Швеция: Аллсвенскан 2021
АИК
2:2
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Мьельбю
1:0
11' ГолСтефанелли Николас
31' Желтая карточкаKadir Hodzic
58' Желтая карточкаJoel Nilsson
1:1
64' ГолMamudu Moro
1:2
71' ГолMamudu Moro
2:2
82' ГолСтефанелли Николас
87' Желтая карточкаБауи Набиль
90' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
90' Желтая карточкаJesper Gustavsson
25
Оума
Эрик
19
Юлятупа
Саку
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
10 Mamudu Moro
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
Ход матча
11'
31'
58'
64'
1:1
71'
1:2
82'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стефанелли Николас
|3
|0.38
|2.
|Бауи Набиль
|2
|0.25
|3.
|Юлятупа Саку
|1
|0.13
|4.
|Ларссон Себастьян
|1 (1)
|0.13
|5.
|Гойтом Хенок
|1
|0.13
|6.
|Tom Strannegaard
|1
|0.13
|7.
|Милошевич Александер
|0
|0
|8.
|Оума Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jacob Bergstroem
|3
|0.38
|2.
|Mamudu Moro
|2
|0.25
|3.
|Joel Nilsson
|1
|0.13
|4.
|David Loefquist
|0
|0
|5.
|Kadir Hodzic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|2.
|Юлятупа Саку
|2
|0
|3.
|Бауи Набиль
|1
|0
|4.
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|5.
|Яношевич Будимир
|1
|0
|6.
|Сильва Стефан
|1
|0
|7.
|Оума Эрик
|1
|0
|8.
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|9.
|Радулович Боян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кричак Иван
|3
|0
|2.
|Jesper Gustavsson
|2
|0
|3.
|Max Watson
|2
|0
|4.
|Kadir Hodzic
|2
|0
|5.
|Viktor Gustafson
|2
|0
|6.
|Joel Nilsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Мьельбю
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +10 =3 -7Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс
Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг Кальмар 0:2 Мьельбю Хельсинборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Эстерсунд Ландскруна 0:3 Мьельбю Мьельбю 3:1 Акрополис Мальмё 0:2 Мьельбю Мьельбю 0:2 Вернаму Мьельбю 2:1 Эстерлен Мьельбю 0:0 Ландскруна Фалькенберг 2:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Юргорден Сириус 0:1 Мьельбю
Последние игры между собой
АИК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 12
|17
|2.
|Юргорден
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|АИК
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|4.
|Норрчёпинг
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Хаммарбю
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|6.
|Кальмар
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Дегерфорс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|Эльфсборг
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|9.
|Мьельбю
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Сириус
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Гётеборг
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 7
|8
|12.
|Хальмстад
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Эстерсунд
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 8
|8
|14.
|Варберг БоИС
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|15.
|Эребру
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 14
|7
|16.
|Хеккен
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|АИК
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|3.
|Юргорден
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Хаммарбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Норрчёпинг
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|Дегерфорс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Эстерсунд
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|6
|9.
|Гётеборг
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|10.
|Хальмстад
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Кальмар
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|12.
|Эребру
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Эльфсборг
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Сириус
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Варберг БоИС
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Хеккен
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|2.
|Эльфсборг
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|3.
|Кальмар
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|4.
|Сириус
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|5.
|Мальмё
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|Варберг БоИС
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Дегерфорс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|Норрчёпинг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|9.
|АИК
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|10.
|Хеккен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Хаммарбю
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Гётеборг
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Эребру
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Хальмстад
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Мьельбю
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Эстерсунд
|1:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Норрчёпинг
|Адегбенро Самуэль
|6
|0
|0
|2.
|Дегерфорс
|Эдвардсен Виктор
|5
|0
|1
|3.
|Сириус
|Christian Kouakou III
|4
|0
|1
|4.
|Эльфсборг
|Marokhy Ndione
|4
|1
|1
|5.
|Эстерсунд
|Тёрготт Блэйр
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АИК
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|2.
|Сириус
|Adam Hellborg
|4
|0
|3.
|Хеккен
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|4.
|Эльфсборг
|Холмен Самуэль
|3
|0
|5.
|Хаммарбю
|Халили Абдул
|3
|0