оулу Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Хака Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. КуПС Santeri Haarala2 2 0 1
2. Хонка Кауфманн Лукас 2 1 1
3. Хонка Саваж Демба 2 0 0
4. СЯК Сейнайоки Джервис Джейк 2 0 0
5. ХИК Риски Роопе 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хонка Арко-Менса Эдмунд 2 1
2. ХИФК Ягуби Моштаг 1 1
3. Интер Турку Хямяляйнен Юусо 1 1
4. Хонка Таммилето Дуарте 2 0
5. КТП Рамадингайе Давид 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Рамадингайе Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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