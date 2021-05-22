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Швеция: Аллсвенскан 2021

2021
АИК
2:2
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
1:0
11' Гол
Стефанелли Николас
31' Желтая карточка
Kadir Hodzic
58' Желтая карточка
Joel Nilsson
1:1
64' Гол
Mamudu Moro
1:2
71' Гол
Mamudu Moro
2:2
82' Гол
Стефанелли Николас
87' Желтая карточка
Бауи Набиль
90' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
90' Желтая карточка
Jesper Gustavsson
90'+4
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
19
Юлятупа
Саку
8
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
32
Tom
Strannegaard
36
Гойтом
Хенок
9
Стефанелли
Николас
35
Samuel
Brolin
4
Max
Watson
6
Eric
Bjoerkander
15
Кричак
Иван
9
Joel
Nilsson
22
Jesper
Gustavsson
8
Enock
Kofi
Adu1
5
Kadir
Hodzic
23
Блумквист
Андреас
16
Jacob
Bergstroem
12
David
Loefquist
АИК
4-4-2
Мьельбю
3-4-3

Ход матча

11'
Стефанелли Николас
(Юлятупа Саку)
1:0
31'
 
Kadir Hodzic
58'
 
Joel Nilsson
62'
 
Mamudu Moro
Блумквист Андреас
64'
1:1
Mamudu Moro
(Joel Nilsson)
65'
Бауи Набиль
Tom Strannegaard
 
71'
1:2
Mamudu Moro
72'
 
Viktor Gustafson
Enock Kofi Adu1
75'
Радулович Боян
Юлятупа Саку
 
75'
Халити Йетмир
Папаяннопулос Сотирис
 
82'
Стефанелли Николас
(Милошевич Александер)
2:2
87'
Бауи Набиль
 
90'
Ларссон Себастьян
 
90'
 
Jesper Gustavsson

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стефанелли Николас 3 0.38
2. Бауи Набиль 2 0.25
3. Юлятупа Саку 1 0.13
4. Ларссон Себастьян 1 (1) 0.13
5. Гойтом Хенок 1 0.13
6. Tom Strannegaard 1 0.13
7. Милошевич Александер 0 0
8. Оума Эрик 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jacob Bergstroem 3 0.38
2. Mamudu Moro 2 0.25
3. Joel Nilsson 1 0.13
4. David Loefquist 0 0
5. Kadir Hodzic 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 4 0
2. Юлятупа Саку 2 0
3. Бауи Набиль 1 0
4. Папаяннопулос Сотирис 1 0
5. Яношевич Будимир 1 0
6. Сильва Стефан 1 0
7. Оума Эрик 1 0
8. Хуссейн Билаль 1 0
9. Радулович Боян 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Кричак Иван 3 0
2. Jesper Gustavsson 2 0
3. Max Watson 2 0
4. Kadir Hodzic 2 0
5. Viktor Gustafson 2 0
6. Joel Nilsson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
Мьельбю 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Норрчёпинг 2:0 АИК АИК 1:0 Эльфсборг
АИК 2:0 Хаммарбю Гётеборг 2:0 АИК АИК 2:0 Дегерфорс АИК 1:1 Сундсвалль Эребру 2:3 АИК Эльфсборг 0:2 АИК АИК 1:2 Броммапойкарна Хаммарбю 3:2 АИК АИК 4:0 Сирианска Эскильстуна Оскаршамнс АИК 1:2 АИК АИК 1:0 Эльфсборг АИК 0:1 Эребру АИК 3:1 Эребру АИК 0:2 Васалунд Эльфсборг 2:2 АИК АИК 0:1 Кальмар
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Мьельбю 1:1 Хеккен Хальмстад 1:1 Мьельбю Мьельбю 1:0 Эстерсунд Мьельбю 1:0 Дегерфорс
Эльфсборг 1:0 Мьельбю Хаммарбю 2:0 Мьельбю Мьельбю 0:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:0 Треллеборг Кальмар 0:2 Мьельбю Хельсинборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Эстерсунд Ландскруна 0:3 Мьельбю Мьельбю 3:1 Акрополис Мальмё 0:2 Мьельбю Мьельбю 0:2 Вернаму Мьельбю 2:1 Эстерлен Мьельбю 0:0 Ландскруна Фалькенберг 2:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Юргорден Сириус 0:1 Мьельбю

Последние игры между собой

АИК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
АИК 1:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 3:1 АИК Аллсвенскан Мьельбю 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 АИК Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 8 5 2 1 16 - 12 17
2. Юргорден Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
3. АИК Заявка 8 4 2 2 10 - 8 14
4. Норрчёпинг Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
5. Хаммарбю Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
6. Кальмар Заявка 7 2 4 1 6 - 6 10
7. Дегерфорс Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
8. Эльфсборг Заявка 8 3 1 4 11 - 11 10
9. Мьельбю Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
10. Сириус 0:1 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
11. Гётеборг Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
12. Хальмстад Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Эстерсунд 1:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 8 8
14. Варберг БоИС Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
15. Эребру Заявка 7 2 1 4 4 - 14 7
16. Хеккен Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё Заявка 5 4 1 0 12 - 7 13
2. АИК Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
3. Юргорден Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Хаммарбю Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Норрчёпинг Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Мьельбю Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
7. Дегерфорс Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8. Эстерсунд 1:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 4 6
9. Гётеборг Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
10. Хальмстад Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Кальмар Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
12. Эребру Заявка 3 1 1 1 1 - 3 4
13. Эльфсборг Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Сириус 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
15. Варберг БоИС Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
16. Хеккен Заявка 3 0 0 3 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
2. Эльфсборг Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
3. Кальмар Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
4. Сириус 0:1 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
5. Мальмё Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
6. Варберг БоИС Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Дегерфорс Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
8. Норрчёпинг Заявка 3 1 0 2 4 - 3 3
9. АИК Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
10. Хеккен Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
11. Хаммарбю Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Гётеборг Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13. Эребру Заявка 4 1 0 3 3 - 11 3
14. Хальмстад Заявка 4 1 0 3 4 - 6 3
15. Мьельбю Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Эстерсунд 1:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Норрчёпинг Адегбенро Самуэль 6 0 0
2. Дегерфорс Эдвардсен Виктор 5 0 1
3. Сириус Christian Kouakou III 4 0 1
4. Эльфсборг Marokhy Ndione 4 1 1
5. Эстерсунд Тёрготт Блэйр 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АИК Ларссон Себастьян 4 0
2. Сириус Adam Hellborg 4 0
3. Хеккен Линдгрен Расмус 3 0
4. Эльфсборг Холмен Самуэль 3 0
5. Хаммарбю Халили Абдул 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Kadir Hodzic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Стефанелли Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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