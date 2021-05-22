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Швеция: Суперэттан 2021

2021
Эргрюте
0:2
Конец матча
Сундсвалль
0'
13' Желтая карточка
Азулай Джонатан
35' Желтая карточка
Стенсхаген Теодор
0:1
73' Гол
Халлениус Линус
0:2
86' Гол
Бенгтссон Йохан
90' Желтая карточка
Олссон Деннис
90'+6
1
Андерссон
Фредрик
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
5
Ланс
Антон
17
Дальквист
Хампус
8
Лагерфельдт
Лукас
10
Акерманн
Кевин
14
Полсон
Дэниел
16
Сьогрелл
Херман
7
Ailton
Jose
Almeida1
9
Зелькович
Айдин
30
Блажевич
Давор
20
Дальстрём
Никлас
2
Эрикссон
Антон
4
Блумквист
Александр
19
Стенсхаген
Теодор
5
Олссон
Деннис
8
Силфвер
Понтус
6
Стенссон
Даниэль
7
Андерссон
Эрик
9
Халлениус
Линус
21
Энгблум
Понтус
Эргрюте
3-4-3
Сундсвалль
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зелькович Айдин 4 0.57
2. Полсон Дэниел 1 0.14
3. Андреассон Антон 1 0.14
4. Акерманн Кевин 0 0
5. Сьогрелл Херман 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бенгтссон Йохан 4 0.57
2. Энгблум Понтус 4 (1) 0.57
3. Халлениус Линус 2 0.29
4. Андерссон Эрик 1 0.14
5. Пичках Пайя 1 0.14
6. Экстрём Альбин 1 0.14
7. Олссон Деннис 0 0
8. Стенссон Даниэль 0 0

Карточки

Эргрюте
# Игрок      
1. Полсон Дэниел 2 1
2. Азулай Джонатан 3 0
3. Сахлин Ханнес 2 0
4. Брорссон Арвид 2 0
5. Андерссон Фредрик 1 0
6. Абукар Айдарус 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Олссон Деннис 2 0
2. Карстрем Йеспер 2 0
3. Стенсхаген Теодор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эргрюте 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Сундсвалль 15.38% (2) 15.38% (2) 0 7.69% (1) 38.46% (5) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Эргрюте Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте
Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте Эргрюте 0:1 Акрополис Сундсвалль 4:1 Эргрюте Эргрюте 4:1 Эстер Дегерфорс 2:0 Эргрюте Эргрюте 1:2 Далкурд Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте Лёдде 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:3 Браге Эргрюте 0:2 ГАИС
Сундсвалль Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю
Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:1 Далкурд Сундсвалль 0:2 Гефле Сундсвалль 0:1 Браге Дегерфорс 2:5 Сундсвалль Сундсвалль 0:6 Хальмстад Умео 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:1 Эргрюте Юнгшиле 0:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

Эргрюте: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Сундсвалль 4:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 0:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 1:1 Эргрюте Суперэттан Эргрюте 0:0 Сундсвалль Суперэттан
Эргрюте 0:0 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Эргрюте Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
2. Вернаму Заявка 6 4 1 1 7 - 3 13
3. Норрбю Заявка 7 4 1 2 9 - 6 13
4. Ландскруна Заявка 7 3 3 1 9 - 7 12
5. Треллеборг Заявка 6 2 4 0 10 - 8 10
6. ГАИС Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Эстер Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
8. Вестерос Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
9. Хельсинборг Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
10. Сирианска Эскильстуна Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Йёнчёпинг Заявка 7 2 2 3 10 - 8 8
12. Фалькенберг Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Эргрюте Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
14. Васалунд Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
15. Акрополис Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
16. Браге Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ландскруна Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Вернаму Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Вестерос Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Йёнчёпинг Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Сундсвалль Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
7. ГАИС Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8. Хельсинборг Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Норрбю Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11. Васалунд Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Эстер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Эргрюте Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрбю Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
2. Сундсвалль Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Эстер Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Треллеборг Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5. Вернаму Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
6. ГАИС Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
7. Эргрюте Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
8. Фалькенберг Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Хельсинборг Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Акрополис Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
11. Ландскруна Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Вестерос Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сирианска Эскильстуна Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Браге Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Йёнчёпинг Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
16. Васалунд Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Эргрюте Зелькович Айдин 4 0 0
2. Сундсвалль Бенгтссон Йохан 4 0 0
3. Сундсвалль Энгблум Понтус 4 1 0
4. Норрбю Вукоевич Диян 3 1 2
5. Ландскруна Олссон Линус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерос Альмстрём-Тахти Филип 1 2
2. Васалунд Жорж Шарбель 2 1
3. Эргрюте Полсон Дэниел 2 1
4. Акрополис Альборнос Маурисио 3 0
5. Норрбю Пекальски Иво 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Стенсхаген Теодор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Азулай Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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