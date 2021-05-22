Швеция: Суперэттан 2021
Эргрюте
0:2
Конец матча
Сундсвалль
13' Желтая карточкаАзулай Джонатан
35' Желтая карточкаСтенсхаген Теодор
0:1
73' ГолХаллениус Линус
0:2
86' ГолБенгтссон Йохан
90' Желтая карточкаОлссон Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Soeren Boerjesson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
13'
73'
0:1
86'
0:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зелькович Айдин
|4
|0.57
|2.
|Полсон Дэниел
|1
|0.14
|3.
|Андреассон Антон
|1
|0.14
|4.
|Акерманн Кевин
|0
|0
|5.
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.57
|2.
|Энгблум Понтус
|4 (1)
|0.57
|3.
|Халлениус Линус
|2
|0.29
|4.
|Андерссон Эрик
|1
|0.14
|5.
|Пичках Пайя
|1
|0.14
|6.
|Экстрём Альбин
|1
|0.14
|7.
|Олссон Деннис
|0
|0
|8.
|Стенссон Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Полсон Дэниел
|2
|1
|2.
|Азулай Джонатан
|3
|0
|3.
|Сахлин Ханнес
|2
|0
|4.
|Брорссон Арвид
|2
|0
|5.
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|6.
|Абукар Айдарус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Олссон Деннис
|2
|0
|2.
|Карстрем Йеспер
|2
|0
|3.
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эргрюте
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Сундсвалль
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Эргрюте Последние 20 матчей: +3 =4 -13Акрополис 0:1 Эргрюте Фалькенберг 3:2 Эргрюте Эргрюте 1:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Эргрюте
Хельсинборг 4:1 Эргрюте Эргрюте 0:1 Эстер Варберг БоИС 0:0 Эргрюте Хеккен 3:1 Эргрюте Эргрюте 1:1 Умео Хальмстад 1:0 Эргрюте Вестерос 0:3 Эргрюте Эргрюте 0:1 Акрополис Сундсвалль 4:1 Эргрюте Эргрюте 4:1 Эстер Дегерфорс 2:0 Эргрюте Эргрюте 1:2 Далкурд Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте Лёдде 2:1 Эргрюте Эргрюте 1:3 Браге Эргрюте 0:2 ГАИС
Сундсвалль Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сундсвалль 3:2 Васалунд Эстер 0:2 Сундсвалль Акрополис 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Норрбю
Вернаму 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 2:2 Хельсинборг АИК 1:1 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 Сундсвалль Сириус 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Сандвикен Гётеборг 1:1 Сундсвалль Норрчёпинг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:1 Далкурд Сундсвалль 0:2 Гефле Сундсвалль 0:1 Браге Дегерфорс 2:5 Сундсвалль Сундсвалль 0:6 Хальмстад Умео 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:1 Эргрюте Юнгшиле 0:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
Эргрюте: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Сундсвалль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|2.
|Вернаму
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Норрбю
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|4.
|Ландскруна
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|Треллеборг
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|10 - 8
|10
|6.
|ГАИС
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Эстер
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|8.
|Вестерос
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|12.
|Фалькенберг
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Эргрюте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|14.
|Васалунд
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Акрополис
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|16.
|Браге
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ландскруна
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Вернаму
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Вестерос
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Сундсвалль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|7.
|ГАИС
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Хельсинборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Норрбю
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Васалунд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Эстер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Эргрюте
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрбю
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|2.
|Сундсвалль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Эстер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Треллеборг
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Вернаму
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|ГАИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Эргрюте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|8.
|Фалькенберг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Хельсинборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Акрополис
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|Ландскруна
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Вестерос
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Браге
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Йёнчёпинг
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|16.
|Васалунд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Эргрюте
|Зелькович Айдин
|4
|0
|0
|2.
|Сундсвалль
|Бенгтссон Йохан
|4
|0
|0
|3.
|Сундсвалль
|Энгблум Понтус
|4
|1
|0
|4.
|Норрбю
|Вукоевич Диян
|3
|1
|2
|5.
|Ландскруна
|Олссон Линус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерос
|Альмстрём-Тахти Филип
|1
|2
|2.
|Васалунд
|Жорж Шарбель
|2
|1
|3.
|Эргрюте
|Полсон Дэниел
|2
|1
|4.
|Акрополис
|Альборнос Маурисио
|3
|0
|5.
|Норрбю
|Пекальски Иво
|3
|0