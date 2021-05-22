Швеция: Суперэттан 2021
Йёнчёпинг
3:1
Конец матча
Ландскруна
11' Желтая карточкаМурбек Андреас
1:0
12' ПенальтиОмонди Эрик
2:0
45' ГолБук Робин
2:1
68' ПенальтиАсп Джонатан
3:1
83' ГолБук Робин
85' Желтая карточкаХейер Мелкер
19
Бук
Робин
10
Омонди
Эрик
26
Асп
Джонатан
11
Олссон
Филип
15
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бук РобинПолузащитник
-
10 Омонди ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Асп ДжонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фехрм ХампусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
Ход матча
11'
12'
1:0
45'
2:0
68'
2:1
83'
3:1
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдквист Адриан
|2
|0.29
|2.
|Омонди Эрик
|2 (1)
|0.29
|3.
|Бук Робин
|2
|0.29
|4.
|Бекай Перпарим
|1
|0.14
|5.
|Николич Марко
|1
|0.14
|6.
|Люнг Даниэль
|1
|0.14
|7.
|Нордстрем Элиас
|1
|0.14
|8.
|Свенссон Йеспер
|0
|0
|9.
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|10.
|Страндсатер Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Олссон Линус
|3
|0.43
|2.
|Дженсен Кевин
|1
|0.14
|3.
|Оттоссон Филип
|1
|0.14
|4.
|Ткач Александр
|1
|0.14
|5.
|Мурбек Андреас
|1
|0.14
|6.
|Хейер Мелкер
|1
|0.14
|7.
|Асп Джонатан
|1 (1)
|0.14
|8.
|Олссон Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крона Себастьян
|2
|0
|2.
|Свенссон Йеспер
|1
|0
|3.
|Кваква Энок
|1
|0
|4.
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|5.
|Эдквист Адриан
|1
|0
|6.
|Ламин Адам Бен
|1
|0
|7.
|Страндсатер Даниэль
|1
|0
|8.
|Родеблад Лове Кевин
|1
|0
|9.
|Фазал Мохаммад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альмаджед Сумар
|3
|0
|2.
|Олссон Филип
|3
|0
|3.
|Мурбек Андреас
|2
|0
|4.
|Оттоссон Филип
|1
|0
|5.
|Хофсё Робин
|1
|0
|6.
|Хейер Мелкер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йёнчёпинг
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|Ландскруна
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг
Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Далкурд 1:1 Йёнчёпинг Браге 1:4 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 3:2 Йёнчёпинг Умео 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад
Ландскруна Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис
Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна Ландскруна 0:3 Мьельбю Ландскруна 0:3 Эстерсунд Кальмар 0:2 Ландскруна Мьельбю 0:0 Ландскруна Далкурд 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Далкурд Ландскруна 2:0 Мутала Ассириска Турабдин 2:1 Ландскруна Вернаму 0:0 Ландскруна Ландскруна 4:2 Линчёпинг Сити Ландскруна 4:0 Карлскруна
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Ландскруна: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан Ландскруна 0:2 Йёнчёпинг Суперэттан Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Суперэттан Йёнчёпинг 4:1 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 0:3 Йёнчёпинг Суперэттан Ландскруна 2:4 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Суперэттан Йёнчёпинг 1:3 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|2.
|Вернаму
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 8
|10
|6.
|ГАИС
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Эстер
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Вестерос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|Васалунд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Вестерос
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|ГАИС
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Норрбю
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Эргрюте
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Вернаму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|8.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|16.
|Васалунд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|4
|0
|0
|3.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|5.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Акрополис
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|3
|0