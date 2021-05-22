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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Йёнчёпинг
3:1
Конец матча
Ландскруна
0'
11' Желтая карточка
Мурбек Андреас
1:0
12' Пенальти
Омонди Эрик
2:0
45' Гол
Бук Робин
2:1
68' Пенальти
Асп Джонатан
3:1
83' Гол
Бук Робин
85' Желтая карточка
Хейер Мелкер
90'+5
1
Петтерссон
Фрэнк
12
Свенссон
Йеспер
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
20
Страндсатер
Даниэль
5
Фендрих
Фредрик
8
Зейдан
Мустафа
24
Николич
Марко
19
Бук
Робин
10
Омонди
Эрик
17
Эдквист
Адриан
1
Каддура
Амр
26
Асп
Джонатан
4
Вихльстранд
Виктор
13
Мурбек
Андреас
7
Ткач
Александр
18
Оттоссон
Филип
20
Альмаджед
Сумар
11
Олссон
Филип
21
Дженсен
Кевин
9
Олссон
Линус
15
Хейер
Мелкер
Йёнчёпинг
4-1-2-1-2
Ландскруна
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдквист Адриан 2 0.29
2. Омонди Эрик 2 (1) 0.29
3. Бук Робин 2 0.29
4. Бекай Перпарим 1 0.14
5. Николич Марко 1 0.14
6. Люнг Даниэль 1 0.14
7. Нордстрем Элиас 1 0.14
8. Свенссон Йеспер 0 0
9. Зейдан Мустафа 0 0
10. Страндсатер Даниэль 0 0
Ландскруна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олссон Линус 3 0.43
2. Дженсен Кевин 1 0.14
3. Оттоссон Филип 1 0.14
4. Ткач Александр 1 0.14
5. Мурбек Андреас 1 0.14
6. Хейер Мелкер 1 0.14
7. Асп Джонатан 1 (1) 0.14
8. Олссон Филип 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Крона Себастьян 2 0
2. Свенссон Йеспер 1 0
3. Кваква Энок 1 0
4. Зейдан Мустафа 1 0
5. Эдквист Адриан 1 0
6. Ламин Адам Бен 1 0
7. Страндсатер Даниэль 1 0
8. Родеблад Лове Кевин 1 0
9. Фазал Мохаммад 1 0
Ландскруна
# Игрок      
1. Альмаджед Сумар 3 0
2. Олссон Филип 3 0
3. Мурбек Андреас 2 0
4. Оттоссон Филип 1 0
5. Хофсё Робин 1 0
6. Хейер Мелкер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 Ландскруна 11.11% (1) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Вестерос 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг Йёнчёпинг 0:0 Хельсинборг
Норрбю 2:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:1 Васалунд Норрчёпинг 5:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 2:4 Йёнчёпинг Кальмар 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Кальмар Акрополис 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Юнгшиле 0:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Далкурд 1:1 Йёнчёпинг Браге 1:4 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 ГАИС Сундсвалль 3:2 Йёнчёпинг Умео 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад
Ландскруна Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ландскруна 2:1 Фалькенберг Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:1 Ландскруна Ландскруна 1:1 Акрополис
Эстер 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Вернаму Гётеборг 4:0 Ландскруна Хальмстад 1:1 Ландскруна Акрополис 0:2 Ландскруна Ландскруна 0:3 Мьельбю Ландскруна 0:3 Эстерсунд Кальмар 0:2 Ландскруна Мьельбю 0:0 Ландскруна Далкурд 1:1 Ландскруна Ландскруна 2:0 Далкурд Ландскруна 2:0 Мутала Ассириска Турабдин 2:1 Ландскруна Вернаму 0:0 Ландскруна Ландскруна 4:2 Линчёпинг Сити Ландскруна 4:0 Карлскруна

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 6
Ландскруна: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 8
Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 0:3 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 6:2 Ландскруна Суперэттан
Йёнчёпинг 3:1 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 2:0 Йёнчёпинг Суперэттан Ландскруна 0:2 Йёнчёпинг Суперэттан Ландскруна 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Суперэттан Йёнчёпинг 4:1 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 0:3 Йёнчёпинг Суперэттан Ландскруна 2:4 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна Суперэттан Йёнчёпинг 1:3 Ландскруна Суперэттан Ландскруна 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
2. Вернаму Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4. Ландскруна Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Треллеборг Заявка 6 2 4 0 10 - 8 10
6. ГАИС Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Эстер Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Вестерос Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Хельсинборг Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Йёнчёпинг Заявка 7 2 2 3 10 - 8 8
12. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Эргрюте Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Васалунд Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
16. Браге Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Вестерос Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Йёнчёпинг Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Сундсвалль Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
7. ГАИС Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8. Хельсинборг Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Норрбю Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Эргрюте Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
2. Сундсвалль Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Эстер Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5. Вернаму Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
6. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
8. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Хельсинборг Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
11. Ландскруна Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Йёнчёпинг Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
16. Васалунд Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 4 0 0
3. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 3 1 2
5. Ландскруна Олссон Линус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Акрополис Альборнос Маурисио 3 0
5. Норрбю Пекальски Иво 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Бук Робин бьет в цель!
  • 41'
    Sumar Almadjed уходит с поля. Эквалл Монс выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Омонди Эрик из команды Йёнчёпинг забивает с точки!
  • Желтая карточка
    11'
    Мурбек Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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